След 4 равенства: Ливърпул се задави с "черешки" в края

Серията на Ливърпул без победа в английската Висша лига продължава! След 4 поредни равенства, мърсисайдци допуснаха драматична загуба с 2:3 като гости на Борнемут в среща от 23-ия кръг.

На Виталити Стейдиъм домакините шокираха Ливърпул, повеждайки с 2:0 с попадения на Еванилсон в 26' и Алехандро Хименес в 33'.

Капитанът Върджил ван Дайк намали на 1:2 малко преди почивката, а Доминик Собослай изравни в 80' от пряк свободен удар след подаване на завърналия се наскоро от Купата на африканските нации Мохамед Салах.

"Черешките" обаче попариха Ливърпул в петата минута от добавеното време чрез Амин Адли.

Свободен слот?

Успехът е едва втори за Борнемут в 15-те двубоя между двата тима. С него столът на мениджъра на Ливърпул Арне Слот отново се разклати.

Ливърпул заема четвъртото място във временното класиране с актив от 36 точки - 14 зад лидера Арсенал. Във врата на "червените" дишат Манчестър Юнайтед и Челси, които имат съответно 35 и 34 точки с по мач по-малко.

Борнемут се отдалечи на 10 точки от зоната на изпадащите, като вече е 13-и с 30.

В следващия кръг "черешките" гостуват на закотвения на дъното Уулвърхемптън, докато Ливърпул приема Нюкасъл. Преди това - в сряда (28 януари), мърсисайдци приемат Карабах за финал на основната фаза в Шампионската лига.

