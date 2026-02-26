Галатасарай е последният осминафиналист в Шампионската лига! "Лъвовете" отстраниха Ювентус след напрегнат мач с продължения. Юве вкара 3 гола, но в продълженията турският гранд реши всичко и остави "бианконерите" с наведени глави.

Юве възкръсна, но накрая се предаде

Още от началото на мача си личеше, че Ювентус не искаше да се даде без бой. "Старата госпожа" създаваше положения, а Галатасарй не успяваше да отговори по подобаващ начин.

Снимка: Reuters

В 35' главният съдия на мача Жоао Педро Силва Пинейро отсъди дузпа в полза на "бианконерите" заради необмислени действия на Лукас Торейра срещу Кефрен Тюрам в наказателното поле. Мануел Локатели застана зад топката и от бялата точка бе безкомпромисен.

В началото на второто полувреме Лучано Спалети сякаш бе залят със студен душ. Лойд Кели получи директен червен картон след като при въздушен двубой се приземи върху петата на Баръш Йълмъз. След намеса на VAR реферът промени първоначалното си решение за жълт картон и изгони Кели, който не скри яростта си от решението на Пинейро.

Снимка: Reuters

Въпреки това обаче Ювентус успя да стигне до два гола. Първо в 70' Федерико Гати се възползва от грешка на вратаря на Галатасарай и от близко разстояние направи резултата 2:0.

12 минути по-късно Уестън МакКени се озова в прегръдките на своите съотборници, след като от близко разстояние отбеляза третия и така важен гол за Юве, с който изравни общия резултат и вкара мача в продължения.

В първото от тях нищо интересно не се случи до добавеното време. Тогава Виктор Осимен получи топката от Баръш Йълмъз и с прецизен удар матира Матиа Перин.

Снимка: Reuters

В 119' Галатасарай сложи точката на спора. Марио Лемина изведе Баръш Йълмъз зад защитата и той не сбърка очи в очи с вратаря.

На осминафиналите "лъвовете" ще срещнат Ливърпул или Тотнъм.

Снимка: Reuters