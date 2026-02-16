Гледайте Интер и Атлетико Мадрид само тук!

Време е за Шампионска лига! Време е за плейофи! За втора поредна година новият формат на най-престижния европейски клубен турнир ще ни предостави възможността за зрелищни сблъсъци, които да определят останалите осминафиналисти.

Ето и кои мачове може да гледате на живо в сряда в каналите на bTV Media Group или на онлайн платформата VOYO.BG.

Карабах - Нюкасъл (19:45, bTV Action, VOYO.BG)

Ако Карабах иска да има реални надежди за осминафиналите в Шампионската лига, то ще трябва да стане първият азербайджански отбор, побеждавал английски съперник в Европа. Според ОРТА, Карабах има най-малък шанс да се класира за следващия етап от всички участници в плейофите. Благодарение на двете си поредни победи в началото на сезона, азерите успяха да намерят място сред най-добрите 24, след като в следващите 6 мача записаха 4 загуби.

Нюкасъл пък е заринат от контузии и това най-много се усети в мача срещу Астън Вила за ФА къп. "Свраките" все пак победиха с 3:1, записвайки втори пореден успех във всички турнири. Интересното е, че и двете победи са като гост, което дава допълнителна увереност на футболистите на Еди Хау, които за първи път ще пропътуват дистанцията до Карабах. Приблизително 4070 км път очаква отбора на Нюкасъл.

Карабах няма победа в предишните си 9 мача срещу английски противници, докато Нюкасъл за първи път ще се изправи срещу тим от Азербайджан. Срещата може да гледате пряко от 19:45 ч. по bTV Action или онлайн на VOYO.BG.

Бодьо Глимт - Интер (22:00, bTV Action, VOYO.BG)

Бодьо Глимт си проправи път към плейофите по невероятен начин. В дебютния си сезон в Шампионската лига норвежкият отбор победи последователно Манчестър Сити (3:1) и Атлетико Мадрид (2:1), за да завърши на 23-о място с 9 точки и по голова разлика да изпревари Пафос, Марсилия и Бенфика. Сега отборът на Шетил Кнутсен е на път да стане първият норвежки отбор с 3 поредни победи в евротурнирите. На среща обаче застава Интер.

"Нерадзурите" пропуснаха златен шанс да се класират в топ 8 и да си спестят плейофите, като загубиха 3 поредни мача в Шампионската лига за първи път в историята си. Футболистите на Кристиан Киву са в серия от 6 поредни победи във всички турнири и водят убедително на вечния съперник Милан в битката за титлата в Серия А.

Може ли Бодьо Глимт отново да поднесе изненада или Интер ще попари надеждите на скромния норвежки клуб? Гледайте срещата от 22:00 ч. на живо по bTV Action или на онлайн платформата VOYO.BG.

Олимпиакос - Байер Леверкузен (22:00, RING, VOYO.BG)

Подобно на Бодьо Глимт, Олимпиакос също направи фурор в последните кръгове на Шампионската лига, за да се промъкне в плейофите. 3 победи в последните 3 мача изпратиха клуба от Пирея чак на 18-о място. Една от тези победи пък бе именно срещу Байер Леверкузен, който се намира само на две места по-нагоре в класирането.

Байер Леверкузен е в серия от 6 мача без загуба във всички турнири (5 победи, 1 равенство). Въпреки това обаче "аспирините" изостават на цели 18 точки от първенеца Байерн Мюнхен в Бундеслигата. Интересното е, че Леверкузен няма победа над гръцки отбор от 1993 г. (2 равенства, 2 загуби), като и двете загуби бяха от Олимпиакос.

Може ли отборът на Хосе Луис Мендилибар отново да триумфира или този път Байер Леверкузен ще вземе така чакания реванш? Гледайте мача от 22:00 ч. пряко по RING или на дигиталната платформа VOYO.BG.

Брюж - Атлетико Мадрид (22:00, VOYO.BG)

Две победи в последните два мача за Брюж срещу Кайрат и Марсилия бяха достатъчни на белгийския тим да се класира за плейофите в Шампионската лига за втори пореден сезон. На този етап през миналата година Брюж отстрани Аталанта - отборът, който тъкмо бе спечелил Лига Европа, отстранявайки Ливърпул по пътя си.

Въпреки че победи Барселона с 4:0 за Купата на краля, Атлетико Мадрид загуби с 0:3 от Райо Валекано в първенството, оставяйки "дюшекчиите" на четвърто място в Ла Лига, отдалечавайки ги на 15 точки от водача в класирането Реал Мадрид.

Тези два отбора са се срещали много пъти в историята, а според статистиката силите са изравнени. В 8 мача помежду си, Брюж и Атлетико са си разменили по 3 победи, а две от срещите са завършили с равенство.

Сега и двата отбора се борят за достигане на осминафиналите за втора поредна година. Гледайте сблъсъка само и единствено на онлайн платформата VOYO.BG с начален час 22:00.

Тотнъм 1 : 2 Нюкасъл 53% Притежание на топката 47% 10 Точни удари 17 6 Неточни удари 4 35 Опасни атаки 62 15 Нарушения 11 2 Корнери 12 0 Засади 2 4-3-3 Формация 4-3-3 Стадион: Tottenham Hotspur Stadium Състави 1 14 3 37 24 22 8 29 28 19 7 20 10 11 28 39 41 2 12 4 33 1 1 Гулиелмо Викарио 14 Арчи Грей 3 Раду Дръгушин 37 Мики ван де Вен 24 Джед Спенс 22 Конър Галахър 8 Ив Бисума 29 Папе Сар 28 Уилсън Одоберт 19 Доминик Соланке 7 Хави Симонс 1 Ник Поуп 2 Киърън Трипиър 12 Малик Тиау 4 Свен Ботман 33 Дан Бърн 28 Джоузеф Уилок 39 Бруно Гимараеш 41 Джейкъб Рамзи 20 Антъни Еланга 10 Антъни Гордън 11 Харви Барнс Срещата по минути Л. Хол е сменен от Бруно Гимараеш 90+1′ Жълт картон за Бруно Гимараеш 89′ Ник Уолтимаде влезе на мястото на Джоузеф Уилок 88′ Уилям Осула влезе на мястото на Антъни Гордън 88′ Сандро Тонали влезе на мястото на Джейкъб Рамзи 75′ Джейкъб Мърфи влезе на мястото на Антъни Еланга 75′ 70′ Рандал Коло Муани е сменен от Конър Галахър Джейкъб Рамзи отбеляза гол! 68′ 67′ Хави Симонс получи жълт картон 64′ ГООООЛ! Арчи Грей беше точен за отбора си 62′ Жълт картон за Джед Спенс Дан Бърн получи жълт картон 59′ 46′ Жоао Палиня влезе на мястото на Ив Бисума Малик Тиау отбеляза гол! 45+5′ Джоузеф Уилок отбеляза гол! 44′ 41′ Папе Сар получи жълт картон 35′ Матис Тел е сменен от Уилсън Одоберт

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Брентфорд

Нюкасъл 2 : 3 Брентфорд 54% Притежание на топката 46% 10 Точни удари 6 6 Неточни удари 5 43 Опасни атаки 46 14 Нарушения 18 9 Корнери 3 1 Засади 2 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: St. James' Park Състави 1 2 12 4 3 8 39 28 23 9 11 9 19 8 23 6 27 33 20 4 3 1 1 Ник Поуп 2 Киърън Трипиър 12 Малик Тиау 4 Свен Ботман 3 Л. Хол 8 Сандро Тонали 39 Бруно Гимараеш 28 Джоузеф Уилок 23 Джейкъб Мърфи 9 Yoane Wissa 11 Харви Барнс 1 Каоимхин Келехер 33 Майкъл Олабоде Кайоде 20 Кристофър Айер 4 Сеп Ван Ден Берг 3 Рико Хенри 6 Джордан Хендерсън 27 Vitaly Janelt 19 Dango Ouattara 8 Матиас Йенсен 23 Кийн Люис-Патер 9 I. Насименто Родригес Срещата по минути 90+6′ Л. Хол получи жълт картон Vitaly Janelt получи жълт картон 90+1′ 87′ Джейкъб Рамзи е сменен от Сандро Тонали Микел Дамсгаард влезе на мястото на Матиас Йенсен 87′ 87′ Дан Бърн влезе на мястото на Киърън Трипиър Dango Ouattara отбеляза гол! 85′ Ромел Донован влезе на мястото на Кийн Люис-Патер 80′ 79′ Хладнокръвно изпълнение на Бруно Гимараеш. I. Насименто Родригес получи жълт картон 69′ 65′ Уилям Осула е сменен от Yoane Wissa Yehor Yarmoliuk е сменен от Джордан Хендерсън 56′ 46′ Ник Уолтимаде влезе на мястото на Джейкъб Мърфи 46′ Антъни Еланга влезе на мястото на Джоузеф Уилок I. Насименто Родригес спечели дуела с вратаря. 45+2′ 44′ Жълт картон за Джейкъб Мърфи Vitaly Janelt отбеляза гол! 37′ 24′ Свен Ботман отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Нюкасъл

Ливърпул 4 : 1 Нюкасъл 54% Притежание на топката 46% 11 Точни удари 4 6 Неточни удари 4 49 Опасни атаки 47 11 Нарушения 7 7 Корнери 11 1 Засади 3 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Anfield Състави 1 8 30 5 4 6 38 10 11 7 18 20 10 11 41 8 28 2 12 33 3 1 1 Алисън 8 Доминик Собослай 30 Джереми Фримпонг 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 6 Керкез Милош 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 7 Ф. Вирц 18 Коди Гакпо 1 Ник Поуп 2 Киърън Трипиър 12 Малик Тиау 33 Дан Бърн 3 Л. Хол 41 Джейкъб Рамзи 8 Сандро Тонали 28 Джоузеф Уилок 20 Антъни Еланга 10 Антъни Гордън 11 Харви Барнс Срещата по минути 90+3′ Ибрахима Конате отбеляза гол! Алекс Мърфи е сменен от Л. Хол 89′ 87′ Ватару Ендо влезе на мястото на Ф. Вирц Жълт картон за Дан Бърн 86′ Уилям Осула е сменен от Киърън Трипиър 84′ 84′ Къртис Джоунс влезе на мястото на Уго Екитике 84′ Федерико Киеза е сменен от Мохамед Салах Ник Уолтимаде е сменен от Джоузеф Уилок 73′ Yoane Wissa влезе на мястото на Харви Барнс 73′ Джейкъб Мърфи влезе на мястото на Антъни Еланга 73′ 67′ ГООООЛ! Ф. Вирц беше точен за отбора си 59′ Жълт картон за Алексис Мак Алистър Джейкъб Рамзи получи жълт картон 45+3′ 43′ ГООООЛ! Уго Екитике беше точен за отбора си 41′ Уго Екитике отбеляза гол! ГООООЛ! Антъни Гордън беше точен за отбора си 36′ Жълт картон за Антъни Гордън 11′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Астън Вила

Нюкасъл 0 : 2 Астън Вила 60% Притежание на топката 40% 9 Точни удари 7 6 Неточни удари 7 61 Опасни атаки 53 7 Нарушения 12 6 Корнери 5 2 Засади 0 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: St. James' Park Състави 1 2 12 4 3 39 67 8 7 11 9 11 19 27 10 24 8 2 4 14 22 23 1 Ник Поуп 2 Киърън Трипиър 12 Малик Тиау 4 Свен Ботман 3 Л. Хол 39 Бруно Гимараеш 67 Луис Майли 8 Сандро Тонали 7 Джоелинтън 11 Харви Барнс 9 Yoane Wissa 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 14 Пау Торес 22 Иън Маатсен 24 Амаду Мвом Онана 8 Юри Тилеманс 19 Джейдън Санчо 27 Морган Роджърс 10 Емилиано Буендия 11 Оли Уоткинс Срещата по минути Иън Маатсен получи жълт картон 90+2′ Виктор Линдельоф е сменен от Амаду Мвом Онана 89′ Оли Уоткинс отбеляза гол! 88′ 84′ Джоузеф Уилок е сменен от Сандро Тонали Лукас Дигне получи жълт картон 79′ Tyrone Mings влезе на мястото на Пау Торес 75′ Лукас Дигне е сменен от Емилиано Буендия 75′ Ламар Богард влезе на мястото на Юри Тилеманс 74′ 63′ Антъни Еланга е сменен от Антъни Гордън 62′ Ник Уолтимаде е сменен от Yoane Wissa Леон Бейли е сменен от Джейдън Санчо 59′ 48′ Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Джоелинтън 27′ Жълт картон за Джоелинтън Емилиано Буендия отбеляза гол! 19′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Уулвърхамптън и Нюкасъл

Уулвърхамптън 0 : 0 Нюкасъл 33% Притежание на топката 49% 6 Точни удари 9 0 Неточни удари 4 36 Опасни атаки 51 14 Нарушения 9 4 Корнери 3 1 Засади 4 3-5-2 Формация 4-3-3 Стадион: Molineux Stadium Състави 1 15 4 37 38 8 7 36 3 14 11 11 27 10 39 8 7 2 12 4 3 1 1 Хосе Са 15 Й. Москера 4 Сантяго Буено 37 Ладислав Крейчи 38 Jackson Tchatchoua 8 Жоао Гомес 7 Андре 36 3 Уго Буено 14 Толуваласе Арокодаре 11 Хи Чан Хуанг 1 Ник Поуп 2 Киърън Трипиър 12 Малик Тиау 4 Свен Ботман 3 Л. Хол 39 Бруно Гимараеш 8 Сандро Тонали 7 Джоелинтън 11 Харви Барнс 27 Ник Уолтимаде 10 Антъни Гордън Срещата по минути 90+5′ Жълт картон за Андре Жълт картон за Свен Ботман 89′ 85′ Родриго Гомес влезе на мястото на Хи Чан Хуанг 78′ Й. Москера получи жълт картон 71′ Jhon Arias е сменен от Жоао Гомес Yoane Wissa е сменен от Ник Уолтимаде 67′ Луис Майли влезе на мястото на Сандро Тонали 67′ Антъни Еланга е сменен от Антъни Гордън 67′ 65′ Jørgen Strand Larsen влезе на мястото на Толуваласе Арокодаре Сандро Тонали получи жълт картон 58′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Leeds United

Нюкасъл 4 : 3 Leeds United 63% Притежание на топката 37% 15 Точни удари 12 3 Неточни удари 2 68 Опасни атаки 47 11 Нарушения 10 8 Корнери 4 1 Засади 0 4-3-3 Формация 3-1-4-2 Стадион: St. James' Park Състави 1 67 12 5 3 39 8 7 11 27 10 9 11 24 18 44 3 4 6 15 5 1 1 Ник Поуп 67 Луис Майли 12 Малик Тиау 5 Фабиан Шер 3 Л. Хол 39 Бруно Гимараеш 8 Сандро Тонали 7 Джоелинтън 11 Харви Барнс 27 Ник Уолтимаде 10 Антъни Гордън 1 Лукас Пери 6 Джо Родън 15 Яка Бижол 5 Pascal Struijk 4 Итън Ампаду 24 Джеймс Джъстин 18 Антон Стач 44 Илия Грюв 3 Габриел Гудмундсон 9 Доминик Калвърт-Левин 11 Брендън Арънсън Срещата по минути 90+12′ Харви Барнс отбеляза гол! Итън Ампаду получи жълт картон 90+10′ Ао Танака влезе на мястото на Илия Грюв 90+7′ Дегнанд Гонто е сменен от Брендън Арънсън 90+7′ Sebastiaan Bornauw влезе на мястото на Джо Родън 90+7′ 90+1′ Бруно Гимараеш преодоля вратаря. Lukas Nmecha е сменен от Доминик Калвърт-Левин 87′ 81′ Джейкъб Мърфи е сменен от Антъни Гордън Ноа Окафор е сменен от Антон Стач 80′ ГООООЛ! Брендън Арънсън беше точен за отбора си 79′ 76′ Джейкъб Рамзи е сменен от Фабиан Шер 75′ Yoane Wissa е сменен от Ник Уолтимаде 54′ Джоелинтън отбеляза гол! 46′ Валентино Ливраменто влезе на мястото на Сандро Тонали 46′ Свен Ботман влезе на мястото на Малик Тиау 45+6′ Джоелинтън получи жълт картон Доминик Калвърт-Левин се разписа. 45+5′ 45+3′ Жълт картон за Антъни Гордън 36′ ГООООЛ! Харви Барнс беше точен за отбора си ГООООЛ! Брендън Арънсън беше точен за отбора си 32′ Доминик Калвърт-Левин получи жълт картон 22′ 7′ Жълт картон за Малик Тиау

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Crystal Palace

Нюкасъл 2 : 0 Crystal Palace 59% Притежание на топката 49% 11 Точни удари 9 1 Неточни удари 4 52 Опасни атаки 51 5 Нарушения 9 8 Корнери 3 5 Засади 4 4-3-3 Формация 3-4-2-1 Стадион: St. James' Park Състави 1 67 12 5 3 39 8 7 23 9 10 14 11 10 17 20 19 3 8 5 6 1 1 Ник Поуп 67 Луис Майли 12 Малик Тиау 5 Фабиан Шер 3 Л. Хол 39 Бруно Гимараеш 8 Сандро Тонали 7 Джоелинтън 23 Джейкъб Мърфи 9 Yoane Wissa 10 Антъни Гордън 1 Дийн Хендерсън 8 Джеферсън Лерма 5 Maxence Lacroix 6 Марк Гуехи 17 Натаниел Клин 20 Адам Уортън 19 Уил Хюз 3 Тирик Мичъл 11 Бренън Джонсън 10 Йереми Сантос 14 Жан-Филип Матета Срещата по минути 88′ Джоузеф Уилок е сменен от Джейкъб Мърфи Joel Drakes-Thomas е сменен от Жан-Филип Матета 87′ Каден Родни е сменен от Адам Уортън 87′ Ромен Есе е сменен от Йереми Сантос 87′ 78′ Ник Уолтимаде влезе на мястото на Yoane Wissa 78′ Малик Тиау отбеляза гол! Christantus Uche е сменен от Бренън Джонсън 72′ 71′ Бруно Гимараеш отбеляза гол! 63′ Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Сандро Тонали 63′ Валентино Ливраменто е сменен от Л. Хол 63′ Харви Барнс влезе на мястото на Антъни Гордън 62′ Жълт картон за Антъни Гордън Марк Гуехи получи жълт картон 55′ Джъстин Девенни е сменен от Натаниел Клин 52′ Жълт картон за Тирик Мичъл 49′ Jaydee Canvot влезе на мястото на Джеферсън Лерма 38′ Жълт картон за Бренън Джонсън 33′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Burnley и Нюкасъл

Burnley 1 : 3 Нюкасъл 48% Притежание на топката 62% 8 Точни удари 15 7 Неточни удари 6 44 Опасни атаки 80 9 Нарушения 12 3 Корнери 11 1 Засади 1 3-4-3 Формация 4-3-3 Стадион: Turf Moor Състави 1 29 18 5 2 8 16 23 10 27 17 11 9 10 39 8 7 67 12 5 3 1 1 Мартин Дъбравка 29 Джош Лоран 18 Ялмар Екдал 5 Maxime estève 2 Кайл Уокър 8 C. Ugochukwu 16 Флорентино Луис 23 Лукас Пирес 10 Маркъс Едуардс 27 Армандо Броя 17 Лум Чауна 1 Ник Поуп 67 Луис Майли 12 Малик Тиау 5 Фабиан Шер 3 Л. Хол 39 Бруно Гимараеш 8 Сандро Тонали 7 Джоелинтън 11 Харви Барнс 9 Yoane Wissa 10 Антъни Гордън Срещата по минути Джоузеф Уилок е сменен от Джоелинтън 90+4′ Бруно Гимараеш отбеляза гол! 90+3′ 88′ Майк Трезор Ндайишимие е сменен от Флорентино Луис 88′ Ашли Барнс влезе на мястото на C. Ugochukwu Ник Уолтимаде е сменен от Yoane Wissa 80′ Джейкъб Рамзи е сменен от Антъни Гордън 80′ 74′ Якоб Бруун Ларсен влезе на мястото на Лум Чауна Джейкъб Мърфи е сменен от Харви Барнс 72′ 32′ Флорентино Луис получи жълт картон 28′ Жълт картон за Кайл Уокър Жълт картон за Джоелинтън 28′ 23′ ГООООЛ! Джош Лоран беше точен за отбора си 15′ Башир Хъмфрис влезе на мястото на Maxime estève Yoane Wissa отбеляза гол! 7′ Джоелинтън отбеляза гол! 2′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър Юнайтед и Нюкасъл

Манчестър Юнайтед 1 : 0 Нюкасъл 33% Притежание на топката 35% 8 Точни удари 11 2 Неточни удари 4 21 Опасни атаки 43 9 Нарушения 9 2 Корнери 2 0 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Old Trafford Състави 31 2 26 6 23 18 25 13 7 10 30 23 27 10 8 39 41 67 12 5 3 32 31 Сене Ламенс 2 Диого Далот 26 А. Небето 6 Лисандро Мартинес 23 Люк Шоу 18 Каземиро 25 Мануел Угарте Рибейро 13 Патрик Доргу 7 Мейсън Маунт 10 Матеус Куня 30 Бенджамин Шешко 32 Арън Рамсдейл 67 Луис Майли 12 Малик Тиау 5 Фабиан Шер 3 Л. Хол 8 Сандро Тонали 39 Бруно Гимараеш 41 Джейкъб Рамзи 23 Джейкъб Мърфи 27 Ник Уолтимаде 10 Антъни Гордън Срещата по минути 90+2′ Матеус Куня получи жълт картон 88′ Тирел Маласия влезе на мястото на Люк Шоу 88′ Тайлър Фредриксън влезе на мястото на Лисандро Мартинес Джоузеф Уилок влезе на мястото на Сандро Тонали 77′ Жълт картон за Сандро Тонали 73′ 69′ Жълт картон за Люк Шоу Yoane Wissa е сменен от Ник Уолтимаде 68′ Джоелинтън влезе на мястото на Джейкъб Рамзи 68′ Харви Барнс влезе на мястото на Джейкъб Мърфи 68′ 61′ Лени Йоро влезе на мястото на Каземиро 60′ Джошуа Зиркзи влезе на мястото на Бенджамин Шешко 46′ Джак Флетчър е сменен от Мейсън Маунт 24′ ГООООЛ! Патрик Доргу беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Челси

Нюкасъл 2 : 2 Челси 47% Притежание на топката 35% 10 Точни удари 11 1 Неточни удари 4 47 Опасни атаки 43 13 Нарушения 9 6 Корнери 2 2 Засади 1 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: St. James' Park Състави 32 21 67 12 5 3 39 8 41 23 27 20 7 10 49 24 25 27 29 23 3 1 32 Арън Рамсдейл 21 Валентино Ливраменто 67 Луис Майли 12 Малик Тиау 5 Фабиан Шер 3 Л. Хол 39 Бруно Гимараеш 8 Сандро Тонали 41 Джейкъб Рамзи 23 Джейкъб Мърфи 27 Ник Уолтимаде 1 Робърт Санчес 27 Мало Густо 29 Уесли Фофана 23 Тревох Чалоба 3 Кукурела 24 Рийс Джеймс 25 Мойсес Кайседо Корозо 7 Педро Нето 10 Коул Палмър 49 Алехандро Ферейра 20 Жоао Педро Срещата по минути 89′ Джоузеф Уилок е сменен от Джейкъб Рамзи 86′ Жълт картон за Л. Хол Жълт картон за Жоао Педро 83′ Андрей Сантос получи жълт картон 82′ Андрей Сантос влезе на мястото на Коул Палмър 79′ 77′ Yoane Wissa получи жълт картон 73′ Yoane Wissa е сменен от Ник Уолтимаде 73′ Антъни Еланга влезе на мястото на Джейкъб Мърфи 72′ Харви Барнс е сменен от Антъни Гордън Мойсес Кайседо Корозо получи жълт картон 70′ ГООООЛ! Жоао Педро беше точен за отбора си 66′ 61′ Фабиан Шер получи жълт картон получи жълт картон 59′ Хоакин Фернандес влезе на мястото на Мало Густо 54′ Рийс Джеймс отбеляза гол! 49′ Жълт картон за Мало Густо 45′ Жълт картон за Алехандро Ферейра 27′ 20′ Ник Уолтимаде отбеляза гол! Робърт Санчес получи жълт картон 7′ 4′ Ник Уолтимаде отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Sunderland и Нюкасъл

Sunderland 1 : 0 Нюкасъл 47% Притежание на топката 53% 3 Точни удари 2 2 Неточни удари 4 57 Опасни атаки 45 10 Нарушения 10 3 Корнери 6 Засади 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Stadium of Light Състави 22 20 5 15 17 34 27 25 28 7 9 20 27 10 39 8 67 21 12 33 3 32 22 Робин Роефс 20 Норди Мукиеле 5 Даниел Балард 15 Омар Олдерета 17 Рейнилдо 34 Гранит Джака 27 Ноа Садики 25 Бертран Траоре 28 Енцо Льо Фее 7 Чемсдайн Талби 9 Брайън Броби 32 Арън Рамсдейл 21 Валентино Ливраменто 12 Малик Тиау 33 Дан Бърн 3 Л. Хол 39 Бруно Гимараеш 8 Сандро Тонали 67 Луис Майли 20 Антъни Еланга 27 Ник Уолтимаде 10 Антъни Гордън Срещата по минути Жълт картон за Малик Тиау 90+5′ Джоузеф Уилок получи жълт картон 90+4′ 90+4′ Жълт картон за Уилсън Исидор Жълт картон за Бруно Гимараеш 90+4′ 86′ Енцо Льо Фее получи жълт картон 83′ Ромен Мъндл влезе на мястото на Чемсдайн Талби Yoane Wissa влезе на мястото на Ник Уолтимаде 75′ 70′ Уилсън Исидор влезе на мястото на Брайън Броби 70′ Трай Хюм влезе на мястото на Бертран Траоре Джоузеф Уилок влезе на мястото на Сандро Тонали 59′ Джейкъб Мърфи е сменен от Антъни Еланга 59′ Харви Барнс е сменен от Антъни Гордън 59′ 58′ Рейнилдо получи жълт картон Сандро Тонали получи жълт картон 57′ Фабиан Шер влезе на мястото на Дан Бърн 42′ 34′ Жълт картон за Норди Мукиеле 27′ Жълт картон за Брайън Броби

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Burnley

Нюкасъл 2 : 1 Burnley 70% Притежание на топката 64% 6 Точни удари 15 11 Неточни удари 3 66 Опасни атаки 76 9 Нарушения 9 9 Корнери 6 3 Засади 0 4-3-3 Формация 4-3-3 Стадион: St. James' Park Състави 32 21 5 12 33 28 39 41 20 27 10 9 27 7 8 24 16 2 18 5 23 1 32 Арън Рамсдейл 21 Валентино Ливраменто 5 Фабиан Шер 12 Малик Тиау 33 Дан Бърн 28 Джоузеф Уилок 39 Бруно Гимараеш 41 Джейкъб Рамзи 20 Антъни Еланга 27 Ник Уолтимаде 10 Антъни Гордън 1 Мартин Дъбравка 2 Кайл Уокър 18 Ялмар Екдал 5 Maxime estève 23 Лукас Пирес 8 C. Ugochukwu 24 Джош Кълън 16 Флорентино Луис 9 Лайл Фостър 27 Армандо Броя 7 Якоб Бруун Ларсен Срещата по минути 90+3′ получи жълт картон 90+5′ Сандро Тонали влезе на мястото на Джейкъб Рамзи Маркъс Едуардс е сменен от Ялмар Екдал 90+5′ Хладнокръвно изпълнение на Zian Flemming. 90+4′ 90+3′ Джейкъб Рамзи получи жълт картон Джош Лоран получи жълт картон 89′ Zian Flemming е сменен от Армандо Броя 86′ Джайдън Антъни влезе на мястото на Якоб Бруун Ларсен 86′ 74′ Yoane Wissa влезе на мястото на Ник Уолтимаде 74′ Джоелинтън влезе на мястото на Антъни Гордън Джош Лоран е сменен от Флорентино Луис 65′ 63′ Луис Майли е сменен от Джоузеф Уилок 63′ Л. Хол е сменен от Дан Бърн 52′ Жълт картон за Валентино Ливраменто Джо Уорал е сменен от Лайл Фостър 46′ 45+8′ Антъни Гордън се разписа. Директен червен картон за Лукас Пирес 43′ Жълт картон за Кайл Уокър 35′ 31′ ГООООЛ! Бруно Гимараеш беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Тотнъм

Нюкасъл 2 : 2 Тотнъм 53% Притежание на топката 47% 13 Точни удари 7 6 Неточни удари 1 53 Опасни атаки 45 5 Нарушения 12 11 Корнери 8 3 Засади 1 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: St. James' Park Състави 32 21 12 33 3 67 8 7 23 27 11 39 20 15 22 30 29 23 17 4 13 1 32 Арън Рамсдейл 21 Валентино Ливраменто 12 Малик Тиау 33 Дан Бърн 3 Л. Хол 67 Луис Майли 8 Сандро Тонали 7 Джоелинтън 23 Джейкъб Мърфи 27 Ник Уолтимаде 11 Харви Барнс 1 Гулиелмо Викарио 23 Педро Поро 17 Кристиан Ромеро 4 Кевин Дансо 13 Съдбата Удоги 30 Родриго Бентанкур 29 Папе Сар 20 Кудус Мохамед 15 Лукас Бергвал 22 Бренън Джонсън 39 Рандал Коло Муани Срещата по минути ГООООЛ! Кристиан Ромеро беше точен за отбора си 90+5′ 90+3′ Фабиан Шер е сменен от Луис Майли Уилсън Одоберт е сменен от Кудус Мохамед 87′ Арчи Грей влезе на мястото на Папе Сар 87′ Жълт картон за Ричарлисън 86′ 86′ Антъни Гордън прати топката в мрежата. ГООООЛ! Кристиан Ромеро беше точен за отбора си 78′ Матис Тел влезе на мястото на Бренън Джонсън 77′ Хави Симонс влезе на мястото на Лукас Бергвал 77′ Ричарлисън е сменен от Рандал Коло Муани 77′ 71′ ГООООЛ! Бруно Гимараеш беше точен за отбора си 66′ Антъни Гордън е сменен от Харви Барнс 66′ Антъни Еланга влезе на мястото на Джейкъб Мърфи Родриго Бентанкур получи жълт картон 56′ 46′ Бруно Гимараеш влезе на мястото на Сандро Тонали Жълт картон за Кристиан Ромеро 23′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Everton и Нюкасъл

Everton 1 : 4 Нюкасъл 49% Притежание на топката 51% 7 Точни удари 10 3 Неточни удари 3 81 Опасни атаки 42 4 Нарушения 6 8 Корнери 7 Засади 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Състави 1 15 6 5 16 37 42 10 22 18 11 7 20 27 3 67 39 32 21 12 33 1 1 Джордан Пикфорд 15 Джейк О'Брайън 6 Джеймс Тарковски 5 Майкъл Кийн 16 Виталий Миколенко 37 Джеймс Гарнър 42 Тим Ироегбунам 10 Илиман Ндиайе 22 Kiernan Dewsbury-Hall 18 Джак Грийлиш 11 Тимо Бари 1 Ник Поуп 32 Арън Рамсдейл 21 Валентино Ливраменто 12 Малик Тиау 33 Дан Бърн 3 Л. Хол 67 Луис Майли 39 Бруно Гимараеш 7 Джоелинтън 20 Антъни Еланга 27 Ник Уолтимаде Срещата по минути Сандро Тонали е сменен от Бруно Гимараеш 90′ Фабиан Шер е сменен от Л. Хол 90′ Антъни Гордън влезе на мястото на Ник Уолтимаде 90′ 87′ Бето влезе на мястото на Тимо Бари 80′ Дуайт Макнейл е сменен от Джак Грийлиш 80′ Тайлър Диблинг е сменен от Илиман Ндиайе Джоузеф Уилок е сменен от Антъни Еланга 71′ Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Харви Барнс 71′ 69′ ГООООЛ! Kiernan Dewsbury-Hall беше точен за отбора си 64′ ГООООЛ! Тимо Бари беше точен за отбора си Малик Тиау отбеляза гол! 58′ 46′ Карлос Алкараз е сменен от Тим Ироегбунам Ник Уолтимаде отбеляза гол! 45′ Луис Майли отбеляза гол! 25′ ГООООЛ! Малик Тиау беше точен за отбора си 1′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Манчестър сити

Нюкасъл 2 : 1 Манчестър сити 33% Притежание на топката 67% 7 Точни удари 14 2 Неточни удари 3 33 Опасни атаки 67 13 Нарушения 8 5 Корнери 9 3 Засади 2 4-5-1 Формация 4-3-2-1 Стадион: St. James' Park Състави 1 21 12 5 3 23 8 39 7 11 27 9 10 11 47 14 20 27 3 24 33 25 1 Ник Поуп 21 Валентино Ливраменто 12 Малик Тиау 5 Фабиан Шер 3 Л. Хол 23 Джейкъб Мърфи 8 Сандро Тонали 39 Бруно Гимараеш 7 Джоелинтън 11 Харви Барнс 27 Ник Уолтимаде 25 Джанлуиджи Донарума 27 Матеус Нунес 3 Рубен Диас 24 Йошко Гвардиол 33 N. O'Reilly 47 Фил Фодън 14 Нико Гонсалес 20 Бернардо Силва 10 Раян Черки 11 Джереми Доку 9 Ерлинг Халанд Срещата по минути Жълт картон за Бернардо Силва 90+9′ 90+4′ Жълт картон за Джоелинтън Оскар Боб получи жълт картон 90+2′ Омар Мармуш влезе на мястото на Фил Фодън 87′ 85′ Джоузеф Уилок влезе на мястото на Ник Уолтимаде 85′ Антъни Еланга влезе на мястото на Харви Барнс Тияни Райндерс е сменен от Бернардо Силва 77′ 77′ Свен Ботман влезе на мястото на Л. Хол Оскар Боб влезе на мястото на Раян Черки 77′ Савио Морейра де Оливейра влезе на мястото на Джереми Доку 76′ 70′ ГООООЛ! Харви Барнс беше точен за отбора си Жълт картон за Джанлуиджи Донарума 70′ Рубен Диас отбеляза гол! 68′ 63′ ГООООЛ! Харви Барнс беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Брентфорд и Нюкасъл

Брентфорд 3 : 1 Нюкасъл 49% Притежание на топката 51% 13 Точни удари 2 2 Неточни удари 3 45 Опасни атаки 35 10 Нарушения 13 6 Корнери 2 2 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Brentford Community Stadium Състави 1 33 22 4 2 6 18 19 24 7 9 23 27 11 39 8 7 2 12 4 33 1 1 Каоимхин Келехер 33 Майкъл Олабоде Кайоде 22 Нейтън Колинс 4 Сеп Ван Ден Берг 2 Аарон Хики 6 Джордан Хендерсън 18 Yehor Yarmoliuk 19 Dango Ouattara 24 Микел Дамсгаард 7 Кевин Шаде 9 I. Насименто Родригес 1 Ник Поуп 2 Киърън Трипиър 12 Малик Тиау 4 Свен Ботман 33 Дан Бърн 39 Бруно Гимараеш 8 Сандро Тонали 7 Джоелинтън 23 Джейкъб Мърфи 27 Ник Уолтимаде 11 Харви Барнс Срещата по минути Киърън Трипиър получи жълт картон 90+7′ Луис Майли е сменен от Бруно Гимараеш 90+6′ 90+5′ ГООООЛ! I. Насименто Родригес беше точен за отбора си 90+2′ Райс Нелсън влезе на мястото на Dango Ouattara 87′ Жълт картон за Майкъл Олабоде Кайоде 84′ Матиас Йенсен е сменен от Микел Дамсгаард 84′ Vitaly Janelt е сменен от Yehor Yarmoliuk 78′ I. Насименто Родригес се разписа. Джоузеф Уилок е сменен от Сандро Тонали 77′ Арън Рамсдейл влезе на мястото на Ник Поуп 77′ Л. Хол е сменен от Харви Барнс 77′ Антъни Еланга влезе на мястото на Джейкъб Мърфи 77′ 70′ Рико Хенри влезе на мястото на Аарон Хики 61′ Dango Ouattara получи жълт картон 56′ ГООООЛ! Кевин Шаде беше точен за отбора си Дан Бърн получи жълт картон 49′ Харви Барнс отбеляза гол! 27′ Джейкъб Рамзи е сменен от Джоелинтън 24′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Уест Хем и Нюкасъл

Уест Хем 3 : 1 Нюкасъл 37% Притежание на топката 63% 10 Точни удари 6 5 Неточни удари 6 39 Опасни атаки 74 5 Нарушения 10 7 Корнери 6 4 Засади 0 4-3-3 Формация 4-3-3 Стадион: London Stadium Състави 23 29 3 25 12 18 32 10 20 9 7 23 27 10 39 8 7 17 12 4 33 1 23 Алфонс Ареола 29 Аарон Уан-Бисака 3 Макс Килман 25 Жан-Клер Тодибо 12 Ел Хаджи Малик Диуф 18 Матеус Гонсало Еспаня Фернандес 32 Фреди Ботс 10 Лукас Пакета 20 Джарод Боуен 9 Калъм Уилсън 7 Crysencio Summerville 1 Ник Поуп 17 Емил Крафт 12 Малик Тиау 4 Свен Ботман 33 Дан Бърн 39 Бруно Гимараеш 8 Сандро Тонали 7 Джоелинтън 23 Джейкъб Мърфи 27 Ник Уолтимаде 10 Антъни Гордън Срещата по минути 90+7′ ГООООЛ! Томаш Соучек беше точен за отбора си Джейкъб Рамзи получи жълт картон 90+6′ 90+6′ Лукас Пакета получи жълт картон 85′ Игор Хулио е сменен от Матеус Гонсало Еспаня Фернандес 79′ Кайл Уокър-Питърс влезе на мястото на Crysencio Summerville Антъни Еланга е сменен от Джейкъб Мърфи 77′ Харви Барнс влезе на мястото на Свен Ботман 65′ 61′ Томаш Соучек е сменен от Калъм Уилсън Фабиан Шер влезе на мястото на Емил Крафт 46′ Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Антъни Гордън 46′ Уилям Осула влезе на мястото на Ник Уолтимаде 46′ 35′ ГООООЛ! Лукас Пакета беше точен за отбора си Бруно Гимараеш получи жълт картон 30′ Джейкъб Мърфи отбеляза гол! 4′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Fulham

Нюкасъл 2 : 1 Fulham 51% Притежание на топката 49% 10 Точни удари 8 8 Неточни удари 4 48 Опасни атаки 42 11 Нарушения 18 4 Корнери 3 0 Засади 1 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: St. James' Park Състави 1 2 12 4 33 39 67 7 23 27 10 7 11 32 17 20 16 2 31 3 30 1 1 Ник Поуп 2 Киърън Трипиър 12 Малик Тиау 4 Свен Ботман 33 Дан Бърн 39 Бруно Гимараеш 67 Луис Майли 7 Джоелинтън 23 Джейкъб Мърфи 27 Ник Уолтимаде 10 Антъни Гордън 1 Бернд Лено 2 Кени Тете 31 Иса Диоп 3 Калвин Баси 30 Райън Сесеньон 20 Саша Лукич 16 Sander Berge 11 Адама Траоре 32 Емил Смит Роу 17 Алекс Ивоби 7 Раул Хименес Срещата по минути Тимъти Кастане е сменен от Кени Тете 90+2′ Йона Куси-Асаре е сменен от Алекс Ивоби 90+2′ 90′ ГООООЛ! Бруно Гимараеш беше точен за отбора си 86′ Уилям Осула влезе на мястото на Ник Уолтимаде Том Керни влезе на мястото на Саша Лукич 85′ Джошуа цар влезе на мястото на Адама Траоре 76′ 76′ Антъни Еланга е сменен от Антъни Гордън Жълт картон за Алекс Ивоби 66′ 61′ Сандро Тонали е сменен от Луис Майли 61′ Фабиан Шер влезе на мястото на Свен Ботман 61′ Харви Барнс влезе на мястото на Джейкъб Мърфи ГООООЛ! Саша Лукич беше точен за отбора си 56′ К. Сантос Лопес де Маседо е сменен от Емил Смит Роу 46′ 18′ ГООООЛ! Джейкъб Мърфи беше точен за отбора си Жълт картон за Кени Тете 3′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Brighton & Hove Albion и Нюкасъл

Brighton & Hove Albion 2 : 1 Нюкасъл 46% Притежание на топката 50% 6 Точни удари 5 7 Неточни удари 3 100 Опасни атаки 42 9 Нарушения 12 8 Корнери 3 3 Засади 2 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: The American Express Community Stadium Състави 1 27 6 5 24 17 26 11 10 25 18 20 27 10 39 8 7 2 12 4 33 1 1 Барт Вербрюген 27 Матс Вифер 6 Ян Пол ван Хеке 5 Луис Дънк 24 Ферди Кадиоглу 17 Карлос Балепа Нум Куома 26 Ясин Абас Аяри 11 Янкуба Минтех 10 Джорджинио Рътър 25 Диего Гомес 18 Дани Уелбек 1 Ник Поуп 2 Киърън Трипиър 12 Малик Тиау 4 Свен Ботман 33 Дан Бърн 39 Бруно Гимараеш 8 Сандро Тонали 7 Джоелинтън 20 Антъни Еланга 27 Ник Уолтимаде 10 Антъни Гордън Срещата по минути Дан Бърн получи жълт картон 90+7′ 90′ Харалампос Костулас влезе на мястото на Дани Уелбек 89′ Диего Копола влезе на мястото на Янкуба Минтех Уилям Осула влезе на мястото на Бруно Гимараеш 86′ 84′ Дани Уелбек отбеляза гол! ГООООЛ! Ник Уолтимаде беше точен за отбора си 76′ 71′ Стефанос Цимас е сменен от Джорджинио Рътър 71′ Джеймс Милнър е сменен от Карлос Балепа Нум Куома Джейкъб Рамзи е сменен от Сандро Тонали 70′ Харви Барнс е сменен от Антъни Гордън 70′ Джейкъб Мърфи е сменен от Антъни Еланга 46′ Луис Майли влезе на мястото на Джоелинтън 46′ 41′ ГООООЛ! Дани Уелбек беше точен за отбора си 36′ Максим Де Купер е сменен от Диего Гомес

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Nottingham Forest

Нюкасъл 2 : 0 Nottingham Forest 51% Притежание на топката 50% 13 Точни удари 5 5 Неточни удари 3 60 Опасни атаки 42 16 Нарушения 12 8 Корнери 3 0 Засади 2 4-3-3 Формация 3-4-3 Стадион: St. James' Park Състави 1 2 12 4 33 39 8 7 20 27 10 10 11 14 37 22 8 3 23 31 4 26 1 Ник Поуп 2 Киърън Трипиър 12 Малик Тиау 4 Свен Ботман 33 Дан Бърн 39 Бруно Гимараеш 8 Сандро Тонали 7 Джоелинтън 20 Антъни Еланга 27 Ник Уолтимаде 10 Антъни Гордън 26 Мац Селс 23 Jair Paula 31 Никола Миленкович 4 Морато 37 Николо Савона 22 Райън Йейтс 8 Елиът Андерсън 3 Неко Уилямс 10 Morgan Gibbs-White 11 Крис Ууд 14 Дан Ндойе Срещата по минути 90+2′ Уилям Осула влезе на мястото на Ник Уолтимаде 90+2′ Луис Майли е сменен от Джоелинтън 84′ Ник Уолтимаде спечели дуела с вратаря. Елиът Андерсън получи жълт картон 83′ Дилан Баква влезе на мястото на Морато 77′ 70′ Джейкъб Мърфи влезе на мястото на Антъни Еланга 70′ Харви Барнс влезе на мястото на Антъни Гордън Морато получи жълт картон 68′ Омари Гиро-Хатчинсън е сменен от Дан Ндойе 65′ Калъм Хъдсън-Одои е сменен от Райън Йейтс 64′ Игор Исус е сменен от Крис Ууд 64′ 58′ Бруно Гимараеш отбеляза гол! Неко Уилямс получи жълт картон 34′ Жълт картон за Райън Йейтс 32′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Арсенал

Нюкасъл 1 : 2 Арсенал 37% Притежание на топката 58% 7 Точни удари 8 1 Неточни удари 1 34 Опасни атаки 50 8 Нарушения 11 7 Корнери 3 1 Засади 2 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: St. James' Park Състави 1 21 12 4 33 39 8 7 23 27 10 14 7 10 19 36 41 12 3 6 33 1 1 Ник Поуп 21 Валентино Ливраменто 12 Малик Тиау 4 Свен Ботман 33 Дан Бърн 39 Бруно Гимараеш 8 Сандро Тонали 7 Джоелинтън 23 Джейкъб Мърфи 27 Ник Уолтимаде 10 Антъни Гордън 1 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 3 Кристианска комар 6 Габриел 33 Рикардо Калафиори 36 Мартин Зубименди 41 Деклан Райс 7 Букайо Сака 10 Еберечи Езе 19 Леандро Тросар 14 Виктор Гьокерес Срещата по минути ГООООЛ! Габриел беше точен за отбора си 90+6′ 90+4′ Харви Барнс влезе на мястото на Джоелинтън 88′ Дан Бърн получи жълт картон М. Луис-Скели е сменен от Леандро Тросар 88′ Микел Мерино отбеляза гол! 84′ 83′ Джоелинтън получи жълт картон Мартин Одегаард влезе на мястото на Мартин Зубименди 82′ 77′ Джамал Ласелс е сменен от Валентино Ливраменто Микел Мерино е сменен от Рикардо Калафиори 70′ Мартинели е сменен от Букайо Сака 70′ 67′ Киърън Трипиър е сменен от Антъни Гордън 67′ Уилям Осула влезе на мястото на Ник Уолтимаде 66′ Антъни Еланга е сменен от Джейкъб Мърфи Жълт картон за Рикардо Калафиори 56′ Уилям Салиба е сменен от Кристианска комар 46′ 34′ ГООООЛ! Ник Уолтимаде беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между АФК Борнемут и Нюкасъл

АФК Борнемут 0 : 0 Нюкасъл 56% Притежание на топката 65% 4 Точни удари 15 6 Неточни удари 7 52 Опасни атаки 94 7 Нарушения 11 5 Корнери 7 3 Засади 0 4-2-3-1 Формация 3-4-2-1 Стадион: Vitality Stadium Състави 1 20 18 5 3 12 8 24 16 7 9 27 23 28 21 8 67 3 12 4 33 1 1 Джордже Петрович 20 ÁLEX JIMENEZ 18 Бафоде Диаките 5 Маркос Сенеси 3 Адриен Трюферт 12 Тайлър Адамс 8 Алекс Скот 24 Антоан Семеньо 16 Маркъс Таверние 7 Дейвид Брукс 9 Еванилсън 1 Ник Поуп 12 Малик Тиау 4 Свен Ботман 33 Дан Бърн 21 Валентино Ливраменто 8 Сандро Тонали 67 Луис Майли 3 Л. Хол 23 Джейкъб Мърфи 28 Джоузеф Уилок 27 Ник Уолтимаде Срещата по минути Уилям Осула е сменен от Ник Уолтимаде 84′ Джамал Ласелс влезе на мястото на Малик Тиау 84′ Жълт картон за Малик Тиау 77′ 75′ Амин Адли влезе на мястото на Маркъс Таверние 74′ Бафоде Диаките получи жълт картон 63′ Джъстин Клуйверт е сменен от Дейвид Брукс 63′ Райън Кристи влезе на мястото на Алекс Скот Антъни Еланга влезе на мястото на Джейкъб Мърфи 62′ Харви Барнс е сменен от Джоузеф Уилок 62′ 46′ Джеймс Хил влезе на мястото на ÁLEX JIMENEZ 45+3′ Жълт картон за ÁLEX JIMENEZ

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Уулвърхамптън

Нюкасъл 1 : 0 Уулвърхамптън 57% Притежание на топката 46% 8 Точни удари 3 8 Неточни удари 2 81 Опасни атаки 36 10 Нарушения 11 9 Корнери 3 1 Засади 0 4-3-3 Формация 3-5-2 Стадион: St. James' Park Състави 1 2 5 33 21 39 8 7 23 27 11 14 11 3 7 8 37 21 12 15 24 31 1 Ник Поуп 2 Киърън Трипиър 5 Фабиан Шер 33 Дан Бърн 21 Валентино Ливраменто 39 Бруно Гимараеш 8 Сандро Тонали 7 Джоелинтън 23 Джейкъб Мърфи 27 Ник Уолтимаде 11 Харви Барнс 31 Сам Джонстоун 12 Емануел Агбаду 15 Й. Москера 24 Тоти Гомес 3 Уго Буено 7 Андре 8 Жоао Гомес 37 Ладислав Крейчи 21 Родриго Гомес 14 Толуваласе Арокодаре 11 Хи Чан Хуанг Срещата по минути 90+5′ Свен Ботман е сменен от Джейкъб Мърфи 88′ Бруно Гимараеш получи жълт картон 80′ Антъни Еланга влезе на мястото на Харви Барнс Jackson Tchatchoua е сменен от Родриго Гомес 77′ Фер Лопес влезе на мястото на Хи Чан Хуанг 77′ Жоао Гомес получи жълт картон 68′ Маршал Мунеци получи жълт картон 67′ Маршал Мунеци е сменен от Андре 66′ Jean-Ricner Bellegarde е сменен от Й. Москера 66′ Jhon Arias е сменен от Толуваласе Арокодаре 66′ 65′ Джоузеф Уилок влезе на мястото на Джоелинтън 65′ Уилям Осула влезе на мястото на Ник Уолтимаде Андре получи жълт картон 31′ 29′ Ник Уолтимаде отбеляза гол! Жълт картон за Ладислав Крейчи 7′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Leeds United и Нюкасъл

Leeds United 0 : 0 Нюкасъл 43% Притежание на топката 54% 4 Точни удари 6 6 Неточни удари 5 45 Опасни атаки 66 10 Нарушения 7 5 Корнери 5 1 Засади 2 4-3-3 Формация 5-3-2 Стадион: Elland Road Състави 1 2 6 5 3 8 44 18 7 14 29 23 18 39 8 41 2 5 4 33 21 1 1 Лукас Пери 2 Джейдън Богъл 6 Джо Родън 5 Pascal Struijk 3 Габриел Гудмундсон 8 Шон Лонгстаф 44 Илия Грюв 18 Антон Стач 7 Даниел Джеймс 14 Lukas Nmecha 29 Дегнанд Гонто 1 Ник Поуп 2 Киърън Трипиър 5 Фабиан Шер 4 Свен Ботман 33 Дан Бърн 21 Валентино Ливраменто 39 Бруно Гимараеш 8 Сандро Тонали 41 Джейкъб Рамзи 23 Джейкъб Мърфи 18 Уилям Осула Срещата по минути 80′ Джеймс Джъстин е сменен от Габриел Гудмундсон 70′ Доминик Калвърт-Левин влезе на мястото на Lukas Nmecha Харви Барнс влезе на мястото на Свен Ботман 68′ Антъни Еланга е сменен от Джейкъб Мърфи 62′ Л. Хол влезе на мястото на Киърън Трипиър 61′ 60′ Джак Харисън влезе на мястото на Дегнанд Гонто 60′ Брендън Арънсън е сменен от Даниел Джеймс Луис Майли е сменен от Джейкъб Рамзи 46′ 40′ Дегнанд Гонто получи жълт картон Ник Поуп получи жълт картон 36′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Ливърпул

Нюкасъл 2 : 3 Ливърпул 38% Притежание на топката 62% 8 Точни удари 3 2 Неточни удари 2 63 Опасни атаки 34 17 Нарушения 15 7 Корнери 1 Засади 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: St. James' Park Състави 1 2 5 33 21 39 8 7 20 10 11 22 11 7 18 38 17 8 5 4 6 1 1 Ник Поуп 2 Киърън Трипиър 5 Фабиан Шер 33 Дан Бърн 21 Валентино Ливраменто 39 Бруно Гимараеш 8 Сандро Тонали 7 Джоелинтън 20 Антъни Еланга 10 Антъни Гордън 11 Харви Барнс 1 Алисън 8 Доминик Собослай 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 6 Керкез Милош 38 Райън Грейвънбърч 17 Къртис Джоунс 11 Мохамед Салах 7 Ф. Вирц 18 Коди Гакпо 22 Уго Екитике Срещата по минути Ватару Ендо влезе на мястото на Мохамед Салах 90+12′ ГООООЛ! R. Ngumoha беше точен за отбора си 90+10′ R. Ngumoha е сменен от Коди Гакпо 90+6′ Харви Елиът е сменен от Къртис Джоунс 90+6′ 88′ Уилям Осула отбеляза гол! Жълт картон за Конър Брадли 87′ 81′ Малик Тиау влезе на мястото на Фабиан Шер Федерико Киеза влезе на мястото на Уго Екитике 80′ Конър Брадли е сменен от Ф. Вирц 80′ 76′ Джейкъб Рамзи е сменен от Джоелинтън 76′ Уилям Осула влезе на мястото на Харви Барнс 76′ Л. Хол е сменен от Киърън Трипиър 66′ Луис Майли е сменен от Сандро Тонали 57′ ГООООЛ! Бруно Гимараеш беше точен за отбора си 47′ Жълт картон за Бруно Гимараеш Уго Екитике отбеляза гол! 46′ 45+3′ Директен червен картон за Антъни Гордън 44′ Дан Бърн получи жълт картон ГООООЛ! Райън Грейвънбърч беше точен за отбора си 35′ Ибрахима Конате получи жълт картон 25′ Жълт картон за Райън Грейвънбърч 8′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Нюкасъл