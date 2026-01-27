Гледайте Ливърпул, Челси и Байерн само и единствено тук! (ВИДЕО)

Всички мачове в един ден! Готови ли сте за шоу? За втора поредна година новият формат на Шампионската лига ще ни предложи истинско зрелище. При това - само в рамките на броени часове!

Последните мачове от основната групова фаза ще бъдат с един и същи начален час. Това е предпазна мярка, за да не спекулират отборите предварително кой ще продължи напред.

Само 8 отбора ще се класират директно към осминафиналите, а цели 12 отпадат и ще чакат до другия сезон, за да може отново да мерят сили в Шампионската лига. Отборите от 9-то до 24-то място пък ще играят плейофи помежду си за достигане до топ 16.

Ако се чудите къде да гледате - отговаряме веднага - онлайн платформата VOYO.BG отново ще бъде на линия от най-горещите точки в Европа. Кои мачове може да гледате само и единствено там:

Наполи - Челси (22:00)

Помните онзи обрат на Челси през 2012 г., когато в първия мач губи с 1:3, но след това на "Стамфорд Бридж" побеждава с 4:1, а впоследствие печели и първата си Шампионска лига. Е, сега Наполи отново посреща лондончани на "Естадио Диего Марадона", където ще се опита да избегне унижението да отпадне още в основната фаза на Турнира на богатите.

Снимка: Reuters

"Партенопеите" вече преживяха тежко поражение от Ювентус с 0:3, докато Челси ще иска да запази мястото си в топ 8 на Шампионската лига.

Ливърпул - Карабах (22:00)

След поредното разочарование във Висшата лига, Ливърпул посреща една от изненадите в тазгодишното издание на Шампионската лига. Азерите имат актив от 10 точки и сериозни шансове да се класират за плейофите. Също така при победа за Карабах, столчето на Арне Слот ще започне много сериозно да се клати.

Интересното е, че разстоянието между Баку и Ливърпул е 4160 км, което поставя рекорд в европейските мачове на "червените" - най-далечния противник, срещу когото ще се изправят.

Снимка: Reuters

ПСВ - Байерн Мюнхен (22:00)

Байерн Мюнхен вече си запази място директно за осминафиналите, като в груповата фаза записа само една загуба и то от Арсенал, който е лидер в класирането. ПСВ пък е в топ 24 само заради положителната си голова разлика, която обаче трябва да задържи като домакин на баварската машина.

Тази задача на пръв поглед не изглежда адски трудна, като се има предвид срещу кои играчи ще се изправят "филипсите". Хари Кейн, Майкъл Олисе, Ленард Карл и Серж Гнабри ще направят всичко възможно Байерн да бъде отборът с най-много вкарани голове в основната фаза, като в момента дели първото място с Арсенал и ПСЖ.

Снимка: Reuters

Борусия Дортмунд - Интер (22:00)

За първи път в историята си Интер загуби три последователни мача в Шампионската лига, като по този начин бе изхвърлен от топ 8 и сега е чак на 14-о място. Само с две позиции по-надолу е Борусия Дортмунд, чиято форма е непостоянна.

Едва ли някой може да си помисли, че "жълто-черните" могат да спечелят Бундеслигата. Въпреки че е на само 8 точки от водача Байерн, баварците едва ли ще изпуснат преднината си и ще допуснат изненада. Интер пък уверено води в Серия А и е на 5 точки от вечния съперник Милан.

Снимка: Reuters

Айнтрахт Франкфурт - Тотнъм (22:00)

Айнтрахт разочарова през този сезон в Шампионската лига и вече няма шансове да се класира напред към елиминациите. Тотнъм, изненадващо или не, се намира на пета позиция в класирането с реални шансове да избегне плейофите.

Въпреки че във Висшата лига "шпорите" са чак 14-и, то в Турнира на богатите футболистите на Томас Франк изглеждат по-мотивирани от всякога. Подобно на Арне Слот, мястото на датския треньор начело на лондончани също е под въпрос, като следващите мачове на Тотнъм са срещу Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Нюкасъл и Арсенал.

Снимка: Reuters

Байер Леверкузен - Виляреал (22:00)

Байер Леверкузен вече не изглежда като страшилището за всички отбори от последните 3 сезона. След напускането на Шаби Алонсо, Флориан Вирц, Джереми Фримпонг и още много от звездите "аспирините" не могат да си върнат предишната форма. Сега те ще се борят за оставане в топ 24 и класиране в плейофите.

Виляреал вече се е примирил със съдбата си. "Жълтата подводница" е само с 1 точка и няма никакви шансове за класиране напред. Това обаче не означава, че испанците няма да спрат Леверкузен от целта.

Снимка: Reuters

Брюж - Олимпик Марсилия (22:00)

Брюж ще се бори със зъби и нокти, за да намери място в топ 24 и да се класира към елиминациите. Засега обаче белгийците са на 27-о място, а само на 2 точки по-нагоре се намира Олимпик Марсилия.

Този мач ще определи кой от двата отбора е по-достоен да играе в плейофите.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Байерн Мюнхен и Union Saint-Gilloise

Байерн Мюнхен 2 : 0 Union Saint-Gilloise 74% Притежание на топката 26% 10 Точни удари 3 4 Неточни удари 2 99 Опасни атаки 20 9 Нарушения 8 4 Корнери 1 Засади 4-2-3-1 Формация 3-4-2-1 Стадион: Allianz Arena Състави 1 22 4 3 20 6 45 17 42 14 9 12 30 10 25 8 6 11 5 16 26 37 1 Мануел Нойер 22 Рафаел Герейро 4 Джонатан Тах 3 Ким Мин-Дже 20 Том Бишоф 6 Джошуа Кимич 45 Александър Павлович 17 Майкъл Олиз 42 14 Луис Диас 9 Хари Кейн 37 Кйел Шерпен 5 Кевин Мак Алистър 16 Крисчън Бърджис 26 Рос Сайкс 25 Анан Халайли 8 Адем Зорган 6 Камиел Ван де Пере 11 Гилхерме Смит 30 Раул Александър Флоруц 10 Ануар Ел Хадж 12 Обещай Дейвид Срещата по минути 90+2′ Леон Горецка е сменен от Джошуа Кимич 90+2′ Серж Гнабри влезе на мястото на Майкъл Олиз Роб Schoofs влезе на мястото на Адем Зорган 82′ е сменен от Обещай Дейвид 82′ 81′ Хари Кейн не успя да преодолее вратаря. Луи Патрис влезе на мястото на Раул Александър Флоруц 67′ Ф. Лейсен влезе на мястото на Гилхерме Смит 67′ 67′ Хироки Ито влезе на мястото на Lennart Karl Мохамед Кадафи Фусейни е сменен от Ануар Ел Хадж 67′ 67′ Алфонсо Дейвис е сменен от Рафаел Герейро Жълт картон за Обещай Дейвид 66′ 58′ Майкъл Олиз получи жълт картон 55′ Хари Кейн превърна дузпата в гол. 52′ ГООООЛ! Хари Кейн беше точен за отбора си 18′ Ким Мин-Дже получи жълт картон

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Копенхаген и Наполи

Копенхаген 1 : 1 Наполи 30% Притежание на топката 70% 5 Точни удари 14 0 Неточни удари 5 20 Опасни атаки 97 13 Нарушения 15 1 Корнери 11 1 Засади 2 4-4-2 Формация 3-4-2-1 Стадион: Parken Състави 1 24 5 20 15 10 27 21 30 14 39 19 26 20 3 68 8 37 22 4 5 32 1 Доминик Котарски 24 Биргер Мелинг 5 Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш 20 Джуносуке Сузуки 15 Маркос Лопес 10 Мохамед Елюнуси 27 Томас Дилейни 21 Мадс Емил Мадсен 30 Мохамед Ачури 14 Андреас Корнелий 39 Виктор Бярки Дадасон 32 Ваня Милинкович-Савич 22 Джовани Ди Лоренцо 4 Алесандро Буонджорно 5 Хуан Хесус 3 Мигел Гутиерес 68 Станислав Лоботка 8 Скот Мактоминей 37 Леонардо Спинацола 26 Антонио Вергара 20 Елджиф Елмас 19 Расмус Хойлунд Срещата по минути 90+7′ Жълт картон за Уилям Клем Жълт картон за Джовани Ди Лоренцо 82′ 81′ Мунаше Гарананга е сменен от Биргер Мелинг 81′ Виктор Клаесон е сменен от Мадс Емил Мадсен Лоренцо Лука е сменен от Елджиф Елмас 80′ Giuseppe Ambrosino влезе на мястото на Мигел Гутиерес 75′ 72′ ГООООЛ! Джордан Ларсон беше точен за отбора си 71′ Джордан Ларсон пропусна от бялата точка. Матиас Оливера влезе на мястото на Леонардо Спинацола 63′ 63′ Джордан Ларсон е сменен от Мохамед Ачури 63′ Уилям Клем влезе на мястото на Андреас Корнелий Ноа Ланг е сменен от Антонио Вергара 62′ 42′ Мохамед Елюнуси получи жълт картон Расмус Хойлунд получи жълт картон 40′ ГООООЛ! Скот Мактоминей беше точен за отбора си 39′ 36′ Пантелис Хацидиакос е сменен от Виктор Бярки Дадасон 35′ Томас Дилейни e изгонен с директен червен картон

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Бенфика и Наполи

Бенфика 2 : 0 Наполи 40% Притежание на топката 60% 10 Точни удари 8 3 Неточни удари 1 16 Опасни атаки 56 11 Нарушения 21 2 Корнери 6 4 Засади 1 4-2-3-1 Формация 3-4-2-1 Стадион: Estádio do Sport Lisboa e Benfica Състави 1 17 44 30 26 20 5 8 18 10 9 19 7 70 22 20 8 17 31 13 4 32 1 Анатолий Трубин 17 Амар Дедич 44 Томас Араухо 30 Николас Отаменди 26 Самуел Дал 20 Ричард Риос 5 Енцо Баренечеа 8 Фредрик Аурснес 18 Леандро Барейро 10 Георгий Судаков 9 Франьо Иванович 32 Ваня Милинкович-Савич 31 Сам Беукема 13 Амир Рахмани 4 Алесандро Буонджорно 22 Джовани Ди Лоренцо 20 Елджиф Елмас 8 Скот Мактоминей 17 Матиас Оливера 7 Дейвид Нерес 70 Ноа Ланг 19 Расмус Хойлунд Срещата по минути 90+5′ José Neto влезе на мястото на Леандро Барейро 90+4′ Тиаго Фрейтас влезе на мястото на Фредрик Аурснес Антонио Вергара получи жълт картон 87′ Антонио Вергара влезе на мястото на Елджиф Елмас 81′ 78′ Амар Дедич получи жълт картон 76′ Антонио Силва влезе на мястото на Георгий Судаков 76′ Вангелис Павлидис е сменен от Франьо Иванович Лоренцо Лука е сменен от Ноа Ланг 74′ Хуан Хесус е сменен от Алесандро Буонджорно 59′ Жълт картон за Ноа Ланг 52′ 49′ Леандро Барейро отбеляза гол! Леонардо Спинацола влезе на мястото на Матиас Оливера 46′ Матео Политано влезе на мястото на Сам Беукема 46′ 20′ Ричард Риос отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Байерн Мюнхен и Спортинг Лисабон

Байерн Мюнхен 3 : 1 Спортинг Лисабон 62% Притежание на топката 38% 14 Точни удари 4 9 Неточни удари 0 100 Опасни атаки 23 11 Нарушения 5 4 Корнери 3 2 Засади 1 4-2-3-1 Формация 5-4-1 Стадион: Allianz Arena Състави 1 27 2 4 44 6 45 17 42 7 9 52 10 42 7 17 22 72 26 2 20 1 1 Мануел Нойер 27 Конрад Лаймер 2 Дайот Упамекано 4 Джонатан Тах 44 Йосип Станишич 6 Джошуа Кимич 45 Александър Павлович 17 Майкъл Олиз 42 7 Серж Гнабри 9 Хари Кейн 1 Руи Силва 22 Иван Фреснеда Коралиса 72 Едуардо Куарешма 26 Усман Диоманде 2 Матеус Рейс 20 М. Араухо 10 Джини 42 Мортен Хюлманд 7 Джовани Куенда 17 Франсиско Тринкао 52 Жоао Симос Срещата по минути 90+4′ Жълт картон за Конрад Лаймер Хидемаса Морита е сменен от Жоао Симос 90+2′ 90+2′ Николас Джаксън влезе на мястото на Хари Кейн Salvador Blopa е сменен от М. Араухо 90+2′ 88′ Хироки Ито влезе на мястото на Йосип Станишич 88′ Леон Горецка е сменен от Александър Павлович 88′ Алфонсо Дейвис е сменен от Серж Гнабри Георгиос Вагианидис влезе на мястото на Едуардо Куарешма 81′ Фотис Йоанидис е сменен от Джини 80′ 77′ ГООООЛ! Джонатан Тах беше точен за отбора си 77′ Рафаел Герейро влезе на мястото на Lennart Karl 71′ Жълт картон за Джошуа Кимич Мортен Хюлманд получи жълт картон 71′ 69′ ГООООЛ! Lennart Karl беше точен за отбора си Рикардо Мангас влезе на мястото на Алисон Сантос 66′ 65′ ГООООЛ! Серж Гнабри беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Арсенал и Байерн Мюнхен

Арсенал 3 : 1 Байерн Мюнхен 40% Притежание на топката 60% 11 Точни удари 8 1 Неточни удари 0 40 Опасни атаки 24 16 Нарушения 13 6 Корнери 1 2 Засади 0 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 1 12 2 3 49 10 36 41 7 23 19 9 17 42 7 6 45 44 2 4 27 1 1 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 3 Кристианска комар 49 М. Луис-Скели 10 Еберечи Езе 36 Мартин Зубименди 41 Деклан Райс 7 Букайо Сака 23 Микел Мерино 19 Леандро Тросар 1 Мануел Нойер 44 Йосип Станишич 2 Дайот Упамекано 4 Джонатан Тах 27 Конрад Лаймер 6 Джошуа Кимич 45 Александър Павлович 17 Майкъл Олиз 42 7 Серж Гнабри 9 Хари Кейн Срещата по минути Ким Мин-Дже влезе на мястото на Дайот Упамекано 82′ 81′ Бен Уайт е сменен от Jurriën Timber 81′ Мартин Одегаард е сменен от Еберечи Езе Рафаел Герейро е сменен от Lennart Karl 81′ Леон Горецка влезе на мястото на Джошуа Кимич 81′ 80′ Жълт картон за Микел Мерино 77′ Мартинели отбеляза гол! 74′ Уилям Салиба получи жълт картон Николас Джаксън е сменен от Серж Гнабри 72′ Том Бишоф е сменен от Конрад Лаймер 72′ 69′ Нони Мадуеке отбеляза гол! 68′ Мартинели влезе на мястото на Букайо Сака 68′ Рикардо Калафиори е сменен от М. Луис-Скели Жълт картон за 59′ Микел Артета получи жълт картон 59′ Винсент Компани получи жълт картон 43′ 43′ Жълт картон за Жълт картон за Конрад Лаймер 43′ 38′ Нони Мадуеке е сменен от Леандро Тросар ГООООЛ! Lennart Karl беше точен за отбора си 32′ Жълт картон за Дайот Упамекано 23′ 22′ Jurriën Timber отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Наполи и Карабах

Наполи 2 : 0 Карабах 55% Притежание на топката 45% 14 Точни удари 7 3 Неточни удари 4 49 Опасни атаки 26 18 Нарушения 6 6 Корнери 4 1 Засади 2 3-4-2-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Stadio Diego Armando Maradona Състави 32 31 13 4 22 68 8 17 3 7 70 17 15 10 11 35 8 2 13 81 44 99 32 Ваня Милинкович-Савич 31 Сам Беукема 13 Амир Рахмани 4 Алесандро Буонджорно 22 Джовани Ди Лоренцо 68 Станислав Лоботка 8 Скот Мактоминей 17 Матиас Оливера 3 Мигел Гутиерес 7 Дейвид Нерес 70 Ноа Ланг 99 Матеуш Кохалски 2 Матеус Силва 13 Бахлул Мустафазада 81 Кевин Медина Рентерия 44 Елвин Чаферкулиев 35 Педро Бикальо 8 Марко Янкович 15 Леандро Андраде 10 Абдела Зубир 11 Еманюел Адай 17 Срещата по минути 90′ Антонио Вергара влезе на мястото на Дейвид Нерес 90′ Хуан Хесус е сменен от Алесандро Буонджорно 77′ Амир Рахмани получи жълт картон Дани Болт е сменен от Матеус Силва 76′ Турал Байрамов е сменен от Елвин Чаферкулиев 76′ Nəriman Axundzadə е сменен от Камило Андрес Дуран Маркес 76′ 75′ Лоренцо Лука е сменен от Расмус Хойлунд 75′ Елджиф Елмас влезе на мястото на Ноа Ланг 72′ Автогол на Марко Янкович 65′ Скот Мактоминей отбеляза гол! 64′ Матео Политано е сменен от Сам Беукема Сами Ммаее е сменен от Кевин Медина Рентерия 61′ Алексий Кашчук влезе на мястото на Леандро Андраде 61′ 56′ Пропуск на Расмус Хойлунд. Жълт картон за Марко Янкович 55′ 50′ Жълт картон за Ноа Ланг Кевин Медина Рентерия получи жълт картон 43′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Байерн Мюнхен

ПСЖ 1 : 2 Байерн Мюнхен 71% Притежание на топката 29% 11 Точни удари 6 14 Неточни удари 3 94 Опасни атаки 25 7 Нарушения 9 9 Корнери 1 3 Засади 3 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Parc des Princes Състави 30 2 5 51 25 33 17 8 29 10 7 9 17 7 14 6 45 27 4 2 44 1 30 Лукас Шевалие 2 Ахраф Хакими 5 Маркиньос 51 Уилям Пачо Тенорио 25 Нуно Мендес 33 Уорън Заир Емери 17 Витор Ферейра 8 Фабиан Руис 29 Брадли Баркола 10 Усман Дембеле 7 Хвича Кварацхелия 1 Мануел Нойер 27 Конрад Лаймер 4 Джонатан Тах 2 Дайот Упамекано 44 Йосип Станишич 6 Джошуа Кимич 45 Александър Павлович 17 Майкъл Олиз 7 Серж Гнабри 14 Луис Диас 9 Хари Кейн Срещата по минути Леон Горецка е сменен от Хари Кейн 88′ Йосип Станишич получи жълт картон 84′ 84′ Жълт картон за Нуно Мендес Ким Мин-Дже е сменен от Майкъл Олиз 81′ 74′ ГООООЛ! Жоао Педро Гонсалвеш Невес беше точен за отбора си 66′ Гонсало Рамос влезе на мястото на Брадли Баркола 66′ Жоао Педро Гонсалвеш Невес влезе на мястото на Фабиан Руис Мануел Нойер получи жълт картон 49′ Том Бишоф получи жълт картон 47′ Том Бишоф влезе на мястото на Серж Гнабри 46′ 45+7′ Сени Маюлу е сменен от Ахраф Хакими Луис Диас e изгонен с директен червен картон 45+7′ Луис Диас отбеляза гол! 32′ 25′ Лий Канг-Ин влезе на мястото на Усман Дембеле ГООООЛ! Луис Диас беше точен за отбора си 4′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Наполи и Айнтрахт Франкфурт

Наполи 0 : 0 Айнтрахт Франкфурт 64% Притежание на топката 36% 13 Точни удари 4 5 Неточни удари 3 70 Опасни атаки 28 12 Нарушения 10 5 Корнери 3 1 Засади 0 4-3-3 Формация 5-3-2 Стадион: Stadio Diego Armando Maradona Състави 32 22 13 4 3 99 68 8 21 19 20 9 19 27 16 8 13 34 4 3 21 23 32 Ваня Милинкович-Савич 22 Джовани Ди Лоренцо 13 Амир Рахмани 4 Алесандро Буонджорно 3 Мигел Гутиерес 99 Андре Замбо Ангиса 68 Станислав Лоботка 8 Скот Мактоминей 21 Матео Политано 19 Расмус Хойлунд 20 Елджиф Елмас 23 Майкъл Zetterer 13 Расмус Кристенсен 34 Ннамди Колинс 4 Робин Кох 3 Артур Теат 21 Натаниел Браун 27 Марио Гьотце 16 Уго Ларсон 8 Фарес Чаиби 9 Джонатан Буркард 19 Жан-Матео Бахоя Срещата по минути 90+6′ Жълт картон за Мигел Гутиерес Махмуд Дахуд влезе на мястото на Фарес Чаиби 90+4′ Аурел Аменда влезе на мястото на Натаниел Браун 90+4′ Майкъл Zetterer получи жълт картон 89′ Ели Скири влезе на мястото на Уго Ларсон 79′ 73′ Ноа Ланг влезе на мястото на Станислав Лоботка 65′ Дейвид Нерес влезе на мястото на Матео Политано Ансгар Кнауф влезе на мястото на Жан-Матео Бахоя 65′ 50′ Амир Рахмани получи жълт картон 45′ Жълт картон за

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Байерн Мюнхен и Брюж

Байерн Мюнхен 4 : 0 Брюж 63% Притежание на топката 37% 19 Точни удари 4 7 Неточни удари 1 76 Опасни атаки 24 14 Нарушения 3 9 Корнери 1 1 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-1-4-1 Стадион: Allianz Arena Състави 1 22 2 4 27 6 45 17 42 14 9 7 9 62 20 8 25 64 4 44 14 29 1 Мануел Нойер 22 Рафаел Герейро 2 Дайот Упамекано 4 Джонатан Тах 27 Конрад Лаймер 6 Джошуа Кимич 45 Александър Павлович 17 Майкъл Олиз 42 14 Луис Диас 9 Хари Кейн 29 Nordin Jackers 64 К. Сабе 4 Хоел Леандро Ордонес Гереро 44 Брандън Мечеле 14 Бьорн Майер 25 А. Станкович 9 К. Борхес 62 Лин Аудор 20 Ханс Ванакен 8 Христос Цолис 7 Николо Трезолди Срещата по минути 90+1′ Жълт картон за Ким Мин-Дже 81′ W. Mike влезе на мястото на Луис Диас 81′ Ким Мин-Дже влезе на мястото на Дайот Упамекано Мамаду Диахон влезе на мястото на Христос Цолис 80′ 79′ Николас Джаксън отбеляза гол! 69′ Николас Джаксън е сменен от Хари Кейн 69′ Леон Горецка влезе на мястото на Lennart Karl 69′ Том Бишоф влезе на мястото на Рафаел Герейро Р. Вермант е сменен от Николо Трезолди 66′ Сисе Сандра влезе на мястото на Лин Аудор 66′ Джорн Спайлерс е сменен от К. Борхес 46′ Уго Сике влезе на мястото на К. Сабе 46′ 34′ ГООООЛ! Луис Диас беше точен за отбора си 14′ ГООООЛ! Хари Кейн беше точен за отбора си 5′ ГООООЛ! Lennart Karl беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСВ Айндховен и Наполи

ПСВ Айндховен 6 : 2 Наполи 59% Притежание на топката 41% 10 Точни удари 6 9 Неточни удари 4 45 Опасни атаки 52 11 Нарушения 9 4 Корнери 8 2 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-4-1-1 Стадион: Philips Stadion Състави 32 6 22 3 2 17 23 27 34 5 20 27 11 21 99 6 8 22 31 4 37 32 32 Матей Ковар 6 Райън Фламинго 22 Джерди Шоутен 3 Yarek Gasiorowski 2 Анас Салах-Един 17 Мауро Джуниор 23 Джоуи Верман 27 Денис Ман 34 Исмаил Сайбари 5 Иван Перишич 20 Гуус Тил 32 Ваня Милинкович-Савич 22 Джовани Ди Лоренцо 31 Сам Беукема 4 Алесандро Буонджорно 37 Леонардо Спинацола 21 Матео Политано 99 Андре Замбо Ангиса 6 Били Гилмор 8 Скот Мактоминей 11 Кевин Де Бройне 27 Лоренцо Лука Срещата по минути 90′ Жълт картон за Кухайб Дриуеш 89′ Кухайб Дриуеш отбеляза гол! 88′ Пол Ванър влезе на мястото на Исмаил Сайбари 86′ ГООООЛ! Рикардо Пепи беше точен за отбора си ГООООЛ! Скот Мактоминей беше точен за отбора си 85′ 84′ Рикардо Пепи е сменен от Гуус Тил Елджиф Елмас е сменен от Кевин Де Бройне 84′ 84′ Кухайб Дриуеш влезе на мястото на Иван Перишич 84′ Sergiño Dest е сменен от Анас Салах-Един 80′ Денис Ман отбеляза гол! Лоренцо Лука e изгонен с директен червен картон 76′ Дейвид Нерес влезе на мястото на Матео Политано 73′ 70′ Исмаил Сайбари получи жълт картон Ноа Ланг е сменен от Били Гилмор 58′ Хуан Хесус е сменен от Сам Беукема 57′ Мигел Гутиерес е сменен от Леонардо Спинацола 57′ 54′ ГООООЛ! Денис Ман беше точен за отбора си 46′ Армандо Обиспо влезе на мястото на Yarek Gasiorowski Леонардо Спинацола получи жълт картон 42′ 38′ Исмаил Сайбари отбеляза гол! Скот Мактоминей отбеляза гол! 31′ 30′ Жълт картон за Джоуи Верман 27′ Yarek Gasiorowski получи жълт картон

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Наполи и Спортинг Лисабон

Наполи 2 : 1 Спортинг Лисабон 51% Притежание на топката 49% 5 Точни удари 4 7 Неточни удари 4 46 Опасни атаки 43 16 Нарушения 9 7 Корнери 2 1 Засади 0 4-1-4-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Stadio Diego Armando Maradona Състави 32 37 31 5 3 68 21 99 11 8 19 89 7 17 10 42 52 22 72 25 20 1 32 Ваня Милинкович-Савич 37 Леонардо Спинацола 31 Сам Беукема 5 Хуан Хесус 3 Мигел Гутиерес 68 Станислав Лоботка 21 Матео Политано 99 Андре Замбо Ангиса 11 Кевин Де Бройне 8 Скот Мактоминей 19 Расмус Хойлунд 1 Руи Силва 22 Иван Фреснеда Коралиса 72 Едуардо Куарешма 25 Гонсало Бернардо Инасио 20 М. Араухо 42 Мортен Хюлманд 52 Жоао Симос 7 Джовани Куенда 17 Франсиско Тринкао 10 Джини 89 Фотис Йоанидис Срещата по минути 90′ Лоренцо Лука е сменен от Расмус Хойлунд 81′ Матиас Оливера е сменен от Мигел Гутиерес 81′ Били Гилмор е сменен от Кевин Де Бройне 79′ Расмус Хойлунд отбеляза гол! Хидемаса Морита влезе на мястото на Жоао Симос 78′ 69′ Дейвид Нерес е сменен от Матео Политано 69′ Ноа Ланг е сменен от Скот Мактоминей Алисон Сантос влезе на мястото на Фотис Йоанидис 67′ З. Дебаст е сменен от Едуардо Куарешма 67′ Луис Хавиер Суарес е точен от бялата точка. 62′ Луис Хавиер Суарес влезе на мястото на Джини 46′ Поте е сменен от Франсиско Тринкао 46′ 36′ ГООООЛ! Расмус Хойлунд беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Paphos и Байерн Мюнхен

Paphos 1 : 5 Байерн Мюнхен 33% Притежание на топката 67% 4 Точни удари 21 2 Неточни удари 5 20 Опасни атаки 72 11 Нарушения 9 2 Корнери 6 0 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Състави 93 23 5 4 2 26 88 11 30 17 33 11 17 9 14 6 45 27 2 3 22 1 93 Н. Майкъл 23 Дерик Лукасен 5 Дейвид Голар 4 Давид Луис 2 Костас Пилеас 26 Иван Шунич 88 Pêpê 11 Ж. Алвес де Брито 30 Влад Драгомир 17 Мислав Оршич 33 Андерсън Силва 1 Мануел Нойер 27 Конрад Лаймер 2 Дайот Упамекано 3 Ким Мин-Дже 22 Рафаел Герейро 6 Джошуа Кимич 45 Александър Павлович 17 Майкъл Олиз 9 Хари Кейн 14 Луис Диас 11 Николас Джаксън Срещата по минути Том Бишоф е сменен от Конрад Лаймер 83′ 79′ Кен Сема влезе на мястото на Костас Пилеас Джонатан Тах влезе на мястото на Дайот Упамекано 73′ Lennart Karl е сменен от Майкъл Олиз 73′ Майкъл Олиз отбеляза гол! 68′ 66′ Домингос Кина влезе на мястото на Влад Драгомир Саша Боуи е сменен от Хари Кейн 64′ 59′ Бруно Ланга е сменен от Давид Луис 59′ Landry Dimata е сменен от Ж. Алвес де Брито 59′ Монс Басуамина е сменен от Андерсън Силва 46′ Мислав Оршич получи жълт картон Серж Гнабри е сменен от Луис Диас 46′ 45′ ГООООЛ! Мислав Оршич беше точен за отбора си ГООООЛ! Хари Кейн беше точен за отбора си 34′ Николас Джаксън отбеляза гол! 31′ Рафаел Герейро отбеляза гол! 20′ Хари Кейн отбеляза гол! 15′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Манчестър сити и Наполи

Манчестър сити 2 : 0 Наполи 74% Притежание на топката 26% 14 Точни удари 1 9 Неточни удари 0 124 Опасни атаки 21 3 Нарушения 4 9 Корнери 2 1 Засади 1 4-1-4-1 Формация 4-1-4-1 Стадион: Etihad Stadium Състави 25 45 3 24 33 16 20 47 4 11 9 19 21 99 11 8 68 22 31 4 37 32 25 Джанлуиджи Донарума 45 Абдукодир Хусанов 3 Рубен Диас 24 Йошко Гвардиол 33 N. O'Reilly 16 Родри Ернандес 20 Бернардо Силва 47 Фил Фодън 4 Тияни Райндерс 11 Джереми Доку 9 Ерлинг Халанд 32 Ваня Милинкович-Савич 22 Джовани Ди Лоренцо 31 Сам Беукема 4 Алесандро Буонджорно 37 Леонардо Спинацола 68 Станислав Лоботка 21 Матео Политано 99 Андре Замбо Ангиса 11 Кевин Де Бройне 8 Скот Мактоминей 19 Расмус Хойлунд Срещата по минути 80′ Р. Луис е сменен от Тияни Райндерс 80′ Оскар Боб влезе на мястото на Ерлинг Халанд 80′ Нейтън Аке влезе на мястото на Йошко Гвардиол Дейвид Нерес е сменен от Расмус Хойлунд 72′ Били Гилмор е сменен от Станислав Лоботка 72′ Елджиф Елмас влезе на мястото на Андре Замбо Ангиса 71′ 69′ Савио Морейра де Оливейра е сменен от Джереми Доку 65′ ГООООЛ! Джереми Доку беше точен за отбора си 60′ Нико Гонсалес влезе на мястото на Родри Ернандес 56′ Ерлинг Халанд отбеляза гол! Хуан Хесус е сменен от Матео Политано 55′ Жълт картон за Матео Политано 52′ Матиас Оливера влезе на мястото на Кевин Де Бройне 26′ Джовани Ди Лоренцо e изгонен с директен червен картон 21′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Байерн Мюнхен и Челси