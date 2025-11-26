bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ювентус измъкна 3 точки от преспите на Бодьо

Първа победа за италианците в Шампионска лига този сезон

Reuters

Гол в добавеното време донесе на Ювентус първа победа в Шампионска лига за сезона! "Старата госпожа" спечели с 3:2 срещу Бодьо Глимт на негостоприемния и заснежен ст. Аспмира.

Норвежците навлязоха в двубоя в серия от 4 победи у дома срещу италиански отбори. Гостите - двукратни носители на трофея, обаче започнаха по-добре. Франсиско Консейсао тества вратаря Никита Хайкин, преди Василие Аджич да стреля неточно.

В другия край Оле Бломберг направи пропуск, но след това откри резултата в 27'. За 25-годишния нападател попадението е дебютно в Турнира на богатите.

Снимка: Reuters

"Старата госпожа" се събуди

Появата на Кенан Йълдъз на почивката внесе импулс в играта на Ювентус. "Бианконерите" изравниха чрез Лоис Опенда в 48'. Десетина минути по-късно Уестън МакКени оформи обрата.

Италианците имаха 2 победи в последните си 13 двубоя и бяха на път да изпуснат трите точки в края. В 87' Сондре Фет възстанови равенството от дузпа.

Снимка: Reuters

Резервата Джонатан Дейвид се превърна в герой за Ювентус в първата минута от добавените 6 за 3:2.

Така тимът на Лучано Спалети постигна едва втори успех в последните си 12 гостувания в Шампионската лига. С него торинци са 21-ви във временното класиране, докато Бодьо е 10 позиции по-надолу и продължава без победа.

В шестия кръг Ювентус приема аутсайдера Пафос, докато Бодьо гостува на Борусия Дортмунд.

Снимка: Reuters

