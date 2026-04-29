bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футбол Шампионска лига

Почит към футбола

Когато 5:2 не значеше нищо…

Санти Нола, Mundo Deportivo

Треньорите са изключителни (особено Луис Енрике), но има мачове, които се решават от играчите – като тези на ПСЖ и Байерн, истинска ода на най-добрия футбол, в който суперзвездите блестяха и когато талантът прелива, играта е просто невероятна.

Представянето на Луис Диас беше майсторска класа. Деко вече го беше забелязал за Барса. Той беше номер едно в трансферния им списък, но отиде в Байерн и на „Парк де Пренс“ беше крал, истински кошмар за френската защита. Но той не беше единственият. Германският клуб плати клаузата за освобождаване от 59 милиона евро за Олисе, френски нападател от Кристъл Палас, който също направи шоу...

Кейн беше открил резултата за Байерн от дузпа, а се появи още един страхотен играч: Кварцхелия, който вкара два гола, а Дембеле се включи в празника в невероятен мач с обрати. Отборът на Луис Енрике стигна до 5:2 в 60', но Байерн не е свикнал да се предава и с Кейн, Олисе и Луис Диас започнаха обрат и заличиха огромната разлика, като направиха 5:4 – зрелищен резултат за феновете и с почти шокираща ефективност, тъй като почти всеки удар към вратата беше гол и за двата отбора.

ПСЖ би Байерн в най-резултатния полуфинал в историята! (ВИДЕО)

Мачът беше перфектно отражение на съвременния футбол – изключително физически, с много високо темпо, прецизна техника, изпълнявана с дяволска бързина и решаваща индивидуална класа - футболисти, които показаха таланта си без задръжки. Всичко остава отворено за вълнуващ реванш, в който нищо не е ясно, освен че двата отбора върнаха най-добрата същност на футбола в мач, който ще се помни дълго – с максимална конкуренция и огромно напрежение.

ПСЖ и Байерн държаха всички зрители на стадиона и пред телевизорите на ръба на диваните, защото усещането беше, че гледат двата най-силни отбора в Шампионската лига. Реваншът ли? Очаква ме го с нетърпение!

10 причини този мач да не изглежда реален!
 

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Байерн Мюнхен

ПСЖ
5 : 4
Байерн Мюнхен
43%
Притежание на топката
57%
10
Точни удари
9
2
Неточни удари
1
35
Опасни атаки
69
14
Нарушения
4
2
Корнери
5
2
Засади
1
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

Матвей Сафонов 39 Матвей Сафонов
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Уорън Заир Емери 33 Уорън Заир Емери
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Жоао Педро Гонсалвеш Невес 87 Жоао Педро Гонсалвеш Невес
Desire Doue 14 Desire Doue
Усман Дембеле 10 Усман Дембеле
Хвича Кварацхелия 7 Хвича Кварацхелия
Мануел Нойер 1 Мануел Нойер
Йосип Станишич 44 Йосип Станишич
Дайот Упамекано 2 Дайот Упамекано
Джонатан Тах 4 Джонатан Тах
Алфонсо Дейвис 19 Алфонсо Дейвис
Джошуа Кимич 6 Джошуа Кимич
Александър Павлович 45 Александър Павлович
Майкъл Олиз 17 Майкъл Олиз
Джамал Мусиала 10 Джамал Мусиала
Луис Диас 14 Луис Диас
Хари Кейн 9 Хари Кейн
Тагове:

байерн мюнхен шампионската лига напрежение псж конкуренция луис енрике голове реванш зрелище положения

Най - важното

Футболът ни загуби голямо име: Янко Динков

Футболът ни загуби голямо име: Янко Динков
Шоуто на Парк де Пренс напомни за

Шоуто на Парк де Пренс напомни за "армейски" подвиг (ВИДЕО)
Везенков скри топката на кошмара Монако (ВИДЕО)

Везенков скри топката на кошмара Монако (ВИДЕО)
Печели 20 милиона евро годишно, но дължи вноска за кола

Печели 20 милиона евро годишно, но дължи вноска за кола
Атлетико Мадрид и Арсенал - рекордьори по провали! Кой ще счупи проклятието?

Атлетико Мадрид и Арсенал - рекордьори по провали! Кой ще счупи проклятието?

Последни новини

Синовете на Джони Велинов: Днес повече от всякога трябва да сме заедно!

Синовете на Джони Велинов: Днес повече от всякога трябва да сме заедно!
Атлетико Мадрид и Арсенал - рекордьори по провали! Кой ще счупи проклятието?

Атлетико Мадрид и Арсенал - рекордьори по провали! Кой ще счупи проклятието?
Печели 20 милиона евро годишно, но дължи вноска за кола

Печели 20 милиона евро годишно, но дължи вноска за кола
Пеп размени

Пеп размени "Междузвездните войни" в Париж с мач от трета дивизия
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV