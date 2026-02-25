bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футболната приказка на века! (ФАКТФАЙЛ)

Норвежката футболна асоциация: Победата над Интер е най-великият резултат в историята ни

Исторически момент за норвежкия футбол! Бодьо Глимт изхвърли Интер от Шампионската лига с общ резултат 5:2, а Норвежката футболна асоциация определя този успех като „най-великият резултат в нашата история“.

Президентът Лиза Клавенес говори пред медиите на „Джузепе Меаца“:

„Още един изключителен резултат за норвежки отбор срещу Милано. Това е едно от най-удивителните представяния и резултати в съвременната история на Шампионската лига.“

Снимка: БГНЕС

Играчите на Глимт празнуваха бурно след последния съдийски сигнал на стадиона в Милано, а феновете станаха свидетели на истински кошмар за италианските отбори: след двете поражения на националния отбор по пътя към Мондиал 2026 от "викингите" и отпадането на Интер, норвежкият футбол демонстрира сериозна сила на европейската сцена.

Бодьо Глимт унижи Манчестър Сити в дома на Холанд (ВИДЕО)

„За малък град с едва 50 000 жители северно от Северния полярен кръг това е впечатляващо преживяване. Гордея се с треньора Киетил Кнутсен, неговите играчи, клуба и цяла Северна Норвегия. Този клуб и неговите хора са модели за подражание за малките отбори в цяла Европа.“

ФАКТФАЙЛ
* По пътя към елиминациите Бодьо победи Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и Интер.
* Вероятността за такава серия беше само 0,032%.
* От 2020 г. насам Бодьо е спечелил 34 от 45 европейски мача.
Бодьо струва 57 милиона евро, което е с 610 милиона по-малко от Интер. Най-скъпите им играчи са по 8 милиона евро, докато четирима играчи на Интер струват повече от целия отбор от Норвегия.
* Първият норвежки отбор от 1987 г., спечелил плейофи в най-престижното европейско състезание.
* Opta даваше 98,5% шанс Бодьо да отпадне, а преди последния кръг от груповата фаза им даваха 1,5% вероятност да достигнат плейофите. Сега шансовете за финал се оценяват на 1%.

