bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

НА ЖИВО: Реал - Сити и останалите късни мачове в Шампионска лига

Champions TV предлага пряко комбинирано предаване

НА ЖИВО: Реал - Сити и останалите късни мачове в Шампионска лига

Свикнахте ли вече, че най-интересните положения от късните мачове в Шампионската лига си имат свой дом?

И днес, на 10 декември, ще има Champions TV. Платформата ще ви покаже всичко най-интересно от късните срещи - голове, интригуващи положения, картони, намеса на VAR

Кои мачове може да гледате?

Тази вечер е втора от шестия кръг в основната фаза, а късните мачове са: 

Реал Мадрид - Манчестър Сити
Атлетик Билбао - Пари Сен Жермен
Брюж - Арсенал
Байер Леверкузен - Нюкасъл
Бенфика - Наполи
Борусия Дортмунд - Бодьо Глимт
Ювентус - Пафос

Всички те едновременно и безплатно можете да гледате на Champions TV. Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси: btvsport.bgsportal.bg и maxsport.live

Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига.

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, но това далеч не е всичко!

Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Реал Мадрид
срещу
Манчестър сити
10.12.2025 22:00
Тагове:

предаване манчестър сити шампионска лига реал мадрид шампионската лига пряко на живо champions tv комбинирано

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Мурат Гасиев: Дали Кубрат е стар? 44 е само число (ВИДЕО)

Мурат Гасиев: Дали Кубрат е стар? 44 е само число (ВИДЕО)
Епизод 4: Белмекен – Циновиц – Дубай (ВИДЕО)

Епизод 4: Белмекен – Циновиц – Дубай (ВИДЕО)
Разследват и мачове от Лига Европа за черно тото

Разследват и мачове от Лига Европа за черно тото
Арне Слот постави условие на Мохамед Салах

Арне Слот постави условие на Мохамед Салах
Развод!? Съпругата на Гуардиола се изнесе окончателно

Развод!? Съпругата на Гуардиола се изнесе окончателно

Последни новини

Разследват и мачове от Лига Европа за черно тото

Разследват и мачове от Лига Европа за черно тото
Най-известните близнаци във футбола (ГАЛЕРИЯ)

Най-известните близнаци във футбола (ГАЛЕРИЯ)
Обижданият Асен Митков няма да играе заради болка (ВИДЕО)

Обижданият Асен Митков няма да играе заради болка (ВИДЕО)
Мурат Гасиев: Дали Кубрат е стар? 44 е само число (ВИДЕО)

Мурат Гасиев: Дали Кубрат е стар? 44 е само число (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV