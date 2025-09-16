bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
ГЛЕДАЙ ТУК: Реал - Марсилия и останалите късни мачове в Шампионска лига

Champions TV предлага пряко комбинирано предаване

ГЛЕДАЙ ТУК: Реал - Марсилия и останалите късни мачове в Шампионска лига

Втори сезон в Шампионска лига с новия формат, който спечели много фенове по света заради невероятно интересните сблъсъци, които ни предложи. А какво по-хубаво от това да можеш да проследиш всички най-интересни мачове в реално време?

Благодарение на Champions TV, за трета поредна година това е факт! Комбинираното предаване ще ви направи съпричастни с всичко, което се случва по терените. Във всеки един миг и за всяка част от секундата ще знаете на кой стадион е вкаран гол, кой е голмайсторът, къде е отсъдена дузпа, червен картон или има VAR.

И всичко това - напълно безплатно и без регистрация! Звучи като сън, но е реалност!

Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси: btvsport.bgsportal.bg и maxsport.live

Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига.

Как работи Champions TV?

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, но това далеч не е всичко!

В първата седмица от УЕФА Шампионска лига и в четвъртък, като тези мачове отново може да проследите на платформата Champions TV тук: https://btvsport.sportal.bg/championstv/

Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV!

Новината е факт: Никола Цолов ще кара във Формула 2!

Шампионската лига се завръща с пълния си блясък!

Родната борба в траур: Почина шеф на федерацията

Избраха Димитър Бербатов за скок в бъдещето

Валентин Илиев се завърна в ЦСКА

Валентин Илиев се завърна в ЦСКА

Ще живееш в сърцето ми: Скръбта на Биляна Дудова

Новината е факт: Никола Цолов ще кара във Формула 2!

Родната борба в траур: Почина шеф на федерацията

