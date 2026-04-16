"Камавинга е идиот, играчите на Реал Мадрид трябваше да го пребият"

Въпреки че феновете на Реал Мадрид са възмутени от решението на съдията Славко Винчич да покаже на Едуардо Камавинга втори жълт картон и автоматичен червен картон в края на снощния мач с Байерн, има и такива, които гледат трезво на ситуацията и обвиняват френския национал за изгонването.

Сред тях беше бившият играч на "белия балет" Уесли Снайдер, който не намери думи да опише глупостта, която халфът беше извършил.

„Камавинга е идиот! Знаете ли какво трябваше да му направят играчите на Реал след последния съдийски сигнал? Да влязат в съблекалнята и да го пребият. Не мисля, че дори трябва да ходи на световното първенство“, каза Снайдер в телевизионния си анализ.

Снимка: БГНЕС

Камавинга влезе в 62' на мача и успя да получи два жълти картона за 24 минути на терена.

През този сезон той непрекъснато дразни феновете на Реал, които настояват клубът да продаде французина през летния трансферен прозорец, защото формата му е катастрофална.

Последният пример за отчаяната му игра беше двубоят срещу Майорка, в който той беше отговорен за двата допуснати гола и поражението, което вероятно ще остави Реал без титлата в Ла Лига.

