Галатасарай остана с празни ръце насред Истанбул

Юнион Сен Жилоа се оказа прекалено голяма хапка за Галатасарай. Насред Истанбул белгийският гранд победи "лъвовете" с минималното 1:0 и намери място сред първите 24 отбора в основната фаза.

Какво се случи?

Срещата премина без особено много опасни положения. През първото полувреме двата отбора си отправиха общо 19 удара, но от тях едва 3 бяха точни.

Втората част започна с лек натиск на Юнион и в 57' Промис Дейвид изведе белгийците напред в резултата, вкарвайки и единственото попадение в срещата. Заслугата за гола бе на Раул Флоруш, който успя да задържи топката, след което изведе Адем Зорган, а той подаде към Дейвид, за да може канадецът на отбележи.

Снимка: Reuters

След този гол Галатасарай сякаш се събуди и започна да създава положения. Футболистите на Окан Бюрюк обаче така и не успяваха да вкарат топката във вратата, макар и да имаха некои сериозни положения.

Минута преди края на редовното време Арда Юняй остави отбора си с човек по-малко, след като закъсня с действията си, получи втори жълт картон и бе пратен преждевременно под душовете.

В самия край на добавеното време Юнион можеше да вкара и втори гол, но не се възползва от прекрасна възможност.

Снимка: Reuters

В крайна сметка белгийският шампион изкова ценна победа срещу коравия тим на Галатасарай.

