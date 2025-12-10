Кошмарът на Манчестър Сити отново е тук!

Най-играният мач в последните 13 години. За пети пореден сезон Реал Мадрид се изправя срещу Манчестър Сити. „Гражданите“ се срещат със своя кошмар - Килиан Мбапе, който превръща всеки мач със Сити в лов, а „гражданите“ винаги се оказват неговата плячка.

Кошмарът на Манчестър Сити

Манчестър Сити определено е най-любимият съперник на Килиан Мбапе. Французинът е отбелязал повече голове срещу „гражданите“, отколкото срещу всеки друг съперник в Шампионската лига.

В 7 мача, с 3 различни отбора, световният шампион с Франция е вкарал 7 гола срещу Сити. Сити се превръща в любимата жертва на Мбапе още в дебютния му сезон в Шампионската лига. Тогава с Монако той достига полуфиналите на турнира, елиминирайки Сити още на осминафиналите. В двата мача Мбапе отбелязва своите първи две попадения в Шампионската лига.

Историята се повтаря и след рекордния му трансфер на „Парк де Пренс“ – срещу Сити Мбапе вкарва 2 гола в 3 мача. Миналия сезон, вече с екипа на Реал Мадрид, французинът собственоръчно изхвърли „гражданите“ от Шампионската лига с гол в първия мач и хеттрик в плейофите след основната фаза на турнира.

Съвременна класика

Европейските титани Реал Мадрид и Манчестър Сити се готвят за 15-ия си мегасблъсък в Шампионската лига – дуел, който вече е класика на модерния европейски футбол. От първата им среща през сезон 2012/13 няма друга двойка, която да се е изправяла толкова често един срещу друг.

Реал Мадрид е почти непробиваем срещу Манчестър Сити – от последните седем срещи „белите“ имат 4 победи, 2 равенства и само 1 загуба. „Лос бланкос“ имат само една победа в последните пет шампионатни мача, но европейските им домакинства са почти непробиваеми: пет победи в последните шест мача у дома и гол в 38 поредни двубоя на „Бернабеу“ в Шампионската лига, третата най-дълга серия в историята на турнира.

Реал са добре позиционирани в топ 8 на турнира, но Манчестър Сити дебне само на два пункта зад мадридчани и пристига с настроение след три поредни победи във Висшата лига.

