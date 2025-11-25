bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Леверкузен е готов да развали юбилея на Гуардиола и Холанд

Първи мач в историята на евротурнирите между Манчестър Сити и Байер Леверкузен

Reuters

За първи път в историята на европейските клубни турнири Манчестър Сити и Байер Леверкузен ще се изправят един срещу друг. Погледите обаче ще са насочени към "аспирините" в тази среща.

Защо?

Защото съставът на Каспер Хюлманд може да вгорчи още повече настроението на Сити, след като отборът загуби с 1:2 от Нюкасъл през уикенда и се отдалечи още повече от първенеца във Висшата лига - Арсенал.

Снимка: Reuters

Това обаче едва ли ще има значение за Пеп Гуардиола, който ще ръководи своя мач №100 в Шампионската лига начело на "гражданите". Испанският специалист ще стане едва третият мениджър, достигнал подобно постижение с английски клуб след сър Алекс Фъргюсън (190 с Манчестър Юнайтед) и Арсен Венгер (177 с Арсенал).

Манчестър Сити все още е непобеден в Турнира на богатите (3 победи и 1 равенство), като държи първото място по няколко показателя - най-много успешни подавания (2511), точност на подаванията (91,9%) и най-много поредни подавания без загубено владение на топката (95).

Снимка: Reuters

Разбира се, няма как да пропуснем и Арлинг Холанд. Норвежката звезда на върха на атаката ще запише своя мач №50 в Шампионската лига и, със сигурност, ще иска да го отпразнува с попадение.

В досегашните си 49 срещи той има 54 гола, включително 10 в последните му 9 мача срещу немски съперници.

Също така Холанд може за втори път в кариерата си да отбележи в 6 последователни мача, като първият път бе с екипа на Борусия Дортмунд в периода октомври 2020 г. - март 2021 г.

Снимка: Reuters

Статистиката е на страната на Манчестър Сити, като "гражданите" са спечелили всеки от последните си 13 домакински мача в Шампионската лига срещу немски съперник с общ резултат 49-13, губейки само един от последните си 24 европейски мача срещу отбори от Бундеслигата.

За разлика от тях, Леверкузен загуби осем от последните си 10 гостувания в Турнира на богатите срещу английски отбори.

Интересното също е, че суперкомпютърът ОРТА дава 72,7% шанс за победа на Манчестър Сити.

Снимка: Reuters

