"Камавинга е идиот, играчите на Реал Мадрид трябваше да го пребият"

Цял сезон дразни феновете

Въпреки че феновете на Реал Мадрид са възмутени от решението на съдията Славко Винчич да покаже на Едуардо Камавинга втори жълт картон и автоматичен червен картон в края на снощния мач с Байерн, има и такива, които гледат трезво на ситуацията и обвиняват френския национал за изгонването.

Сред тях беше бившият играч на "белия балет" Уесли Снайдер, който не намери думи да опише глупостта, която халфът беше извършил.

„Камавинга е идиот! Знаете ли какво трябваше да му направят играчите на Реал след последния съдийски сигнал? Да влязат в съблекалнята и да го пребият. Не мисля, че дори трябва да ходи на световното първенство“, каза Снайдер в телевизионния си анализ.

Камавинга влезе в 62' на мача и успя да получи два жълти картона за 24 минути на терена.

През този сезон той непрекъснато дразни феновете на Реал, които настояват клубът да продаде французина през летния трансферен прозорец, защото формата му е катастрофална.

Последният пример за отчаяната му игра беше двубоят срещу Майорка, в който той беше отговорен за двата допуснати гола и поражението, което вероятно ще остави Реал без титлата в Ла Лига.

Тияна Айфон, оръжия и наркотици: Съдията на Байерн-Реал лежал в ареста!
 

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Байерн Мюнхен и Реал Мадрид

Байерн Мюнхен
4 : 3
Реал Мадрид
69%
Притежание на топката
31%
15
Точни удари
7
6
Неточни удари
5
82
Опасни атаки
26
10
Нарушения
12
9
Корнери
2
2
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион:

Състави

1
44 2 4 27
6 45
17 7 14
9
10 7
21 5 8 15
12 3 22 23
13
Мануел Нойер 1 Мануел Нойер
Йосип Станишич 44 Йосип Станишич
Дайот Упамекано 2 Дайот Упамекано
Джонатан Тах 4 Джонатан Тах
Конрад Лаймер 27 Конрад Лаймер
Джошуа Кимич 6 Джошуа Кимич
Александър Павлович 45 Александър Павлович
Майкъл Олиз 17 Майкъл Олиз
Серж Гнабри 7 Серж Гнабри
Луис Диас 14 Луис Диас
Хари Кейн 9 Хари Кейн
Андрий Лунин 13 Андрий Лунин
Трент Александър-Арнолд 12 Трент Александър-Арнолд
Едер Милитао 3 Едер Милитао
Антонио Рюдигер 22 Антонио Рюдигер
Ферланд Менди 23 Ферланд Менди
Брахим Диас 21 Брахим Диас
Джуд Белингам 5 Джуд Белингам
Федерико Валверде 8 Федерико Валверде
Арда Гюлер 15 Арда Гюлер
Килиан Мбапе 10 Килиан Мбапе
Виниций Джуниор 7 Виниций Джуниор
критики фенове реал мадрид байерн мюнхен уесли снайдер трансфер мнение картони едуардо камавинга

Най - важното

Треньорът на Лудогорец: Целта е Купата на България!

Треньорът на Лудогорец: Целта е Купата на България!

"Затвори си устата!“ – скандал между Винисиус и Белингам
Арда спъна Лудогорец за радост на Левски

Арда спъна Лудогорец за радост на Левски
Случва се! Шумахер се омъжва за приятеля си пред телевизионни камери

Случва се! Шумахер се омъжва за приятеля си пред телевизионни камери

Последни новини

Тияна Айфон, оръжия и наркотици: Съдията на Байерн-Реал лежал в ареста!

Тияна Айфон, оръжия и наркотици: Съдията на Байерн-Реал лежал в ареста!
Треньорът на Лудогорец: Целта е Купата на България!

Треньорът на Лудогорец: Целта е Купата на България!
След Меси и Роналдо идва Синер? Милиардер направи сензационно сравнение

След Меси и Роналдо идва Синер? Милиардер направи сензационно сравнение
Инфантино за Иран: Просто трябва да дойдат и да играят в САЩ

Инфантино за Иран: Просто трябва да дойдат и да играят в САЩ
