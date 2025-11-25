Как въглищата, синьото и архитектурата свързват Марсилия и Нюкасъл?

Олимпик Марсилия срещу Нюкасъл - наглед един обикновен мач от Шампионската лига. Едва ли много фенове биха се впечатлили от тази среща, но в следващите няколко реда ние ще се опитаме да разпалим любопитството ви.

Два града, родени от въглища и море

И Марсилия, и Нюкасъл са градове, които исторически израстват благодарение на въглищата. Нюкасъл е бил един от най-големите минни центрове в Англия, а Марсилия - пристанище, през което са минавали огромни количества въглища за френската индустрия през XIX век.

И двата града са формирани около тежка индустрия, а отборите са символ на работническата класа.

Най-английският град на Франция

Малко известен факт е, че Марсилия е град с историческо британско присъствие. Още от XIX век пристанището привлича английски търговци, моряци и индустриалци. Това оставя следи върху архитектурата, градската култура и дори в организацията на първите местни футболни отбори.

Дори и сега Марсилия също е често срещана дестинация сред англичаните. Това също така прави и стадионът на Олимпик Марсилия един от най-гостоприемните за шумните английски фенове.

На "Велодром" дори не е необичайно да видиш знамето на Великобритания, което е ярък пример за това че Марсилия често е наричан "най-английския град във Франция".

Синьото

Интересен факт е, че и двата клуба са свързани със синия цвят. Олимпик Марсилия е известен със своята светлосиня "средиземноморска" идентичност, докато при Нюкасъл синьото винаги е присъствало, макар и на всички да са ни познати черно-белите екипи.

Т. нар. "Newcastle blue" се появява на резервни или вратарски екипи и е част от много фен артикули.

История на съперничеството

Историята между Олимпик Марсилия и Нюкасъл е белязана от един много важен европейски мач - полуфинала за Купата на УЕФА през сезон 2003/04. Първата срещата в Англия завършва с нулево реми, а на "Велодром" Марсилия печели с 2:0 и се класира за финала, който губи от Валенсия с 0:2.

В този мач блесва геният на Дидие Дрогба, като котдивоарецът вкарва и двете попадения. Впоследствие той си печели и трансфер в Челси, където се превръща в клубна легенда.

Това са и единствените два мача между тези два отбора. До днес!

