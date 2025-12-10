Глух и Гей донесоха малко радост на Аякс

Закъсалият Аякс донесе малко радост на феновете си! Нидерландският гранд победи Карабах с 4:2 като гост в мач от шестия кръг на Шампионската лига.

В герои за амстердамци се превърнаха Оскар Глух и Антон Гей, които бяха в основата на обрата в Баку.

На ст. Тофик Бахрамов, Камило Дуран изведе домакините напред още в 11', но Аякс отговори в 39' чрез Каспер Долберг.

Карабах възстанови аванса си малко след почивката, когато се разписа Матеус Силва. Бразилецът е добре познат за родните запалянковци - носи екипа на Локомотив Пловдив между 2022 и 2024 г.

Гостите се събудиха в последния четвърт час. Глух изравни в 79', преди Гей да оформи обрата 4 минути по-късно. В 90' Глух сложи точка на спора - 4:2 за Аякс.

Така "бяло-червените" избегнаха шеста поредна загуба в турнира. Трите точки обаче оставят Аякс на унизителното 33-то място. Карабах е 22-ри с актив от 7 точки и ще преследва поне един успех в оставащите два кръга, за да постигне историческо класиране за елиминационната фаза.

Снимка: Reuters

"Жълтата подводница" потъна с химна на Шампионската лига

В другия ранен двубой тази вечер Виляреал падна с 2:3 от гостуващия Копенхаген. Така испанците се сбогуваха с Шампионската лига. Направиха го с гаф - пуснаха химна на Лига Европа!

На Естадио де ла Серамика датчаните повеждаха на два пъти - чрез Мохамед Елиунуси във 2' и Елиас Ашури в 48', но Виляреал изравняваше с попадения на Санти Комесаня в 47' и Танитолува Олувасейи в 56'.

"Жълтата подводница" беше потопена в последната минута от редовното време. Стори го резервата Андреас Корнелиус.

Така Виляреал е спечелил едва 3 от последните си 21 двубоя в основната фаза на Шампионската лига.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Карабах и Аякс

Карабах 2 : 4 Аякс 47% Притежание на топката 53% 8 Точни удари 11 9 Неточни удари 9 62 Опасни атаки 30 3 Нарушения 14 4 Корнери 6 1 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Bakı Olimpiya Stadionu Състави 99 2 13 81 44 35 8 15 10 11 17 48 10 9 24 4 8 3 30 15 2 1 99 Матеуш Кохалски 2 Матеус Силва 13 Бахлул Мустафазада 81 Кевин Медина Рентерия 44 Елвин Чаферкулиев 35 Педро Бикальо 8 Марко Янкович 15 Леандро Андраде 10 Абдела Зубир 11 Еманюел Адай 17 1 Витезслав Ярош 3 Антон Гаей 30 15 Юри Баас 2 Лукас Роза 24 4 Ко Итакура 8 Кенет Тейлър 48 10 Оскар Глух 9 Каспер Долберг Срещата по минути ГООООЛ! Оскар Глух беше точен за отбора си 90′ 87′ Джони Монтиел е сменен от Педро Бикальо 87′ Дани Болт влезе на мястото на Матеус Силва 87′ Турал Байрамов влезе на мястото на Елвин Чаферкулиев Киан Фиц-Джим е сменен от Jorthy Mokio 84′ ГООООЛ! Антон Гаей беше точен за отбора си 82′ Оскар Глух отбеляза гол! 79′ Дейви Клаасен е сменен от Sean Steur 76′ Мика Марсел Годс е сменен от Раул Моро 76′ 70′ Алексий Кашчук влезе на мястото на Camilo Andres Durán Marquez Твои Регер е сменен от Ко Итакура 65′ Don-Angelo Konadu влезе на мястото на Каспер Долберг 65′ 59′ Nəriman Axundzadə влезе на мястото на Леандро Андраде 47′ ГООООЛ! Матеус Силва беше точен за отбора си Жълт картон за Юри Баас 45+1′ Каспер Долберг отбеляза гол! 39′ 10′ Camilo Andres Durán Marquez отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Виляреал и Копенхаген

Виляреал 2 : 3 Копенхаген 52% Притежание на топката 48% 11 Точни удари 6 8 Неточни удари 2 64 Опасни атаки 25 14 Нарушения 15 6 Корнери 4 3 Засади 0 4-4-2 Формация 4-4-2 Стадион: Estadio de la Cerámica Състави 1 26 15 4 12 24 17 16 14 18 20 16 39 11 36 21 12 22 5 20 15 1 1 Луис Лусио Рейс Джуниор 26 Пау Наваро 15 Сантяго Муриньо 4 Рафа Марин 12 Ренато де Палма Веага 24 Педраса 17 Таджон Бюканън 16 Томас Парти 14 Санти Комесана 18 Папе Аласан Гуейе 20 Алберто Молеро 1 Доминик Котарски 22 Йорам Заге 5 Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш 20 15 Маркос Лопес 11 Джордан Ларсон 36 Уилям Клем 21 Мадс Емил Мадсен 12 Лукас Лерагер 16 Робърт 39 Срещата по минути ГООООЛ! Андреас Корнелий беше точен за отбора си 90′ 89′ Жълт картон за Папе Аласан Гуейе 83′ Серги Кардона е сменен от Педраса Жълт картон за Мохамед Ачури 83′ Томас Дилейни влезе на мястото на Мадс Емил Мадсен 82′ Виктор Клаесон е сменен от Уилям Клем 81′ Андреас Корнелий получи жълт картон 77′ Биргер Мелинг е сменен от Йорам Заге 72′ Андреас Корнелий е сменен от Viktor Bjarki Dadason 71′ 63′ Имение Соломон е сменен от Алберто Молеро Жълт картон за 59′ получи жълт картон 59′ Жълт картон за 59′ 58′ И. Ахомах Чакур получи жълт картон 56′ Т. Олувасейи отбеляза гол! ГООООЛ! Мохамед Ачури беше точен за отбора си 48′ 47′ ГООООЛ! Санти Комесана беше точен за отбора си 46′ Айозе Перес влезе на мястото на Никола Пепе 46′ Т. Олувасейи е сменен от Жорж Микаутадзе 46′ И. Ахомах Чакур е сменен от Таджон Бюканън Мохамед Ачури влезе на мястото на Робърт 46′ 34′ Педраса получи жълт картон ГООООЛ! Мохамед Елюнуси беше точен за отбора си 2′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Копенхаген и Kairat

Копенхаген 3 : 2 Kairat 54% Притежание на топката 46% 12 Точни удари 8 6 Неточни удари 5 76 Опасни атаки 22 19 Нарушения 10 5 Корнери 0 Засади 4-1-4-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Parken Състави 1 20 5 6 15 36 11 12 7 16 14 9 15 55 7 4 18 24 25 80 20 77 1 Доминик Котарски 20 5 Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш 6 Пантелис Хацидиакос 15 Маркос Лопес 36 Уилям Клем 11 Джордан Ларсон 12 Лукас Лерагер 7 Виктор Клаесон 16 Робърт 14 Андреас Корнелий 77 Темиър Анарбеков 24 Aleksandr Mrynskiy 25 Александър Широбоков 80 Егор Сорокин 20 Еркин Тъпалов 4 Дамир Касабулат 18 Дан Глейзър 15 Арад Офри 55 Валери Громико 7 Хорхе Габриел Коста Монтейро 9 Срещата по минути Жълт картон за Dastan Satpaev 90+3′ Рикардо Виана Фильо получи жълт картон 90+3′ Жълт картон за Еркин Тъпалов 90+2′ 90+2′ Лукас Лерагер получи жълт картон 90+1′ Мунаше Гарананга е сменен от Viktor Bjarki Dadason ГООООЛ! Олжас Байбек беше точен за отбора си 90′ Жълт картон за Aleksandr Mrynskiy 87′ ГООООЛ! Dastan Satpaev беше точен за отбора си 81′ 79′ Йорам Заге влезе на мястото на Junnosuke Suzuki 79′ Юсуфа Мукоко влезе на мястото на Робърт Адилет Садибеков е сменен от Дамир Касабулат 78′ Рикардо Виана Фильо е сменен от Едмилсон де Паула Сантос Фильо 78′ 73′ ГООООЛ! Робърт беше точен за отбора си Георги Заря влезе на мястото на Хорхе Габриел Коста Монтейро 69′ Jug Stanojev влезе на мястото на Валери Громико 69′ 69′ Мадс Емил Мадсен влезе на мястото на Уилям Клем 69′ Мохамед Елюнуси е сменен от Джордан Ларсон Олжас Байбек е сменен от Дан Глейзър 64′ 59′ Джордан Ларсон прати топката в мрежата. 56′ Пантелис Хацидиакос получи жълт картон 26′ ГООООЛ! Viktor Bjarki Dadason беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Аякс и Бенфика

Аякс 0 : 2 Бенфика 62% Притежание на топката 38% 5 Точни удари 8 2 Неточни удари 3 48 Опасни атаки 35 15 Нарушения 8 10 Корнери 4 Засади 4-1-4-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Johan Cruijff Arena Състави 1 6 37 15 5 4 43 18 8 11 25 14 8 18 10 20 5 17 4 30 26 1 1 Витезслав Ярош 6 Твои Регер 37 Йосип Шутало 15 Юри Баас 5 Оуен Уайндал 4 Ко Итакура 43 Райън Бунида 18 Дейви Клаасен 8 Кенет Тейлър 11 Мика Марсел Годс 25 Уоут Вегхорст 1 Анатолий Трубин 17 Амар Дедич 4 Антонио Силва 30 Николас Отаменди 26 Самуел Дал 20 Ричард Риос 5 Енцо Баренечеа 8 Фредрик Аурснес 18 Леандро Барейро 10 Георгий Судаков 14 Вангелис Павлидис Срещата по минути Rodrigo Rêgo влезе на мястото на Леандро Барейро 90+3′ Мануел Хорхе Силва е сменен от Вангелис Павлидис 90+2′ ГООООЛ! Леандро Барейро беше точен за отбора си 90′ 83′ Раул Моро е сменен от Твои Регер Томас Араухо е сменен от Георгий Судаков 81′ 75′ Киан Фиц-Джим влезе на мястото на Дейви Клаасен 75′ Каспер Долберг влезе на мястото на Мика Марсел Годс 74′ Оскар Глух е сменен от Райън Бунида Жълт картон за Самуел Дал 74′ 69′ Жълт картон за Уоут Вегхорст 60′ Jorthy Mokio влезе на мястото на Оуен Уайндал Самуел Дал отбеляза гол! 6′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Аякс и Галатасарай

Аякс 0 : 3 Галатасарай 48% Притежание на топката 52% 5 Точни удари 8 3 Неточни удари 6 22 Опасни атаки 42 12 Нарушения 15 3 Корнери 2 1 Засади 3 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Johan Cruijff Arena Състави 22 3 37 15 5 18 24 6 10 11 25 45 10 8 7 34 99 90 6 42 4 1 22 Ремко Пасвеер 3 Антон Гаей 37 Йосип Шутало 15 Юри Баас 5 Оуен Уайндал 18 Дейви Клаасен 24 6 Твои Регер 10 Оскар Глух 11 Мика Марсел Годс 25 Уоут Вегхорст 1 Uğurcan Çakır 90 Вилфред Синго 6 Дейвинсън Санчес 42 Абдулкерим Бардакчи 4 Исмаил Якобс 34 Лукас Торейра 99 Марио Лемина 10 Лерой Сане 8 Габриел Сара 7 Роланд Салай 45 Виктор Освенхен Срещата по минути Беркан Кутлу влезе на мястото на Лукас Торейра 89′ Еврен Елмалъ влезе на мястото на Исмаил Якобс 86′ Каан Айхан е сменен от Марио Лемина 86′ 85′ Джеймс Макконъл получи жълт картон Мауро Икарди е сменен от Виктор Освенхен 81′ 78′ Джеймс Макконъл влезе на мястото на Jorthy Mokio Виктор Освенхен не сбърка. 78′ 75′ Жълт картон за Дейви Клаасен 71′ Киан Фиц-Джим е сменен от Твои Регер 71′ Райън Бунида влезе на мястото на Мика Марсел Годс Виктор Освенхен прати топката в мрежата. 66′ 61′ получи жълт картон ГООООЛ! Виктор Освенхен беше точен за отбора си 59′ Баръш Йълмаз влезе на мястото на Габриел Сара 46′ 46′ Джералд Алдерс е сменен от Оуен Уайндал 38′ Жълт картон за Антон Гаей 4′ Jorthy Mokio получи жълт картон

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Тотнъм и Копенхаген

Тотнъм 4 : 0 Копенхаген 61% Притежание на топката 39% 11 Точни удари 6 3 Неточни удари 6 54 Опасни атаки 38 10 Нарушения 11 3 Корнери 6 1 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-4-2 Стадион: Tottenham Hotspur Stadium Състави 1 23 17 37 13 30 29 22 7 28 39 9 10 11 12 36 30 20 5 6 15 1 1 Гулиелмо Викарио 23 Педро Поро 17 Кристиан Ромеро 37 Мики ван де Вен 13 Съдбата Удоги 30 Родриго Бентанкур 29 Папе Сар 22 Бренън Джонсън 7 Хави Симонс 28 Уилсън Одоберт 39 Рандал Коло Муани 1 Доминик Котарски 20 5 Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш 6 Пантелис Хацидиакос 15 Маркос Лопес 11 Джордан Ларсон 12 Лукас Лерагер 36 Уилям Клем 30 Мохамед Ачури 9 Юсуфа Мукоко 10 Мохамед Елюнуси Срещата по минути 90+2′ Ричарлисън не успя да преодолее вратаря. Жълт картон за Лукас Лерагер 90+1′ 80′ Дейн Скарлет влезе на мястото на Уилсън Одоберт Робърт влезе на мястото на Мохамед Ачури 76′ 73′ Джед Спенс е сменен от Съдбата Удоги 73′ Ричарлисън влезе на мястото на Рандал Коло Муани 72′ Кевин Дансо влезе на мястото на Кристиан Ромеро Мунаше Гарананга влезе на мястото на Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш 72′ Андреас Корнелий влезе на мястото на Мохамед Елюнуси 72′ Виктор Клаесон влезе на мястото на Юсуфа Мукоко 72′ 67′ Жоао Палиня отбеляза гол! 64′ Мики ван де Вен отбеляза гол! Junnosuke Suzuki получи жълт картон 62′ 61′ Жоао Палиня е сменен от Хави Симонс 57′ Директен червен картон за Бренън Джонсън 51′ ГООООЛ! Уилсън Одоберт беше точен за отбора си Viktor Bjarki Dadason влезе на мястото на Джордан Ларсон 46′ 39′ Рандал Коло Муани получи жълт картон 19′ ГООООЛ! Бренън Джонсън беше точен за отбора си Жълт картон за Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш 15′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Челси и Аякс

Челси 5 : 1 Аякс 66% Притежание на топката 34% 14 Точни удари 2 8 Неточни удари 0 77 Опасни атаки 10 15 Нарушения 6 11 Корнери 0 3 Засади 1 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Stamford Bridge Състави 12 25 29 4 21 40 45 8 41 38 11 25 7 10 11 16 8 2 4 37 15 22 12 Филип Йоргенсен 25 Мойсес Кайседо Корозо 29 Уесли Фофана 4 Тосин Адарабиойо 21 Джорел Хато 40 Факундо Валентин Буонаноте 45 Ромео Лавия 8 Хоакин Фернандес 41 Estêvão 38 Марк Гую Пас 11 Джейми Байное-Гитънс 22 Ремко Пасвеер 2 Лукас Роза 4 Ко Итакура 37 Йосип Шутало 15 Юри Баас 16 Джеймс Макконъл 8 Кенет Тейлър 7 Раул Моро 10 Оскар Глух 11 Мика Марсел Годс 25 Уоут Вегхорст Срещата по минути Киан Фиц-Джим е сменен от Мика Марсел Годс 84′ Антон Гаей е сменен от Лукас Роза 84′ Твои Регер е сменен от Джеймс Макконъл 79′ 66′ Reggie Walsh е сменен от Ромео Лавия 56′ Estêvão получи жълт картон 49′ Джош Ачеампонг е сменен от Мойсес Кайседо Корозо 48′ ГООООЛ! Тирик Джордж беше точен за отбора си 46′ Андрей Сантос влезе на мястото на Хоакин Фернандес Дейви Клаасен влезе на мястото на Уоут Вегхорст 46′ 46′ Тирик Джордж е сменен от Марк Гую Пас 46′ Тревох Чалоба е сменен от Тосин Адарабиойо Жълт картон за Уоут Вегхорст 45+5′ 45+6′ Estêvão спечели дуела с вратаря. 45′ Хоакин Фернандес преодоля вратаря. Уоут Вегхорст прати топката в мрежата. 33′ 31′ Тосин Адарабиойо получи жълт картон 27′ ГООООЛ! Мойсес Кайседо Корозо беше точен за отбора си Jorthy Mokio е сменен от Оскар Глух 23′ 18′ Марк Гую Пас отбеляза гол! Кенет Тейлър e изгонен с директен червен картон 17′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Копенхаген и Борусия Дортмунд

Копенхаген 2 : 4 Борусия Дортмунд 36% Притежание на топката 64% 5 Точни удари 6 6 Неточни удари 3 23 Опасни атаки 58 10 Нарушения 7 4 Корнери 7 0 Засади 1 4-4-2 Формация 3-4-2-1 Стадион: Parken Състави 1 20 5 6 24 11 12 36 30 9 7 9 10 14 2 8 7 24 3 4 5 1 1 Доминик Котарски 20 5 Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш 6 Пантелис Хацидиакос 24 Биргер Мелинг 11 Джордан Ларсон 12 Лукас Лерагер 36 Уилям Клем 30 Мохамед Ачури 9 Юсуфа Мукоко 7 Виктор Клаесон 1 Грегор Кобел 3 Валдемар Антон 4 Нико Шлотербек 5 Рами Бенсебайни 2 Ян Коуто 8 Феликс Нмеча 7 Jobe Bellingham 24 Д. Свенсон 10 Джулиан Бранд 14 Максимилиан Байер 9 Серху Гираси Срещата по минути 90′ Viktor Bjarki Dadason отбеляза гол! 89′ Жълт картон за Йорам Заге ГООООЛ! Фабио Силва беше точен за отбора си 87′ Аарон Анселмино влезе на мястото на Рами Бенсебайни 85′ 81′ Йорам Заге е сменен от Уилям Клем 81′ Мадс Емил Мадсен е сменен от Мохамед Ачури Марсел Сабицер е сменен от Феликс Нмеча 77′ ГООООЛ! Феликс Нмеча беше точен за отбора си 76′ 75′ Мунаше Гарананга влезе на мястото на Пантелис Хацидиакос 75′ Viktor Bjarki Dadason влезе на мястото на Джордан Ларсон Жълт картон за Рами Бенсебайни 74′ 68′ Жълт картон за Фабио Силва влезе на мястото на Максимилиан Байер 63′ Джулиан Райърсън е сменен от Ян Коуто 63′ 63′ Маркос Лопес е сменен от Биргер Мелинг Карни Чукуемека е сменен от Джулиан Бранд 62′ Рами Бенсебайни превърна дузпата в гол. 61′ 60′ Лукас Лерагер получи жълт картон Феликс Нмеча отбеляза гол! 20′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Карабах и Копенхаген

Карабах 2 : 0 Копенхаген 49% Притежание на топката 51% 6 Точни удари 7 4 Неточни удари 5 39 Опасни атаки 55 10 Нарушения 20 4 Корнери 7 2 Засади 4 4-2-3-1 Формация 4-4-2 Стадион: Bakı Olimpiya Stadionu Състави 99 2 13 81 44 35 20 21 15 10 17 9 10 11 12 27 16 13 5 6 15 1 99 Матеуш Кохалски 2 Матеус Силва 13 Бахлул Мустафазада 81 Кевин Медина Рентерия 44 Елвин Чаферкулиев 35 Педро Бикальо 20 Кади 21 Алексий Кашчук 15 Леандро Андраде 10 Абдела Зубир 17 1 Доминик Котарски 13 Rodrigo Huescas 5 Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш 6 Пантелис Хацидиакос 15 Маркос Лопес 11 Джордан Ларсон 12 Лукас Лерагер 27 Томас Дилейни 16 Робърт 9 Юсуфа Мукоко 10 Мохамед Елюнуси Срещата по минути 90+3′ Nəriman Axundzadə получи жълт картон 90′ Муса Гурбанли влезе на мястото на Елвин Чаферкулиев 90′ Крис Куаку влезе на мястото на Абдела Зубир 85′ Жълт картон за Турал Байрамов 83′ ГООООЛ! Еманюел Адай беше точен за отбора си Мадс Емил Мадсен влезе на мястото на Томас Дилейни 78′ 78′ Турал Байрамов влезе на мястото на Леандро Андраде 78′ Nəriman Axundzadə е сменен от Camilo Andres Durán Marquez 74′ Матеус Силва получи жълт картон 70′ Еманюел Адай е сменен от Алексий Кашчук Мохамед Ачури влезе на мястото на Пантелис Хацидиакос 69′ Маркос Лопес получи жълт картон 50′ Junnosuke Suzuki влезе на мястото на Робърт 46′ Виктор Клаесон е сменен от Юсуфа Мукоко 46′ 28′ ГООООЛ! Абдела Зубир беше точен за отбора си Йорам Заге е сменен от Rodrigo Huescas 15′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Олимпик Марсилия и Аякс

Олимпик Марсилия 4 : 0 Аякс 48% Притежание на топката 52% 5 Точни удари 7 4 Неточни удари 6 12 Опасни атаки 45 18 Нарушения 12 0 Корнери 7 0 Засади 2 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Stade Vélodrome Състави 1 28 21 32 33 17 18 10 26 14 97 23 10 11 18 6 8 2 4 15 5 1 1 Херонимо Рули 28 Бенджамин Павард 21 Найеф Агерд 32 Факундо Медина 33 Емерсън 17 Мат О'Райли 18 Артър Вермеерен 10 Мейсън Грийнууд 26 Билал Надир 14 Игор Пайшао 97 Пиер-Емерик Обамеянг 1 Витезслав Ярош 2 Лукас Роза 4 Ко Итакура 15 Юри Баас 5 Оуен Уайндал 18 Дейви Клаасен 6 Твои Регер 8 Кенет Тейлър 23 Стивън Бергуис 10 Оскар Глух 11 Мика Марсел Годс Срещата по минути 88′ Жълт картон за Найеф Агерд Раул Моро влезе на мястото на Мика Марсел Годс 84′ 82′ Майкъл Мурило влезе на мястото на Артър Вермеерен 79′ Пиер-Емил Хойберг получи жълт картон Жълт картон за Антон Гаей 76′ Жълт картон за Ко Итакура 66′ 62′ Пиер-Емил Хойберг е сменен от Мат О'Райли 62′ Анхел Гомес е сменен от Игор Пайшао Йосип Шутало влезе на мястото на Юри Баас 55′ Антон Гаей влезе на мястото на Оуен Уайндал 55′ 52′ ГООООЛ! Пиер-Емерик Обамеянг беше точен за отбора си 46′ Тимъти Уеа е сменен от Билал Надир Оливър Валакър Едвардсен е сменен от Стивън Бергуис 46′ 36′ CJ Egan-Riley влезе на мястото на Факундо Медина Лукас Роза получи жълт картон 34′ 26′ Мейсън Грийнууд отбеляза гол! Jorthy Mokio влезе на мястото на Твои Регер 23′ 12′ Игор Пайшао отбеляза гол! 6′ Игор Пайшао отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Копенхаген и Байер Леверкузен

Копенхаген 2 : 2 Байер Леверкузен 36% Притежание на топката 64% 7 Точни удари 6 5 Неточни удари 9 39 Опасни атаки 51 14 Нарушения 13 4 Корнери 5 Засади 4-4-2 Формация 3-4-2-1 Стадион: Parken Състави 1 13 5 6 15 11 12 27 30 9 10 17 10 23 21 8 6 20 4 5 12 1 1 Доминик Котарски 13 Rodrigo Huescas 5 Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш 6 Пантелис Хацидиакос 15 Маркос Лопес 11 Джордан Ларсон 12 Лукас Лерагер 27 Томас Дилейни 30 Мохамед Ачури 9 Юсуфа Мукоко 10 Мохамед Елюнуси 1 Марк Флекен 4 Джарел Куанса 5 Лоик Баде 12 Едмон Тапсоба 21 Лукас Васкес 8 Робърт Андрич 6 Есекиел Фернандес 20 Алекс Грималдо 10 Малик Тилман 23 Нейтън Тела 17 Елисе Бен Сегир Срещата по минути Пантелис Хацидиакос имаше нещастието да си отбележи автогол. 90+1′ Едмон Тапсоба получи жълт картон 89′ Christian Kofane е сменен от Робърт Андрич 88′ 86′ Робърт отбеляза гол! ГООООЛ! Алекс Грималдо беше точен за отбора си 82′ 79′ Йорам Заге влезе на мястото на Джордан Ларсон 79′ Робърт влезе на мястото на Мохамед Ачури 69′ Виктор Клаесон влезе на мястото на Юсуфа Мукоко Ърнест Поку влезе на мястото на Елисе Бен Сегир 67′ Клаудио Ечевери е сменен от Лоик Баде 67′ Жълт картон за Лукас Васкес 62′ 55′ Мадс Емил Мадсен е сменен от Томас Дилейни 53′ Жълт картон за Томас Дилейни Ибрахим Маза влезе на мястото на Малик Тилман 51′ Алейкс Гарсия е сменен от Есекиел Фернандес 51′ 44′ Пантелис Хацидиакос получи жълт картон 33′ Жълт картон за Маркос Лопес 9′ Джордан Ларсон отбеляза гол!

