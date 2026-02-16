Гледайте Интер и Атлетико Мадрид само тук!

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Време е за Шампионска лига! Време е за плейофи! За втора поредна година новият формат на най-престижния европейски клубен турнир ще ни предостави възможността за зрелищни сблъсъци, които да определят останалите осминафиналисти.

Ето и кои мачове може да гледате на живо в сряда в каналите на bTV Media Group или на онлайн платформата VOYO.BG.

Карабах - Нюкасъл (19:45, bTV Action, VOYO.BG)

Ако Карабах иска да има реални надежди за осминафиналите в Шампионската лига, то ще трябва да стане първият азербайджански отбор, побеждавал английски съперник в Европа. Според ОРТА, Карабах има най-малък шанс да се класира за следващия етап от всички участници в плейофите. Благодарение на двете си поредни победи в началото на сезона, азерите успяха да намерят място сред най-добрите 24, след като в следващите 6 мача записаха 4 загуби.

Снимка: Reuters

Нюкасъл пък е заринат от контузии и това най-много се усети в мача срещу Астън Вила за ФА къп. "Свраките" все пак победиха с 3:1, записвайки втори пореден успех във всички турнири. Интересното е, че и двете победи са като гост, което дава допълнителна увереност на футболистите на Еди Хау, които за първи път ще пропътуват дистанцията до Карабах. Приблизително 4070 км път очаква отбора на Нюкасъл.

Снимка: Reuters

Карабах няма победа в предишните си 9 мача срещу английски противници, докато Нюкасъл за първи път ще се изправи срещу тим от Азербайджан. Срещата може да гледате пряко от 19:45 ч. по bTV Action или онлайн на VOYO.BG.

Бодьо Глимт - Интер (22:00, bTV Action, VOYO.BG)

Бодьо Глимт си проправи път към плейофите по невероятен начин. В дебютния си сезон в Шампионската лига норвежкият отбор победи последователно Манчестър Сити (3:1) и Атлетико Мадрид (2:1), за да завърши на 23-о място с 9 точки и по голова разлика да изпревари Пафос, Марсилия и Бенфика. Сега отборът на Шетил Кнутсен е на път да стане първият норвежки отбор с 3 поредни победи в евротурнирите. На среща обаче застава Интер.

Снимка: Reuters

"Нерадзурите" пропуснаха златен шанс да се класират в топ 8 и да си спестят плейофите, като загубиха 3 поредни мача в Шампионската лига за първи път в историята си. Футболистите на Кристиан Киву са в серия от 6 поредни победи във всички турнири и водят убедително на вечния съперник Милан в битката за титлата в Серия А.

Снимка: Reuters

Може ли Бодьо Глимт отново да поднесе изненада или Интер ще попари надеждите на скромния норвежки клуб? Гледайте срещата от 22:00 ч. на живо по bTV Action или на онлайн платформата VOYO.BG.

Олимпиакос - Байер Леверкузен (22:00, RING, VOYO.BG)

Подобно на Бодьо Глимт, Олимпиакос също направи фурор в последните кръгове на Шампионската лига, за да се промъкне в плейофите. 3 победи в последните 3 мача изпратиха клуба от Пирея чак на 18-о място. Една от тези победи пък бе именно срещу Байер Леверкузен, който се намира само на две места по-нагоре в класирането.

Снимка: Reuters

Байер Леверкузен е в серия от 6 мача без загуба във всички турнири (5 победи, 1 равенство). Въпреки това обаче "аспирините" изостават на цели 18 точки от първенеца Байерн Мюнхен в Бундеслигата. Интересното е, че Леверкузен няма победа над гръцки отбор от 1993 г. (2 равенства, 2 загуби), като и двете загуби бяха от Олимпиакос.

Може ли отборът на Хосе Луис Мендилибар отново да триумфира или този път Байер Леверкузен ще вземе така чакания реванш? Гледайте мача от 22:00 ч. пряко по RING или на дигиталната платформа VOYO.BG.

Снимка: Reuters

Брюж - Атлетико Мадрид (22:00, VOYO.BG)

Две победи в последните два мача за Брюж срещу Кайрат и Марсилия бяха достатъчни на белгийския тим да се класира за плейофите в Шампионската лига за втори пореден сезон. На този етап през миналата година Брюж отстрани Аталанта - отборът, който тъкмо бе спечелил Лига Европа, отстранявайки Ливърпул по пътя си.

Въпреки че победи Барселона с 4:0 за Купата на краля, Атлетико Мадрид загуби с 0:3 от Райо Валекано в първенството, оставяйки "дюшекчиите" на четвърто място в Ла Лига, отдалечавайки ги на 15 точки от водача в класирането Реал Мадрид.

Снимка: Reuters

Тези два отбора са се срещали много пъти в историята, а според статистиката силите са изравнени. В 8 мача помежду си, Брюж и Атлетико са си разменили по 3 победи, а две от срещите са завършили с равенство.

Сега и двата отбора се борят за достигане на осминафиналите за втора поредна година. Гледайте сблъсъка само и единствено на онлайн платформата VOYO.BG с начален час 22:00.

Снимка: Reuters

 

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Нюкасъл

Тотнъм
Тотнъм
1 : 2
Нюкасъл
Нюкасъл
53%
Притежание на топката
47%
10
Точни удари
17
6
Неточни удари
4
35
Опасни атаки
62
15
Нарушения
11
2
Корнери
12
0
Засади
2
4-3-3
Формация
4-3-3
Стадион: Tottenham Hotspur Stadium

Състави

1
14 3 37 24
22 8 29
28 19 7
20 10 11
28 39 41
2 12 4 33
1
Гулиелмо Викарио 1 Гулиелмо Викарио
Арчи Грей 14 Арчи Грей
Раду Дръгушин 3 Раду Дръгушин
Мики ван де Вен 37 Мики ван де Вен
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Конър Галахър 22 Конър Галахър
Ив Бисума 8 Ив Бисума
Папе Сар 29 Папе Сар
Уилсън Одоберт  28 Уилсън Одоберт 
Доминик Соланке 19 Доминик Соланке
Хави Симонс 7 Хави Симонс
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Киърън Трипиър 2 Киърън Трипиър
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Свен Ботман 4 Свен Ботман
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Джоузеф Уилок 28 Джоузеф Уилок
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Антъни Еланга 20 Антъни Еланга
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън
Харви Барнс 11 Харви Барнс

Срещата по минути

Л. Хол е сменен от Бруно Гимараеш 90+1′
Жълт картон за Бруно Гимараеш 89′
Ник Уолтимаде влезе на мястото на Джоузеф Уилок 88′
Уилям Осула влезе на мястото на Антъни Гордън 88′
Сандро Тонали влезе на мястото на Джейкъб Рамзи 75′
Джейкъб Мърфи влезе на мястото на Антъни Еланга 75′
70′ Рандал Коло Муани е сменен от Конър Галахър
Джейкъб Рамзи отбеляза гол! 68′
67′ Хави Симонс получи жълт картон
64′ ГООООЛ! Арчи Грей беше точен за отбора си
62′ Жълт картон за Джед Спенс
Дан Бърн получи жълт картон 59′
46′ Жоао Палиня влезе на мястото на Ив Бисума
Малик Тиау отбеляза гол! 45+5′
Джоузеф Уилок отбеляза гол! 44′
41′ Папе Сар получи жълт картон
35′ Матис Тел е сменен от Уилсън Одоберт 

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Брентфорд

Нюкасъл
Нюкасъл
2 : 3
Брентфорд
Брентфорд
54%
Притежание на топката
46%
10
Точни удари
6
6
Неточни удари
5
43
Опасни атаки
46
14
Нарушения
18
9
Корнери
3
1
Засади
2
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: St. James' Park

Състави

1
2 12 4 3
8 39 28
23 9 11
9
19 8 23
6 27
33 20 4 3
1
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Киърън Трипиър 2 Киърън Трипиър
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Свен Ботман 4 Свен Ботман
Л. Хол 3 Л. Хол
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Джоузеф Уилок 28 Джоузеф Уилок
Джейкъб Мърфи 23 Джейкъб Мърфи
Yoane Wissa 9 Yoane Wissa
Харви Барнс 11 Харви Барнс
Каоимхин Келехер 1 Каоимхин Келехер
Майкъл Олабоде Кайоде 33 Майкъл Олабоде Кайоде
Кристофър Айер 20 Кристофър Айер
Сеп Ван Ден Берг 4 Сеп Ван Ден Берг
Рико Хенри 3 Рико Хенри
Джордан Хендерсън 6 Джордан Хендерсън
Vitaly Janelt 27 Vitaly Janelt
Dango Ouattara 19 Dango Ouattara
Матиас Йенсен 8 Матиас Йенсен
Кийн Люис-Патер 23 Кийн Люис-Патер
I. Насименто Родригес 9 I. Насименто Родригес

Срещата по минути

90+6′ Л. Хол получи жълт картон
Vitaly Janelt получи жълт картон 90+1′
87′ Джейкъб Рамзи е сменен от Сандро Тонали
Микел Дамсгаард влезе на мястото на Матиас Йенсен 87′
87′ Дан Бърн влезе на мястото на Киърън Трипиър
Dango Ouattara отбеляза гол! 85′
Ромел Донован влезе на мястото на Кийн Люис-Патер 80′
79′ Хладнокръвно изпълнение на Бруно Гимараеш.
I. Насименто Родригес получи жълт картон 69′
65′ Уилям Осула е сменен от Yoane Wissa
Yehor Yarmoliuk е сменен от Джордан Хендерсън 56′
46′ Ник Уолтимаде влезе на мястото на Джейкъб Мърфи
46′ Антъни Еланга влезе на мястото на Джоузеф Уилок
I. Насименто Родригес спечели дуела с вратаря. 45+2′
44′ Жълт картон за Джейкъб Мърфи
Vitaly Janelt отбеляза гол! 37′
24′ Свен Ботман отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Нюкасъл

Ливърпул
Ливърпул
4 : 1
Нюкасъл
Нюкасъл
54%
Притежание на топката
46%
11
Точни удари
4
6
Неточни удари
4
49
Опасни атаки
47
11
Нарушения
7
7
Корнери
11
1
Засади
3
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Anfield

Състави

1
8 30 5 4
6 38
10 11 7
18
20 10 11
41 8 28
2 12 33 3
1
Алисън 1 Алисън
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Джереми Фримпонг 30 Джереми Фримпонг
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Керкез Милош 6 Керкез Милош
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Ф. Вирц 7 Ф. Вирц
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Киърън Трипиър 2 Киърън Трипиър
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Л. Хол 3 Л. Хол
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джоузеф Уилок 28 Джоузеф Уилок
Антъни Еланга 20 Антъни Еланга
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън
Харви Барнс 11 Харви Барнс

Срещата по минути

90+3′ Ибрахима Конате отбеляза гол!
Алекс Мърфи е сменен от Л. Хол 89′
87′ Ватару Ендо влезе на мястото на Ф. Вирц
Жълт картон за Дан Бърн 86′
Уилям Осула е сменен от Киърън Трипиър 84′
84′ Къртис Джоунс влезе на мястото на Уго Екитике
84′ Федерико Киеза е сменен от Мохамед Салах
Ник Уолтимаде е сменен от Джоузеф Уилок 73′
Yoane Wissa влезе на мястото на Харви Барнс 73′
Джейкъб Мърфи влезе на мястото на Антъни Еланга 73′
67′ ГООООЛ! Ф. Вирц беше точен за отбора си
59′ Жълт картон за Алексис Мак Алистър
Джейкъб Рамзи получи жълт картон 45+3′
43′ ГООООЛ! Уго Екитике беше точен за отбора си
41′ Уго Екитике отбеляза гол!
ГООООЛ! Антъни Гордън беше точен за отбора си 36′
Жълт картон за Антъни Гордън 11′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Астън Вила

Нюкасъл
Нюкасъл
0 : 2
Астън Вила
Астън Вила
60%
Притежание на топката
40%
9
Точни удари
7
6
Неточни удари
7
61
Опасни атаки
53
7
Нарушения
12
6
Корнери
5
2
Засади
0
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: St. James' Park

Състави

1
2 12 4 3
39 67 8
7 11 9
11
19 27 10
24 8
2 4 14 22
23
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Киърън Трипиър 2 Киърън Трипиър
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Свен Ботман 4 Свен Ботман
Л. Хол 3 Л. Хол
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Луис Майли 67 Луис Майли
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Харви Барнс 11 Харви Барнс
Yoane Wissa 9 Yoane Wissa
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Иън Маатсен 22 Иън Маатсен
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Джейдън Санчо 19 Джейдън Санчо
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Емилиано Буендия 10 Емилиано Буендия
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс

Срещата по минути

Иън Маатсен получи жълт картон 90+2′
Виктор Линдельоф е сменен от Амаду Мвом Онана 89′
Оли Уоткинс отбеляза гол! 88′
84′ Джоузеф Уилок е сменен от Сандро Тонали
Лукас Дигне получи жълт картон 79′
Tyrone Mings влезе на мястото на Пау Торес 75′
Лукас Дигне е сменен от Емилиано Буендия 75′
Ламар Богард влезе на мястото на Юри Тилеманс 74′
63′ Антъни Еланга е сменен от Антъни Гордън
62′ Ник Уолтимаде е сменен от Yoane Wissa
Леон Бейли е сменен от Джейдън Санчо 59′
48′ Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Джоелинтън
27′ Жълт картон за Джоелинтън
Емилиано Буендия отбеляза гол! 19′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Уулвърхамптън и Нюкасъл

Уулвърхамптън
Уулвърхамптън
0 : 0
Нюкасъл
Нюкасъл
33%
Притежание на топката
49%
6
Точни удари
9
0
Неточни удари
4
36
Опасни атаки
51
14
Нарушения
9
4
Корнери
3
1
Засади
4
3-5-2
Формация
4-3-3
Стадион: Molineux Stadium

Състави

1
15 4 37
38 8 7 36 3
14 11
11 27 10
39 8 7
2 12 4 3
1
Хосе Са 1 Хосе Са
Й. Москера 15 Й. Москера
Сантяго Буено 4 Сантяго Буено
Ладислав Крейчи 37 Ладислав Крейчи
Jackson Tchatchoua 38 Jackson Tchatchoua
Жоао Гомес 8 Жоао Гомес
Андре 7 Андре
36
Уго Буено 3 Уго Буено
Толуваласе Арокодаре 14 Толуваласе Арокодаре
Хи Чан Хуанг 11 Хи Чан Хуанг
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Киърън Трипиър 2 Киърън Трипиър
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Свен Ботман 4 Свен Ботман
Л. Хол 3 Л. Хол
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Харви Барнс 11 Харви Барнс
Ник Уолтимаде 27 Ник Уолтимаде
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън

Срещата по минути

90+5′ Жълт картон за Андре
Жълт картон за Свен Ботман 89′
85′ Родриго Гомес влезе на мястото на Хи Чан Хуанг
78′ Й. Москера получи жълт картон
71′ Jhon Arias е сменен от Жоао Гомес
Yoane Wissa е сменен от Ник Уолтимаде 67′
Луис Майли влезе на мястото на Сандро Тонали 67′
Антъни Еланга е сменен от Антъни Гордън 67′
65′ Jørgen Strand Larsen влезе на мястото на Толуваласе Арокодаре
Сандро Тонали получи жълт картон 58′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Leeds United

Нюкасъл
Нюкасъл
4 : 3
Leeds United
Leeds United
63%
Притежание на топката
37%
15
Точни удари
12
3
Неточни удари
2
68
Опасни атаки
47
11
Нарушения
10
8
Корнери
4
1
Засади
0
4-3-3
Формация
3-1-4-2
Стадион: St. James' Park

Състави

1
67 12 5 3
39 8 7
11 27 10
9 11
24 18 44 3
4
6 15 5
1
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Луис Майли 67 Луис Майли
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Фабиан Шер 5 Фабиан Шер
Л. Хол 3 Л. Хол
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Харви Барнс 11 Харви Барнс
Ник Уолтимаде 27 Ник Уолтимаде
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън
Лукас Пери 1 Лукас Пери
Джо Родън 6 Джо Родън
Яка Бижол 15 Яка Бижол
Pascal Struijk 5 Pascal Struijk
Итън Ампаду 4 Итън Ампаду
Джеймс Джъстин 24 Джеймс Джъстин
Антон Стач 18 Антон Стач
Илия Грюв 44 Илия Грюв
Габриел Гудмундсон 3 Габриел Гудмундсон
Доминик Калвърт-Левин 9 Доминик Калвърт-Левин
Брендън Арънсън 11 Брендън Арънсън

Срещата по минути

90+12′ Харви Барнс отбеляза гол!
Итън Ампаду получи жълт картон 90+10′
Ао Танака влезе на мястото на Илия Грюв 90+7′
Дегнанд Гонто е сменен от Брендън Арънсън 90+7′
Sebastiaan Bornauw влезе на мястото на Джо Родън 90+7′
90+1′ Бруно Гимараеш преодоля вратаря.
Lukas Nmecha е сменен от Доминик Калвърт-Левин 87′
81′ Джейкъб Мърфи е сменен от Антъни Гордън
Ноа Окафор е сменен от Антон Стач 80′
ГООООЛ! Брендън Арънсън беше точен за отбора си 79′
76′ Джейкъб Рамзи е сменен от Фабиан Шер
75′ Yoane Wissa е сменен от Ник Уолтимаде
54′ Джоелинтън отбеляза гол!
46′ Валентино Ливраменто влезе на мястото на Сандро Тонали
46′ Свен Ботман влезе на мястото на Малик Тиау
45+6′ Джоелинтън получи жълт картон
Доминик Калвърт-Левин се разписа. 45+5′
45+3′ Жълт картон за Антъни Гордън
36′ ГООООЛ! Харви Барнс беше точен за отбора си
ГООООЛ! Брендън Арънсън беше точен за отбора си 32′
Доминик Калвърт-Левин получи жълт картон 22′
7′ Жълт картон за Малик Тиау

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Crystal Palace

Нюкасъл
Нюкасъл
2 : 0
Crystal Palace
Crystal Palace
59%
Притежание на топката
49%
11
Точни удари
9
1
Неточни удари
4
52
Опасни атаки
51
5
Нарушения
9
8
Корнери
3
5
Засади
4
4-3-3
Формация
3-4-2-1
Стадион: St. James' Park

Състави

1
67 12 5 3
39 8 7
23 9 10
14
11 10
17 20 19 3
8 5 6
1
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Луис Майли 67 Луис Майли
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Фабиан Шер 5 Фабиан Шер
Л. Хол 3 Л. Хол
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Джейкъб Мърфи 23 Джейкъб Мърфи
Yoane Wissa 9 Yoane Wissa
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън
Дийн Хендерсън 1 Дийн Хендерсън
Джеферсън Лерма 8 Джеферсън Лерма
Maxence Lacroix 5 Maxence Lacroix
Марк Гуехи 6 Марк Гуехи
Натаниел Клин 17 Натаниел Клин
Адам Уортън 20 Адам Уортън
Уил Хюз 19 Уил Хюз
Тирик Мичъл 3 Тирик Мичъл
Бренън Джонсън 11 Бренън Джонсън
Йереми Сантос 10 Йереми Сантос
Жан-Филип Матета 14 Жан-Филип Матета

Срещата по минути

88′ Джоузеф Уилок е сменен от Джейкъб Мърфи
Joel Drakes-Thomas е сменен от Жан-Филип Матета 87′
Каден Родни е сменен от Адам Уортън 87′
Ромен Есе е сменен от Йереми Сантос 87′
78′ Ник Уолтимаде влезе на мястото на Yoane Wissa
78′ Малик Тиау отбеляза гол!
Christantus Uche е сменен от Бренън Джонсън 72′
71′ Бруно Гимараеш отбеляза гол!
63′ Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Сандро Тонали
63′ Валентино Ливраменто е сменен от Л. Хол
63′ Харви Барнс влезе на мястото на Антъни Гордън
62′ Жълт картон за Антъни Гордън
Марк Гуехи получи жълт картон 55′
Джъстин Девенни е сменен от Натаниел Клин 52′
Жълт картон за Тирик Мичъл 49′
Jaydee Canvot влезе на мястото на Джеферсън Лерма 38′
Жълт картон за Бренън Джонсън 33′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Burnley и Нюкасъл

Burnley
Burnley
1 : 3
Нюкасъл
Нюкасъл
48%
Притежание на топката
62%
8
Точни удари
15
7
Неточни удари
6
44
Опасни атаки
80
9
Нарушения
12
3
Корнери
11
1
Засади
1
3-4-3
Формация
4-3-3
Стадион: Turf Moor

Състави

1
29 18 5
2 8 16 23
10 27 17
11 9 10
39 8 7
67 12 5 3
1
Мартин Дъбравка 1 Мартин Дъбравка
Джош Лоран 29 Джош Лоран
Ялмар Екдал 18 Ялмар Екдал
Maxime estève 5 Maxime estève
Кайл Уокър 2 Кайл Уокър
C. Ugochukwu 8 C. Ugochukwu
Флорентино Луис 16 Флорентино Луис
Лукас Пирес 23 Лукас Пирес
Маркъс Едуардс 10 Маркъс Едуардс
Армандо Броя 27 Армандо Броя
Лум Чауна 17 Лум Чауна
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Луис Майли 67 Луис Майли
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Фабиан Шер 5 Фабиан Шер
Л. Хол 3 Л. Хол
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Харви Барнс 11 Харви Барнс
Yoane Wissa 9 Yoane Wissa
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън

Срещата по минути

Джоузеф Уилок е сменен от Джоелинтън 90+4′
Бруно Гимараеш отбеляза гол! 90+3′
88′ Майк Трезор Ндайишимие е сменен от Флорентино Луис
88′ Ашли Барнс влезе на мястото на C. Ugochukwu
Ник Уолтимаде е сменен от Yoane Wissa 80′
Джейкъб Рамзи е сменен от Антъни Гордън 80′
74′ Якоб Бруун Ларсен влезе на мястото на Лум Чауна
Джейкъб Мърфи е сменен от Харви Барнс 72′
32′ Флорентино Луис получи жълт картон
28′ Жълт картон за Кайл Уокър
Жълт картон за Джоелинтън 28′
23′ ГООООЛ! Джош Лоран беше точен за отбора си
15′ Башир Хъмфрис влезе на мястото на Maxime estève
Yoane Wissa отбеляза гол! 7′
Джоелинтън отбеляза гол! 2′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър Юнайтед и Нюкасъл

Манчестър Юнайтед
Манчестър Юнайтед
1 : 0
Нюкасъл
Нюкасъл
33%
Притежание на топката
35%
8
Точни удари
11
2
Неточни удари
4
21
Опасни атаки
43
9
Нарушения
9
2
Корнери
2
0
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Old Trafford

Състави

31
2 26 6 23
18 25
13 7 10
30
23 27 10
8 39 41
67 12 5 3
32
Сене Ламенс 31 Сене Ламенс
Диого Далот 2 Диого Далот
А. Небето 26 А. Небето
Лисандро Мартинес 6 Лисандро Мартинес
Люк Шоу 23 Люк Шоу
Каземиро 18 Каземиро
Мануел Угарте Рибейро 25 Мануел Угарте Рибейро
Патрик Доргу 13 Патрик Доргу
Мейсън Маунт 7 Мейсън Маунт
Матеус Куня 10 Матеус Куня
Бенджамин Шешко 30 Бенджамин Шешко
Арън Рамсдейл 32 Арън Рамсдейл
Луис Майли 67 Луис Майли
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Фабиан Шер 5 Фабиан Шер
Л. Хол 3 Л. Хол
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Джейкъб Мърфи 23 Джейкъб Мърфи
Ник Уолтимаде 27 Ник Уолтимаде
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън

Срещата по минути

90+2′ Матеус Куня получи жълт картон
88′ Тирел Маласия влезе на мястото на Люк Шоу
88′ Тайлър Фредриксън влезе на мястото на Лисандро Мартинес
Джоузеф Уилок влезе на мястото на Сандро Тонали 77′
Жълт картон за Сандро Тонали 73′
69′ Жълт картон за Люк Шоу
Yoane Wissa е сменен от Ник Уолтимаде 68′
Джоелинтън влезе на мястото на Джейкъб Рамзи 68′
Харви Барнс влезе на мястото на Джейкъб Мърфи 68′
61′ Лени Йоро влезе на мястото на Каземиро
60′ Джошуа Зиркзи влезе на мястото на Бенджамин Шешко
46′ Джак Флетчър е сменен от Мейсън Маунт
24′ ГООООЛ! Патрик Доргу беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Челси

Нюкасъл
Нюкасъл
2 : 2
Челси
Челси
47%
Притежание на топката
35%
10
Точни удари
11
1
Неточни удари
4
47
Опасни атаки
43
13
Нарушения
9
6
Корнери
2
2
Засади
1
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: St. James' Park

Състави

32
21 67 12 5
3 39 8
41 23 27
20
7 10 49
24 25
27 29 23 3
1
Арън Рамсдейл 32 Арън Рамсдейл
Валентино Ливраменто 21 Валентино Ливраменто
Луис Майли 67 Луис Майли
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Фабиан Шер 5 Фабиан Шер
Л. Хол 3 Л. Хол
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Джейкъб Мърфи 23 Джейкъб Мърфи
Ник Уолтимаде 27 Ник Уолтимаде
Робърт Санчес 1 Робърт Санчес
Мало Густо 27 Мало Густо
Уесли Фофана 29 Уесли Фофана
Тревох Чалоба 23 Тревох Чалоба
Кукурела 3 Кукурела
Рийс Джеймс 24 Рийс Джеймс
Мойсес Кайседо Корозо 25 Мойсес Кайседо Корозо
Педро Нето 7 Педро Нето
Коул Палмър 10 Коул Палмър
Алехандро Ферейра 49 Алехандро Ферейра
Жоао Педро 20 Жоао Педро

Срещата по минути

89′ Джоузеф Уилок е сменен от Джейкъб Рамзи
86′ Жълт картон за Л. Хол
Жълт картон за Жоао Педро 83′
Андрей Сантос получи жълт картон 82′
Андрей Сантос влезе на мястото на Коул Палмър 79′
77′ Yoane Wissa получи жълт картон
73′ Yoane Wissa е сменен от Ник Уолтимаде
73′ Антъни Еланга влезе на мястото на Джейкъб Мърфи
72′ Харви Барнс е сменен от Антъни Гордън
Мойсес Кайседо Корозо получи жълт картон 70′
ГООООЛ! Жоао Педро беше точен за отбора си 66′
61′ Фабиан Шер получи жълт картон
получи жълт картон 59′
Хоакин Фернандес влезе на мястото на Мало Густо 54′
Рийс Джеймс отбеляза гол! 49′
Жълт картон за Мало Густо 45′
Жълт картон за Алехандро Ферейра 27′
20′ Ник Уолтимаде отбеляза гол!
Робърт Санчес получи жълт картон 7′
4′ Ник Уолтимаде отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Sunderland и Нюкасъл

Sunderland
Sunderland
1 : 0
Нюкасъл
Нюкасъл
47%
Притежание на топката
53%
3
Точни удари
2
2
Неточни удари
4
57
Опасни атаки
45
10
Нарушения
10
3
Корнери
6
Засади
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Stadium of Light

Състави

22
20 5 15 17
34 27
25 28 7
9
20 27 10
39 8 67
21 12 33 3
32
Робин Роефс 22 Робин Роефс
Норди Мукиеле 20 Норди Мукиеле
Даниел Балард 5 Даниел Балард
Омар Олдерета 15 Омар Олдерета
Рейнилдо 17 Рейнилдо
Гранит Джака 34 Гранит Джака
Ноа Садики 27 Ноа Садики
Бертран Траоре 25 Бертран Траоре
Енцо Льо Фее 28 Енцо Льо Фее
Чемсдайн Талби 7 Чемсдайн Талби
Брайън Броби 9 Брайън Броби
Арън Рамсдейл 32 Арън Рамсдейл
Валентино Ливраменто 21 Валентино Ливраменто
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Л. Хол 3 Л. Хол
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Луис Майли 67 Луис Майли
Антъни Еланга 20 Антъни Еланга
Ник Уолтимаде 27 Ник Уолтимаде
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън

Срещата по минути

Жълт картон за Малик Тиау 90+5′
Джоузеф Уилок получи жълт картон 90+4′
90+4′ Жълт картон за Уилсън Исидор
Жълт картон за Бруно Гимараеш 90+4′
86′ Енцо Льо Фее получи жълт картон
83′ Ромен Мъндл влезе на мястото на Чемсдайн Талби
Yoane Wissa влезе на мястото на Ник Уолтимаде 75′
70′ Уилсън Исидор влезе на мястото на Брайън Броби
70′ Трай Хюм влезе на мястото на Бертран Траоре
Джоузеф Уилок влезе на мястото на Сандро Тонали 59′
Джейкъб Мърфи е сменен от Антъни Еланга 59′
Харви Барнс е сменен от Антъни Гордън 59′
58′ Рейнилдо получи жълт картон
Сандро Тонали получи жълт картон 57′
Фабиан Шер влезе на мястото на Дан Бърн 42′
34′ Жълт картон за Норди Мукиеле
27′ Жълт картон за Брайън Броби

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Burnley

Нюкасъл
Нюкасъл
2 : 1
Burnley
Burnley
70%
Притежание на топката
64%
6
Точни удари
15
11
Неточни удари
3
66
Опасни атаки
76
9
Нарушения
9
9
Корнери
6
3
Засади
0
4-3-3
Формация
4-3-3
Стадион: St. James' Park

Състави

32
21 5 12 33
28 39 41
20 27 10
9 27 7
8 24 16
2 18 5 23
1
Арън Рамсдейл 32 Арън Рамсдейл
Валентино Ливраменто 21 Валентино Ливраменто
Фабиан Шер 5 Фабиан Шер
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Джоузеф Уилок 28 Джоузеф Уилок
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Антъни Еланга 20 Антъни Еланга
Ник Уолтимаде 27 Ник Уолтимаде
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън
Мартин Дъбравка 1 Мартин Дъбравка
Кайл Уокър 2 Кайл Уокър
Ялмар Екдал 18 Ялмар Екдал
Maxime estève 5 Maxime estève
Лукас Пирес 23 Лукас Пирес
C. Ugochukwu 8 C. Ugochukwu
Джош Кълън 24 Джош Кълън
Флорентино Луис 16 Флорентино Луис
Лайл Фостър 9 Лайл Фостър
Армандо Броя 27 Армандо Броя
Якоб Бруун Ларсен 7 Якоб Бруун Ларсен

Срещата по минути

90+3′ получи жълт картон
90+5′ Сандро Тонали влезе на мястото на Джейкъб Рамзи
Маркъс Едуардс е сменен от Ялмар Екдал 90+5′
Хладнокръвно изпълнение на Zian Flemming. 90+4′
90+3′ Джейкъб Рамзи получи жълт картон
Джош Лоран получи жълт картон 89′
Zian Flemming е сменен от Армандо Броя 86′
Джайдън Антъни влезе на мястото на Якоб Бруун Ларсен 86′
74′ Yoane Wissa влезе на мястото на Ник Уолтимаде
74′ Джоелинтън влезе на мястото на Антъни Гордън
Джош Лоран е сменен от Флорентино Луис 65′
63′ Луис Майли е сменен от Джоузеф Уилок
63′ Л. Хол е сменен от Дан Бърн
52′ Жълт картон за Валентино Ливраменто
Джо Уорал е сменен от Лайл Фостър 46′
45+8′ Антъни Гордън се разписа.
Директен червен картон за Лукас Пирес 43′
Жълт картон за Кайл Уокър 35′
31′ ГООООЛ! Бруно Гимараеш беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Тотнъм

Нюкасъл
Нюкасъл
2 : 2
Тотнъм
Тотнъм
53%
Притежание на топката
47%
13
Точни удари
7
6
Неточни удари
1
53
Опасни атаки
45
5
Нарушения
12
11
Корнери
8
3
Засади
1
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: St. James' Park

Състави

32
21 12 33 3
67 8 7
23 27 11
39
20 15 22
30 29
23 17 4 13
1
Арън Рамсдейл 32 Арън Рамсдейл
Валентино Ливраменто 21 Валентино Ливраменто
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Л. Хол 3 Л. Хол
Луис Майли 67 Луис Майли
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Джейкъб Мърфи 23 Джейкъб Мърфи
Ник Уолтимаде 27 Ник Уолтимаде
Харви Барнс 11 Харви Барнс
Гулиелмо Викарио 1 Гулиелмо Викарио
Педро Поро 23 Педро Поро
Кристиан Ромеро 17 Кристиан Ромеро
Кевин Дансо 4 Кевин Дансо
Съдбата Удоги 13 Съдбата Удоги
Родриго Бентанкур 30 Родриго Бентанкур
Папе Сар 29 Папе Сар
Кудус Мохамед 20 Кудус Мохамед
Лукас Бергвал 15 Лукас Бергвал
Бренън Джонсън 22 Бренън Джонсън
Рандал Коло Муани 39 Рандал Коло Муани

Срещата по минути

ГООООЛ! Кристиан Ромеро беше точен за отбора си 90+5′
90+3′ Фабиан Шер е сменен от Луис Майли
Уилсън Одоберт  е сменен от Кудус Мохамед 87′
Арчи Грей влезе на мястото на Папе Сар 87′
Жълт картон за Ричарлисън 86′
86′ Антъни Гордън прати топката в мрежата.
ГООООЛ! Кристиан Ромеро беше точен за отбора си 78′
Матис Тел влезе на мястото на Бренън Джонсън 77′
Хави Симонс влезе на мястото на Лукас Бергвал 77′
Ричарлисън е сменен от Рандал Коло Муани 77′
71′ ГООООЛ! Бруно Гимараеш беше точен за отбора си
66′ Антъни Гордън е сменен от Харви Барнс
66′ Антъни Еланга влезе на мястото на Джейкъб Мърфи
Родриго Бентанкур получи жълт картон 56′
46′ Бруно Гимараеш влезе на мястото на Сандро Тонали
Жълт картон за Кристиан Ромеро 23′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Everton и Нюкасъл

Everton
Everton
1 : 4
Нюкасъл
Нюкасъл
49%
Притежание на топката
51%
7
Точни удари
10
3
Неточни удари
3
81
Опасни атаки
42
4
Нарушения
6
8
Корнери
7
Засади
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион:

Състави

1
15 6 5 16
37 42
10 22 18
11
7 20 27
3 67 39
32 21 12 33
1
Джордан Пикфорд 1 Джордан Пикфорд
Джейк О'Брайън 15 Джейк О'Брайън
Джеймс Тарковски 6 Джеймс Тарковски
Майкъл Кийн 5 Майкъл Кийн
Виталий Миколенко 16 Виталий Миколенко
Джеймс Гарнър 37 Джеймс Гарнър
Тим Ироегбунам 42 Тим Ироегбунам
Илиман Ндиайе 10 Илиман Ндиайе
Kiernan Dewsbury-Hall 22 Kiernan Dewsbury-Hall
Джак Грийлиш 18 Джак Грийлиш
Тимо Бари 11 Тимо Бари
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Арън Рамсдейл 32 Арън Рамсдейл
Валентино Ливраменто 21 Валентино Ливраменто
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Л. Хол 3 Л. Хол
Луис Майли 67 Луис Майли
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Антъни Еланга 20 Антъни Еланга
Ник Уолтимаде 27 Ник Уолтимаде

Срещата по минути

Сандро Тонали е сменен от Бруно Гимараеш 90′
Фабиан Шер е сменен от Л. Хол 90′
Антъни Гордън влезе на мястото на Ник Уолтимаде 90′
87′ Бето влезе на мястото на Тимо Бари
80′ Дуайт Макнейл е сменен от Джак Грийлиш
80′ Тайлър Диблинг е сменен от Илиман Ндиайе
Джоузеф Уилок е сменен от Антъни Еланга 71′
Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Харви Барнс 71′
69′ ГООООЛ! Kiernan Dewsbury-Hall беше точен за отбора си
64′ ГООООЛ! Тимо Бари беше точен за отбора си
Малик Тиау отбеляза гол! 58′
46′ Карлос Алкараз е сменен от Тим Ироегбунам
Ник Уолтимаде отбеляза гол! 45′
Луис Майли отбеляза гол! 25′
ГООООЛ! Малик Тиау беше точен за отбора си 1′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Манчестър сити

Нюкасъл
Нюкасъл
2 : 1
Манчестър сити
Манчестър сити
33%
Притежание на топката
67%
7
Точни удари
14
2
Неточни удари
3
33
Опасни атаки
67
13
Нарушения
8
5
Корнери
9
3
Засади
2
4-5-1
Формация
4-3-2-1
Стадион: St. James' Park

Състави

1
21 12 5 3
23 8 39 7 11
27
9
10 11
47 14 20
27 3 24 33
25
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Валентино Ливраменто 21 Валентино Ливраменто
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Фабиан Шер 5 Фабиан Шер
Л. Хол 3 Л. Хол
Джейкъб Мърфи 23 Джейкъб Мърфи
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Харви Барнс 11 Харви Барнс
Ник Уолтимаде 27 Ник Уолтимаде
Джанлуиджи Донарума 25 Джанлуиджи Донарума
Матеус Нунес 27 Матеус Нунес
Рубен Диас 3 Рубен Диас
Йошко Гвардиол 24 Йошко Гвардиол
N. O'Reilly 33 N. O'Reilly
Фил Фодън 47 Фил Фодън
Нико Гонсалес 14 Нико Гонсалес
Бернардо Силва 20 Бернардо Силва
Раян Черки 10 Раян Черки
Джереми Доку 11 Джереми Доку
Ерлинг Халанд 9 Ерлинг Халанд

Срещата по минути

Жълт картон за Бернардо Силва 90+9′
90+4′ Жълт картон за Джоелинтън
Оскар Боб получи жълт картон 90+2′
Омар Мармуш влезе на мястото на Фил Фодън 87′
85′ Джоузеф Уилок влезе на мястото на Ник Уолтимаде
85′ Антъни Еланга влезе на мястото на Харви Барнс
Тияни Райндерс е сменен от Бернардо Силва 77′
77′ Свен Ботман влезе на мястото на Л. Хол
Оскар Боб влезе на мястото на Раян Черки 77′
Савио Морейра де Оливейра влезе на мястото на Джереми Доку 76′
70′ ГООООЛ! Харви Барнс беше точен за отбора си
Жълт картон за Джанлуиджи Донарума 70′
Рубен Диас отбеляза гол! 68′
63′ ГООООЛ! Харви Барнс беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Брентфорд и Нюкасъл

Брентфорд
Брентфорд
3 : 1
Нюкасъл
Нюкасъл
49%
Притежание на топката
51%
13
Точни удари
2
2
Неточни удари
3
45
Опасни атаки
35
10
Нарушения
13
6
Корнери
2
2
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Brentford Community Stadium

Състави

1
33 22 4 2
6 18
19 24 7
9
23 27 11
39 8 7
2 12 4 33
1
Каоимхин Келехер 1 Каоимхин Келехер
Майкъл Олабоде Кайоде 33 Майкъл Олабоде Кайоде
Нейтън Колинс 22 Нейтън Колинс
Сеп Ван Ден Берг 4 Сеп Ван Ден Берг
Аарон Хики 2 Аарон Хики
Джордан Хендерсън 6 Джордан Хендерсън
Yehor Yarmoliuk 18 Yehor Yarmoliuk
Dango Ouattara 19 Dango Ouattara
Микел Дамсгаард 24 Микел Дамсгаард
Кевин Шаде 7 Кевин Шаде
I. Насименто Родригес 9 I. Насименто Родригес
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Киърън Трипиър 2 Киърън Трипиър
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Свен Ботман 4 Свен Ботман
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Джейкъб Мърфи 23 Джейкъб Мърфи
Ник Уолтимаде 27 Ник Уолтимаде
Харви Барнс 11 Харви Барнс

Срещата по минути

Киърън Трипиър получи жълт картон 90+7′
Луис Майли е сменен от Бруно Гимараеш 90+6′
90+5′ ГООООЛ! I. Насименто Родригес беше точен за отбора си
90+2′ Райс Нелсън влезе на мястото на Dango Ouattara
87′ Жълт картон за Майкъл Олабоде Кайоде
84′ Матиас Йенсен е сменен от Микел Дамсгаард
84′ Vitaly Janelt е сменен от Yehor Yarmoliuk
78′ I. Насименто Родригес се разписа.
Джоузеф Уилок е сменен от Сандро Тонали 77′
Арън Рамсдейл влезе на мястото на Ник Поуп 77′
Л. Хол е сменен от Харви Барнс 77′
Антъни Еланга влезе на мястото на Джейкъб Мърфи 77′
70′ Рико Хенри влезе на мястото на Аарон Хики
61′ Dango Ouattara получи жълт картон
56′ ГООООЛ! Кевин Шаде беше точен за отбора си
Дан Бърн получи жълт картон 49′
Харви Барнс отбеляза гол! 27′
Джейкъб Рамзи е сменен от Джоелинтън 24′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Уест Хем и Нюкасъл

Уест Хем
Уест Хем
3 : 1
Нюкасъл
Нюкасъл
37%
Притежание на топката
63%
10
Точни удари
6
5
Неточни удари
6
39
Опасни атаки
74
5
Нарушения
10
7
Корнери
6
4
Засади
0
4-3-3
Формация
4-3-3
Стадион: London Stadium

Състави

23
29 3 25 12
18 32 10
20 9 7
23 27 10
39 8 7
17 12 4 33
1
Алфонс Ареола 23 Алфонс Ареола
Аарон Уан-Бисака 29 Аарон Уан-Бисака
Макс Килман 3 Макс Килман
Жан-Клер Тодибо 25 Жан-Клер Тодибо
Ел Хаджи Малик Диуф 12 Ел Хаджи Малик Диуф
Матеус Гонсало Еспаня Фернандес 18 Матеус Гонсало Еспаня Фернандес
Фреди Ботс 32 Фреди Ботс
Лукас Пакета 10 Лукас Пакета
Джарод Боуен 20 Джарод Боуен
Калъм Уилсън 9 Калъм Уилсън
Crysencio Summerville 7 Crysencio Summerville
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Емил Крафт 17 Емил Крафт
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Свен Ботман 4 Свен Ботман
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Джейкъб Мърфи 23 Джейкъб Мърфи
Ник Уолтимаде 27 Ник Уолтимаде
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън

Срещата по минути

90+7′ ГООООЛ! Томаш Соучек беше точен за отбора си
Джейкъб Рамзи получи жълт картон 90+6′
90+6′ Лукас Пакета получи жълт картон
85′ Игор Хулио е сменен от Матеус Гонсало Еспаня Фернандес
79′ Кайл Уокър-Питърс влезе на мястото на Crysencio Summerville
Антъни Еланга е сменен от Джейкъб Мърфи 77′
Харви Барнс влезе на мястото на Свен Ботман 65′
61′ Томаш Соучек е сменен от Калъм Уилсън
Фабиан Шер влезе на мястото на Емил Крафт 46′
Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Антъни Гордън 46′
Уилям Осула влезе на мястото на Ник Уолтимаде 46′
35′ ГООООЛ! Лукас Пакета беше точен за отбора си
Бруно Гимараеш получи жълт картон 30′
Джейкъб Мърфи отбеляза гол! 4′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Fulham

Нюкасъл
Нюкасъл
2 : 1
Fulham
Fulham
51%
Притежание на топката
49%
10
Точни удари
8
8
Неточни удари
4
48
Опасни атаки
42
11
Нарушения
18
4
Корнери
3
0
Засади
1
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: St. James' Park

Състави

1
2 12 4 33
39 67 7
23 27 10
7
11 32 17
20 16
2 31 3 30
1
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Киърън Трипиър 2 Киърън Трипиър
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Свен Ботман 4 Свен Ботман
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Луис Майли 67 Луис Майли
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Джейкъб Мърфи 23 Джейкъб Мърфи
Ник Уолтимаде 27 Ник Уолтимаде
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън
Бернд Лено 1 Бернд Лено
Кени Тете 2 Кени Тете
Иса Диоп 31 Иса Диоп
Калвин Баси 3 Калвин Баси
Райън Сесеньон 30 Райън Сесеньон
Саша Лукич 20 Саша Лукич
Sander Berge 16 Sander Berge
Адама Траоре 11 Адама Траоре
Емил Смит Роу 32 Емил Смит Роу
Алекс Ивоби 17 Алекс Ивоби
Раул Хименес 7 Раул Хименес

Срещата по минути

Тимъти Кастане е сменен от Кени Тете 90+2′
Йона Куси-Асаре е сменен от Алекс Ивоби 90+2′
90′ ГООООЛ! Бруно Гимараеш беше точен за отбора си
86′ Уилям Осула влезе на мястото на Ник Уолтимаде
Том Керни влезе на мястото на Саша Лукич 85′
Джошуа цар влезе на мястото на Адама Траоре 76′
76′ Антъни Еланга е сменен от Антъни Гордън
Жълт картон за Алекс Ивоби 66′
61′ Сандро Тонали е сменен от Луис Майли
61′ Фабиан Шер влезе на мястото на Свен Ботман
61′ Харви Барнс влезе на мястото на Джейкъб Мърфи
ГООООЛ! Саша Лукич беше точен за отбора си 56′
К. Сантос Лопес де Маседо е сменен от Емил Смит Роу 46′
18′ ГООООЛ! Джейкъб Мърфи беше точен за отбора си
Жълт картон за Кени Тете 3′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Brighton & Hove Albion и Нюкасъл

Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
2 : 1
Нюкасъл
Нюкасъл
46%
Притежание на топката
50%
6
Точни удари
5
7
Неточни удари
3
100
Опасни атаки
42
9
Нарушения
12
8
Корнери
3
3
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: The American Express Community Stadium

Състави

1
27 6 5 24
17 26
11 10 25
18
20 27 10
39 8 7
2 12 4 33
1
Барт Вербрюген 1 Барт Вербрюген
Матс Вифер 27 Матс Вифер
Ян Пол ван Хеке 6 Ян Пол ван Хеке
Луис Дънк 5 Луис Дънк
Ферди Кадиоглу 24 Ферди Кадиоглу
Карлос Балепа Нум Куома 17 Карлос Балепа Нум Куома
Ясин Абас Аяри 26 Ясин Абас Аяри
Янкуба Минтех 11 Янкуба Минтех
Джорджинио Рътър 10 Джорджинио Рътър
Диего Гомес 25 Диего Гомес
Дани Уелбек 18 Дани Уелбек
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Киърън Трипиър 2 Киърън Трипиър
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Свен Ботман 4 Свен Ботман
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Антъни Еланга 20 Антъни Еланга
Ник Уолтимаде 27 Ник Уолтимаде
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън

Срещата по минути

Дан Бърн получи жълт картон 90+7′
90′ Харалампос Костулас влезе на мястото на Дани Уелбек
89′ Диего Копола влезе на мястото на Янкуба Минтех
Уилям Осула влезе на мястото на Бруно Гимараеш 86′
84′ Дани Уелбек отбеляза гол!
ГООООЛ! Ник Уолтимаде беше точен за отбора си 76′
71′ Стефанос Цимас е сменен от Джорджинио Рътър
71′ Джеймс Милнър е сменен от Карлос Балепа Нум Куома
Джейкъб Рамзи е сменен от Сандро Тонали 70′
Харви Барнс е сменен от Антъни Гордън 70′
Джейкъб Мърфи е сменен от Антъни Еланга 46′
Луис Майли влезе на мястото на Джоелинтън 46′
41′ ГООООЛ! Дани Уелбек беше точен за отбора си
36′ Максим Де Купер е сменен от Диего Гомес

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Nottingham Forest

Нюкасъл
Нюкасъл
2 : 0
Nottingham Forest
Nottingham Forest
51%
Притежание на топката
50%
13
Точни удари
5
5
Неточни удари
3
60
Опасни атаки
42
16
Нарушения
12
8
Корнери
3
0
Засади
2
4-3-3
Формация
3-4-3
Стадион: St. James' Park

Състави

1
2 12 4 33
39 8 7
20 27 10
10 11 14
37 22 8 3
23 31 4
26
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Киърън Трипиър 2 Киърън Трипиър
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Свен Ботман 4 Свен Ботман
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Антъни Еланга 20 Антъни Еланга
Ник Уолтимаде 27 Ник Уолтимаде
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън
Мац Селс 26 Мац Селс
Jair Paula 23 Jair Paula
Никола Миленкович 31 Никола Миленкович
Морато 4 Морато
Николо Савона 37 Николо Савона
Райън Йейтс 22 Райън Йейтс
Елиът Андерсън 8 Елиът Андерсън
Неко Уилямс 3 Неко Уилямс
Morgan Gibbs-White 10 Morgan Gibbs-White
Крис Ууд 11 Крис Ууд
Дан Ндойе 14 Дан Ндойе

Срещата по минути

90+2′ Уилям Осула влезе на мястото на Ник Уолтимаде
90+2′ Луис Майли е сменен от Джоелинтън
84′ Ник Уолтимаде спечели дуела с вратаря.
Елиът Андерсън получи жълт картон 83′
Дилан Баква влезе на мястото на Морато 77′
70′ Джейкъб Мърфи влезе на мястото на Антъни Еланга
70′ Харви Барнс влезе на мястото на Антъни Гордън
Морато получи жълт картон 68′
Омари Гиро-Хатчинсън е сменен от Дан Ндойе 65′
Калъм Хъдсън-Одои е сменен от Райън Йейтс 64′
Игор Исус е сменен от Крис Ууд 64′
58′ Бруно Гимараеш отбеляза гол!
Неко Уилямс получи жълт картон 34′
Жълт картон за Райън Йейтс 32′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Арсенал

Нюкасъл
Нюкасъл
1 : 2
Арсенал
Арсенал
37%
Притежание на топката
58%
7
Точни удари
8
1
Неточни удари
1
34
Опасни атаки
50
8
Нарушения
11
7
Корнери
3
1
Засади
2
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: St. James' Park

Състави

1
21 12 4 33
39 8 7
23 27 10
14
7 10 19
36 41
12 3 6 33
1
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Валентино Ливраменто 21 Валентино Ливраменто
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Свен Ботман 4 Свен Ботман
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Джейкъб Мърфи 23 Джейкъб Мърфи
Ник Уолтимаде 27 Ник Уолтимаде
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Кристианска комар 3 Кристианска комар
Габриел 6 Габриел
Рикардо Калафиори 33 Рикардо Калафиори
Мартин Зубименди 36 Мартин Зубименди
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Еберечи Езе 10 Еберечи Езе
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Виктор Гьокерес 14 Виктор Гьокерес

Срещата по минути

ГООООЛ! Габриел беше точен за отбора си 90+6′
90+4′ Харви Барнс влезе на мястото на Джоелинтън
88′ Дан Бърн получи жълт картон
М. Луис-Скели е сменен от Леандро Тросар 88′
Микел Мерино отбеляза гол! 84′
83′ Джоелинтън получи жълт картон
Мартин Одегаард влезе на мястото на Мартин Зубименди 82′
77′ Джамал Ласелс е сменен от Валентино Ливраменто
Микел Мерино е сменен от Рикардо Калафиори 70′
Мартинели е сменен от Букайо Сака 70′
67′ Киърън Трипиър е сменен от Антъни Гордън
67′ Уилям Осула влезе на мястото на Ник Уолтимаде
66′ Антъни Еланга е сменен от Джейкъб Мърфи
Жълт картон за Рикардо Калафиори 56′
Уилям Салиба е сменен от Кристианска комар 46′
34′ ГООООЛ! Ник Уолтимаде беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между АФК Борнемут и Нюкасъл

АФК Борнемут
АФК Борнемут
0 : 0
Нюкасъл
Нюкасъл
56%
Притежание на топката
65%
4
Точни удари
15
6
Неточни удари
7
52
Опасни атаки
94
7
Нарушения
11
5
Корнери
7
3
Засади
0
4-2-3-1
Формация
3-4-2-1
Стадион: Vitality Stadium

Състави

1
20 18 5 3
12 8
24 16 7
9
27
23 28
21 8 67 3
12 4 33
1
Джордже Петрович 1 Джордже Петрович
ÁLEX JIMENEZ 20 ÁLEX JIMENEZ
Бафоде Диаките 18 Бафоде Диаките
Маркос Сенеси 5 Маркос Сенеси
Адриен Трюферт 3 Адриен Трюферт
Тайлър Адамс 12 Тайлър Адамс
Алекс Скот 8 Алекс Скот
Антоан Семеньо 24 Антоан Семеньо
Маркъс Таверние 16 Маркъс Таверние
Дейвид Брукс 7 Дейвид Брукс
Еванилсън 9 Еванилсън
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Свен Ботман 4 Свен Ботман
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Валентино Ливраменто 21 Валентино Ливраменто
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Луис Майли 67 Луис Майли
Л. Хол 3 Л. Хол
Джейкъб Мърфи 23 Джейкъб Мърфи
Джоузеф Уилок 28 Джоузеф Уилок
Ник Уолтимаде 27 Ник Уолтимаде

Срещата по минути

Уилям Осула е сменен от Ник Уолтимаде 84′
Джамал Ласелс влезе на мястото на Малик Тиау 84′
Жълт картон за Малик Тиау 77′
75′ Амин Адли влезе на мястото на Маркъс Таверние
74′ Бафоде Диаките получи жълт картон
63′ Джъстин Клуйверт е сменен от Дейвид Брукс
63′ Райън Кристи влезе на мястото на Алекс Скот
Антъни Еланга влезе на мястото на Джейкъб Мърфи 62′
Харви Барнс е сменен от Джоузеф Уилок 62′
46′ Джеймс Хил влезе на мястото на ÁLEX JIMENEZ
45+3′ Жълт картон за ÁLEX JIMENEZ

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Уулвърхамптън

Нюкасъл
Нюкасъл
1 : 0
Уулвърхамптън
Уулвърхамптън
57%
Притежание на топката
46%
8
Точни удари
3
8
Неточни удари
2
81
Опасни атаки
36
10
Нарушения
11
9
Корнери
3
1
Засади
0
4-3-3
Формация
3-5-2
Стадион: St. James' Park

Състави

1
2 5 33 21
39 8 7
23 27 11
14 11
3 7 8 37 21
12 15 24
31
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Киърън Трипиър 2 Киърън Трипиър
Фабиан Шер 5 Фабиан Шер
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Валентино Ливраменто 21 Валентино Ливраменто
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Джейкъб Мърфи 23 Джейкъб Мърфи
Ник Уолтимаде 27 Ник Уолтимаде
Харви Барнс 11 Харви Барнс
Сам Джонстоун 31 Сам Джонстоун
Емануел Агбаду 12 Емануел Агбаду
Й. Москера 15 Й. Москера
Тоти Гомес 24 Тоти Гомес
Уго Буено 3 Уго Буено
Андре 7 Андре
Жоао Гомес 8 Жоао Гомес
Ладислав Крейчи 37 Ладислав Крейчи
Родриго Гомес 21 Родриго Гомес
Толуваласе Арокодаре 14 Толуваласе Арокодаре
Хи Чан Хуанг 11 Хи Чан Хуанг

Срещата по минути

90+5′ Свен Ботман е сменен от Джейкъб Мърфи
88′ Бруно Гимараеш получи жълт картон
80′ Антъни Еланга влезе на мястото на Харви Барнс
Jackson Tchatchoua е сменен от Родриго Гомес 77′
Фер Лопес влезе на мястото на Хи Чан Хуанг 77′
Жоао Гомес получи жълт картон 68′
Маршал Мунеци получи жълт картон 67′
Маршал Мунеци е сменен от Андре 66′
Jean-Ricner Bellegarde е сменен от Й. Москера 66′
Jhon Arias е сменен от Толуваласе Арокодаре 66′
65′ Джоузеф Уилок влезе на мястото на Джоелинтън
65′ Уилям Осула влезе на мястото на Ник Уолтимаде
Андре получи жълт картон 31′
29′ Ник Уолтимаде отбеляза гол!
Жълт картон за Ладислав Крейчи 7′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Leeds United и Нюкасъл

Leeds United
Leeds United
0 : 0
Нюкасъл
Нюкасъл
43%
Притежание на топката
54%
4
Точни удари
6
6
Неточни удари
5
45
Опасни атаки
66
10
Нарушения
7
5
Корнери
5
1
Засади
2
4-3-3
Формация
5-3-2
Стадион: Elland Road

Състави

1
2 6 5 3
8 44 18
7 14 29
23 18
39 8 41
2 5 4 33 21
1
Лукас Пери 1 Лукас Пери
Джейдън Богъл 2 Джейдън Богъл
Джо Родън 6 Джо Родън
Pascal Struijk 5 Pascal Struijk
Габриел Гудмундсон 3 Габриел Гудмундсон
Шон Лонгстаф 8 Шон Лонгстаф
Илия Грюв 44 Илия Грюв
Антон Стач 18 Антон Стач
Даниел Джеймс 7 Даниел Джеймс
Lukas Nmecha 14 Lukas Nmecha
Дегнанд Гонто 29 Дегнанд Гонто
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Киърън Трипиър 2 Киърън Трипиър
Фабиан Шер 5 Фабиан Шер
Свен Ботман 4 Свен Ботман
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Валентино Ливраменто 21 Валентино Ливраменто
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Джейкъб Мърфи 23 Джейкъб Мърфи
Уилям Осула 18 Уилям Осула

Срещата по минути

80′ Джеймс Джъстин е сменен от Габриел Гудмундсон
70′ Доминик Калвърт-Левин влезе на мястото на Lukas Nmecha
Харви Барнс влезе на мястото на Свен Ботман 68′
Антъни Еланга е сменен от Джейкъб Мърфи 62′
Л. Хол влезе на мястото на Киърън Трипиър 61′
60′ Джак Харисън влезе на мястото на Дегнанд Гонто
60′ Брендън Арънсън е сменен от Даниел Джеймс
Луис Майли е сменен от Джейкъб Рамзи 46′
40′ Дегнанд Гонто получи жълт картон
Ник Поуп получи жълт картон 36′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Ливърпул

Нюкасъл
Нюкасъл
2 : 3
Ливърпул
Ливърпул
38%
Притежание на топката
62%
8
Точни удари
3
2
Неточни удари
2
63
Опасни атаки
34
17
Нарушения
15
7
Корнери
1
Засади
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: St. James' Park

Състави

1
2 5 33 21
39 8 7
20 10 11
22
11 7 18
38 17
8 5 4 6
1
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Киърън Трипиър 2 Киърън Трипиър
Фабиан Шер 5 Фабиан Шер
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Валентино Ливраменто 21 Валентино Ливраменто
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Антъни Еланга 20 Антъни Еланга
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън
Харви Барнс 11 Харви Барнс
Алисън 1 Алисън
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Керкез Милош 6 Керкез Милош
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Къртис Джоунс 17 Къртис Джоунс
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Ф. Вирц 7 Ф. Вирц
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Уго Екитике 22 Уго Екитике

Срещата по минути

Ватару Ендо влезе на мястото на Мохамед Салах 90+12′
ГООООЛ! R. Ngumoha беше точен за отбора си 90+10′
R. Ngumoha е сменен от Коди Гакпо 90+6′
Харви Елиът е сменен от Къртис Джоунс 90+6′
88′ Уилям Осула отбеляза гол!
Жълт картон за Конър Брадли 87′
81′ Малик Тиау влезе на мястото на Фабиан Шер
Федерико Киеза влезе на мястото на Уго Екитике 80′
Конър Брадли е сменен от Ф. Вирц 80′
76′ Джейкъб Рамзи е сменен от Джоелинтън
76′ Уилям Осула влезе на мястото на Харви Барнс
76′ Л. Хол е сменен от Киърън Трипиър
66′ Луис Майли е сменен от Сандро Тонали
57′ ГООООЛ! Бруно Гимараеш беше точен за отбора си
47′ Жълт картон за Бруно Гимараеш
Уго Екитике отбеляза гол! 46′
45+3′ Директен червен картон за Антъни Гордън
44′ Дан Бърн получи жълт картон
ГООООЛ! Райън Грейвънбърч беше точен за отбора си 35′
Ибрахима Конате получи жълт картон 25′
Жълт картон за Райън Грейвънбърч 8′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Нюкасъл

Астън Вила
Астън Вила
0 : 0
Нюкасъл
Нюкасъл
40%
Притежание на топката
63%
3
Точни удари
9
0
Неточни удари
8
38
Опасни атаки
69
13
Нарушения
11
3
Корнери
5
2
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Villa Park

Състави

40
2 4 5 12
44 24
7 8 27
11
20 10 11
39 8 7
2 5 33 21
1
Марко Бизо 40 Марко Бизо
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Tyrone Mings 5 Tyrone Mings
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Киърън Трипиър 2 Киърън Трипиър
Фабиан Шер 5 Фабиан Шер
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Валентино Ливраменто 21 Валентино Ливраменто
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Антъни Еланга 20 Антъни Еланга
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън
Харви Барнс 11 Харви Барнс

Срещата по минути

Уилям Осула влезе на мястото на Харви Барнс 90′
84′ Дониел Мален влезе на мястото на Джон Макгин
Луис Майли е сменен от Джоелинтън 83′
Джейкъб Мърфи влезе на мястото на Антъни Еланга 78′
66′ Директен червен картон за Езри Конса
58′ Бубакар Камара получи жълт картон
Джоелинтън получи жълт картон 45′
футбол интер шампионска лига байер леверкузен атлетико мадрид нюкасъл плейофи

