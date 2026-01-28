Гол в 90+8' на вратаря класира Бенфика напред и изхвърли Реал от топ 8

Шок за Реал Мадрид насред Лисабон! "Лос бланкос" изпаднаха от топ 8 на Шампионската лига, след като допуснаха гол дълбоко в добавеното време от вратаря на Бенфика Анатолий Трубин за крайното 2:4.

Какво се случи?

Бенфика започна мача с убийствено темпо и се опитваше да диктува случващото се на терена, създавайки ситуации пред вратата на Тибо Куртоа.

В 18' дузпа за лисабонските "орли" бе отменена след намеса на VAR. А 4 минути по-късно Куртоа се намеси по чудесен начин, за да предотврати гол.

Снимка: Reuters

Въпреки натиска на Бенфика, Реал Мадрид поведе в резултата. Килиан Мбапе получи страхотно центриране от Раул Асенсио и французинът нямаше проблеми с това да вкара топката във вратата.

Бенфика изравни след бърза контраатака в 37'. Вангелис Павлидис центрира към Андреас Шелдеруп, който с глава промуши топката между краката на Куртоа.

Снимка: Reuters

Две минути по-късно Шелдеруп можеше да направи пълен обрат, но Федерико Валверде изчисти пред голлинията, а при последвалия корнер Леандро Барейро не уцели вратата от чиста позиция.

В добавеното време на първата част реферът отсъди дузпа за домакините след нарушение на Орелиен Чуамени срещу Николас Отаменди. От бялата точка Павлидис бе безпощаден.

Снимка: Reuters

С началото на второто полувреме Бенфика не се отказа да атакува и стигна до трети гол в 54'. Голмайстор отново бе Шелдеруп, който с прецизен удар матира Куртоа.

4 минути по-късно Реал намали чрез Мбапе. С този резултат обаче Бенфика не можеше да се класира напред, а "Белия балет" изпадна от топ 8.

Снимка: Reuters

В добавеното време на втората част Асенсио бе изгонен след втори жълт картон. Минути по-късно и Родриго получи червен картон.

В 90+8', след свободен удар, вратарят Анатоли Трубин с глава се превърна в герой за Бенфика, след като класира лисабонските "орли" за плейофите. Украинецът е петият вратар, който отбелязва гол в историята на Шампионската лига. Преди него бяха Ханс Йорд Бут (3), Синан Болат, Винсент Ениеама и Иван Проведел.

Трубин е първият вратар, който вкарва на Реал в евротурнирите в цялата история на кралския клуб.

Снимка: Reuters

