Като в рая: Новогодишен футбол с Бербатов на Малдивите (СНИМКИ)
Ето къде ще празнува бившият футболист!
Футбол БГ Футбол

Като в рая: Новогодишен футбол с Бербатов на Малдивите (СНИМКИ)

Ето къде ще празнува бившият футболист!

За Димитър Бербатов новата 2026 г. ще започне 3 часа по-рано, отколкото у нас! 

Бившият футболист на ЦСКА, Байер Леверкузен, Тотнъм, Манчестър Юнайтед и Фулъм се показа в луксозен хотел на Малдивите. 

Дори и там, на над 6500 км от България, той не може да седи далеч от футболна топка! Бербатов поигра с деца в комплекса. 

68 луксозни вили

Рекордьорът по голове за националния тим ще празнува в луксозен комплекс във водите на Индийския океан, на остров Бодуфуши.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by JOALI BEING (@joalibeing)

Гостите в него се настаняват в 68 луксозни вили, като Бербатов вече пусна снимка от люлката пред една от тях. 

Освен това в комплекса са разположени 3 ресторанта, а цялостната философия на мястото е да насърчи изграждането на връзката с природата

"Първо докосване"

"Здравейте, хора! Аз съм Димитър Бербатов и се наслаждавам на времето си тук. Ще покажа на децата как да контролират топката, да докосват топката, ще поиграем малко футбол. Разбира се, ще презаредя малко. Всички са много мили. Има слънце, море, плаж. Какво още може да искате?! Ще се видим скоро!", обясни Бербатов.

С футболиста са вероятно и двете му дъщери - Деа и Елия, както и майка им Елена. По-голямата от наследничките на бившия футболист вече пусна няколко кадъра от мястото в ТикТок

Тагове:

футбол димитър бербатов нова година комплекс дъщери малдиви

