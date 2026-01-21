bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
НА ЖИВО: Марсилия - Ливърпул и останалите късни мачове в Шампионска лига

Champions TV предлага пряко комбинирано предаване

НА ЖИВО: Марсилия - Ливърпул и останалите късни мачове в Шампионска лига

Свикнахте ли вече, че най-интересните положения от късните мачове в Шампионската лига си имат свой дом?

И днес, на 21 януари, ще има Champions TV. Платформата ще ви покаже всичко най-интересно от късните срещи - голове, интригуващи положения, картони, намеса на VAR

Тази вечер продължава седмият кръг от основната фаза.

Кои мачове може да гледате?

Марсилия - Ливърпул
Ювентус - Бенфика
Аталанта - Атлетик Билбао
Байерн - Юнион Сен Жилоа
Нюкасъл - ПСВ
Славия Прага - Барселона
Челси - Пафос

Всички те едновременно и безплатно можете да гледате на Champions TV. Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси: btvsport.bgsportal.bg и maxsport.live

Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига.

Снимка: uefa.com

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, но това далеч не е всичко!

Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV!

