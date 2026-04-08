НА ЖИВО: ПСЖ - Ливърпул (1:0)

Край на първото полувреме! ПСЖ води с 1:0 след невероятно изпълнение на Дезире Дуе. Ливърпул пък нямаше точен удар към вратата на домакините

40' - Най-после Ливърпул създаде нещо интересно. Флориан Вирц подаде към Джереми Фримпонг, който с удар от воле от близка дистанция не успя да уцели вратата и топката излезе в аут

37' - Опасна атака за ПСЖ. Нуно Мендеш изведе Дуе сам срещу вратаря на Ливърпул, но Мамардашвили остави отбора си в мола

11' - ГОООООООООООООЛ! ПСЖ повежда в резултата. Дезире Дуе с техничен изстрел от ъгъла на наказателното поле матира Гиорги Мамардашвили!

1' - Начало на мача

Първо полувреме

Стартови състави

ПРЕВЮ

Арне Слот все повече си навлича гнева на феновете на Ливърпул и най-вероятно и търпението на ръководството ще се изчерпа скоро. Единственият шанс за трофей на мърсисайдци остана Шампионската лига. А там ги очаква сериозно изпитание - ПСЖ.

Настоящият носител на най-престижния европейски клубен трофей отстрани Челси с общ резултат 8:2, с което показа, че няма лесно да даде трофея.

Ливърпул е в серия от само една победа в последните 4 мача и тя беше срещу Галатасарай в реванша от 1/8-финалите в Шампионската лига. Мърсисайдци 3 поредни кръга изпускат точки във Висшата лига, което вместо на трето, ги поставя на пето място, застрашавайки шансовете им следващия сезон да бъдат отново сред най-добрите в Европа.

Преди седмицата съставът на Арне Слот загуби катастрофално с 0:4 от Манчестър Сити в 184-финалите на ФА къп, като след мача феновете на "червените" пееха песента на...Чаби Алонсо.

Именно испанецът е на първо място сред мениджърите, за които се спекулира, че ще поемат Ливърпул през лятото, след като Арне Слот бъде уволнен. Засега обаче няма нищо официално, въпреки че ако мърсисайдци завършат без трофей и извън квотите за Шампионска лига, то тогава нидерландецът най-вероятно ще се сбогува с "Анфийлд".

ПСЖ пък е в серия от четири поредни победи и вече се откъсва на Ланс във френската Лига 1, като уверено върви към поредна титла.

През миналия сезон Ливърпул и ПСЖ се срещнаха на 1/8-финалите в Шампионската лига, като в първия мач "червените" победиха с 1:0, благодарение на страхотните намеси на Алисън Бекер и късното попадение на Харви Елиът.

На "Анфийлд" обаче ролите се размениха и Джанлуиджи Донарума спаси ПСЖ от загуба, като докара мача до дузпи, където той самият спаси 2 и изпрати отбора си напред, който впоследствие и триумфира за първи път в своята история.

А през сезон 2018/19 двата отбора се срещнаха в груповата фаза на Турнира на богатите. В първата среща Ливърпул победи с 3:2, а след това загуби с 1:2 на "Парк де Пренс". Интересното е, че тогава мърсисайдци вдигнаха "Ушатата" за шести път.

Сега пред Ливърпул стои най-голямото предизвикателство през този сезон. Може ли Арне Слот да си спаси работата (поне временно) или ПСЖ ще вземе скалпа на още един английски отбор?

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Ливърпул