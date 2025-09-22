НА ЖИВО: Кой ще грабне "Златната топка"? (ВИДЕО)

Гледaйте церемонията в момента пряко по bTV Action, както и на онлайн платформата ни VOYO.BG!
Килиан Мбапе подобри рекорд на Мишел Платини и Тиери Анри. Звездата на Реал Мадрид стана първият французин, който попада сред най-добрите 10 за "Златната топка" в 8 поредни години.
Вече са ясни всички под Топ 10 за "Златната топка".
11. Педри - Барселона / Испания
12. Хвича Кварацхелия - Наполи и Пари Сен Жермен / Грузия
13. Хари Кейн - Байерн Мюнхен / Англия
14. Дезире Дуе - Пари Сен Жермен / Франция
15. Виктор Гьокереш - Спортинг Лисабон и Арсенал / Швеция
16. Винисиус Жуниор - Реал Мадрид / Бразилия
17. Роберт Левандовски - Барселона / Полша
18. Скот Мактоминей - Наполи / Шотландия
19. Жоао Невеш - Пари Сен Жермен / Португалия
20. Лаутаро Мартинес – Интер / Аржентина
21. Серу Гираси – Борусия Дортмунд / Гвинея
22. Алексис Макалистър – Ливърпул / Аржентина
23. Джуд Белингам – Реал Мадрид / Англия
24. Фабиан Руис – Пари Сен Жермен / Испания
25. Дензъл Дъмфрис – Интер / Нидерландия
26. Арлинг Холанд – Манчестър Сити / Норвегия
27. Деклан Райс – Арсенал / Англия
28. Върджил ван Дайк – Ливърпул / Нидерландия
29. Флориан Вирц – Байер Леверкузен и Ливърпул / Германия
30. Майкъл Олисе – Байерн Мюнхен / Франция
Родната легенда Христо Стоичков позира до сръбски величия преди церемонията на "Златната топка".
Камата пристигна в театър "Шатле" в Париж и оформи трио на червения килим с Драган "Пикси" Стойкович и Предраг Миятович.
Стоичков грабна "Златната топка" през 1994 г. и има запазено място в пантеона от заслужили личности.
Церемонията по връчване на "Златната топка" със сигурност е едно от най-важните събития във футболния свят през годината! Вълнението около церемонията, на която ще бъде обявен най-добрият сред най-добрите за сезон 2024/2025 е огромно!
Самата церемония този път е с нова дата - доста по-рано от коледните празници.
Самата церемония този път е с нова дата - доста по-рано от коледните празници.
Освен най-добър футболист, ще бъдат наградени най-добрите при дамите, както и най-добрите треньори на мъже и жени, най-добрите вратари в двата пола, най-добрите млади таланти, най-добрите отбори.
Две специални награди ще зарадват новите си притежатели - за голмайстор номер 1 на Европа, както и за спортсменска проява.
Победителите в различните категории биват определени от жури от избрани журналисти от страните в топ 100 на световната ранглиста на УЕФА.
Те взимат предвид представянето на играчите и треньорите през сезон 2024/2025!
