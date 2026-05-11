Стана ясно кой ще свири финала в Шампионската лига

Той вече е ръководил два мача на Арсенал в турнира през сезона

УЕФА повери финала в Шампионската лига на германски съдия. Даниел Зиберт ще ръководи спора за трофея между Пари Сен Жермен и Арсенал на 30 май (събота) в Будапеща (Унгария).

Зиберт има богат опит, като през настоящия сезон води 9 мача в Турнира на богатите, два от които с участието на Арсенал.

Той беше главен рефер на първия четвъртфинал между Спортинг Лисабон и "артилеристите", както и на полуфиналния реванш Арсенал - Атлетико Мадрид. И двата двубоя бяха спечелени минимално от лидера в английската Висша лига.

Помощници на Зиберт ще бъдат сънародниците му Ян Зайдел и Рафаел Фолтин.

Влиза в историята

Зиберт ще стане петият германец, ръководил финал в Шампионската лига. Преди него бяха Хелмут Круг (1998 г.), Маркус Мерк (2003 г.), Херберт Фандел (2007 г.) и Феликс Брих (2017 г.).

Зиберт ще бъде единственият германски представител сред съдиите на мондиала в САЩ, Канада и Мексико това лято.

Евроцентралата обяви нарядите за финалите и в Лига Европа, и в Лигата на конференциите. Французинът Франсоа Летексие, който свири финала на Евро 2024, ще води Фрайбург - Астън Вила за трофея в Лига Европа на 20 май, а Кристъл Палас - Райо Валекано за Лигата на конференциите е поверен на Маурицио Мариани (Италия).

