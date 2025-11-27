Историческо падение за Ливърпул

Какво се случва с Ливърпул? Отборът, воден от Арне Слот отново загуби, този път с 1:4 от ПСВ в Шампионската лига, като записа няколко антирекорда.

Историческо падение

ПСВ шокира Ливърпул, като поведе още в 6' от дузпа. След корнер Върджил ван Дайк игра с ръка, претендирайки че е бил фаулиран, но съдията не уважи неговите искания ситуацията да бъде преразгледана. Това е трета дузпа, която капитанът на мърсисайдци прави само този сезон, което е антирекорд за нидерландеца.

Снимка: Reuters

Иван Перишич застана зад топката и не остави шансове на Гиорги Мамардашвили.

Ливърпул успя да изравни 10 минути по-късно чрез най-добрия си играч този сезон Доминик Собослай. След пробив на Коди Гакпо, унгарецът бе на точното място в точното време, за да добави топката във вратата.

Втората част започна по подобие на първата. ПСВ отново поведе в резултата. Автор на гола бе Гуус Тил, който получи прекрасно подаване в наказателното поле и бе изпуснат от Милош Керкез.

Снимка: Reuters

Пълният шок за Ливърпул дойде в 73', когато груба грешка на Ибрахима Конате позволи на Коуаиб Дриуеч да реши мача в полза на ПСВ. "Червените" допускат 3 гола в 3 последователни мача за първи път от 1992 г.

А края на срещата нидерландският клуб добави и четвърти гол отново дело на Дриуеч. За първи път от декември 1953 г. Ливърпул губи 3 срещи подред с поне 3 гола. Тогава клубът от града на Бийтълс завършва на последното място в тогавашната Първа Дивизия и изпада в долното ниво.

Снимка: Reuters

Също така мърсисайдци са загубили 9 от последните си 12 мача, което е най-лошата серия на отбора именно от този сезон, когато изпада във Втора Дивизия.

Снимка: Reuters

