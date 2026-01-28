bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Гол в 90+8' на вратаря класира Бенфика напред и изхвърли Реал от топ 8

Жозе Моуриньо надхитри бившия си отбор

Гол в 90+8' на вратаря класира Бенфика напред и изхвърли Реал от топ 8
Reuters

Шок за Реал Мадрид насред Лисабон! "Лос бланкос" изпаднаха от топ 8 на Шампионската лига, след като допуснаха гол дълбоко в добавеното време от вратаря на Бенфика Анатолий Трубин за крайното 2:4.

Какво се случи?

Бенфика започна мача с убийствено темпо и се опитваше да диктува случващото се на терена, създавайки ситуации пред вратата на Тибо Куртоа.

В 18' дузпа за лисабонските "орли" бе отменена след намеса на VAR. А 4 минути по-късно Куртоа се намеси по чудесен начин, за да предотврати гол.

Снимка: Reuters

Въпреки натиска на Бенфика, Реал Мадрид поведе в резултата. Килиан Мбапе получи страхотно центриране от Раул Асенсио и французинът нямаше проблеми с това да вкара топката във вратата.

Бенфика изравни след бърза контраатака в 37'. Вангелис Павлидис центрира към Андреас Шелдеруп, който с глава промуши топката между краката на Куртоа.

Снимка: Reuters

Две минути по-късно Шелдеруп можеше да направи пълен обрат, но Федерико Валверде изчисти пред голлинията, а при последвалия корнер Леандро Барейро не уцели вратата от чиста позиция.

В добавеното време на първата част реферът отсъди дузпа за домакините след нарушение на Орелиен Чуамени срещу Николас Отаменди. От бялата точка Павлидис бе безпощаден.

Снимка: Reuters

С началото на второто полувреме Бенфика не се отказа да атакува и стигна до трети гол в 54'. Голмайстор отново бе Шелдеруп, който с прецизен удар матира Куртоа.

4 минути по-късно Реал намали чрез Мбапе. С този резултат обаче Бенфика не можеше да се класира напред, а "Белия балет" изпадна от топ 8. 

Снимка: Reuters

В добавеното време на втората част Асенсио бе изгонен след втори жълт картон. Минути по-късно и Родриго получи червен картон. 

В 90+8', след свободен удар, вратарят Анатоли Трубин с глава се превърна в герой за Бенфика, след като класира лисабонските "орли" за плейофите. Украинецът е петият вратар, който отбелязва гол в историята на Шампионската лига. Преди него бяха Ханс Йорд Бут (3), Синан Болат, Винсент Ениеама и Иван Проведел.

Трубин е първият вратар, който вкарва на Реал в евротурнирите в цялата история на кралския клуб. 

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Бенфика и Реал Мадрид

Бенфика
Бенфика
4 : 2
Реал Мадрид
Реал Мадрид
33%
Притежание на топката
67%
20
Точни удари
12
2
Неточни удари
4
53
Опасни атаки
60
11
Нарушения
15
6
Корнери
5
1
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Estádio do Sport Lisboa e Benfica

Състави

1
17 44 30 26
18 8
25 10 21
14
30 10 7
15 14 5
8 17 24 18
1
Анатолий Трубин 1 Анатолий Трубин
Амар Дедич 17 Амар Дедич
Томас Араухо 44 Томас Араухо
Николас Отаменди 30 Николас Отаменди
Самуел Дал 26 Самуел Дал
Леандро Барейро 18 Леандро Барейро
Фредрик Аурснес 8 Фредрик Аурснес
Джанлука Престиани 25 Джанлука Престиани
Георгий Судаков 10 Георгий Судаков
Андреас Шелдеруп 21 Андреас Шелдеруп
Вангелис Павлидис 14 Вангелис Павлидис
Тибо Куртоа 1 Тибо Куртоа
Федерико Валверде 8 Федерико Валверде
Раул Асенсио 17 Раул Асенсио
Дийн Хуйсен 24 Дийн Хуйсен
Алваро Фернандес 18 Алваро Фернандес
Арда Гюлер 15 Арда Гюлер
Орелиен Чуамени 14 Орелиен Чуамени
Джуд Белингам 5 Джуд Белингам
30
Килиан Мбапе 10 Килиан Мбапе
Виниций Джуниор 7 Виниций Джуниор
Тагове:

футбол шампионска лига реал мадрид бенфика

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Челси изрита Наполи от Шампионска лига след два обрата

Челси изрита Наполи от Шампионска лига след два обрата
Александра Фейгин – с пет ката дрехи към Олимпийските игри (ВИДЕО)

Александра Фейгин – с пет ката дрехи към Олимпийските игри (ВИДЕО)
Дара Панайотова грабна два медала на европейското по джу джицу

Дара Панайотова грабна два медала на европейското по джу джицу
Тръгнаха за мач, не се върнаха: 26 години по-късно ПАОК отново брои жертви

Тръгнаха за мач, не се върнаха: 26 години по-късно ПАОК отново брои жертви
ММС излезе с позиция за лошите тренировъчни условия в Зимния дворец

ММС излезе с позиция за лошите тренировъчни условия в Зимния дворец

Последни новини

Бодьо Глимт посече още един гигант и се класира за елиминациите

Бодьо Глимт посече още един гигант и се класира за елиминациите
Карабах пропътува над 4000 км, за да отнесе 6 шамара от Ливърпул

Карабах пропътува над 4000 км, за да отнесе 6 шамара от Ливърпул
Челси изрита Наполи от Шампионска лига след два обрата

Челси изрита Наполи от Шампионска лига след два обрата
live
НА ЖИВО: Жозе Моуриньо срещу Реал Мадрид в Шампионска лига

НА ЖИВО: Жозе Моуриньо срещу Реал Мадрид в Шампионска лига
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV