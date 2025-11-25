Байер развали юбилея на Гуардиола и Холанд

Байер Леверкузен вгорчи юбилея на Пеп Гуардиола и Арлинг Холанд, побеждавайки Манчестър Сити с 2:0 на Етихад Стейдиъм.

Това бе мач №100 в Шампионската лига за испанския наставник като мениджър на "гражданите" и мач №50 за Холанд в Турнира на богатите.

Шок на Етихад

Гуардиола заложи на по-резервен състав, оставайки на скамейката много от звездите си, включително и норвежката голова машина.

Логично, срещата започна с натиск на Манчестър Сити, като още в 4' след корнер дойде и първата сериозна ситуация, при която Нейтън Аке изпробва рефлекса на Марк Флекен.

Снимка: Reuters

Изненадващо обаче Байер Леверкузен поведе в резултата. Алехандро Грималдо изведе "аспирините" напред, след като бе оставен сам след добре организирана атака.

Интересното е, че Грималдо е продукт на школата на Барселона и прави дебюта си за втория отбор, когато Гуардиола е треньор на първия.

Левият бек се превърна в играча с най-много попадения за Леверкузен този сезон - 8.

Снимка: Reuters

До края на полувремето Манчестър Сити натискаше и търсеше гола, но топката така и не попадаше в целта.

Леверкузен шокира Сити и в началото на второто полувреме. След страхотно центриране на Ибрахим Маза в наказателното поле, Патрик Шик се извиси и матира Джеймс Трафорд.

В 63' Холанд се появи в игра и записа 50-ия си мач в Шампионската лига.

Снимка: Reuters

До края на срещата Сити натискаше, но Леверкузен се бори със зъби и нокти, за да спечели така важните три точки и да се изкачи до 13-о място в класирането.

В герой за отбора на Каспер Хюлманд се превърна вратарят Флекен, който бе като истинска стена пред футболистите на Манчестър Сити и помогна на Леверкузен да стане първия германски отбор, който печели на Етихад от 2013 г. насам.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Манчестър сити и Байер Леверкузен