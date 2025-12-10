Глух и Гей донесоха малко радост на Аякс

Закъсалият Аякс донесе малко радост на феновете си! Нидерландският гранд победи Карабах с 4:2 като гост в мач от шестия кръг на Шампионската лига.
В герои за амстердамци се превърнаха Оскар Глух и Антон Гей, които бяха в основата на обрата в Баку.
На ст. Тофик Бахрамов, Камило Дуран изведе домакините напред още в 11', но Аякс отговори в 39' чрез Каспер Долберг.
Карабах възстанови аванса си малко след почивката, когато се разписа Матеус Силва. Бразилецът е добре познат за родните запалянковци - носи екипа на Локомотив Пловдив между 2022 и 2024 г.
Гостите се събудиха в последния четвърт час. Глух изравни в 79', преди Гей да оформи обрата 4 минути по-късно. В 90' Глух сложи точка на спора - 4:2 за Аякс.
Така "бяло-червените" избегнаха шеста поредна загуба в турнира. Трите точки обаче оставят Аякс на унизителното 33-то място. Карабах е 22-ри с актив от 7 точки и ще преследва поне един успех в оставащите два кръга, за да постигне историческо класиране за елиминационната фаза.
"Жълтата подводница" потъна с химна на Шампионската лига
В другия ранен двубой тази вечер Виляреал падна с 2:3 от гостуващия Копенхаген. Така испанците се сбогуваха с Шампионската лига. Направиха го с гаф - пуснаха химна на Лига Европа!
На Естадио де ла Серамика датчаните повеждаха на два пъти - чрез Мохамед Елиунуси във 2' и Елиас Ашури в 48', но Виляреал изравняваше с попадения на Санти Комесаня в 47' и Танитолува Олувасейи в 56'.
"Жълтата подводница" беше потопена в последната минута от редовното време. Стори го резервата Андреас Корнелиус.
Така Виляреал е спечелил едва 3 от последните си 21 двубоя в основната фаза на Шампионската лига.
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Карабах и Аякс
47%
Притежание на топката
53%
Стадион:
Bakı Olimpiya Stadionu
Състави
99
2
13
81
44
35
8
15
10
11
17
48
10
9
24
4
8
3
30
15
2
1
99
Матеуш Кохалски
2
Матеус Силва
13
Бахлул Мустафазада
81
Кевин Медина Рентерия
44
Елвин Чаферкулиев
35
Педро Бикальо
8
Марко Янкович
15
Леандро Андраде
10
Абдела Зубир
11
Еманюел Адай
17
1
Витезслав Ярош
3
Антон Гаей
30
15
Юри Баас
2
Лукас Роза
24
4
Ко Итакура
8
Кенет Тейлър
48
10
Оскар Глух
9
Каспер Долберг
Срещата по минути
ГООООЛ! Оскар Глух беше точен за отбора си
90′
87′
Джони Монтиел е сменен от Педро Бикальо
87′
Дани Болт влезе на мястото на Матеус Силва
87′
Турал Байрамов влезе на мястото на Елвин Чаферкулиев
Киан Фиц-Джим е сменен от Jorthy Mokio
84′
ГООООЛ! Антон Гаей беше точен за отбора си
82′
Оскар Глух отбеляза гол!
79′
Дейви Клаасен е сменен от Sean Steur
76′
Мика Марсел Годс е сменен от Раул Моро
76′
70′
Алексий Кашчук влезе на мястото на Camilo Andres Durán Marquez
Твои Регер е сменен от Ко Итакура
65′
Don-Angelo Konadu влезе на мястото на Каспер Долберг
65′
59′
Nəriman Axundzadə влезе на мястото на Леандро Андраде
47′
ГООООЛ! Матеус Силва беше точен за отбора си
Жълт картон за Юри Баас
45+1′
Каспер Долберг отбеляза гол!
39′
10′
Camilo Andres Durán Marquez отбеляза гол!
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Виляреал и Копенхаген
52%
Притежание на топката
48%
Стадион:
Estadio de la Cerámica
Състави
1
26
15
4
12
24
17
16
14
18
20
16
39
11
36
21
12
22
5
20
15
1
1
Луис Лусио Рейс Джуниор
26
Пау Наваро
15
Сантяго Муриньо
4
Рафа Марин
12
Ренато де Палма Веага
24
Педраса
17
Таджон Бюканън
16
Томас Парти
14
Санти Комесана
18
Папе Аласан Гуейе
20
Алберто Молеро
1
Доминик Котарски
22
Йорам Заге
5
Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш
20
15
Маркос Лопес
11
Джордан Ларсон
36
Уилям Клем
21
Мадс Емил Мадсен
12
Лукас Лерагер
16
Робърт
39
Срещата по минути
ГООООЛ! Андреас Корнелий беше точен за отбора си
90′
89′
Жълт картон за Папе Аласан Гуейе
83′
Серги Кардона е сменен от Педраса
Жълт картон за Мохамед Ачури
83′
Томас Дилейни влезе на мястото на Мадс Емил Мадсен
82′
Виктор Клаесон е сменен от Уилям Клем
81′
Андреас Корнелий получи жълт картон
77′
Биргер Мелинг е сменен от Йорам Заге
72′
Андреас Корнелий е сменен от Viktor Bjarki Dadason
71′
63′
Имение Соломон е сменен от Алберто Молеро
58′
И. Ахомах Чакур получи жълт картон
56′
Т. Олувасейи отбеляза гол!
ГООООЛ! Мохамед Ачури беше точен за отбора си
48′
47′
ГООООЛ! Санти Комесана беше точен за отбора си
46′
Айозе Перес влезе на мястото на Никола Пепе
46′
Т. Олувасейи е сменен от Жорж Микаутадзе
46′
И. Ахомах Чакур е сменен от Таджон Бюканън
Мохамед Ачури влезе на мястото на Робърт
46′
34′
Педраса получи жълт картон
ГООООЛ! Мохамед Елюнуси беше точен за отбора си
2′
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Копенхаген и Kairat
54%
Притежание на топката
46%
Стадион:
Parken
Състави
1
20
5
6
15
36
11
12
7
16
14
9
15
55
7
4
18
24
25
80
20
77
1
Доминик Котарски
20
5
Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш
6
Пантелис Хацидиакос
15
Маркос Лопес
36
Уилям Клем
11
Джордан Ларсон
12
Лукас Лерагер
7
Виктор Клаесон
16
Робърт
14
Андреас Корнелий
77
Темиър Анарбеков
24
Aleksandr Mrynskiy
25
Александър Широбоков
80
Егор Сорокин
20
Еркин Тъпалов
4
Дамир Касабулат
18
Дан Глейзър
15
Арад Офри
55
Валери Громико
7
Хорхе Габриел Коста Монтейро
9
Срещата по минути
Жълт картон за Dastan Satpaev
90+3′
Рикардо Виана Фильо получи жълт картон
90+3′
Жълт картон за Еркин Тъпалов
90+2′
90+2′
Лукас Лерагер получи жълт картон
90+1′
Мунаше Гарананга е сменен от Viktor Bjarki Dadason
ГООООЛ! Олжас Байбек беше точен за отбора си
90′
Жълт картон за Aleksandr Mrynskiy
87′
ГООООЛ! Dastan Satpaev беше точен за отбора си
81′
79′
Йорам Заге влезе на мястото на Junnosuke Suzuki
79′
Юсуфа Мукоко влезе на мястото на Робърт
Адилет Садибеков е сменен от Дамир Касабулат
78′
Рикардо Виана Фильо е сменен от Едмилсон де Паула Сантос Фильо
78′
73′
ГООООЛ! Робърт беше точен за отбора си
Георги Заря влезе на мястото на Хорхе Габриел Коста Монтейро
69′
Jug Stanojev влезе на мястото на Валери Громико
69′
69′
Мадс Емил Мадсен влезе на мястото на Уилям Клем
69′
Мохамед Елюнуси е сменен от Джордан Ларсон
Олжас Байбек е сменен от Дан Глейзър
64′
59′
Джордан Ларсон прати топката в мрежата.
56′
Пантелис Хацидиакос получи жълт картон
26′
ГООООЛ! Viktor Bjarki Dadason беше точен за отбора си
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Аякс и Бенфика
62%
Притежание на топката
38%
Стадион:
Johan Cruijff Arena
Състави
1
6
37
15
5
4
43
18
8
11
25
14
8
18
10
20
5
17
4
30
26
1
1
Витезслав Ярош
6
Твои Регер
37
Йосип Шутало
15
Юри Баас
5
Оуен Уайндал
4
Ко Итакура
43
Райън Бунида
18
Дейви Клаасен
8
Кенет Тейлър
11
Мика Марсел Годс
25
Уоут Вегхорст
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
4
Антонио Силва
30
Николас Отаменди
26
Самуел Дал
20
Ричард Риос
5
Енцо Баренечеа
8
Фредрик Аурснес
18
Леандро Барейро
10
Георгий Судаков
14
Вангелис Павлидис
Срещата по минути
Rodrigo Rêgo влезе на мястото на Леандро Барейро
90+3′
Мануел Хорхе Силва е сменен от Вангелис Павлидис
90+2′
ГООООЛ! Леандро Барейро беше точен за отбора си
90′
83′
Раул Моро е сменен от Твои Регер
Томас Араухо е сменен от Георгий Судаков
81′
75′
Киан Фиц-Джим влезе на мястото на Дейви Клаасен
75′
Каспер Долберг влезе на мястото на Мика Марсел Годс
74′
Оскар Глух е сменен от Райън Бунида
Жълт картон за Самуел Дал
74′
69′
Жълт картон за Уоут Вегхорст
60′
Jorthy Mokio влезе на мястото на Оуен Уайндал
Самуел Дал отбеляза гол!
6′
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Аякс и Галатасарай
48%
Притежание на топката
52%
Стадион:
Johan Cruijff Arena
Състави
22
3
37
15
5
18
24
6
10
11
25
45
10
8
7
34
99
90
6
42
4
1
22
Ремко Пасвеер
3
Антон Гаей
37
Йосип Шутало
15
Юри Баас
5
Оуен Уайндал
18
Дейви Клаасен
24
6
Твои Регер
10
Оскар Глух
11
Мика Марсел Годс
25
Уоут Вегхорст
1
Uğurcan Çakır
90
Вилфред Синго
6
Дейвинсън Санчес
42
Абдулкерим Бардакчи
4
Исмаил Якобс
34
Лукас Торейра
99
Марио Лемина
10
Лерой Сане
8
Габриел Сара
7
Роланд Салай
45
Виктор Освенхен
Срещата по минути
Беркан Кутлу влезе на мястото на Лукас Торейра
89′
Еврен Елмалъ влезе на мястото на Исмаил Якобс
86′
Каан Айхан е сменен от Марио Лемина
86′
85′
Джеймс Макконъл получи жълт картон
Мауро Икарди е сменен от Виктор Освенхен
81′
78′
Джеймс Макконъл влезе на мястото на Jorthy Mokio
Виктор Освенхен не сбърка.
78′
75′
Жълт картон за Дейви Клаасен
71′
Киан Фиц-Джим е сменен от Твои Регер
71′
Райън Бунида влезе на мястото на Мика Марсел Годс
Виктор Освенхен прати топката в мрежата.
66′
ГООООЛ! Виктор Освенхен беше точен за отбора си
59′
Баръш Йълмаз влезе на мястото на Габриел Сара
46′
46′
Джералд Алдерс е сменен от Оуен Уайндал
38′
Жълт картон за Антон Гаей
4′
Jorthy Mokio получи жълт картон
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Тотнъм и Копенхаген
61%
Притежание на топката
39%
Стадион:
Tottenham Hotspur Stadium
Състави
1
23
17
37
13
30
29
22
7
28
39
9
10
11
12
36
30
20
5
6
15
1
1
Гулиелмо Викарио
23
Педро Поро
17
Кристиан Ромеро
37
Мики ван де Вен
13
Съдбата Удоги
30
Родриго Бентанкур
29
Папе Сар
22
Бренън Джонсън
7
Хави Симонс
28
Уилсън Одоберт
39
Рандал Коло Муани
1
Доминик Котарски
20
5
Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш
6
Пантелис Хацидиакос
15
Маркос Лопес
11
Джордан Ларсон
12
Лукас Лерагер
36
Уилям Клем
30
Мохамед Ачури
9
Юсуфа Мукоко
10
Мохамед Елюнуси
Срещата по минути
90+2′
Ричарлисън не успя да преодолее вратаря.
Жълт картон за Лукас Лерагер
90+1′
80′
Дейн Скарлет влезе на мястото на Уилсън Одоберт
Робърт влезе на мястото на Мохамед Ачури
76′
73′
Джед Спенс е сменен от Съдбата Удоги
73′
Ричарлисън влезе на мястото на Рандал Коло Муани
72′
Кевин Дансо влезе на мястото на Кристиан Ромеро
Мунаше Гарананга влезе на мястото на Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш
72′
Андреас Корнелий влезе на мястото на Мохамед Елюнуси
72′
Виктор Клаесон влезе на мястото на Юсуфа Мукоко
72′
67′
Жоао Палиня отбеляза гол!
64′
Мики ван де Вен отбеляза гол!
Junnosuke Suzuki получи жълт картон
62′
61′
Жоао Палиня е сменен от Хави Симонс
57′
Директен червен картон за Бренън Джонсън
51′
ГООООЛ! Уилсън Одоберт беше точен за отбора си
Viktor Bjarki Dadason влезе на мястото на Джордан Ларсон
46′
39′
Рандал Коло Муани получи жълт картон
19′
ГООООЛ! Бренън Джонсън беше точен за отбора си
Жълт картон за Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш
15′
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Челси и Аякс
66%
Притежание на топката
34%
Стадион:
Stamford Bridge
Състави
12
25
29
4
21
40
45
8
41
38
11
25
7
10
11
16
8
2
4
37
15
22
12
Филип Йоргенсен
25
Мойсес Кайседо Корозо
29
Уесли Фофана
4
Тосин Адарабиойо
21
Джорел Хато
40
Факундо Валентин Буонаноте
45
Ромео Лавия
8
Хоакин Фернандес
41
Estêvão
38
Марк Гую Пас
11
Джейми Байное-Гитънс
22
Ремко Пасвеер
2
Лукас Роза
4
Ко Итакура
37
Йосип Шутало
15
Юри Баас
16
Джеймс Макконъл
8
Кенет Тейлър
7
Раул Моро
10
Оскар Глух
11
Мика Марсел Годс
25
Уоут Вегхорст
Срещата по минути
Киан Фиц-Джим е сменен от Мика Марсел Годс
84′
Антон Гаей е сменен от Лукас Роза
84′
Твои Регер е сменен от Джеймс Макконъл
79′
66′
Reggie Walsh е сменен от Ромео Лавия
56′
Estêvão получи жълт картон
49′
Джош Ачеампонг е сменен от Мойсес Кайседо Корозо
48′
ГООООЛ! Тирик Джордж беше точен за отбора си
46′
Андрей Сантос влезе на мястото на Хоакин Фернандес
Дейви Клаасен влезе на мястото на Уоут Вегхорст
46′
46′
Тирик Джордж е сменен от Марк Гую Пас
46′
Тревох Чалоба е сменен от Тосин Адарабиойо
Жълт картон за Уоут Вегхорст
45+5′
45+6′
Estêvão спечели дуела с вратаря.
45′
Хоакин Фернандес преодоля вратаря.
Уоут Вегхорст прати топката в мрежата.
33′
31′
Тосин Адарабиойо получи жълт картон
27′
ГООООЛ! Мойсес Кайседо Корозо беше точен за отбора си
Jorthy Mokio е сменен от Оскар Глух
23′
18′
Марк Гую Пас отбеляза гол!
Кенет Тейлър e изгонен с директен червен картон
17′
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Копенхаген и Борусия Дортмунд
36%
Притежание на топката
64%
Стадион:
Parken
Състави
1
20
5
6
24
11
12
36
30
9
7
1
Доминик Котарски
20
5
Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш
6
Пантелис Хацидиакос
24
Биргер Мелинг
11
Джордан Ларсон
12
Лукас Лерагер
36
Уилям Клем
30
Мохамед Ачури
9
Юсуфа Мукоко
7
Виктор Клаесон
1
Грегор Кобел
3
Валдемар Антон
4
Нико Шлотербек
5
Рами Бенсебайни
2
Ян Коуто
8
Феликс Нмеча
7
Jobe Bellingham
24
Д. Свенсон
10
Джулиан Бранд
14
Максимилиан Байер
9
Серху Гираси
Срещата по минути
90′
Viktor Bjarki Dadason отбеляза гол!
89′
Жълт картон за Йорам Заге
ГООООЛ! Фабио Силва беше точен за отбора си
87′
Аарон Анселмино влезе на мястото на Рами Бенсебайни
85′
81′
Йорам Заге е сменен от Уилям Клем
81′
Мадс Емил Мадсен е сменен от Мохамед Ачури
Марсел Сабицер е сменен от Феликс Нмеча
77′
ГООООЛ! Феликс Нмеча беше точен за отбора си
76′
75′
Мунаше Гарананга влезе на мястото на Пантелис Хацидиакос
75′
Viktor Bjarki Dadason влезе на мястото на Джордан Ларсон
Жълт картон за Рами Бенсебайни
74′
Фабио Силва влезе на мястото на Максимилиан Байер
63′
Джулиан Райърсън е сменен от Ян Коуто
63′
63′
Маркос Лопес е сменен от Биргер Мелинг
Карни Чукуемека е сменен от Джулиан Бранд
62′
Рами Бенсебайни превърна дузпата в гол.
61′
60′
Лукас Лерагер получи жълт картон
Феликс Нмеча отбеляза гол!
20′
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Карабах и Копенхаген
49%
Притежание на топката
51%
Стадион:
Bakı Olimpiya Stadionu
Състави
99
2
13
81
44
35
20
21
15
10
17
9
10
11
12
27
16
13
5
6
15
1
99
Матеуш Кохалски
2
Матеус Силва
13
Бахлул Мустафазада
81
Кевин Медина Рентерия
44
Елвин Чаферкулиев
35
Педро Бикальо
20
Кади
21
Алексий Кашчук
15
Леандро Андраде
10
Абдела Зубир
17
1
Доминик Котарски
13
Rodrigo Huescas
5
Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш
6
Пантелис Хацидиакос
15
Маркос Лопес
11
Джордан Ларсон
12
Лукас Лерагер
27
Томас Дилейни
16
Робърт
9
Юсуфа Мукоко
10
Мохамед Елюнуси
Срещата по минути
90+3′
Nəriman Axundzadə получи жълт картон
90′
Муса Гурбанли влезе на мястото на Елвин Чаферкулиев
90′
Крис Куаку влезе на мястото на Абдела Зубир
85′
Жълт картон за Турал Байрамов
83′
ГООООЛ! Еманюел Адай беше точен за отбора си
Мадс Емил Мадсен влезе на мястото на Томас Дилейни
78′
78′
Турал Байрамов влезе на мястото на Леандро Андраде
78′
Nəriman Axundzadə е сменен от Camilo Andres Durán Marquez
74′
Матеус Силва получи жълт картон
70′
Еманюел Адай е сменен от Алексий Кашчук
Мохамед Ачури влезе на мястото на Пантелис Хацидиакос
69′
Маркос Лопес получи жълт картон
50′
Junnosuke Suzuki влезе на мястото на Робърт
46′
Виктор Клаесон е сменен от Юсуфа Мукоко
46′
28′
ГООООЛ! Абдела Зубир беше точен за отбора си
Йорам Заге е сменен от Rodrigo Huescas
15′
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Олимпик Марсилия и Аякс
48%
Притежание на топката
52%
Стадион:
Stade Vélodrome
Състави
1
28
21
32
33
17
18
10
26
14
97
23
10
11
18
6
8
2
4
15
5
1
1
Херонимо Рули
28
Бенджамин Павард
21
Найеф Агерд
32
Факундо Медина
33
Емерсън
17
Мат О'Райли
18
Артър Вермеерен
10
Мейсън Грийнууд
26
Билал Надир
14
Игор Пайшао
97
Пиер-Емерик Обамеянг
1
Витезслав Ярош
2
Лукас Роза
4
Ко Итакура
15
Юри Баас
5
Оуен Уайндал
18
Дейви Клаасен
6
Твои Регер
8
Кенет Тейлър
23
Стивън Бергуис
10
Оскар Глух
11
Мика Марсел Годс
Срещата по минути
88′
Жълт картон за Найеф Агерд
Раул Моро влезе на мястото на Мика Марсел Годс
84′
82′
Майкъл Мурило влезе на мястото на Артър Вермеерен
79′
Пиер-Емил Хойберг получи жълт картон
Жълт картон за Антон Гаей
76′
Жълт картон за Ко Итакура
66′
62′
Пиер-Емил Хойберг е сменен от Мат О'Райли
62′
Анхел Гомес е сменен от Игор Пайшао
Йосип Шутало влезе на мястото на Юри Баас
55′
Антон Гаей влезе на мястото на Оуен Уайндал
55′
52′
ГООООЛ! Пиер-Емерик Обамеянг беше точен за отбора си
46′
Тимъти Уеа е сменен от Билал Надир
Оливър Валакър Едвардсен е сменен от Стивън Бергуис
46′
36′
CJ Egan-Riley влезе на мястото на Факундо Медина
Лукас Роза получи жълт картон
34′
26′
Мейсън Грийнууд отбеляза гол!
Jorthy Mokio влезе на мястото на Твои Регер
23′
12′
Игор Пайшао отбеляза гол!
6′
Игор Пайшао отбеляза гол!
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Копенхаген и Байер Леверкузен
36%
Притежание на топката
64%
Стадион:
Parken
Състави
1
13
5
6
15
11
12
27
30
9
10
17
10
23
21
8
6
20
4
5
12
1
1
Доминик Котарски
13
Rodrigo Huescas
5
Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш
6
Пантелис Хацидиакос
15
Маркос Лопес
11
Джордан Ларсон
12
Лукас Лерагер
27
Томас Дилейни
30
Мохамед Ачури
9
Юсуфа Мукоко
10
Мохамед Елюнуси
1
Марк Флекен
4
Джарел Куанса
5
Лоик Баде
12
Едмон Тапсоба
21
Лукас Васкес
8
Робърт Андрич
6
Есекиел Фернандес
20
Алекс Грималдо
10
Малик Тилман
23
Нейтън Тела
17
Елисе Бен Сегир
Срещата по минути
Пантелис Хацидиакос имаше нещастието да си отбележи автогол.
90+1′
Едмон Тапсоба получи жълт картон
89′
Christian Kofane е сменен от Робърт Андрич
88′
ГООООЛ! Алекс Грималдо беше точен за отбора си
82′
79′
Йорам Заге влезе на мястото на Джордан Ларсон
79′
Робърт влезе на мястото на Мохамед Ачури
69′
Виктор Клаесон влезе на мястото на Юсуфа Мукоко
Ърнест Поку влезе на мястото на Елисе Бен Сегир
67′
Клаудио Ечевери е сменен от Лоик Баде
67′
Жълт картон за Лукас Васкес
62′
55′
Мадс Емил Мадсен е сменен от Томас Дилейни
53′
Жълт картон за Томас Дилейни
Ибрахим Маза влезе на мястото на Малик Тилман
51′
Алейкс Гарсия е сменен от Есекиел Фернандес
51′
44′
Пантелис Хацидиакос получи жълт картон
33′
Жълт картон за Маркос Лопес
9′
Джордан Ларсон отбеляза гол!
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Аякс и Интер
57%
Притежание на топката
43%
Стадион:
Johan Cruijff Arena
Състави
1
3
4
15
5
18
6
8
17
25
11
9
94
2
23
20
22
32
25
6
95
1
1
Витезслав Ярош
3
Антон Гаей
4
Ко Итакура
15
Юри Баас
5
Оуен Уайндал
18
Дейви Клаасен
6
Твои Регер
8
Кенет Тейлър
17
Оливър Валакър Едвардсен
25
Уоут Вегхорст
11
Мика Марсел Годс
1
Ян Зомер
25
Мануел Аканджи
6
Стефан де Врий
95
Алесандро Бастони
2
Дензъл Дъмфрис
23
Николо Барела
20
Хакан Чалханоглу
22
Хенрих Мхитарян
32
Федерико Димарко
9
Маркус Тюрам
94
Франческо Пио Еспозито
Срещата по минути
Петър Сучич влезе на мястото на Хакан Чалханоглу
87′
Анже-Йоан Бони влезе на мястото на Маркус Тюрам
87′
84′
Йосип Шутало е сменен от Ко Итакура
Пьотр Зелински влезе на мястото на Николо Барела
80′
Карлос Аугусто влезе на мястото на Федерико Димарко
80′
76′
Раул Моро влезе на мястото на Мика Марсел Годс
76′
Оскар Глух е сменен от Твои Регер
73′
Юри Баас получи жълт картон
Давиде Фратези е сменен от Хенрих Мхитарян
69′
Жълт картон за Хенрих Мхитарян
67′
63′
Джеймс Макконъл е сменен от Кенет Тейлър
63′
Каспер Долберг е сменен от Уоут Вегхорст
ГООООЛ! Маркус Тюрам беше точен за отбора си
47′
ГООООЛ! Маркус Тюрам беше точен за отбора си
42′
34′
Жълт картон за Юри Баас
Маркус Тюрам получи жълт картон
17′