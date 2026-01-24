bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

След 4 равенства: Ливърпул се задави с "черешки" в края

Ще уволнят ли Арне Слот?

След 4 равенства: Ливърпул се задави с "черешки" в края

Серията на Ливърпул без победа в английската Висша лига продължава! След 4 поредни равенства, мърсисайдци допуснаха драматична загуба с 2:3 като гости на Борнемут в среща от 23-ия кръг.

На Виталити Стейдиъм домакините шокираха Ливърпул, повеждайки с 2:0 с попадения на Еванилсон в 26' и Алехандро Хименес в 33'.

Капитанът Върджил ван Дайк намали на 1:2 малко преди почивката, а Доминик Собослай изравни в 80' от пряк свободен удар след подаване на завърналия се наскоро от Купата на африканските нации Мохамед Салах.

"Черешките" обаче попариха Ливърпул в петата минута от добавеното време чрез Амин Адли.

Свободен слот?

Успехът е едва втори за Борнемут в 15-те двубоя между двата тима. С него столът на мениджъра на Ливърпул Арне Слот отново се разклати.

Ливърпул заема четвъртото място във временното класиране с актив от 36 точки - 14 зад лидера Арсенал. Във врата на "червените" дишат Манчестър Юнайтед и Челси, които имат съответно 35 и 34 точки с по мач по-малко.

Борнемут се отдалечи на 10 точки от зоната на изпадащите, като вече е 13-и с 30.

В следващия кръг "черешките" гостуват на закотвения на дъното Уулвърхемптън, докато Ливърпул приема Нюкасъл. Преди това - в сряда (28 януари), мърсисайдци приемат Карабах за финал на основната фаза в Шампионската лига.

Марсилия капитулира у дома срещу безкомпромисен Ливърпул (ВИДЕО)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

англия ливърпул уволнение серия висша лига борнемут Арне Слот черешките

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Заловиха най-издирвания спортист

Заловиха най-издирвания спортист
Руски борци със знаме и химн – ще спре ли България натурализирането?

Руски борци със знаме и химн – ще спре ли България натурализирането?
Бивш футболист убит в лагер за бездомни

Бивш футболист убит в лагер за бездомни
Роналдо спира с футбола!

Роналдо спира с футбола!
Да помогнем на Любо Пенев: търгът продължава

Да помогнем на Любо Пенев: търгът продължава

Последни новини

Без руски олимпийци на откриването в Италия

Без руски олимпийци на откриването в Италия
Заловиха най-издирвания спортист

Заловиха най-издирвания спортист
„В Левски съм щастлив“ – Веласкес с откровена изповед

„В Левски съм щастлив“ – Веласкес с откровена изповед
Той победи СССР. После загуби всичко

Той победи СССР. После загуби всичко
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV