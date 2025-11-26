Може ли ПСВ отново да спъне Ливърпул (ФАКТФАЙЛ)

Какво се случва с Ливърпул този сезон? Мърсисайдци нямат нищо общо с миналата кампания, когато спечелиха Висшата лига.

Сега отборът, воден от Арне Слот се намира на 12-а позиция в първенството на Англия и то с отрицателна голова разлика.

Въпреки това обаче в Шампионската лига Ливърпул може да запише трета пордна победа. Съперник е ПСВ, а успехите срещу Айнтрахт Франкфурт (5:1) и Реал Мадрид (1:0) поддържат самочувствието на отбора.

ФАКТФАЙЛ

Срещу ПСВ "червените" могат да запишат няколко забележителни постижения. Те се нуждаят от един гол, за да стигнат 500 попадения на "Анфийлд" във всички европейски турнири.

Също така Ливърпул се нуждае от 1 гол, за да има 500 попадения изобщо в Шампионската лига.

Мохамед Салах може да стане едва четвъртият играч на мърсисайдци с поне 90 мача в Турнира на богатите след Джейми Карагър (150), Стивън Джерард (130) и Сами Хюпия (94).

Египтянинът се нуждае и от две попадения, за да се превърне в първия африканец с 50 гола в Шампионската лига.

Последният път, когато тези два отбора се изправиха един срещу друг бе миналия сезон отново в основната фаза. Тогава Ливърпул загуби с 2:3, като акцентът в срещата падва върху младока Амара Нало, който си изкара червен картон след само 5 минути игра.

ПСВ пък е отборът, срещу който Арне Слот се е изправял най-много пъти - 11.

Ще успее ли отново нидерладският шампион да спъне Ливърпул?

