Гледайте Ливърпул, Челси и Байерн само и единствено тук! (ВИДЕО)

Онлайн платформата VOYO.BG отново ще ви направи съпричастни към най-интересното от Шампионската лига

Гледайте Ливърпул, Челси и Байерн само и единствено тук! (ВИДЕО)
Reuters

Всички мачове в един ден! Готови ли сте за шоу? За втора поредна година новият формат на Шампионската лига ще ни предложи истинско зрелище. При това - само в рамките на броени часове!

Последните мачове от основната групова фаза ще бъдат с един и същи начален час. Това е предпазна мярка, за да не спекулират отборите предварително кой ще продължи напред.

Само 8 отбора ще се класират директно към осминафиналите, а цели 12 отпадат и ще чакат до другия сезон, за да може отново да мерят сили в Шампионската лига. Отборите от 9-то до 24-то място пък ще играят плейофи помежду си за достигане до топ 16.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Ако се чудите къде да гледате - отговаряме веднага - онлайн платформата VOYO.BG отново ще бъде на линия от най-горещите точки в Европа. Кои мачове може да гледате само и единствено там:

Наполи - Челси (22:00)

Помните онзи обрат на Челси през 2012 г., когато в първия мач губи с 1:3, но след това на "Стамфорд Бридж" побеждава с 4:1, а впоследствие печели и първата си Шампионска лига. Е, сега Наполи отново посреща лондончани на "Естадио Диего Марадона", където ще се опита да избегне унижението да отпадне още в основната фаза на Турнира на богатите.

Снимка: Reuters

"Партенопеите" вече преживяха тежко поражение от Ювентус с 0:3, докато Челси ще иска да запази мястото си в топ 8 на Шампионската лига.

Ливърпул - Карабах (22:00)

След поредното разочарование във Висшата лига, Ливърпул посреща една от изненадите в тазгодишното издание на Шампионската лига. Азерите имат актив от 10 точки и сериозни шансове да се класират за плейофите. Също така при победа за Карабах, столчето на Арне Слот ще започне много сериозно да се клати.

Интересното е, че разстоянието между Баку и Ливърпул е 4160 км, което поставя рекорд в европейските мачове на "червените" - най-далечния противник, срещу когото ще се изправят.

Снимка: Reuters

ПСВ - Байерн Мюнхен (22:00)

Байерн Мюнхен вече си запази място директно за осминафиналите, като в груповата фаза записа само една загуба и то от Арсенал, който е лидер в класирането. ПСВ пък е в топ 24 само заради положителната си голова разлика, която обаче трябва да задържи като домакин на баварската машина.

Тази задача на пръв поглед не изглежда адски трудна, като се има предвид срещу кои играчи ще се изправят "филипсите". Хари Кейн, Майкъл Олисе, Ленард Карл и Серж Гнабри ще направят всичко възможно Байерн да бъде отборът с най-много вкарани голове в основната фаза, като в момента дели първото място с Арсенал и ПСЖ.

Снимка: Reuters

Борусия Дортмунд - Интер (22:00)

За първи път в историята си Интер загуби три последователни мача в Шампионската лига, като по този начин бе изхвърлен от топ 8 и сега е чак на 14-о място. Само с две позиции по-надолу е Борусия Дортмунд, чиято форма е непостоянна.

Едва ли някой може да си помисли, че "жълто-черните" могат да спечелят Бундеслигата. Въпреки че е на само 8 точки от водача Байерн, баварците едва ли ще изпуснат преднината си и ще допуснат изненада. Интер пък уверено води в Серия А и е на 5 точки от вечния съперник Милан.

Снимка: Reuters

Айнтрахт Франкфурт - Тотнъм (22:00)

Айнтрахт разочарова през този сезон в Шампионската лига и вече няма шансове да се класира напред към елиминациите. Тотнъм, изненадващо или не, се намира на пета позиция в класирането с реални шансове да избегне плейофите.

Въпреки че във Висшата лига "шпорите" са чак 14-и, то в Турнира на богатите футболистите на Томас Франк изглеждат по-мотивирани от всякога. Подобно на Арне Слот, мястото на датския треньор начело на лондончани също е под въпрос, като следващите мачове на Тотнъм са срещу Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Нюкасъл и Арсенал.

Снимка: Reuters

Байер Леверкузен - Виляреал (22:00)

Байер Леверкузен вече не изглежда като страшилището за всички отбори от последните 3 сезона. След напускането на Шаби Алонсо, Флориан Вирц, Джереми Фримпонг и още много от звездите "аспирините" не могат да си върнат предишната форма. Сега те ще се борят за оставане в топ 24 и класиране в плейофите.

Виляреал вече се е примирил със съдбата си. "Жълтата подводница" е само с 1 точка и няма никакви шансове за класиране напред. Това обаче не означава, че испанците няма да спрат Леверкузен от целта.

Снимка: Reuters

Брюж - Олимпик Марсилия (22:00)

Брюж ще се бори със зъби и нокти, за да намери място в топ 24 и да се класира към елиминациите. Засега обаче белгийците са на 27-о място, а само на 2 точки по-нагоре се намира Олимпик Марсилия.

Този мач ще определи кой от двата отбора е по-достоен да играе в плейофите.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Байерн Мюнхен и Union Saint-Gilloise

Байерн Мюнхен
Байерн Мюнхен
2 : 0
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
74%
Притежание на топката
26%
10
Точни удари
3
4
Неточни удари
2
99
Опасни атаки
20
9
Нарушения
8
4
Корнери
1
Засади
4-2-3-1
Формация
3-4-2-1
Стадион: Allianz Arena

Състави

1
22 4 3 20
6 45
17 42 14
9
12
30 10
25 8 6 11
5 16 26
37
Мануел Нойер 1 Мануел Нойер
Рафаел Герейро 22 Рафаел Герейро
Джонатан Тах 4 Джонатан Тах
Ким Мин-Дже 3 Ким Мин-Дже
Том Бишоф 20 Том Бишоф
Джошуа Кимич 6 Джошуа Кимич
Александър Павлович 45 Александър Павлович
Майкъл Олиз 17 Майкъл Олиз
42
Луис Диас 14 Луис Диас
Хари Кейн 9 Хари Кейн
Кйел Шерпен 37 Кйел Шерпен
Кевин Мак Алистър 5 Кевин Мак Алистър
Крисчън Бърджис 16 Крисчън Бърджис
Рос Сайкс 26 Рос Сайкс
Анан Халайли 25 Анан Халайли
Адем Зорган 8 Адем Зорган
Камиел Ван де Пере 6 Камиел Ван де Пере
Гилхерме Смит 11 Гилхерме Смит
Раул Александър Флоруц 30 Раул Александър Флоруц
Ануар Ел Хадж 10 Ануар Ел Хадж
Обещай Дейвид 12 Обещай Дейвид

Срещата по минути

90+2′ Леон Горецка е сменен от Джошуа Кимич
90+2′ Серж Гнабри влезе на мястото на Майкъл Олиз
Роб Schoofs влезе на мястото на Адем Зорган 82′
е сменен от Обещай Дейвид 82′
81′ Хари Кейн не успя да преодолее вратаря.
Луи Патрис влезе на мястото на Раул Александър Флоруц 67′
Ф. Лейсен влезе на мястото на Гилхерме Смит 67′
67′ Хироки Ито влезе на мястото на Lennart Karl
Мохамед Кадафи Фусейни е сменен от Ануар Ел Хадж 67′
67′ Алфонсо Дейвис е сменен от Рафаел Герейро
Жълт картон за Обещай Дейвид 66′
58′ Майкъл Олиз получи жълт картон
55′ Хари Кейн превърна дузпата в гол.
52′ ГООООЛ! Хари Кейн беше точен за отбора си
18′ Ким Мин-Дже получи жълт картон

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Копенхаген и Наполи

Копенхаген
Копенхаген
1 : 1
Наполи
Наполи
30%
Притежание на топката
70%
5
Точни удари
14
0
Неточни удари
5
20
Опасни атаки
97
13
Нарушения
15
1
Корнери
11
1
Засади
2
4-4-2
Формация
3-4-2-1
Стадион: Parken

Състави

1
24 5 20 15
10 27 21 30
14 39
19
26 20
3 68 8 37
22 4 5
32
Доминик Котарски 1 Доминик Котарски
Биргер Мелинг 24 Биргер Мелинг
Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш 5 Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш
Джуносуке Сузуки  20 Джуносуке Сузуки 
Маркос Лопес 15 Маркос Лопес
Мохамед Елюнуси 10 Мохамед Елюнуси
Томас Дилейни 27 Томас Дилейни
Мадс Емил Мадсен 21 Мадс Емил Мадсен
Мохамед Ачури 30 Мохамед Ачури
Андреас Корнелий 14 Андреас Корнелий
Виктор Бярки Дадасон 39 Виктор Бярки Дадасон
Ваня Милинкович-Савич 32 Ваня Милинкович-Савич
Джовани Ди Лоренцо 22 Джовани Ди Лоренцо
Алесандро Буонджорно 4 Алесандро Буонджорно
Хуан Хесус 5 Хуан Хесус
Мигел Гутиерес 3 Мигел Гутиерес
Станислав Лоботка 68 Станислав Лоботка
Скот Мактоминей 8 Скот Мактоминей
Леонардо Спинацола 37 Леонардо Спинацола
Антонио Вергара 26 Антонио Вергара
Елджиф Елмас 20 Елджиф Елмас
Расмус Хойлунд 19 Расмус Хойлунд

Срещата по минути

90+7′ Жълт картон за Уилям Клем
Жълт картон за Джовани Ди Лоренцо 82′
81′ Мунаше Гарананга е сменен от Биргер Мелинг
81′ Виктор Клаесон е сменен от Мадс Емил Мадсен
Лоренцо Лука е сменен от Елджиф Елмас 80′
Giuseppe Ambrosino влезе на мястото на Мигел Гутиерес 75′
72′ ГООООЛ! Джордан Ларсон беше точен за отбора си
71′ Джордан Ларсон пропусна от бялата точка.
Матиас Оливера влезе на мястото на Леонардо Спинацола 63′
63′ Джордан Ларсон е сменен от Мохамед Ачури
63′ Уилям Клем влезе на мястото на Андреас Корнелий
Ноа Ланг е сменен от Антонио Вергара 62′
42′ Мохамед Елюнуси получи жълт картон
Расмус Хойлунд получи жълт картон 40′
ГООООЛ! Скот Мактоминей беше точен за отбора си 39′
36′ Пантелис Хацидиакос е сменен от Виктор Бярки Дадасон
35′ Томас Дилейни e изгонен с директен червен картон

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Бенфика и Наполи

Бенфика
Бенфика
2 : 0
Наполи
Наполи
40%
Притежание на топката
60%
10
Точни удари
8
3
Неточни удари
1
16
Опасни атаки
56
11
Нарушения
21
2
Корнери
6
4
Засади
1
4-2-3-1
Формация
3-4-2-1
Стадион: Estádio do Sport Lisboa e Benfica

Състави

1
17 44 30 26
20 5
8 18 10
9
19
7 70
22 20 8 17
31 13 4
32
Анатолий Трубин 1 Анатолий Трубин
Амар Дедич 17 Амар Дедич
Томас Араухо 44 Томас Араухо
Николас Отаменди 30 Николас Отаменди
Самуел Дал 26 Самуел Дал
Ричард Риос 20 Ричард Риос
Енцо Баренечеа 5 Енцо Баренечеа
Фредрик Аурснес 8 Фредрик Аурснес
Леандро Барейро 18 Леандро Барейро
Георгий Судаков 10 Георгий Судаков
Франьо Иванович 9 Франьо Иванович
Ваня Милинкович-Савич 32 Ваня Милинкович-Савич
Сам Беукема 31 Сам Беукема
Амир Рахмани 13 Амир Рахмани
Алесандро Буонджорно 4 Алесандро Буонджорно
Джовани Ди Лоренцо 22 Джовани Ди Лоренцо
Елджиф Елмас 20 Елджиф Елмас
Скот Мактоминей 8 Скот Мактоминей
Матиас Оливера 17 Матиас Оливера
Дейвид Нерес 7 Дейвид Нерес
Ноа Ланг 70 Ноа Ланг
Расмус Хойлунд 19 Расмус Хойлунд

Срещата по минути

90+5′ José Neto влезе на мястото на Леандро Барейро
90+4′ Тиаго Фрейтас влезе на мястото на Фредрик Аурснес
Антонио Вергара получи жълт картон 87′
Антонио Вергара влезе на мястото на Елджиф Елмас 81′
78′ Амар Дедич получи жълт картон
76′ Антонио Силва влезе на мястото на Георгий Судаков
76′ Вангелис Павлидис е сменен от Франьо Иванович
Лоренцо Лука е сменен от Ноа Ланг 74′
Хуан Хесус е сменен от Алесандро Буонджорно 59′
Жълт картон за Ноа Ланг 52′
49′ Леандро Барейро отбеляза гол!
Леонардо Спинацола влезе на мястото на Матиас Оливера 46′
Матео Политано влезе на мястото на Сам Беукема 46′
20′ Ричард Риос отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Байерн Мюнхен и Спортинг Лисабон

Байерн Мюнхен
Байерн Мюнхен
3 : 1
Спортинг Лисабон
Спортинг Лисабон
62%
Притежание на топката
38%
14
Точни удари
4
9
Неточни удари
0
100
Опасни атаки
23
11
Нарушения
5
4
Корнери
3
2
Засади
1
4-2-3-1
Формация
5-4-1
Стадион: Allianz Arena

Състави

1
27 2 4 44
6 45
17 42 7
9
52
10 42 7 17
22 72 26 2 20
1
Мануел Нойер 1 Мануел Нойер
Конрад Лаймер 27 Конрад Лаймер
Дайот Упамекано 2 Дайот Упамекано
Джонатан Тах 4 Джонатан Тах
Йосип Станишич 44 Йосип Станишич
Джошуа Кимич 6 Джошуа Кимич
Александър Павлович 45 Александър Павлович
Майкъл Олиз 17 Майкъл Олиз
42
Серж Гнабри 7 Серж Гнабри
Хари Кейн 9 Хари Кейн
Руи Силва 1 Руи Силва
Иван Фреснеда Коралиса 22 Иван Фреснеда Коралиса
Едуардо Куарешма 72 Едуардо Куарешма
Усман Диоманде 26 Усман Диоманде
Матеус Рейс 2 Матеус Рейс
М. Араухо 20 М. Араухо
Джини 10 Джини
Мортен Хюлманд 42 Мортен Хюлманд
Джовани Куенда 7 Джовани Куенда
Франсиско Тринкао 17 Франсиско Тринкао
Жоао Симос 52 Жоао Симос

Срещата по минути

90+4′ Жълт картон за Конрад Лаймер
Хидемаса Морита е сменен от Жоао Симос 90+2′
90+2′ Николас Джаксън влезе на мястото на Хари Кейн
Salvador Blopa е сменен от М. Араухо 90+2′
88′ Хироки Ито влезе на мястото на Йосип Станишич
88′ Леон Горецка е сменен от Александър Павлович
88′ Алфонсо Дейвис е сменен от Серж Гнабри
Георгиос Вагианидис влезе на мястото на Едуардо Куарешма 81′
Фотис Йоанидис е сменен от Джини 80′
77′ ГООООЛ! Джонатан Тах беше точен за отбора си
77′ Рафаел Герейро влезе на мястото на Lennart Karl
71′ Жълт картон за Джошуа Кимич
Мортен Хюлманд получи жълт картон 71′
69′ ГООООЛ! Lennart Karl беше точен за отбора си
Рикардо Мангас влезе на мястото на Алисон Сантос 66′
65′ ГООООЛ! Серж Гнабри беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Арсенал и Байерн Мюнхен

Арсенал
Арсенал
3 : 1
Байерн Мюнхен
Байерн Мюнхен
40%
Притежание на топката
60%
11
Точни удари
8
1
Неточни удари
0
40
Опасни атаки
24
16
Нарушения
13
6
Корнери
1
2
Засади
0
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Emirates Stadium

Състави

1
12 2 3 49
10 36 41
7 23 19
9
17 42 7
6 45
44 2 4 27
1
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Кристианска комар 3 Кристианска комар
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Еберечи Езе 10 Еберечи Езе
Мартин Зубименди 36 Мартин Зубименди
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Мануел Нойер 1 Мануел Нойер
Йосип Станишич 44 Йосип Станишич
Дайот Упамекано 2 Дайот Упамекано
Джонатан Тах 4 Джонатан Тах
Конрад Лаймер 27 Конрад Лаймер
Джошуа Кимич 6 Джошуа Кимич
Александър Павлович 45 Александър Павлович
Майкъл Олиз 17 Майкъл Олиз
42
Серж Гнабри 7 Серж Гнабри
Хари Кейн 9 Хари Кейн

Срещата по минути

Ким Мин-Дже влезе на мястото на Дайот Упамекано 82′
81′ Бен Уайт е сменен от Jurriën Timber
81′ Мартин Одегаард е сменен от Еберечи Езе
Рафаел Герейро е сменен от Lennart Karl 81′
Леон Горецка влезе на мястото на Джошуа Кимич 81′
80′ Жълт картон за Микел Мерино
77′ Мартинели отбеляза гол!
74′ Уилям Салиба получи жълт картон
Николас Джаксън е сменен от Серж Гнабри 72′
Том Бишоф е сменен от Конрад Лаймер 72′
69′ Нони Мадуеке отбеляза гол!
68′ Мартинели влезе на мястото на Букайо Сака
68′ Рикардо Калафиори е сменен от М. Луис-Скели
Жълт картон за 59′
Микел Артета получи жълт картон 59′
Винсент Компани получи жълт картон 43′
43′ Жълт картон за
Жълт картон за Конрад Лаймер 43′
38′ Нони Мадуеке е сменен от Леандро Тросар
ГООООЛ! Lennart Karl беше точен за отбора си 32′
Жълт картон за Дайот Упамекано 23′
22′ Jurriën Timber отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Наполи и Карабах

Наполи
Наполи
2 : 0
Карабах
Карабах
55%
Притежание на топката
45%
14
Точни удари
7
3
Неточни удари
4
49
Опасни атаки
26
18
Нарушения
6
6
Корнери
4
1
Засади
2
3-4-2-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stadio Diego Armando Maradona

Състави

32
31 13 4
22 68 8 17
3 7
70
17
15 10 11
35 8
2 13 81 44
99
Ваня Милинкович-Савич 32 Ваня Милинкович-Савич
Сам Беукема 31 Сам Беукема
Амир Рахмани 13 Амир Рахмани
Алесандро Буонджорно 4 Алесандро Буонджорно
Джовани Ди Лоренцо 22 Джовани Ди Лоренцо
Станислав Лоботка 68 Станислав Лоботка
Скот Мактоминей 8 Скот Мактоминей
Матиас Оливера 17 Матиас Оливера
Мигел Гутиерес 3 Мигел Гутиерес
Дейвид Нерес 7 Дейвид Нерес
Ноа Ланг 70 Ноа Ланг
Матеуш Кохалски 99 Матеуш Кохалски
Матеус Силва 2 Матеус Силва
Бахлул Мустафазада 13 Бахлул Мустафазада
Кевин Медина Рентерия 81 Кевин Медина Рентерия
Елвин Чаферкулиев 44 Елвин Чаферкулиев
Педро Бикальо 35 Педро Бикальо
Марко Янкович 8 Марко Янкович
Леандро Андраде 15 Леандро Андраде
Абдела Зубир 10 Абдела Зубир
Еманюел Адай 11 Еманюел Адай
17

Срещата по минути

90′ Антонио Вергара влезе на мястото на Дейвид Нерес
90′ Хуан Хесус е сменен от Алесандро Буонджорно
77′ Амир Рахмани получи жълт картон
Дани Болт е сменен от Матеус Силва 76′
Турал Байрамов е сменен от Елвин Чаферкулиев 76′
Nəriman Axundzadə е сменен от Камило Андрес Дуран Маркес 76′
75′ Лоренцо Лука е сменен от Расмус Хойлунд
75′ Елджиф Елмас влезе на мястото на Ноа Ланг
72′ Автогол на Марко Янкович
65′ Скот Мактоминей отбеляза гол!
64′ Матео Политано е сменен от Сам Беукема
Сами Ммаее е сменен от Кевин Медина Рентерия 61′
Алексий Кашчук влезе на мястото на Леандро Андраде 61′
56′ Пропуск на Расмус Хойлунд.
Жълт картон за Марко Янкович 55′
50′ Жълт картон за Ноа Ланг
Кевин Медина Рентерия получи жълт картон 43′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Байерн Мюнхен

ПСЖ
ПСЖ
1 : 2
Байерн Мюнхен
Байерн Мюнхен
71%
Притежание на топката
29%
11
Точни удари
6
14
Неточни удари
3
94
Опасни атаки
25
7
Нарушения
9
9
Корнери
1
3
Засади
3
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Parc des Princes

Състави

30
2 5 51 25
33 17 8
29 10 7
9
17 7 14
6 45
27 4 2 44
1
Лукас Шевалие 30 Лукас Шевалие
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Уорън Заир Емери 33 Уорън Заир Емери
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Фабиан Руис 8 Фабиан Руис
Брадли Баркола 29 Брадли Баркола
Усман Дембеле 10 Усман Дембеле
Хвича Кварацхелия 7 Хвича Кварацхелия
Мануел Нойер 1 Мануел Нойер
Конрад Лаймер 27 Конрад Лаймер
Джонатан Тах 4 Джонатан Тах
Дайот Упамекано 2 Дайот Упамекано
Йосип Станишич 44 Йосип Станишич
Джошуа Кимич 6 Джошуа Кимич
Александър Павлович 45 Александър Павлович
Майкъл Олиз 17 Майкъл Олиз
Серж Гнабри 7 Серж Гнабри
Луис Диас 14 Луис Диас
Хари Кейн 9 Хари Кейн

Срещата по минути

Леон Горецка е сменен от Хари Кейн 88′
Йосип Станишич получи жълт картон 84′
84′ Жълт картон за Нуно Мендес
Ким Мин-Дже е сменен от Майкъл Олиз 81′
74′ ГООООЛ! Жоао Педро Гонсалвеш Невес беше точен за отбора си
66′ Гонсало Рамос влезе на мястото на Брадли Баркола
66′ Жоао Педро Гонсалвеш Невес влезе на мястото на Фабиан Руис
Мануел Нойер получи жълт картон 49′
Том Бишоф получи жълт картон 47′
Том Бишоф влезе на мястото на Серж Гнабри 46′
45+7′ Сени Маюлу е сменен от Ахраф Хакими
Луис Диас e изгонен с директен червен картон 45+7′
Луис Диас отбеляза гол! 32′
25′ Лий Канг-Ин влезе на мястото на Усман Дембеле
ГООООЛ! Луис Диас беше точен за отбора си 4′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Наполи и Айнтрахт Франкфурт

Наполи
Наполи
0 : 0
Айнтрахт Франкфурт
Айнтрахт Франкфурт
64%
Притежание на топката
36%
13
Точни удари
4
5
Неточни удари
3
70
Опасни атаки
28
12
Нарушения
10
5
Корнери
3
1
Засади
0
4-3-3
Формация
5-3-2
Стадион: Stadio Diego Armando Maradona

Състави

32
22 13 4 3
99 68 8
21 19 20
9 19
27 16 8
13 34 4 3 21
23
Ваня Милинкович-Савич 32 Ваня Милинкович-Савич
Джовани Ди Лоренцо 22 Джовани Ди Лоренцо
Амир Рахмани 13 Амир Рахмани
Алесандро Буонджорно 4 Алесандро Буонджорно
Мигел Гутиерес 3 Мигел Гутиерес
Андре Замбо Ангиса 99 Андре Замбо Ангиса
Станислав Лоботка 68 Станислав Лоботка
Скот Мактоминей 8 Скот Мактоминей
Матео Политано 21 Матео Политано
Расмус Хойлунд 19 Расмус Хойлунд
Елджиф Елмас 20 Елджиф Елмас
Майкъл Zetterer 23 Майкъл Zetterer
Расмус Кристенсен 13 Расмус Кристенсен
Ннамди Колинс 34 Ннамди Колинс
Робин Кох 4 Робин Кох
Артур Теат 3 Артур Теат
Натаниел Браун 21 Натаниел Браун
Марио Гьотце 27 Марио Гьотце
Уго Ларсон 16 Уго Ларсон
Фарес Чаиби 8 Фарес Чаиби
Джонатан Буркард 9 Джонатан Буркард
Жан-Матео Бахоя 19 Жан-Матео Бахоя

Срещата по минути

90+6′ Жълт картон за Мигел Гутиерес
Махмуд Дахуд влезе на мястото на Фарес Чаиби 90+4′
Аурел Аменда влезе на мястото на Натаниел Браун 90+4′
Майкъл Zetterer получи жълт картон 89′
Ели Скири влезе на мястото на Уго Ларсон 79′
73′ Ноа Ланг влезе на мястото на Станислав Лоботка
65′ Дейвид Нерес влезе на мястото на Матео Политано
Ансгар Кнауф влезе на мястото на Жан-Матео Бахоя 65′
50′ Амир Рахмани получи жълт картон
45′ Жълт картон за

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Байерн Мюнхен и Брюж

Байерн Мюнхен
Байерн Мюнхен
4 : 0
Брюж
Брюж
63%
Притежание на топката
37%
19
Точни удари
4
7
Неточни удари
1
76
Опасни атаки
24
14
Нарушения
3
9
Корнери
1
1
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-1-4-1
Стадион: Allianz Arena

Състави

1
22 2 4 27
6 45
17 42 14
9
7
9 62 20 8
25
64 4 44 14
29
Мануел Нойер 1 Мануел Нойер
Рафаел Герейро 22 Рафаел Герейро
Дайот Упамекано 2 Дайот Упамекано
Джонатан Тах 4 Джонатан Тах
Конрад Лаймер 27 Конрад Лаймер
Джошуа Кимич 6 Джошуа Кимич
Александър Павлович 45 Александър Павлович
Майкъл Олиз 17 Майкъл Олиз
42
Луис Диас 14 Луис Диас
Хари Кейн 9 Хари Кейн
Nordin Jackers 29 Nordin Jackers
К. Сабе 64 К. Сабе
Хоел Леандро Ордонес Гереро 4 Хоел Леандро Ордонес Гереро
Брандън Мечеле 44 Брандън Мечеле
Бьорн Майер 14 Бьорн Майер
А. Станкович 25 А. Станкович
К. Борхес 9 К. Борхес
Лин Аудор 62 Лин Аудор
Ханс Ванакен 20 Ханс Ванакен
Христос Цолис 8 Христос Цолис
Николо Трезолди 7 Николо Трезолди

Срещата по минути

90+1′ Жълт картон за Ким Мин-Дже
81′ W. Mike влезе на мястото на Луис Диас
81′ Ким Мин-Дже влезе на мястото на Дайот Упамекано
Мамаду Диахон влезе на мястото на Христос Цолис 80′
79′ Николас Джаксън отбеляза гол!
69′ Николас Джаксън е сменен от Хари Кейн
69′ Леон Горецка влезе на мястото на Lennart Karl
69′ Том Бишоф влезе на мястото на Рафаел Герейро
Р. Вермант е сменен от Николо Трезолди 66′
Сисе Сандра влезе на мястото на Лин Аудор 66′
Джорн Спайлерс е сменен от К. Борхес 46′
Уго Сике влезе на мястото на К. Сабе 46′
34′ ГООООЛ! Луис Диас беше точен за отбора си
14′ ГООООЛ! Хари Кейн беше точен за отбора си
5′ ГООООЛ! Lennart Karl беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСВ Айндховен и Наполи

ПСВ Айндховен
ПСВ Айндховен
6 : 2
Наполи
Наполи
59%
Притежание на топката
41%
10
Точни удари
6
9
Неточни удари
4
45
Опасни атаки
52
11
Нарушения
9
4
Корнери
8
2
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-4-1-1
Стадион: Philips Stadion

Състави

32
6 22 3 2
17 23
27 34 5
20
27
11
21 99 6 8
22 31 4 37
32
Матей Ковар 32 Матей Ковар
Райън Фламинго 6 Райън Фламинго
Джерди Шоутен 22 Джерди Шоутен
Yarek Gasiorowski 3 Yarek Gasiorowski
Анас Салах-Един 2 Анас Салах-Един
Мауро Джуниор 17 Мауро Джуниор
Джоуи Верман 23 Джоуи Верман
Денис Ман 27 Денис Ман
Исмаил Сайбари 34 Исмаил Сайбари
Иван Перишич 5 Иван Перишич
Гуус Тил 20 Гуус Тил
Ваня Милинкович-Савич 32 Ваня Милинкович-Савич
Джовани Ди Лоренцо 22 Джовани Ди Лоренцо
Сам Беукема 31 Сам Беукема
Алесандро Буонджорно 4 Алесандро Буонджорно
Леонардо Спинацола 37 Леонардо Спинацола
Матео Политано 21 Матео Политано
Андре Замбо Ангиса 99 Андре Замбо Ангиса
Били Гилмор 6 Били Гилмор
Скот Мактоминей 8 Скот Мактоминей
Кевин Де Бройне 11 Кевин Де Бройне
Лоренцо Лука 27 Лоренцо Лука

Срещата по минути

90′ Жълт картон за Кухайб Дриуеш
89′ Кухайб Дриуеш отбеляза гол!
88′ Пол Ванър влезе на мястото на Исмаил Сайбари
86′ ГООООЛ! Рикардо Пепи беше точен за отбора си
ГООООЛ! Скот Мактоминей беше точен за отбора си 85′
84′ Рикардо Пепи е сменен от Гуус Тил
Елджиф Елмас е сменен от Кевин Де Бройне 84′
84′ Кухайб Дриуеш влезе на мястото на Иван Перишич
84′ Sergiño Dest е сменен от Анас Салах-Един
80′ Денис Ман отбеляза гол!
Лоренцо Лука e изгонен с директен червен картон 76′
Дейвид Нерес влезе на мястото на Матео Политано 73′
70′ Исмаил Сайбари получи жълт картон
Ноа Ланг е сменен от Били Гилмор 58′
Хуан Хесус е сменен от Сам Беукема 57′
Мигел Гутиерес е сменен от Леонардо Спинацола 57′
54′ ГООООЛ! Денис Ман беше точен за отбора си
46′ Армандо Обиспо влезе на мястото на Yarek Gasiorowski
Леонардо Спинацола получи жълт картон 42′
38′ Исмаил Сайбари отбеляза гол!
Скот Мактоминей отбеляза гол! 31′
30′ Жълт картон за Джоуи Верман
27′ Yarek Gasiorowski получи жълт картон

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Наполи и Спортинг Лисабон

Наполи
Наполи
2 : 1
Спортинг Лисабон
Спортинг Лисабон
51%
Притежание на топката
49%
5
Точни удари
4
7
Неточни удари
4
46
Опасни атаки
43
16
Нарушения
9
7
Корнери
2
1
Засади
0
4-1-4-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stadio Diego Armando Maradona

Състави

32
37 31 5 3
68
21 99 11 8
19
89
7 17 10
42 52
22 72 25 20
1
Ваня Милинкович-Савич 32 Ваня Милинкович-Савич
Леонардо Спинацола 37 Леонардо Спинацола
Сам Беукема 31 Сам Беукема
Хуан Хесус 5 Хуан Хесус
Мигел Гутиерес 3 Мигел Гутиерес
Станислав Лоботка 68 Станислав Лоботка
Матео Политано 21 Матео Политано
Андре Замбо Ангиса 99 Андре Замбо Ангиса
Кевин Де Бройне 11 Кевин Де Бройне
Скот Мактоминей 8 Скот Мактоминей
Расмус Хойлунд 19 Расмус Хойлунд
Руи Силва 1 Руи Силва
Иван Фреснеда Коралиса 22 Иван Фреснеда Коралиса
Едуардо Куарешма 72 Едуардо Куарешма
Гонсало Бернардо Инасио 25 Гонсало Бернардо Инасио
М. Араухо 20 М. Араухо
Мортен Хюлманд 42 Мортен Хюлманд
Жоао Симос 52 Жоао Симос
Джовани Куенда 7 Джовани Куенда
Франсиско Тринкао 17 Франсиско Тринкао
Джини 10 Джини
Фотис Йоанидис 89 Фотис Йоанидис

Срещата по минути

90′ Лоренцо Лука е сменен от Расмус Хойлунд
81′ Матиас Оливера е сменен от Мигел Гутиерес
81′ Били Гилмор е сменен от Кевин Де Бройне
79′ Расмус Хойлунд отбеляза гол!
Хидемаса Морита влезе на мястото на Жоао Симос 78′
69′ Дейвид Нерес е сменен от Матео Политано
69′ Ноа Ланг е сменен от Скот Мактоминей
Алисон Сантос влезе на мястото на Фотис Йоанидис 67′
З. Дебаст е сменен от Едуардо Куарешма 67′
Луис Хавиер Суарес е точен от бялата точка. 62′
Луис Хавиер Суарес влезе на мястото на Джини 46′
Поте е сменен от Франсиско Тринкао 46′
36′ ГООООЛ! Расмус Хойлунд беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Paphos и Байерн Мюнхен

Paphos
Paphos
1 : 5
Байерн Мюнхен
Байерн Мюнхен
33%
Притежание на топката
67%
4
Точни удари
21
2
Неточни удари
5
20
Опасни атаки
72
11
Нарушения
9
2
Корнери
6
0
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

93
23 5 4 2
26 88
11 30 17
33
11
17 9 14
6 45
27 2 3 22
1
Н. Майкъл 93 Н. Майкъл
Дерик Лукасен 23 Дерик Лукасен
Дейвид Голар 5 Дейвид Голар
Давид Луис 4 Давид Луис
Костас Пилеас 2 Костас Пилеас
Иван Шунич 26 Иван Шунич
Pêpê 88 Pêpê
Ж. Алвес де Брито 11 Ж. Алвес де Брито
Влад Драгомир 30 Влад Драгомир
Мислав Оршич 17 Мислав Оршич
Андерсън Силва 33 Андерсън Силва
Мануел Нойер 1 Мануел Нойер
Конрад Лаймер 27 Конрад Лаймер
Дайот Упамекано 2 Дайот Упамекано
Ким Мин-Дже 3 Ким Мин-Дже
Рафаел Герейро 22 Рафаел Герейро
Джошуа Кимич 6 Джошуа Кимич
Александър Павлович 45 Александър Павлович
Майкъл Олиз 17 Майкъл Олиз
Хари Кейн 9 Хари Кейн
Луис Диас 14 Луис Диас
Николас Джаксън 11 Николас Джаксън

Срещата по минути

Том Бишоф е сменен от Конрад Лаймер 83′
79′ Кен Сема влезе на мястото на Костас Пилеас
Джонатан Тах влезе на мястото на Дайот Упамекано 73′
Lennart Karl е сменен от Майкъл Олиз 73′
Майкъл Олиз отбеляза гол! 68′
66′ Домингос Кина влезе на мястото на Влад Драгомир
Саша Боуи е сменен от Хари Кейн 64′
59′ Бруно Ланга е сменен от Давид Луис
59′ Landry Dimata е сменен от Ж. Алвес де Брито
59′ Монс Басуамина е сменен от Андерсън Силва
46′ Мислав Оршич получи жълт картон
Серж Гнабри е сменен от Луис Диас 46′
45′ ГООООЛ! Мислав Оршич беше точен за отбора си
ГООООЛ! Хари Кейн беше точен за отбора си 34′
Николас Джаксън отбеляза гол! 31′
Рафаел Герейро отбеляза гол! 20′
Хари Кейн отбеляза гол! 15′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Манчестър сити и Наполи

Манчестър сити
Манчестър сити
2 : 0
Наполи
Наполи
74%
Притежание на топката
26%
14
Точни удари
1
9
Неточни удари
0
124
Опасни атаки
21
3
Нарушения
4
9
Корнери
2
1
Засади
1
4-1-4-1
Формация
4-1-4-1
Стадион: Etihad Stadium

Състави

25
45 3 24 33
16
20 47 4 11
9
19
21 99 11 8
68
22 31 4 37
32
Джанлуиджи Донарума 25 Джанлуиджи Донарума
Абдукодир Хусанов 45 Абдукодир Хусанов
Рубен Диас 3 Рубен Диас
Йошко Гвардиол 24 Йошко Гвардиол
N. O'Reilly 33 N. O'Reilly
Родри Ернандес 16 Родри Ернандес
Бернардо Силва 20 Бернардо Силва
Фил Фодън 47 Фил Фодън
Тияни Райндерс 4 Тияни Райндерс
Джереми Доку 11 Джереми Доку
Ерлинг Халанд 9 Ерлинг Халанд
Ваня Милинкович-Савич 32 Ваня Милинкович-Савич
Джовани Ди Лоренцо 22 Джовани Ди Лоренцо
Сам Беукема 31 Сам Беукема
Алесандро Буонджорно 4 Алесандро Буонджорно
Леонардо Спинацола 37 Леонардо Спинацола
Станислав Лоботка 68 Станислав Лоботка
Матео Политано 21 Матео Политано
Андре Замбо Ангиса 99 Андре Замбо Ангиса
Кевин Де Бройне 11 Кевин Де Бройне
Скот Мактоминей 8 Скот Мактоминей
Расмус Хойлунд 19 Расмус Хойлунд

Срещата по минути

80′ Р. Луис е сменен от Тияни Райндерс
80′ Оскар Боб влезе на мястото на Ерлинг Халанд
80′ Нейтън Аке влезе на мястото на Йошко Гвардиол
Дейвид Нерес е сменен от Расмус Хойлунд 72′
Били Гилмор е сменен от Станислав Лоботка 72′
Елджиф Елмас влезе на мястото на Андре Замбо Ангиса 71′
69′ Савио Морейра де Оливейра е сменен от Джереми Доку
65′ ГООООЛ! Джереми Доку беше точен за отбора си
60′ Нико Гонсалес влезе на мястото на Родри Ернандес
56′ Ерлинг Халанд отбеляза гол!
Хуан Хесус е сменен от Матео Политано 55′
Жълт картон за Матео Политано 52′
Матиас Оливера влезе на мястото на Кевин Де Бройне 26′
Джовани Ди Лоренцо e изгонен с директен червен картон 21′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Байерн Мюнхен и Челси

Байерн Мюнхен
Байерн Мюнхен
3 : 1
Челси
Челси
56%
Притежание на топката
44%
11
Точни удари
4
5
Неточни удари
5
49
Опасни атаки
39
12
Нарушения
7
6
Корнери
2
4
Засади
3
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Allianz Arena

Състави

1
27 2 4 44
6 45
17 7 14
9
20
10 8 7
24 25
27 23 4 3
1
Мануел Нойер 1 Мануел Нойер
Конрад Лаймер 27 Конрад Лаймер
Дайот Упамекано 2 Дайот Упамекано
Джонатан Тах 4 Джонатан Тах
Йосип Станишич 44 Йосип Станишич
Джошуа Кимич 6 Джошуа Кимич
Александър Павлович 45 Александър Павлович
Майкъл Олиз 17 Майкъл Олиз
Серж Гнабри 7 Серж Гнабри
Луис Диас 14 Луис Диас
Хари Кейн 9 Хари Кейн
Робърт Санчес 1 Робърт Санчес
Мало Густо 27 Мало Густо
Тревох Чалоба 23 Тревох Чалоба
Тосин Адарабиойо 4 Тосин Адарабиойо
Кукурела 3 Кукурела
Рийс Джеймс 24 Рийс Джеймс
Мойсес Кайседо Корозо 25 Мойсес Кайседо Корозо
Коул Палмър 10 Коул Палмър
Хоакин Фернандес 8 Хоакин Фернандес
Педро Нето 7 Педро Нето
Жоао Педро 20 Жоао Педро

Срещата по минути

Жълт картон за Андрей Сантос 90+6′
90+1′ Николас Джаксън е сменен от Хари Кейн
90+1′ Том Бишоф влезе на мястото на Серж Гнабри
Коул Палмър отбеляза гол! 89′
85′ Майкъл Олиз получи жълт картон
85′ Конрад Лаймер получи жълт картон
Estêvão е сменен от Хоакин Фернандес 81′
Андрей Сантос е сменен от Рийс Джеймс 68′
Алехандро Ферейра е сменен от Педро Нето 68′
64′ Леон Горецка е сменен от Александър Павлович
63′ Хари Кейн отбеляза гол!
51′ Саша Боуи влезе на мястото на Йосип Станишич
46′ Ким Мин-Дже е сменен от Джонатан Тах
получи жълт картон 30′
Жълт картон за 30′
29′ Жълт картон за
29′ Джонатан Тах получи жълт картон
ГООООЛ! Коул Палмър беше точен за отбора си 29′
27′ Хари Кейн се разписа.
20′ Тревох Чалоба прати топката в собствената си врата.
футбол интер шампионска лига наполи байерн мюнхен плейофи елиминации групова фаза осминафинали турнира на богатите

