bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

ГЛЕДАЙ ТУК: Реал - Ювентус и останалите късни мачове в Шампионска лига

Champions TV предлага пряко комбинирано предаване

ГЛЕДАЙ ТУК: Реал - Ювентус и останалите късни мачове в Шампионска лига
uefa.com

Свикнахте ли вече, че най-интересните положения от късните мачове в Шампионската лига си имат свой дом?

И днес, на 21 октомври, ще има Champions TV. Платформата ще ви покаже всичко най-интересно от късните срещи - голове, интригуващи положения, картони, намеса на VAR

Кои мачове може да гледате?

Тази вечер е втора от третия кръг на основната фаза, а късните мачове са: 

Реал Мадрид - Ювентус
Айнтрахт - Ливърпул
Челси - Аякс
Байерн - Брюж
Монако - Тотнъм
Аталанта - Славия Прага
Спортинг Лисабон - Олимпик Марсилия

Всички те едновременно и безплатно можете да гледате на Champions TV. Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси: btvsport.bgsportal.bg и maxsport.live

Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига.

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, но това далеч не е всичко!

Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Реал Мадрид
срещу
Ювентус
22.10.2025 22:00
Тагове:

предаване ювентус шампионска лига реал мадрид шампионската лига пряко платформа на живо champions tv btvsport MAX Sport комбинирано основна фаза A1

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

БФС с революционна промяна: Нямаш еколог - няма лиценз

БФС с революционна промяна: Нямаш еколог - няма лиценз

Окончателно: Без руски скиори и сноубордисти на Игрите в Милано/Кортина

Окончателно: Без руски скиори и сноубордисти на Игрите в Милано/Кортина
Карабах гони първата позиция в Шампионската лига!

Карабах гони първата позиция в Шампионската лига!
Моци убеден: Лятото ще сме шампиони! (ВИДЕО)

Моци убеден: Лятото ще сме шампиони! (ВИДЕО)
Ексклузивно: Челси, Аякс, Тотнъм, Монако - гледайте на VOYO.BG (ВИДЕО)

Ексклузивно: Челси, Аякс, Тотнъм, Монако - гледайте на VOYO.BG (ВИДЕО)

Последни новини

Симеон Николов пак блести за БГ Локомотив Новосибирск (ВИДЕО)

Симеон Николов пак блести за БГ Локомотив Новосибирск (ВИДЕО)
Разследват бивш световен шампион за смъртта на друг шахматист

Разследват бивш световен шампион за смъртта на друг шахматист
Цяла Сърбия иска развода на Джокович. Предлагат му колежка за нова жена!

Цяла Сърбия иска развода на Джокович. Предлагат му колежка за нова жена!

Окончателно: Без руски скиори и сноубордисти на Игрите в Милано/Кортина

Окончателно: Без руски скиори и сноубордисти на Игрите в Милано/Кортина
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV