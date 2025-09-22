НА ЖИВО: Кой ще грабне "Златната топка"? (ВИДЕО)

Гледaйте церемонията в момента пряко по bTV Action, както и на онлайн платформата ни VOYO.BG!

Килиан Мбапе подобри рекорд на Мишел Платини и Тиери Анри. Звездата на Реал Мадрид стана първият французин, който попада сред най-добрите 10 за "Златната топка" в 8 поредни години.

Вече са ясни всички под Топ 10 за "Златната топка".

11. Педри - Барселона / Испания

12. Хвича Кварацхелия - Наполи и Пари Сен Жермен / Грузия

13. Хари Кейн - Байерн Мюнхен / Англия

14. Дезире Дуе - Пари Сен Жермен / Франция

15. Виктор Гьокереш - Спортинг Лисабон и Арсенал / Швеция

16. Винисиус Жуниор - Реал Мадрид / Бразилия

17. Роберт Левандовски - Барселона / Полша

18. Скот Мактоминей - Наполи / Шотландия

19. Жоао Невеш - Пари Сен Жермен / Португалия

20. Лаутаро Мартинес – Интер / Аржентина

21. Серу Гираси – Борусия Дортмунд / Гвинея

22. Алексис Макалистър – Ливърпул / Аржентина

23. Джуд Белингам – Реал Мадрид / Англия

24. Фабиан Руис – Пари Сен Жермен / Испания

25. Дензъл Дъмфрис – Интер / Нидерландия

26. Арлинг Холанд – Манчестър Сити / Норвегия

27. Деклан Райс – Арсенал / Англия

28. Върджил ван Дайк – Ливърпул / Нидерландия

29. Флориан Вирц – Байер Леверкузен и Ливърпул / Германия

30. Майкъл Олисе – Байерн Мюнхен / Франция

Родната легенда Христо Стоичков позира до сръбски величия преди церемонията на "Златната топка".

Камата пристигна в театър "Шатле" в Париж и оформи трио на червения килим с Драган "Пикси" Стойкович и Предраг Миятович.

Стоичков грабна "Златната топка" през 1994 г. и има запазено място в пантеона от заслужили личности.

ПРЕВЮ

Церемонията по връчване на "Златната топка" със сигурност е едно от най-важните събития във футболния свят през годината! Вълнението около церемонията, на която ще бъде обявен най-добрият сред най-добрите за сезон 2024/2025 е огромно!

Церемонията може да гледате пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG от 22:00 ч.

Кой заслужава да спечели "Златната топка"? Джуд Белингам (Реал Мадрид) 0

Джанлуиджи Донарума (Пари Сен Жермен) 0

Усман Дембеле (Пари Сен Жермен) 0

Серу Гираси (Борусия Дортмунд) 0

Дензъл Дъмфис (Интер) 0

Дезире Дуе (Пари Сен Жермен) 0

Арлинг Холанд (Манчестър Сити) 0

Виктор Гьокереш (Арсенал) 0

Ашраф Хакими (Пари Сен Жермен) 0

Хари Кейн (Байерн Мюнхен) 0

Хвича Кварацхелия (Пари Сен Жермен) 0

Роберт Левандовски (Барселона) 0

Алексис Мак Алистър (Ливърпул) 0

Лаутаро Мартинес (Интер) 0

Скот МакТомини (Наполи) 0

Килиан Мбапе (Реал Мадрид) 0

Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен) 0

Жоао Невеш (Пари Сен Жермен) 0

Педри (Барселона) 0

Коул Палмър (Челси) 0

Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен) 0

Рафиня (Барселона) 0

Деклан Райс (Арсенал) 0

Фабиан Руис (Пари Сен Жермен) 0

Върджил ван Дайк (Ливърпул) 0

Винисиус (Реал Мадрид) 0

Мохамед Салах (Ливърпул) 0

Флориан Вирц (Ливърпул) 0

Витиня (Пари Сен Жермен) 0

Ламин Ямал (Барселона) 0 Резултати Гласувай

Церемонията

Самата церемония този път е с нова дата - доста по-рано от коледните празници.

Освен най-добър футболист, ще бъдат наградени най-добрите при дамите, както и най-добрите треньори на мъже и жени, най-добрите вратари в двата пола, най-добрите млади таланти, най-добрите отбори.

Две специални награди ще зарадват новите си притежатели - за голмайстор номер 1 на Европа, както и за спортсменска проява.

Победителите в различните категории биват определени от жури от избрани журналисти от страните в топ 100 на световната ранглиста на УЕФА.

Те взимат предвид представянето на играчите и треньорите през сезон 2024/2025!

Победителите в различните категории биват определени от жури от избрани журналисти от страните в топ 100 на световната ранглиста на УЕФА.

Те взимат предвид представянето на играчите и треньорите през сезон 2024/2025.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER