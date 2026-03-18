Ламин Ямал подобрява нов рекорд?

След драматично равенство 1:1 в първия мач от осминафиналите в Шампионската лига, Барселона се прибира у дома с мисията да довърши започнатото срещу възродения Нюкасъл.

След като изравни дълбоко в добавеното време, Ламин Ямал е на път да подобри нов рекорд. Ако отбележи повече от 1 гол в реванша, тийнейджърът ще задмине постижението на Килиан Мбапе за най-много голове преди навършване на 19-годишна възраст в Шампионската лига (10).

Скорошна форма

Каталунците идват с настроение след гръмко 5:2 над Севиля и продължават да водят в Ла Лига. На „Камп Ноу“ рядко бъркат – вкарват във всеки от последните си 16 домакински мача в ШЛ със средно над 3 гола! Историята също е на тяхна страна – 10 поредни пъти са продължавали напред след равенство като гости в първия мач.

Само в 1 от последните си 29 мача в Шампионската лига Барселона не е отбелязвала, но има и обратна страна – в последните 12 срещи в турнира каталунците не са запазвали мрежата си суха.

„Свраките“ обаче не са за подценяване. След победа като гост на Челси и серия от 6 мача без загуба в турнира, те идват с увереност и надежда. Отборът на вече показа характер срещу ПСЖ и Леверкузен, измъквайки се от трудни ситуации.

Кой ще продължи?