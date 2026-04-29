10 причини този мач да не изглежда реален!

Кои са героите?

ПСЖ – Байерн (5:4) е мач, който буквално разби логиката на футбола – девет гола, обрати и темпо, което не позволи нито минута спокойствие. Полуфиналът на Шампионската лига се превърна в чисто зрелище, където статистика, тактика и очаквания престанаха да важат.

Ето 10 причини, които превърнаха това пиршество в мача на сезона:

1. Рекордни 9 гола в полуфинал на Шампионската лига. Никога досега на това ниво не е имало толкова резултатен мач. Това автоматично го превръща в исторически спектакъл.

2. 5 попадения още през първото полувреме. Темпото беше убийствено още от началото. Двата отбора влязоха без никакво „загряване“.

3. Офанзивно шоу. Нямаше периоди на пауза, двата отбора играха на ръба през цялото време.

4. Кварацхелия беше неудържим. Той се превърна в основната заплаха и решаващ фактор в атака. Това затвърди статута му на звезда в турнира този сезон.

Снимка: БГНЕС

5. Жоао Невеш шокира с гол с глава. При ръст 174 см това изглежда почти невъзможно. Но той отново показа интелигентно позициониране и усет.

6. Хари Кейн продължава да няма граници. Гол във 8 поредни мача говори сам за себе си. Националът на Англия вече има 172 гола в 143 мача за баварците.

7. Байерн живее за драмата. От обрат 0:3 до 4:3 срещу Майнц и ново зрелище тук. Това е отбор, който никога не се отказва.

8. Супер триото Кейн, Диас и Олисе мина 100 гола. И тримата са в убийствена форма. И това е само за Байерн, а не за националните им отбори. Хари има 54, Диас 26, а Олисе има 20. Естествено, това е най-добрата атака в света: Килиан Мбапе, Винисиус и - Феде Валверде са отбелязали общо 69 за Реал Мадрид, докато Ламин Ямал, Рафиня и Феран Торес имат 62 за Барселона.

Снимка: БГНЕС

9.  Въпреки общ xG от 4.41, Байерн отбеляза 4 гола, докато ПСЖ овкара 5, с xG от 1.89. Ето какво означава да надминеш очакванията!

10. Сюжет като холивудски филм. Седем различни голмайстори и постоянни обрати държаха напрежението до края. Мачът изглеждаше като сценарий, не като реалност.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Байерн Мюнхен

ПСЖ
5 : 4
43%
Притежание на топката
57%
10
Точни удари
9
2
Неточни удари
1
35
Опасни атаки
69
14
Нарушения
4
2
Корнери
5
2
Засади
1
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

Матвей Сафонов 39 Матвей Сафонов
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Уорън Заир Емери 33 Уорън Заир Емери
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Жоао Педро Гонсалвеш Невес 87 Жоао Педро Гонсалвеш Невес
Desire Doue 14 Desire Doue
Усман Дембеле 10 Усман Дембеле
Хвича Кварацхелия 7 Хвича Кварацхелия
Мануел Нойер 1 Мануел Нойер
Йосип Станишич 44 Йосип Станишич
Дайот Упамекано 2 Дайот Упамекано
Джонатан Тах 4 Джонатан Тах
Алфонсо Дейвис 19 Алфонсо Дейвис
Джошуа Кимич 6 Джошуа Кимич
Александър Павлович 45 Александър Павлович
Майкъл Олиз 17 Майкъл Олиз
Джамал Мусиала 10 Джамал Мусиала
Луис Диас 14 Луис Диас
Хари Кейн 9 Хари Кейн
