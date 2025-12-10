bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Глух и Гей донесоха малко радост на Аякс

А във Виляреал си пуснаха химна на Лига Европа

Глух и Гей донесоха малко радост на Аякс
Reuters

Закъсалият Аякс донесе малко радост на феновете си! Нидерландският гранд победи Карабах с 4:2 като гост в мач от шестия кръг на Шампионската лига.

В герои за амстердамци се превърнаха Оскар Глух и Антон Гей, които бяха в основата на обрата в Баку.

На ст. Тофик Бахрамов, Камило Дуран изведе домакините напред още в 11', но Аякс отговори в 39' чрез Каспер Долберг.

Карабах възстанови аванса си малко след почивката, когато се разписа Матеус Силва. Бразилецът е добре познат за родните запалянковци - носи екипа на Локомотив Пловдив между 2022 и 2024 г.

Гостите се събудиха в последния четвърт час. Глух изравни в 79', преди Гей да оформи обрата 4 минути по-късно. В 90' Глух сложи точка на спора - 4:2 за Аякс.

Така "бяло-червените" избегнаха шеста поредна загуба в турнира. Трите точки обаче оставят Аякс на унизителното 33-то място. Карабах е 22-ри с актив от 7 точки и ще преследва поне един успех в оставащите два кръга, за да постигне историческо класиране за елиминационната фаза.

Снимка: Reuters

"Жълтата подводница" потъна с химна на Шампионската лига

В другия ранен двубой тази вечер Виляреал падна с 2:3 от гостуващия Копенхаген. Така испанците се сбогуваха с Шампионската лига. Направиха го с гаф - пуснаха химна на Лига Европа!

На Естадио де ла Серамика датчаните повеждаха на два пъти - чрез Мохамед Елиунуси във 2' и Елиас Ашури в 48', но Виляреал изравняваше с попадения на Санти Комесаня в 47' и Танитолува Олувасейи в 56'.

"Жълтата подводница" беше потопена в последната минута от редовното време. Стори го резервата Андреас Корнелиус.

Така Виляреал е спечелил едва 3 от последните си 21 двубоя в основната фаза на Шампионската лига.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Карабах и Аякс

Карабах
Карабах
2 : 4
Аякс
Аякс
47%
Притежание на топката
53%
8
Точни удари
11
9
Неточни удари
9
62
Опасни атаки
30
3
Нарушения
14
4
Корнери
6
1
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Bakı Olimpiya Stadionu

Състави

99
2 13 81 44
35 8
15 10 11
17
48 10 9
24 4 8
3 30 15 2
1
Матеуш Кохалски 99 Матеуш Кохалски
Матеус Силва 2 Матеус Силва
Бахлул Мустафазада 13 Бахлул Мустафазада
Кевин Медина Рентерия 81 Кевин Медина Рентерия
Елвин Чаферкулиев 44 Елвин Чаферкулиев
Педро Бикальо 35 Педро Бикальо
Марко Янкович 8 Марко Янкович
Леандро Андраде 15 Леандро Андраде
Абдела Зубир 10 Абдела Зубир
Еманюел Адай 11 Еманюел Адай
17
Витезслав Ярош 1 Витезслав Ярош
Антон Гаей 3 Антон Гаей
30
Юри Баас 15 Юри Баас
Лукас Роза 2 Лукас Роза
24
Ко Итакура 4 Ко Итакура
Кенет Тейлър 8 Кенет Тейлър
48
Оскар Глух 10 Оскар Глух
Каспер Долберг 9 Каспер Долберг

Срещата по минути

ГООООЛ! Оскар Глух беше точен за отбора си 90′
87′ Джони Монтиел е сменен от Педро Бикальо
87′ Дани Болт влезе на мястото на Матеус Силва
87′ Турал Байрамов влезе на мястото на Елвин Чаферкулиев
Киан Фиц-Джим е сменен от Jorthy Mokio 84′
ГООООЛ! Антон Гаей беше точен за отбора си 82′
Оскар Глух отбеляза гол! 79′
Дейви Клаасен е сменен от Sean Steur 76′
Мика Марсел Годс е сменен от Раул Моро 76′
70′ Алексий Кашчук влезе на мястото на Camilo Andres Durán Marquez
Твои Регер е сменен от Ко Итакура 65′
Don-Angelo Konadu влезе на мястото на Каспер Долберг 65′
59′ Nəriman Axundzadə влезе на мястото на Леандро Андраде
47′ ГООООЛ! Матеус Силва беше точен за отбора си
Жълт картон за Юри Баас 45+1′
Каспер Долберг отбеляза гол! 39′
10′ Camilo Andres Durán Marquez отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Виляреал и Копенхаген

Виляреал
Виляреал
2 : 3
Копенхаген
Копенхаген
52%
Притежание на топката
48%
11
Точни удари
6
8
Неточни удари
2
64
Опасни атаки
25
14
Нарушения
15
6
Корнери
4
3
Засади
0
4-4-2
Формация
4-4-2
Стадион: Estadio de la Cerámica

Състави

1
26 15 4 12
24 17 16 14
18 20
16 39
11 36 21 12
22 5 20 15
1
Луис Лусио Рейс Джуниор 1 Луис Лусио Рейс Джуниор
Пау Наваро 26 Пау Наваро
Сантяго Муриньо 15 Сантяго Муриньо
Рафа Марин 4 Рафа Марин
Ренато де Палма Веага 12 Ренато де Палма Веага
Педраса 24 Педраса
Таджон Бюканън 17 Таджон Бюканън
Томас Парти 16 Томас Парти
Санти Комесана 14 Санти Комесана
Папе Аласан Гуейе 18 Папе Аласан Гуейе
Алберто Молеро 20 Алберто Молеро
Доминик Котарски 1 Доминик Котарски
Йорам Заге 22 Йорам Заге
Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш 5 Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш
20
Маркос Лопес 15 Маркос Лопес
Джордан Ларсон 11 Джордан Ларсон
Уилям Клем 36 Уилям Клем
Мадс Емил Мадсен 21 Мадс Емил Мадсен
Лукас Лерагер 12 Лукас Лерагер
Робърт 16 Робърт
39

Срещата по минути

ГООООЛ! Андреас Корнелий беше точен за отбора си 90′
89′ Жълт картон за Папе Аласан Гуейе
83′ Серги Кардона е сменен от Педраса
Жълт картон за Мохамед Ачури 83′
Томас Дилейни влезе на мястото на Мадс Емил Мадсен 82′
Виктор Клаесон е сменен от Уилям Клем 81′
Андреас Корнелий получи жълт картон 77′
Биргер Мелинг е сменен от Йорам Заге 72′
Андреас Корнелий е сменен от Viktor Bjarki Dadason 71′
63′ Имение Соломон е сменен от Алберто Молеро
Жълт картон за 59′
получи жълт картон 59′
Жълт картон за 59′
58′ И. Ахомах Чакур получи жълт картон
56′ Т. Олувасейи отбеляза гол!
ГООООЛ! Мохамед Ачури беше точен за отбора си 48′
47′ ГООООЛ! Санти Комесана беше точен за отбора си
46′ Айозе Перес влезе на мястото на Никола Пепе
46′ Т. Олувасейи е сменен от Жорж Микаутадзе
46′ И. Ахомах Чакур е сменен от Таджон Бюканън
Мохамед Ачури влезе на мястото на Робърт 46′
34′ Педраса получи жълт картон
ГООООЛ! Мохамед Елюнуси беше точен за отбора си 2′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Копенхаген и Kairat

Копенхаген
Копенхаген
3 : 2
Kairat
Kairat
54%
Притежание на топката
46%
12
Точни удари
8
6
Неточни удари
5
76
Опасни атаки
22
19
Нарушения
10
5
Корнери
0
Засади
4-1-4-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Parken

Състави

1
20 5 6 15
36
11 12 7 16
14
9
15 55 7
4 18
24 25 80 20
77
Доминик Котарски 1 Доминик Котарски
20
Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш 5 Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш
Пантелис Хацидиакос 6 Пантелис Хацидиакос
Маркос Лопес 15 Маркос Лопес
Уилям Клем 36 Уилям Клем
Джордан Ларсон 11 Джордан Ларсон
Лукас Лерагер 12 Лукас Лерагер
Виктор Клаесон 7 Виктор Клаесон
Робърт 16 Робърт
Андреас Корнелий 14 Андреас Корнелий
Темиър Анарбеков 77 Темиър Анарбеков
Aleksandr Mrynskiy 24 Aleksandr Mrynskiy
Александър Широбоков 25 Александър Широбоков
Егор Сорокин 80 Егор Сорокин
Еркин Тъпалов 20 Еркин Тъпалов
Дамир Касабулат 4 Дамир Касабулат
Дан Глейзър 18 Дан Глейзър
Арад Офри 15 Арад Офри
Валери Громико 55 Валери Громико
Хорхе Габриел Коста Монтейро 7 Хорхе Габриел Коста Монтейро
9

Срещата по минути

Жълт картон за Dastan Satpaev 90+3′
Рикардо Виана Фильо получи жълт картон 90+3′
Жълт картон за Еркин Тъпалов 90+2′
90+2′ Лукас Лерагер получи жълт картон
90+1′ Мунаше Гарананга е сменен от Viktor Bjarki Dadason
ГООООЛ! Олжас Байбек беше точен за отбора си 90′
Жълт картон за Aleksandr Mrynskiy 87′
ГООООЛ! Dastan Satpaev беше точен за отбора си 81′
79′ Йорам Заге влезе на мястото на Junnosuke Suzuki 
79′ Юсуфа Мукоко влезе на мястото на Робърт
Адилет Садибеков е сменен от Дамир Касабулат 78′
Рикардо Виана Фильо е сменен от Едмилсон де Паула Сантос Фильо 78′
73′ ГООООЛ! Робърт беше точен за отбора си
Георги Заря влезе на мястото на Хорхе Габриел Коста Монтейро 69′
Jug Stanojev влезе на мястото на Валери Громико 69′
69′ Мадс Емил Мадсен влезе на мястото на Уилям Клем
69′ Мохамед Елюнуси е сменен от Джордан Ларсон
Олжас Байбек е сменен от Дан Глейзър 64′
59′ Джордан Ларсон прати топката в мрежата.
56′ Пантелис Хацидиакос получи жълт картон
26′ ГООООЛ! Viktor Bjarki Dadason беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Аякс и Бенфика

Аякс
Аякс
0 : 2
Бенфика
Бенфика
62%
Притежание на топката
38%
5
Точни удари
8
2
Неточни удари
3
48
Опасни атаки
35
15
Нарушения
8
10
Корнери
4
Засади
4-1-4-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Johan Cruijff Arena

Състави

1
6 37 15 5
4
43 18 8 11
25
14
8 18 10
20 5
17 4 30 26
1
Витезслав Ярош 1 Витезслав Ярош
Твои Регер 6 Твои Регер
Йосип Шутало 37 Йосип Шутало
Юри Баас 15 Юри Баас
Оуен Уайндал 5 Оуен Уайндал
Ко Итакура 4 Ко Итакура
Райън Бунида 43 Райън Бунида
Дейви Клаасен 18 Дейви Клаасен
Кенет Тейлър 8 Кенет Тейлър
Мика Марсел Годс 11 Мика Марсел Годс
Уоут Вегхорст 25 Уоут Вегхорст
Анатолий Трубин 1 Анатолий Трубин
Амар Дедич 17 Амар Дедич
Антонио Силва 4 Антонио Силва
Николас Отаменди 30 Николас Отаменди
Самуел Дал 26 Самуел Дал
Ричард Риос 20 Ричард Риос
Енцо Баренечеа 5 Енцо Баренечеа
Фредрик Аурснес 8 Фредрик Аурснес
Леандро Барейро 18 Леандро Барейро
Георгий Судаков 10 Георгий Судаков
Вангелис Павлидис 14 Вангелис Павлидис

Срещата по минути

Rodrigo Rêgo влезе на мястото на Леандро Барейро 90+3′
Мануел Хорхе Силва е сменен от Вангелис Павлидис 90+2′
ГООООЛ! Леандро Барейро беше точен за отбора си 90′
83′ Раул Моро е сменен от Твои Регер
Томас Араухо е сменен от Георгий Судаков 81′
75′ Киан Фиц-Джим влезе на мястото на Дейви Клаасен
75′ Каспер Долберг влезе на мястото на Мика Марсел Годс
74′ Оскар Глух е сменен от Райън Бунида
Жълт картон за Самуел Дал 74′
69′ Жълт картон за Уоут Вегхорст
60′ Jorthy Mokio влезе на мястото на Оуен Уайндал
Самуел Дал отбеляза гол! 6′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Аякс и Галатасарай

Аякс
Аякс
0 : 3
Галатасарай
Галатасарай
48%
Притежание на топката
52%
5
Точни удари
8
3
Неточни удари
6
22
Опасни атаки
42
12
Нарушения
15
3
Корнери
2
1
Засади
3
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Johan Cruijff Arena

Състави

22
3 37 15 5
18 24
6 10 11
25
45
10 8 7
34 99
90 6 42 4
1
Ремко Пасвеер 22 Ремко Пасвеер
Антон Гаей 3 Антон Гаей
Йосип Шутало 37 Йосип Шутало
Юри Баас 15 Юри Баас
Оуен Уайндал 5 Оуен Уайндал
Дейви Клаасен 18 Дейви Клаасен
24
Твои Регер 6 Твои Регер
Оскар Глух 10 Оскар Глух
Мика Марсел Годс 11 Мика Марсел Годс
Уоут Вегхорст 25 Уоут Вегхорст
Uğurcan Çakır 1 Uğurcan Çakır
Вилфред Синго 90 Вилфред Синго
Дейвинсън Санчес 6 Дейвинсън Санчес
Абдулкерим Бардакчи 42 Абдулкерим Бардакчи
Исмаил Якобс 4 Исмаил Якобс
Лукас Торейра 34 Лукас Торейра
Марио Лемина 99 Марио Лемина
Лерой Сане 10 Лерой Сане
Габриел Сара 8 Габриел Сара
Роланд Салай 7 Роланд Салай
Виктор Освенхен 45 Виктор Освенхен

Срещата по минути

Беркан Кутлу влезе на мястото на Лукас Торейра 89′
Еврен Елмалъ влезе на мястото на Исмаил Якобс 86′
Каан Айхан е сменен от Марио Лемина 86′
85′ Джеймс Макконъл получи жълт картон
Мауро Икарди е сменен от Виктор Освенхен 81′
78′ Джеймс Макконъл влезе на мястото на Jorthy Mokio
Виктор Освенхен не сбърка. 78′
75′ Жълт картон за Дейви Клаасен
71′ Киан Фиц-Джим е сменен от Твои Регер
71′ Райън Бунида влезе на мястото на Мика Марсел Годс
Виктор Освенхен прати топката в мрежата. 66′
61′ получи жълт картон
ГООООЛ! Виктор Освенхен беше точен за отбора си 59′
Баръш Йълмаз влезе на мястото на Габриел Сара 46′
46′ Джералд Алдерс е сменен от Оуен Уайндал
38′ Жълт картон за Антон Гаей
4′ Jorthy Mokio получи жълт картон

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Тотнъм и Копенхаген

Тотнъм
Тотнъм
4 : 0
Копенхаген
Копенхаген
61%
Притежание на топката
39%
11
Точни удари
6
3
Неточни удари
6
54
Опасни атаки
38
10
Нарушения
11
3
Корнери
6
1
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион: Tottenham Hotspur Stadium

Състави

1
23 17 37 13
30 29
22 7 28
39
9 10
11 12 36 30
20 5 6 15
1
Гулиелмо Викарио 1 Гулиелмо Викарио
Педро Поро 23 Педро Поро
Кристиан Ромеро 17 Кристиан Ромеро
Мики ван де Вен 37 Мики ван де Вен
Съдбата Удоги 13 Съдбата Удоги
Родриго Бентанкур 30 Родриго Бентанкур
Папе Сар 29 Папе Сар
Бренън Джонсън 22 Бренън Джонсън
Хави Симонс 7 Хави Симонс
Уилсън Одоберт  28 Уилсън Одоберт 
Рандал Коло Муани 39 Рандал Коло Муани
Доминик Котарски 1 Доминик Котарски
20
Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш 5 Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш
Пантелис Хацидиакос 6 Пантелис Хацидиакос
Маркос Лопес 15 Маркос Лопес
Джордан Ларсон 11 Джордан Ларсон
Лукас Лерагер 12 Лукас Лерагер
Уилям Клем 36 Уилям Клем
Мохамед Ачури 30 Мохамед Ачури
Юсуфа Мукоко 9 Юсуфа Мукоко
Мохамед Елюнуси 10 Мохамед Елюнуси

Срещата по минути

90+2′ Ричарлисън не успя да преодолее вратаря.
Жълт картон за Лукас Лерагер 90+1′
80′ Дейн Скарлет влезе на мястото на Уилсън Одоберт 
Робърт влезе на мястото на Мохамед Ачури 76′
73′ Джед Спенс е сменен от Съдбата Удоги
73′ Ричарлисън влезе на мястото на Рандал Коло Муани
72′ Кевин Дансо влезе на мястото на Кристиан Ромеро
Мунаше Гарананга влезе на мястото на Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш 72′
Андреас Корнелий влезе на мястото на Мохамед Елюнуси 72′
Виктор Клаесон влезе на мястото на Юсуфа Мукоко 72′
67′ Жоао Палиня отбеляза гол!
64′ Мики ван де Вен отбеляза гол!
Junnosuke Suzuki  получи жълт картон 62′
61′ Жоао Палиня е сменен от Хави Симонс
57′ Директен червен картон за Бренън Джонсън
51′ ГООООЛ! Уилсън Одоберт  беше точен за отбора си
Viktor Bjarki Dadason влезе на мястото на Джордан Ларсон 46′
39′ Рандал Коло Муани получи жълт картон
19′ ГООООЛ! Бренън Джонсън беше точен за отбора си
Жълт картон за Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш 15′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Челси и Аякс

Челси
Челси
5 : 1
Аякс
Аякс
66%
Притежание на топката
34%
14
Точни удари
2
8
Неточни удари
0
77
Опасни атаки
10
15
Нарушения
6
11
Корнери
0
3
Засади
1
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stamford Bridge

Състави

12
25 29 4 21
40 45 8
41 38 11
25
7 10 11
16 8
2 4 37 15
22
Филип Йоргенсен 12 Филип Йоргенсен
Мойсес Кайседо Корозо 25 Мойсес Кайседо Корозо
Уесли Фофана 29 Уесли Фофана
Тосин Адарабиойо 4 Тосин Адарабиойо
Джорел Хато 21 Джорел Хато
Факундо Валентин Буонаноте 40 Факундо Валентин Буонаноте
Ромео Лавия 45 Ромео Лавия
Хоакин Фернандес 8 Хоакин Фернандес
Estêvão 41 Estêvão
Марк Гую Пас 38 Марк Гую Пас
Джейми Байное-Гитънс 11 Джейми Байное-Гитънс
Ремко Пасвеер 22 Ремко Пасвеер
Лукас Роза 2 Лукас Роза
Ко Итакура 4 Ко Итакура
Йосип Шутало 37 Йосип Шутало
Юри Баас 15 Юри Баас
Джеймс Макконъл 16 Джеймс Макконъл
Кенет Тейлър 8 Кенет Тейлър
Раул Моро 7 Раул Моро
Оскар Глух 10 Оскар Глух
Мика Марсел Годс 11 Мика Марсел Годс
Уоут Вегхорст 25 Уоут Вегхорст

Срещата по минути

Киан Фиц-Джим е сменен от Мика Марсел Годс 84′
Антон Гаей е сменен от Лукас Роза 84′
Твои Регер е сменен от Джеймс Макконъл 79′
66′ Reggie Walsh е сменен от Ромео Лавия
56′ Estêvão получи жълт картон
49′ Джош Ачеампонг е сменен от Мойсес Кайседо Корозо
48′ ГООООЛ! Тирик Джордж беше точен за отбора си
46′ Андрей Сантос влезе на мястото на Хоакин Фернандес
Дейви Клаасен влезе на мястото на Уоут Вегхорст 46′
46′ Тирик Джордж е сменен от Марк Гую Пас
46′ Тревох Чалоба е сменен от Тосин Адарабиойо
Жълт картон за Уоут Вегхорст 45+5′
45+6′ Estêvão спечели дуела с вратаря.
45′ Хоакин Фернандес преодоля вратаря.
Уоут Вегхорст прати топката в мрежата. 33′
31′ Тосин Адарабиойо получи жълт картон
27′ ГООООЛ! Мойсес Кайседо Корозо беше точен за отбора си
Jorthy Mokio е сменен от Оскар Глух 23′
18′ Марк Гую Пас отбеляза гол!
Кенет Тейлър e изгонен с директен червен картон 17′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Копенхаген и Борусия Дортмунд

Копенхаген
Копенхаген
2 : 4
Борусия Дортмунд
Борусия Дортмунд
36%
Притежание на топката
64%
5
Точни удари
6
6
Неточни удари
3
23
Опасни атаки
58
10
Нарушения
7
4
Корнери
7
0
Засади
1
4-4-2
Формация
3-4-2-1
Стадион: Parken

Състави

1
20 5 6 24
11 12 36 30
9 7
9
10 14
2 8 7 24
3 4 5
1
Доминик Котарски 1 Доминик Котарски
20
Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш 5 Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш
Пантелис Хацидиакос 6 Пантелис Хацидиакос
Биргер Мелинг 24 Биргер Мелинг
Джордан Ларсон 11 Джордан Ларсон
Лукас Лерагер 12 Лукас Лерагер
Уилям Клем 36 Уилям Клем
Мохамед Ачури 30 Мохамед Ачури
Юсуфа Мукоко 9 Юсуфа Мукоко
Виктор Клаесон 7 Виктор Клаесон
Грегор Кобел 1 Грегор Кобел
Валдемар Антон 3 Валдемар Антон
Нико Шлотербек 4 Нико Шлотербек
Рами Бенсебайни 5 Рами Бенсебайни
Ян Коуто 2 Ян Коуто
Феликс Нмеча 8 Феликс Нмеча
Jobe Bellingham 7 Jobe Bellingham
Д. Свенсон 24 Д. Свенсон
Джулиан Бранд 10 Джулиан Бранд
Максимилиан Байер 14 Максимилиан Байер
Серху Гираси 9 Серху Гираси

Срещата по минути

90′ Viktor Bjarki Dadason отбеляза гол!
89′ Жълт картон за Йорам Заге
ГООООЛ! Фабио Силва беше точен за отбора си 87′
Аарон Анселмино влезе на мястото на Рами Бенсебайни 85′
81′ Йорам Заге е сменен от Уилям Клем
81′ Мадс Емил Мадсен е сменен от Мохамед Ачури
Марсел Сабицер е сменен от Феликс Нмеча 77′
ГООООЛ! Феликс Нмеча беше точен за отбора си 76′
75′ Мунаше Гарананга влезе на мястото на Пантелис Хацидиакос
75′ Viktor Bjarki Dadason влезе на мястото на Джордан Ларсон
Жълт картон за Рами Бенсебайни 74′
68′ Жълт картон за
Фабио Силва влезе на мястото на Максимилиан Байер 63′
Джулиан Райърсън е сменен от Ян Коуто 63′
63′ Маркос Лопес е сменен от Биргер Мелинг
Карни Чукуемека е сменен от Джулиан Бранд 62′
Рами Бенсебайни превърна дузпата в гол. 61′
60′ Лукас Лерагер получи жълт картон
Феликс Нмеча отбеляза гол! 20′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Карабах и Копенхаген

Карабах
Карабах
2 : 0
Копенхаген
Копенхаген
49%
Притежание на топката
51%
6
Точни удари
7
4
Неточни удари
5
39
Опасни атаки
55
10
Нарушения
20
4
Корнери
7
2
Засади
4
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион: Bakı Olimpiya Stadionu

Състави

99
2 13 81 44
35 20
21 15 10
17
9 10
11 12 27 16
13 5 6 15
1
Матеуш Кохалски 99 Матеуш Кохалски
Матеус Силва 2 Матеус Силва
Бахлул Мустафазада 13 Бахлул Мустафазада
Кевин Медина Рентерия 81 Кевин Медина Рентерия
Елвин Чаферкулиев 44 Елвин Чаферкулиев
Педро Бикальо 35 Педро Бикальо
Кади 20 Кади
Алексий Кашчук 21 Алексий Кашчук
Леандро Андраде 15 Леандро Андраде
Абдела Зубир 10 Абдела Зубир
17
Доминик Котарски 1 Доминик Котарски
Rodrigo Huescas 13 Rodrigo Huescas
Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш 5 Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш
Пантелис Хацидиакос 6 Пантелис Хацидиакос
Маркос Лопес 15 Маркос Лопес
Джордан Ларсон 11 Джордан Ларсон
Лукас Лерагер 12 Лукас Лерагер
Томас Дилейни 27 Томас Дилейни
Робърт 16 Робърт
Юсуфа Мукоко 9 Юсуфа Мукоко
Мохамед Елюнуси 10 Мохамед Елюнуси

Срещата по минути

90+3′ Nəriman Axundzadə получи жълт картон
90′ Муса Гурбанли влезе на мястото на Елвин Чаферкулиев
90′ Крис Куаку влезе на мястото на Абдела Зубир
85′ Жълт картон за Турал Байрамов
83′ ГООООЛ! Еманюел Адай беше точен за отбора си
Мадс Емил Мадсен влезе на мястото на Томас Дилейни 78′
78′ Турал Байрамов влезе на мястото на Леандро Андраде
78′ Nəriman Axundzadə е сменен от Camilo Andres Durán Marquez
74′ Матеус Силва получи жълт картон
70′ Еманюел Адай е сменен от Алексий Кашчук
Мохамед Ачури влезе на мястото на Пантелис Хацидиакос 69′
Маркос Лопес получи жълт картон 50′
Junnosuke Suzuki  влезе на мястото на Робърт 46′
Виктор Клаесон е сменен от Юсуфа Мукоко 46′
28′ ГООООЛ! Абдела Зубир беше точен за отбора си
Йорам Заге е сменен от Rodrigo Huescas 15′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Олимпик Марсилия и Аякс

Олимпик Марсилия
Олимпик Марсилия
4 : 0
Аякс
Аякс
48%
Притежание на топката
52%
5
Точни удари
7
4
Неточни удари
6
12
Опасни атаки
45
18
Нарушения
12
0
Корнери
7
0
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Stade Vélodrome

Състави

1
28 21 32 33
17 18
10 26 14
97
23 10 11
18 6 8
2 4 15 5
1
Херонимо Рули 1 Херонимо Рули
Бенджамин Павард 28 Бенджамин Павард
Найеф Агерд 21 Найеф Агерд
Факундо Медина 32 Факундо Медина
Емерсън 33 Емерсън
Мат О'Райли 17 Мат О'Райли
Артър Вермеерен 18 Артър Вермеерен
Мейсън Грийнууд 10 Мейсън Грийнууд
Билал Надир 26 Билал Надир
Игор Пайшао 14 Игор Пайшао
Пиер-Емерик Обамеянг 97 Пиер-Емерик Обамеянг
Витезслав Ярош 1 Витезслав Ярош
Лукас Роза 2 Лукас Роза
Ко Итакура 4 Ко Итакура
Юри Баас 15 Юри Баас
Оуен Уайндал 5 Оуен Уайндал
Дейви Клаасен 18 Дейви Клаасен
Твои Регер 6 Твои Регер
Кенет Тейлър 8 Кенет Тейлър
Стивън Бергуис 23 Стивън Бергуис
Оскар Глух 10 Оскар Глух
Мика Марсел Годс 11 Мика Марсел Годс

Срещата по минути

88′ Жълт картон за Найеф Агерд
Раул Моро влезе на мястото на Мика Марсел Годс 84′
82′ Майкъл Мурило влезе на мястото на Артър Вермеерен
79′ Пиер-Емил Хойберг получи жълт картон
Жълт картон за Антон Гаей 76′
Жълт картон за Ко Итакура 66′
62′ Пиер-Емил Хойберг е сменен от Мат О'Райли
62′ Анхел Гомес е сменен от Игор Пайшао
Йосип Шутало влезе на мястото на Юри Баас 55′
Антон Гаей влезе на мястото на Оуен Уайндал 55′
52′ ГООООЛ! Пиер-Емерик Обамеянг беше точен за отбора си
46′ Тимъти Уеа е сменен от Билал Надир
Оливър Валакър Едвардсен е сменен от Стивън Бергуис 46′
36′ CJ Egan-Riley влезе на мястото на Факундо Медина
Лукас Роза получи жълт картон 34′
26′ Мейсън Грийнууд отбеляза гол!
Jorthy Mokio влезе на мястото на Твои Регер 23′
12′ Игор Пайшао отбеляза гол!
6′ Игор Пайшао отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Копенхаген и Байер Леверкузен

Копенхаген
Копенхаген
2 : 2
Байер Леверкузен
Байер Леверкузен
36%
Притежание на топката
64%
7
Точни удари
6
5
Неточни удари
9
39
Опасни атаки
51
14
Нарушения
13
4
Корнери
5
Засади
4-4-2
Формация
3-4-2-1
Стадион: Parken

Състави

1
13 5 6 15
11 12 27 30
9 10
17
10 23
21 8 6 20
4 5 12
1
Доминик Котарски 1 Доминик Котарски
Rodrigo Huescas 13 Rodrigo Huescas
Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш 5 Габриел Перейра Магалхаес душ Сантуш
Пантелис Хацидиакос 6 Пантелис Хацидиакос
Маркос Лопес 15 Маркос Лопес
Джордан Ларсон 11 Джордан Ларсон
Лукас Лерагер 12 Лукас Лерагер
Томас Дилейни 27 Томас Дилейни
Мохамед Ачури 30 Мохамед Ачури
Юсуфа Мукоко 9 Юсуфа Мукоко
Мохамед Елюнуси 10 Мохамед Елюнуси
Марк Флекен 1 Марк Флекен
Джарел Куанса 4 Джарел Куанса
Лоик Баде 5 Лоик Баде
Едмон Тапсоба 12 Едмон Тапсоба
Лукас Васкес 21 Лукас Васкес
Робърт Андрич 8 Робърт Андрич
Есекиел Фернандес 6 Есекиел Фернандес
Алекс Грималдо 20 Алекс Грималдо
Малик Тилман 10 Малик Тилман
Нейтън Тела 23 Нейтън Тела
Елисе Бен Сегир 17 Елисе Бен Сегир

Срещата по минути

Пантелис Хацидиакос имаше нещастието да си отбележи автогол. 90+1′
Едмон Тапсоба получи жълт картон 89′
Christian Kofane е сменен от Робърт Андрич 88′
86′ Робърт отбеляза гол!
ГООООЛ! Алекс Грималдо беше точен за отбора си 82′
79′ Йорам Заге влезе на мястото на Джордан Ларсон
79′ Робърт влезе на мястото на Мохамед Ачури
69′ Виктор Клаесон влезе на мястото на Юсуфа Мукоко
Ърнест Поку влезе на мястото на Елисе Бен Сегир 67′
Клаудио Ечевери е сменен от Лоик Баде 67′
Жълт картон за Лукас Васкес 62′
55′ Мадс Емил Мадсен е сменен от Томас Дилейни
53′ Жълт картон за Томас Дилейни
Ибрахим Маза влезе на мястото на Малик Тилман 51′
Алейкс Гарсия е сменен от Есекиел Фернандес 51′
44′ Пантелис Хацидиакос получи жълт картон
33′ Жълт картон за Маркос Лопес
9′ Джордан Ларсон отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Аякс и Интер

Аякс
Аякс
0 : 2
Интер
Интер
57%
Притежание на топката
43%
5
Точни удари
12
2
Неточни удари
2
34
Опасни атаки
34
15
Нарушения
17
3
Корнери
5
2
Засади
1
4-3-3
Формация
3-5-2
Стадион: Johan Cruijff Arena

Състави

1
3 4 15 5
18 6 8
17 25 11
9 94
2 23 20 22 32
25 6 95
1
Витезслав Ярош 1 Витезслав Ярош
Антон Гаей 3 Антон Гаей
Ко Итакура 4 Ко Итакура
Юри Баас 15 Юри Баас
Оуен Уайндал 5 Оуен Уайндал
Дейви Клаасен 18 Дейви Клаасен
Твои Регер 6 Твои Регер
Кенет Тейлър 8 Кенет Тейлър
Оливър Валакър Едвардсен 17 Оливър Валакър Едвардсен
Уоут Вегхорст 25 Уоут Вегхорст
Мика Марсел Годс 11 Мика Марсел Годс
Ян Зомер 1 Ян Зомер
Мануел Аканджи 25 Мануел Аканджи
Стефан де Врий 6 Стефан де Врий
Алесандро Бастони 95 Алесандро Бастони
Дензъл Дъмфрис 2 Дензъл Дъмфрис
Николо Барела 23 Николо Барела
Хакан Чалханоглу 20 Хакан Чалханоглу
Хенрих Мхитарян 22 Хенрих Мхитарян
Федерико Димарко 32 Федерико Димарко
Маркус Тюрам 9 Маркус Тюрам
Франческо Пио Еспозито 94 Франческо Пио Еспозито

Срещата по минути

Петър Сучич влезе на мястото на Хакан Чалханоглу 87′
Анже-Йоан Бони влезе на мястото на Маркус Тюрам 87′
84′ Йосип Шутало е сменен от Ко Итакура
Пьотр Зелински влезе на мястото на Николо Барела 80′
Карлос Аугусто влезе на мястото на Федерико Димарко 80′
76′ Раул Моро влезе на мястото на Мика Марсел Годс
76′ Оскар Глух е сменен от Твои Регер
73′ Юри Баас получи жълт картон
Давиде Фратези е сменен от Хенрих Мхитарян 69′
Жълт картон за Хенрих Мхитарян 67′
63′ Джеймс Макконъл е сменен от Кенет Тейлър
63′ Каспер Долберг е сменен от Уоут Вегхорст
ГООООЛ! Маркус Тюрам беше точен за отбора си 47′
ГООООЛ! Маркус Тюрам беше точен за отбора си 42′
34′ Жълт картон за Юри Баас
Маркус Тюрам получи жълт картон 17′
