Байер развали юбилея на Гуардиола и Холанд

Грималдо и Шик шокираха Манчестър Сити

Байер развали юбилея на Гуардиола и Холанд
Reuters

Байер Леверкузен вгорчи юбилея на Пеп Гуардиола и Арлинг Холанд, побеждавайки Манчестър Сити с 2:0 на Етихад Стейдиъм. 

Това бе мач №100 в Шампионската лига за испанския наставник като мениджър на "гражданите" и мач №50 за Холанд в Турнира на богатите.

Шок на Етихад

Гуардиола заложи на по-резервен състав, оставайки на скамейката много от звездите си, включително и норвежката голова машина.

Логично, срещата започна с натиск на Манчестър Сити, като още в 4' след корнер дойде и първата сериозна ситуация, при която Нейтън Аке изпробва рефлекса на Марк Флекен.

Снимка: Reuters

Изненадващо обаче Байер Леверкузен поведе в резултата. Алехандро Грималдо изведе "аспирините" напред, след като бе оставен сам след добре организирана атака.

Интересното е, че Грималдо е продукт на школата на Барселона и прави дебюта си за втория отбор, когато Гуардиола е треньор на първия.

Левият бек се превърна в играча с най-много попадения за Леверкузен този сезон - 8.

Снимка: Reuters

До края на полувремето Манчестър Сити натискаше и търсеше гола, но топката така и не попадаше в целта.

Леверкузен шокира Сити и в началото на второто полувреме. След страхотно центриране на Ибрахим Маза в наказателното поле, Патрик Шик се извиси и матира Джеймс Трафорд.

В 63' Холанд се появи в игра и записа 50-ия си мач в Шампионската лига.

Снимка: Reuters

До края на срещата Сити натискаше, но Леверкузен се бори със зъби и нокти, за да спечели така важните три точки и да се изкачи до 13-о място в класирането. 

В герой за отбора на Каспер Хюлманд се превърна вратарят Флекен, който бе като истинска стена пред футболистите на Манчестър Сити и помогна на Леверкузен да стане първия германски отбор, който печели на Етихад от 2013 г. насам.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Манчестър сити и Байер Леверкузен

Манчестър сити
Манчестър сити
0 : 2
Байер Леверкузен
Байер Леверкузен
55%
Притежание на топката
45%
15
Точни удари
6
4
Неточни удари
1
117
Опасни атаки
20
4
Нарушения
8
9
Корнери
3
1
Засади
1
4-3-3
Формация
5-3-2
Стадион: Etihad Stadium

Състави

1
45 5 6 21
82 14 4
52 7 26
14 35
30 24 10
19 4 5 44 20
1
Джеймс Трафорд 1 Джеймс Трафорд
Абдукодир Хусанов 45 Абдукодир Хусанов
Джон Стоунс 5 Джон Стоунс
Нейтън Аке 6 Нейтън Аке
Райън Айт Нури 21 Райън Айт Нури
Р. Луис 82 Р. Луис
Нико Гонсалес 14 Нико Гонсалес
Тияни Райндерс 4 Тияни Райндерс
Оскар Боб 52 Оскар Боб
Омар Мармуш 7 Омар Мармуш
Савио Морейра де Оливейра 26 Савио Морейра де Оливейра
Марк Флекен 1 Марк Флекен
Ърнест Поку 19 Ърнест Поку
Джарел Куанса 4 Джарел Куанса
Лоик Баде 5 Лоик Баде
Жануел Белосян 44 Жануел Белосян
Алекс Грималдо 20 Алекс Грималдо
Ибрахим Маза 30 Ибрахим Маза
Алейкс Гарсия 24 Алейкс Гарсия
Малик Тилман 10 Малик Тилман
Патрик Шик 14 Патрик Шик
35
Тагове:

футбол англия манчестър сити шампионска лига германия байер леверкузен победа граждани пеп гуардиола Етихад арлинг холанд патрик шик аспирини алехандро грималдо

