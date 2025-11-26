bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Копенхаген награди феновете на Кайрат, а после ги наказа

Голово шоу в Дания

Копенхаген награди феновете на Кайрат, а после ги наказа
Reuters

Копенхаген постигна ценна победа срещу Кайрат в петия кръг на Шампионската лига. Датският гранд поведе с 3:0, но допусна два гола в заключителните минути и се наложи да се отбранява, за да стигне до трите точки.

Какво се случи?

Преди да започне срещата от Копенхаген показаха изключително спортсменство, като от отбора наградиха 10-те фена на Кайрат, който пропътуваха разстоянието от Алмати до датската столица, за да гледат мача. А привържениците на домакините аплодираха вярността на противниковите запалянковци.

Мачът започна без особено много положения пред двете врати. Въпреки това в 26' Копенхаген откри резултата. 17-годишният Виктор Дадасон получи пас на празна врата и с гърди отбеляза второто си попадение в Шампионската лига.

Датският гранд обаче не спря дотук. След началото на второто полувреме напълно взе инициативата в срещата и заслужено стигна до още две попадения във вратата на Кайрат. Първо в 59' Джордан Ларсон не остави шансове на вратаря от бялата точка след прецизно изпълнение.

Снимка: Reuters

В 73' бразилецът Роберт стреля към вратата и благодарение на рикошет ударът стана неспасяем за вратаря на гостите от Казахстан.

Кайрат все пак стигна до гол чрез Дастан Сатпаев. Стражът на Копенхаген се забави с изритването на топката и това позволи на Сатпаев да се възползва от грешката на вратаря.

В заключителните секунди на редовното време резултатът стана 3:2. Олжан Байбек успя да премине през защитник в бяло и сам срещу вратаря бе безпогрешен. Напрежението остана в наказателното поле на Копенхаген, но играчите на Якуб Нееструп извоюваха ценни три точки.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол шампионска лига дания казахстан кайрат копнехаген

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Любо Минчев пред bTV: Има тръпка, но има и напрежение (ВИДЕО)

Любо Минчев пред bTV: Има тръпка, но има и напрежение (ВИДЕО)
Готови за битката на века: Дубай очаква Пулев – Гасиев! (ВИДЕО)

Готови за битката на века: Дубай очаква Пулев – Гасиев! (ВИДЕО)
Размина му се! Роналдо извади страшен късмет

Размина му се! Роналдо извади страшен късмет
Треньорът на Лудогорец се зарече: Заедно ще се вдигнем!

Треньорът на Лудогорец се зарече: Заедно ще се вдигнем!

"Вие сте избрани!“ – Пини Гершон със силни думи към националите

Последни новини

Давид Луис показа, че годините нямат значение

Давид Луис показа, че годините нямат значение
live
НА ЖИВО: Арсенал - Байерн и останалите късни мачове в Шампионска лига

НА ЖИВО: Арсенал - Байерн и останалите късни мачове в Шампионска лига
Ужас в Боливия: Масов бой със 17 червени картона (ВИДЕО)

Ужас в Боливия: Масов бой със 17 червени картона (ВИДЕО)
Най-великите футболни моменти

Най-великите футболни моменти
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV