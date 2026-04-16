"Затвори си устата!“ – скандал между Винисиус и Белингам

Втори пореден сезон без голям трофей за Реал?

Сериозно напрежение избухна в редиците на Реал Мадрид след отпадането на отбора от Шампионската лига. В края на реванша срещу Байерн Мюнхен камерите уловиха напрегнат момент между Винисиус Жуниор и Джуд Белингам.

Реплика, която показва напрежението

В 83' бразилецът задържа топката, вместо да подаде към свободния Белингам в наказателното поле. "Кралете" загубиха владението, а английският национал демонстрира недоволството си с видими жестове.

След спиране на играта Винисиус не му остана длъжен. Според телевизионния канал Movistar+, думите му към съотборника са били: „Какво искаш? Какво искаш? Затвори си устата!“

Подобна реакция ясно подсказва за напрежение в съблекалнята на „кралския клуб“ в момент, когато сезонът се развива далеч под очакванията.

Втори пореден сезон без голям трофей?

След отпадането от Шампионската лига Реал е изправен пред реалната опасност да завърши втори пореден сезон без значима титла.

В рамките на последните две години мадридчани вече са загубили седем турнира, а шансовете им да спечелят Ла Лига изглеждат минимални.

Единствените отличия в този период остават: Суперкупата на УЕФА и Междуконтиненталната купа.

През последните два сезона грандът от "Бернабеу" влизаше като фаворит във всички основни турнири:

Миналия сезон:

второ място в Ла Лига
финал в Купата на краля
финал в Суперкупата на Испания
отпадане на четвъртфинал в Шампионската лига

Настоящия сезон:

загубен финал за Суперкупата
ранно отпадане за Купата на краля
вероятно второ място в първенството
ново отпадане на четвъртфинал в Шампионската лига

Въпреки че тимът редовно достига до решаващите фази, липсата на трофеи започва да тежи сериозно в съблекалнята.

Най-слабата серия от две десетилетия

Последният подобен период без голям трофей за Реал Мадрид датира от сезон 2020/21, когато тимът остана без отличия след:

второ място в Ла Лига
полуфинал в Шампионската лига
ранно отпадане за Купата
неуспех в Суперкупата

Още по-притеснителна е статистиката в исторически план — два поредни сезона без победа в нито едно от осемте ключови състезания не се бяха случвали от периода 2004-2006 г.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Байерн Мюнхен и Реал Мадрид

Байерн Мюнхен
Байерн Мюнхен
4 : 3
Реал Мадрид
Реал Мадрид
69%
Притежание на топката
31%
15
Точни удари
7
6
Неточни удари
5
82
Опасни атаки
26
10
Нарушения
12
9
Корнери
2
2
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион:

Състави

1
44 2 4 27
6 45
17 7 14
9
10 7
21 5 8 15
12 3 22 23
13
Мануел Нойер
Йосип Станишич
Дайот Упамекано
Джонатан Тах
Конрад Лаймер
Джошуа Кимич
Александър Павлович
Майкъл Олиз
Серж Гнабри
Луис Диас
Хари Кейн
Андрий Лунин
Трент Александър-Арнолд
Едер Милитао
Антонио Рюдигер
Ферланд Менди
Брахим Диас
Джуд Белингам
Федерико Валверде
Арда Гюлер
Килиан Мбапе
Виниций Джуниор
