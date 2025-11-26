bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Може ли ПСВ отново да спъне Ливърпул (ФАКТФАЙЛ)

Гледайте срещата от 22:00 ч. ексклузивно на VOYO.BG

Може ли ПСВ отново да спъне Ливърпул (ФАКТФАЙЛ)
Reuters

Какво се случва с Ливърпул този сезон? Мърсисайдци нямат нищо общо с миналата кампания, когато спечелиха Висшата лига.

Сега отборът, воден от Арне Слот се намира на 12-а позиция в първенството на Англия и то с отрицателна голова разлика.

Въпреки това обаче в Шампионската лига Ливърпул може да запише трета пордна победа. Съперник е ПСВ, а успехите срещу Айнтрахт Франкфурт (5:1) и Реал Мадрид (1:0) поддържат самочувствието на отбора.

Снимка: Reuters

ФАКТФАЙЛ

Срещу ПСВ "червените" могат да запишат няколко забележителни постижения. Те се нуждаят от един гол, за да стигнат 500 попадения на "Анфийлд" във всички европейски турнири.

Също така Ливърпул се нуждае от 1 гол, за да има 500 попадения изобщо в Шампионската лига.

Снимка: Reuters

Мохамед Салах може да стане едва четвъртият играч на мърсисайдци с поне 90 мача в Турнира на богатите след Джейми Карагър (150), Стивън Джерард (130) и Сами Хюпия (94).

Египтянинът се нуждае и от две попадения, за да се превърне в първия африканец с 50 гола в Шампионската лига.

Снимка: Reuters

Последният път, когато тези два отбора се изправиха един срещу друг бе миналия сезон отново в основната фаза. Тогава Ливърпул загуби с 2:3, като акцентът в срещата падва върху младока Амара Нало, който си изкара червен картон след само 5 минути игра.

ПСВ пък е отборът, срещу който Арне Слот се е изправял най-много пъти - 11.

Снимка: Reuters

Ще успее ли отново нидерладският шампион да спъне Ливърпул? Гледайте сблъсъка от 22:00 ч. ексклузивно на онлайн платформата VOYO.BG.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

футбол англия ливърпул шампионска лига псв висша лига голове мохамед салах Нидерландия Арне Слот турнира на богатите

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Байер развали юбилея на Гуардиола и Холанд (ВИДЕО)

Байер развали юбилея на Гуардиола и Холанд (ВИДЕО)
След 2191 дни Моуриньо най-после спечели мач в Шампионска лига (ВИДЕО)

След 2191 дни Моуриньо най-после спечели мач в Шампионска лига (ВИДЕО)
Реал излъга Апоел пред погледа на Хулио Веласкес

Реал излъга Апоел пред погледа на Хулио Веласкес
Заедно към върха: Волейболната федерация награди легенди (ВИДЕО)

Заедно към върха: Волейболната федерация награди легенди (ВИДЕО)
Пред очите на мама! Динамо пречупи Мони и Гибона в Москва

Пред очите на мама! Динамо пречупи Мони и Гибона в Москва

Последни новини

Пред очите на мама! Динамо пречупи Мони и Гибона в Москва

Пред очите на мама! Динамо пречупи Мони и Гибона в Москва
13-ият опит на Марсилия се оказа фатален за Нюкасъл (ВИДЕО)

13-ият опит на Марсилия се оказа фатален за Нюкасъл (ВИДЕО)
Ювентус измъкна 3 точки от преспите на Бодьо (ВИДЕО)

Ювентус измъкна 3 точки от преспите на Бодьо (ВИДЕО)
Три отменени гола не спряха Челси да прегази Барселона (ВИДЕО)

Три отменени гола не спряха Челси да прегази Барселона (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV