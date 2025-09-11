bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Няма ПСЖ, няма Реал: Суперкомпютър определи победителя в ШЛ

По-малко от седмица до старта на основната фаза

Нито носителят на трофея Пари Сен Жермен, нито рекордьорът по триумфи - Реал Мадрид, ще спечели Шампионската лига през настоящия сезон. Това показват изчисленията на суперкомпютъра на Opta.

Всъщност в сметките на изкуствения интелект не фигурира нито един от шампионите през последните 5 издания на турнира (2021-2025).

Снимка: Reuters

Прогнозата

Фаворитът на Opta за спечелването на континенталната надпревара е Ливърпул. Процентът, който изкуственият интелект дава на английския шампион е 20,4% - повече от всеки друг. Мърсисайдци са шесткратни носители на трофея в Шампионска лига, а за последно ликуваха през 2020 г., когато във финала победиха друг английски тим - Тотнъм.

Изненадващото второ място заема Арсенал. "Артилеристите" никога на са печелили турнира, но през последните два сезона са неизменно във фазата на елиминациите. През миналата година лондонският клуб стигна до полуфиналите, но отпадна от бъдещия шампион Пари Сен Жермен.

Третото място е отредено именно на ПСЖ. Шокиращо Реал Мадрид е седми.

Снимка: Reuters

Топ 10

1. Ливърпул - 20.4%
2. Арсенал - 16%
3. ПСЖ - 12.1%
4. Манчестър Сити и Барселона - 8.4%
6. Челси - 7%
7. Реал Мадрид - 5.8%
8. Байерн Мюнхен - 4.3%
9. Интер Милано и Нюкасъл Юнайтед - 3%

Остава по-малко от седмица преди старта на Шампионска лига. Късните часове във вторник и сряда ще бъдат резервирани за европейски футбол от най-висока класа. 36 отбора ще премерят сили в опит да завоюват най-престижния европейски клубен трофей.

Champions TV

За поредна година мачовете в ден сряда ще може да гледате на живо в каналите на bTV Media Group. В специалните ни студиа ще ви предложим анализи, коментари и много интересно видеосъдържание.

И този сезон: Champions TV - всички късни мачове в Шампионската лига едновременно

До финала на 30 май 2026 г. на "Пушкаш арена" в Будапеща предстоят много вълнуващи битки, които българските ценители на футбола и на УЕФА Шампионска лига ще могат да проследят по възможно най-уникалния, най-специалния, най-драматичния и спиращ дъха начин – чрез Champions TV!

Какво е УЕФА Шампионска лига без Champions TV?

Всеки вторник и всяка сряда, а в първия кръг и в четвъртък, абсолютно всички късни мачове от програмата на основната фаза ще могат да бъдат проследени едновременно, напълно безплатно и без регистрация с комбинирано предаване.

Може да го направите като отидете на два адреса:

btvsport.bg

Или Sportal.bg

На двата адреса, всеки вторник и всяка сряда ще ви очаква статия НА ЖИВО, в която ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига едновременно!

Този линк е билет за нестихващи емоции:

https://btvsport.sportal.bg/championstv/

Как работи Champions TV?

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформа, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Crystal Palace

Ливърпул
Ливърпул
1 : 1
Crystal Palace
Crystal Palace
69%
Притежание на топката
31%
12
Точни удари
6
2
Неточни удари
2
87
Опасни атаки
23
7
Нарушения
10
11
Корнери
0
1
Засади
2
4-2-3-1
Формация
3-4-2-1
Стадион: Anfield

Състави

1
84 5 4 26
38 17
11 8 18
7
14
7 10
12 19 18 3
26 5 8
1
Алисън 1 Алисън
Конър Брадли 84 Конър Брадли
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Къртис Джоунс 17 Къртис Джоунс
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Луис Диас 7 Луис Диас
Дийн Хендерсън 1 Дийн Хендерсън
Крис Ричардс 26 Крис Ричардс
Maxence Lacroix 5 Maxence Lacroix
Джеферсън Лерма 8 Джеферсън Лерма
Даниел Муньос 12 Даниел Муньос
Уил Хюз 19 Уил Хюз
Даичи Камада 18 Даичи Камада
Тирик Мичъл 3 Тирик Мичъл
Исмаила Сар 7 Исмаила Сар
Еберечи Езе 10 Еберечи Езе
Жан-Филип Матета 14 Жан-Филип Матета

Срещата по минути

90+5′ Жълт картон за Върджил ван Дайк
Матей Франса влезе на мястото на Ромен Есе 90+3′
85′ Харви Елиът влезе на мястото на Андрю Робъртсън
84′ Мохамед Салах отбеляза гол!
Ромен Есе е сменен от Уил Хюз 79′
69′ Ватару Ендо влезе на мястото на Луис Диас
68′ Директен червен картон за Райън Грейвънбърч
Едуард Нкетия влезе на мястото на Жан-Филип Матета 62′
62′ Диого Хота е сменен от Ибрахима Конате
Джъстин Девенни е сменен от Еберечи Езе 62′
61′ Дарвин Нуньес влезе на мястото на Доминик Собослай
61′ Райън Грейвънбърч получи жълт картон
46′ Трент Александър-Арнолд е сменен от Конър Брадли
ГООООЛ! Исмаила Сар беше точен за отбора си 9′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Southampton и Арсенал

Southampton
Southampton
1 : 2
Арсенал
Арсенал
38%
Притежание на топката
62%
5
Точни удари
16
2
Неточни удари
7
34
Опасни атаки
101
7
Нарушения
8
5
Корнери
8
1
Засади
1
5-4-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: St. Mary's Stadium

Състави

30
16 4 5 15 21
34 46 18 26
33
11
41 30 53
17 5
4 15 33 3
22
Арън Рамсдейл 30 Арън Рамсдейл
Юкинари Сугавара 16 Юкинари Сугавара
Флин Даунс 4 Флин Даунс
Джак Стивънс 5 Джак Стивънс
Нейтън Ууд 15 Нейтън Ууд
Чарли Тейлър 21 Чарли Тейлър
Уелингтън 34 Уелингтън
Джей Робинсън 46 Джей Робинсън
Матеус Гонсало Еспаня Фернандес 18 Матеус Гонсало Еспаня Фернандес
C. Ugochukwu 26 C. Ugochukwu
Тайлър Диблинг 33 Тайлър Диблинг
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Бен Уайт 4 Бен Уайт
Якуб Кивиор 15 Якуб Кивиор
Рикардо Калафиори 33 Рикардо Калафиори
Киърън Тиърни 3 Киърън Тиърни
Александър Зинченко 17 Александър Зинченко
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Рахим Стърлинг 30 Рахим Стърлинг
Е. Нванери 53 Е. Нванери
Мартинели 11 Мартинели

Срещата по минути

ГООООЛ! Мартин Одегаард беше точен за отбора си 90′
86′ Йоахим Кай Санда влезе на мястото на C. Ugochukwu
79′ Ще е малка влезе на мястото на Джей Робинсън
79′ Камерън Арчър е сменен от К. Сулемана
Мартин Одегаард влезе на мястото на Е. Нванери 75′
Кай Хаверц влезе на мястото на Мартинели 71′
М. Луис-Скели е сменен от Александър Зинченко 70′
70′ Пол Онуачу е сменен от Рос Стюарт
Леандро Тросар влезе на мястото на Киърън Тиърни 63′
Букайо Сака влезе на мястото на Рахим Стърлинг 63′
56′ Рос Стюарт отбеляза гол!
ГООООЛ! Киърън Тиърни беше точен за отбора си 43′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Brighton & Hove Albion и Ливърпул

Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
3 : 2
Ливърпул
Ливърпул
49%
Притежание на топката
51%
17
Точни удари
12
8
Неточни удари
6
69
Опасни атаки
36
9
Нарушения
8
3
Корнери
3
2
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

1
2 27 29 4
30 20
26 17 8
9
18
8 11 19
10 38
84 5 78 21
1
Барт Вербрюген 1 Барт Вербрюген
Тарик Лампти 2 Тарик Лампти
Матс Вифер 27 Матс Вифер
Ян Пол ван Хеке 29 Ян Пол ван Хеке
Адам Уебстър 4 Адам Уебстър
Первис Еступинан 30 Первис Еступинан
Карлос Балепа Нум Куома 20 Карлос Балепа Нум Куома
Ясин Абас Аяри 26 Ясин Абас Аяри
Янкуба Минтех 17 Янкуба Минтех
Браджан Груда 8 Браджан Груда
Жоао Педро 9 Жоао Педро
Алисън 1 Алисън
Конър Брадли 84 Конър Брадли
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Джарел Куанса 78 Джарел Куанса
Константинос Цимикас 21 Константинос Цимикас
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Харви Елиът 19 Харви Елиът
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо

Срещата по минути

85′ ГООООЛ! Джак Хиншелуд беше точен за отбора си
84′ Хари Хоуъл е сменен от Дани Уелбек
84′ Джак Хиншелуд влезе на мястото на Янкуба Минтех
Ватару Ендо влезе на мястото на Конър Брадли 77′
77′ Жълт картон за Адам Уебстър
74′ Диего Гомес влезе на мястото на Ясин Абас Аяри
73′ Мат О'Райли влезе на мястото на Браджан Груда
69′ ГООООЛ! Каору Митома беше точен за отбора си
65′ Каору Митома е сменен от Саймън Адингра
Къртис Джоунс влезе на мястото на Доминик Собослай 63′
Дарвин Нуньес влезе на мястото на Федерико Киеза 63′
Луис Диас е сменен от Коди Гакпо 63′
ГООООЛ! Доминик Собослай беше точен за отбора си 45+1′
32′ ГООООЛ! Ясин Абас Аяри беше точен за отбора си
ГООООЛ! Харви Елиът беше точен за отбора си 9′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Нюкасъл

Арсенал
Арсенал
1 : 0
Нюкасъл
Нюкасъл
51%
Притежание на топката
49%
7
Точни удари
10
5
Неточни удари
4
61
Опасни атаки
55
9
Нарушения
9
10
Корнери
7
Засади
4-3-3
Формация
3-4-2-1
Стадион: Emirates Stadium

Състави

22
4 12 2 15
49 8 5
41 7 19
14
11 10
23 39 8 21
5 4 33
22
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Бен Уайт 4 Бен Уайт
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Якуб Кивиор 15 Якуб Кивиор
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Ник Поуп 22 Ник Поуп
Фабиан Шер 5 Фабиан Шер
Свен Ботман 4 Свен Ботман
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Джейкъб Мърфи 23 Джейкъб Мърфи
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Валентино Ливраменто 21 Валентино Ливраменто
Харви Барнс 11 Харви Барнс
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън
Александър Исак 14 Александър Исак

Срещата по минути

90+8′ Якуб Кивиор получи жълт картон
Жълт картон за Дан Бърн 90+8′
90+4′ Жълт картон за
90+4′ Жълт картон за Дейвид Рая
Жълт картон за 90+3′
90+3′ Жоржиньо влезе на мястото на Мартин Одегаард
88′ Киърън Тиърни влезе на мястото на Леандро Тросар
81′ получи жълт картон
Джоузеф Уилок е сменен от Харви Барнс 76′
76′ Кай Хаверц влезе на мястото на Букайо Сака
Жълт картон за Емил Крафт 64′
Уилям Осула влезе на мястото на Калъм Уилсън 64′
Емил Крафт влезе на мястото на Свен Ботман 64′
Луис Майли е сменен от Джейкъб Мърфи 63′
55′ Деклан Райс отбеляза гол!
46′ Рикардо Калафиори влезе на мястото на Уилям Салиба

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Арсенал

Ливърпул
Ливърпул
2 : 2
Арсенал
Арсенал
44%
Притежание на топката
56%
10
Точни удари
11
4
Неточни удари
4
38
Опасни атаки
67
13
Нарушения
10
3
Корнери
1
3
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Anfield

Състави

1
84 5 4 26
38 17
11 8 18
7
7 19 11
8 5 23
4 2 15 49
22
Алисън 1 Алисън
Конър Брадли 84 Конър Брадли
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Къртис Джоунс 17 Къртис Джоунс
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Луис Диас 7 Луис Диас
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Бен Уайт 4 Бен Уайт
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Якуб Кивиор 15 Якуб Кивиор
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Мартинели 11 Мартинели

Срещата по минути

90+7′ Отменен гол
Александър Зинченко влезе на мястото на Букайо Сака 88′
83′ Харви Елиът е сменен от Райън Грейвънбърч
79′ Диого Хота е сменен от Луис Диас
Киърън Тиърни влезе на мястото на Леандро Тросар 78′
Рикардо Калафиори е сменен от Бен Уайт 78′
ГООООЛ! Микел Мерино беше точен за отбора си 70′
67′ Дарвин Нуньес влезе на мястото на Къртис Джоунс
67′ Трент Александър-Арнолд влезе на мястото на Конър Брадли
66′ Алексис Мак Алистър влезе на мястото на Коди Гакпо
60′ Жълт картон за Конър Брадли
Мартинели отбеляза гол! 47′
М. Луис-Скели получи жълт картон 43′
Жълт картон за Микел Мерино 34′
21′ Луис Диас отбеляза гол!
20′ Коди Гакпо отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Челси и Ливърпул

Челси
Челси
3 : 1
Ливърпул
Ливърпул
35%
Притежание на топката
50%
14
Точни удари
5
3
Неточни удари
6
37
Опасни атаки
33
10
Нарушения
6
3
Корнери
5
6
Засади
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stamford Bridge

Състави

1
25 23 6 3
45 8
7 20 11
15
20
11 19 18
3 17
66 78 4 21
1
Робърт Санчес 1 Робърт Санчес
Мойсес Кайседо Корозо 25 Мойсес Кайседо Корозо
Тревох Чалоба 23 Тревох Чалоба
Л. Колвил 6 Л. Колвил
Кукурела 3 Кукурела
Ромео Лавия 45 Ромео Лавия
Хоакин Фернандес 8 Хоакин Фернандес
Педро Нето 7 Педро Нето
Коул Палмър 20 Коул Палмър
Нони Мадуеке 11 Нони Мадуеке
Николас Джаксън 15 Николас Джаксън
Алисън 1 Алисън
Трент Александър-Арнолд 66 Трент Александър-Арнолд
Джарел Куанса 78 Джарел Куанса
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Константинос Цимикас 21 Константинос Цимикас
Ватару Ендо 3 Ватару Ендо
Къртис Джоунс 17 Къртис Джоунс
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Харви Елиът 19 Харви Елиът
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Диого Хота 20 Диого Хота

Срещата по минути

90+6′ Коул Палмър прати топката в мрежата.
88′ Рийс Джеймс влезе на мястото на Хоакин Фернандес
ГООООЛ! Върджил ван Дайк беше точен за отбора си 85′
84′ Жълт картон за Джейдън Санчо
Федерико Киеза е сменен от Константинос Цимикас 82′
78′ Мало Густо е сменен от Ромео Лавия
72′ Джейдън Санчо влезе на мястото на Николас Джаксън
Доминик Собослай е сменен от Харви Елиът 69′
Алексис Мак Алистър е сменен от Ватару Ендо 69′
Жълт картон за Джарел Куанса 58′
Дарвин Нуньес е сменен от Диого Хота 58′
Конър Брадли влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд 57′
54′ Жълт картон за Тревох Чалоба
Върджил ван Дайк получи жълт картон 51′
3′ ГООООЛ! Хоакин Фернандес беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и АФК Борнемут

Арсенал
Арсенал
1 : 2
АФК Борнемут
АФК Борнемут
50%
Притежание на топката
50%
12
Точни удари
5
1
Неточни удари
6
39
Опасни атаки
33
7
Нарушения
6
2
Корнери
5
3
Засади
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Emirates Stadium

Състави

22
4 12 2 15
49 8 5
41 7 19
9
16 19 11
12 4
22 27 2 3
13
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Бен Уайт 4 Бен Уайт
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Якуб Кивиор 15 Якуб Кивиор
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Кепа Арисабалага 13 Кепа Арисабалага
Джулиан Арауджо 22 Джулиан Арауджо
Илия Забарни 27 Илия Забарни
Дийн Хуйсен 2 Дийн Хуйсен
Керкез Милош 3 Керкез Милош
Тайлър Адамс 12 Тайлър Адамс
Люис Кук 4 Люис Кук
Маркъс Таверние 16 Маркъс Таверние
Джъстин Клуйверт 19 Джъстин Клуйверт
Dango Ouattara 11 Dango Ouattara
Еванилсън 9 Еванилсън

Срещата по минути

Даниел Джебисън е сменен от Еванилсън 87′
86′ Александър Зинченко е сменен от Бен Уайт
86′ Рахим Стърлинг влезе на мястото на Мартинели
86′ Е. Нванери е сменен от Букайо Сака
ГООООЛ! Еванилсън беше точен за отбора си 75′
74′ Микел Мерино е сменен от Деклан Райс
Дейвид Брукс е сменен от Dango Ouattara 74′
Дийн Хуйсен отбеляза гол! 67′
Антоан Семеньо е сменен от Джъстин Клуйверт 65′
Алекс Скот влезе на мястото на Джулиан Арауджо 65′
Dango Ouattara получи жълт картон 64′
Еванилсън получи жълт картон 58′
34′ Деклан Райс отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Тотнъм

Ливърпул
Ливърпул
5 : 1
Тотнъм
Тотнъм
62%
Притежание на топката
41%
16
Точни удари
3
9
Неточни удари
3
56
Опасни атаки
32
16
Нарушения
13
8
Корнери
5
1
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Anfield

Състави

1
66 5 4 26
38 10
11 8 18
7
22 19 11
15 14 10
24 4 33 13
1
Алисън 1 Алисън
Трент Александър-Арнолд 66 Трент Александър-Арнолд
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Луис Диас 7 Луис Диас
Гулиелмо Викарио 1 Гулиелмо Викарио
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Кевин Дансо 4 Кевин Дансо
Бен Дейвис 33 Бен Дейвис
Съдбата Удоги 13 Съдбата Удоги
Лукас Бергвал 15 Лукас Бергвал
Арчи Грей 14 Арчи Грей
Джеймс Мадисън 10 Джеймс Мадисън
Бренън Джонсън 22 Бренън Джонсън
Доминик Соланке 19 Доминик Соланке
Матис Тел 11 Матис Тел

Срещата по минути

Жълт картон за Ричарлисън 90+4′
90+4′ Харви Елиът получи жълт картон
83′ Дарвин Нуньес влезе на мястото на Алексис Мак Алистър
76′ Ватару Ендо влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд
76′ Харви Елиът е сменен от Луис Диас
Уилсън Одоберт  е сменен от Матис Тел 68′
68′ Диого Хота влезе на мястото на Коди Гакпо
68′ Къртис Джоунс е сменен от Доминик Собослай
Ричарлисън влезе на мястото на Доминик Соланке 67′
63′ Мохамед Салах отбеляза гол!
Папе Сар е сменен от Арчи Грей 46′
Деян Кулусевски влезе на мястото на Джеймс Мадисън 46′
34′ Коди Гакпо получи жълт картон
34′ Коди Гакпо отбеляза гол!
24′ Алексис Мак Алистър отбеляза гол!
16′ ГООООЛ! Луис Диас беше точен за отбора си
Доминик Соланке отбеляза гол! 12′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Crystal Palace

Арсенал
Арсенал
2 : 2
Crystal Palace
Crystal Palace
67%
Притежание на топката
41%
9
Точни удари
3
3
Неточни удари
3
49
Опасни атаки
32
4
Нарушения
13
3
Корнери
5
1
Засади
1
4-3-3
Формация
3-4-2-1
Стадион: Emirates Stadium

Състави

22
12 2 15 49
8 5 41
30 19 11
9
55 10
12 20 18 3
8 5 6
1
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Якуб Кивиор 15 Якуб Кивиор
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Рахим Стърлинг 30 Рахим Стърлинг
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Мартинели 11 Мартинели
Дийн Хендерсън 1 Дийн Хендерсън
Джеферсън Лерма 8 Джеферсън Лерма
Maxence Lacroix 5 Maxence Lacroix
Марк Гуехи 6 Марк Гуехи
Даниел Муньос 12 Даниел Муньос
Адам Уортън 20 Адам Уортън
Даичи Камада 18 Даичи Камада
Тирик Мичъл 3 Тирик Мичъл
Джъстин Девенни 55 Джъстин Девенни
Еберечи Езе 10 Еберечи Езе
Едуард Нкетия 9 Едуард Нкетия

Срещата по минути

86′ Киърън Тиърни е сменен от М. Луис-Скели
86′ Е. Нванери е сменен от Мартин Одегаард
Жан-Филип Матета отбеляза гол! 83′
Жан-Филип Матета влезе на мястото на Едуард Нкетия 80′
Ромен Есе е сменен от Джъстин Девенни 80′
Исмаила Сар влезе на мястото на Еберечи Езе 63′
Уил Хюз е сменен от Адам Уортън 63′
60′ Букайо Сака влезе на мястото на Рахим Стърлинг
Джъстин Девенни получи жълт картон 47′
45+2′ Жълт картон за Деклан Райс
42′ Леандро Тросар отбеляза гол!
Еберечи Езе отбеляза гол! 27′
3′ Якуб Кивиор отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Leicester City и Ливърпул

Leicester City
Leicester City
0 : 1
Ливърпул
Ливърпул
42%
Притежание на топката
58%
3
Точни удари
24
2
Неточни удари
4
67
Опасни атаки
60
11
Нарушения
7
1
Корнери
13
2
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: King Power Stadium

Състави

30
21 3 4 33
6 24
14 11 35
10
7
11 8 18
38 10
84 5 4 21
1
Мадс Хермансен 30 Мадс Хермансен
Рикардо Перейра 21 Рикардо Перейра
Wout Faes 3 Wout Faes
Conor Coady 4 Conor Coady
Лука Томас 33 Лука Томас
Уилфред Ндиди 6 Уилфред Ндиди
Бубакари Сумаре 24 Бубакари Сумаре
Боби Рийд 14 Боби Рийд
Билал Ел Ханус 11 Билал Ел Ханус
Kasey McAteer 35 Kasey McAteer
Стифи Мавидиди 10 Стифи Мавидиди
Алисън 1 Алисън
Конър Брадли 84 Конър Брадли
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Константинос Цимикас 21 Константинос Цимикас
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Луис Диас 7 Луис Диас

Срещата по минути

Къртис Джоунс е сменен от Луис Диас 90+4′
85′ Jeremy Monga влезе на мястото на Стифи Мавидиди
83′ Оливър Скип е сменен от Уилфред Ндиди
83′ Джеймс Джъстин влезе на мястото на Рикардо Перейра
Трент Александър-Арнолд получи жълт картон 77′
ГООООЛ! Трент Александър-Арнолд беше точен за отбора си 76′
Харви Елиът е сменен от Доминик Собослай 71′
Трент Александър-Арнолд е сменен от Конър Брадли 71′
70′ Уилфред Ндиди получи жълт картон
Конър Брадли получи жълт картон 65′
62′ Петсън Дака е сменен от Джейми Варди
61′ Факундо Валентин Буонаноте е сменен от Боби Рийд
Диого Хота е сменен от Коди Гакпо 60′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ипсуич Таун и Арсенал

Ипсуич Таун
Ипсуич Таун
0 : 4
Арсенал
Арсенал
25%
Притежание на топката
75%
2
Точни удари
19
2
Неточни удари
5
11
Опасни атаки
104
10
Нарушения
7
0
Корнери
12
1
Засади
1
4-4-1-1
Формация
4-3-3
Стадион: Portman Road Stadium

Състави

31
40 26 24 3
18 5 12 47
9
27
7 19 11
8 41 23
4 2 15 17
22
Алекс Палмър 31 Алекс Палмър
Аксел Туанзеби 40 Аксел Туанзеби
Дара О'Шеа 26 Дара О'Шеа
Яков Грийвс 24 Яков Грийвс
Лейф Дейвис 3 Лейф Дейвис
Бен Джонсън 18 Бен Джонсън
Сам Морси 5 Сам Морси
Йенс Каюсте 12 Йенс Каюсте
Джак Кларк 47 Джак Кларк
Хулио Енсисо 9 Хулио Енсисо
Джордж Хърст 27 Джордж Хърст
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Бен Уайт 4 Бен Уайт
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Якуб Кивиор 15 Якуб Кивиор
Александър Зинченко 17 Александър Зинченко
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Мартинели 11 Мартинели

Срещата по минути

90+1′ Конор Чаплин е сменен от Сам Морси
Е. Нванери отбеляза гол! 88′
Нейтън Бътлър-Ойедеджи влезе на мястото на Леандро Тросар 84′
82′ Масимо Луонго влезе на мястото на Йенс Каюсте
82′ Лиъм Делап влезе на мястото на Джордж Хърст
Киърън Тиърни влезе на мястото на Деклан Райс 73′
Рахим Стърлинг влезе на мястото на Мартинели 73′
ГООООЛ! Леандро Тросар беше точен за отбора си 69′
М. Луис-Скели е сменен от Микел Мерино 57′
Е. Нванери е сменен от Букайо Сака 57′
46′ Джак Тейлър влезе на мястото на Хулио Енсисо
35′ Камерън Бърджис влезе на мястото на Джак Кларк
32′ Лейф Дейвис e изгонен с директен червен картон
Мартинели отбеляза гол! 28′
Леандро Тросар отбеляза гол! 14′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Уест Хем

Ливърпул
Ливърпул
2 : 1
Уест Хем
Уест Хем
55%
Притежание на топката
45%
11
Точни удари
10
4
Неточни удари
1
59
Опасни атаки
28
15
Нарушения
8
10
Корнери
3
5
Засади
4
4-2-3-1
Формация
3-5-2
Стадион: Anfield

Състави

1
84 5 4 21
38 10
11 17 7
20
20 14
29 4 8 10 57
25 15 26
23
Алисън 1 Алисън
Конър Брадли 84 Конър Брадли
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Константинос Цимикас 21 Константинос Цимикас
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Къртис Джоунс 17 Къртис Джоунс
Луис Диас 7 Луис Диас
Диого Хота 20 Диого Хота
Алфонс Ареола 23 Алфонс Ареола
Жан-Клер Тодибо 25 Жан-Клер Тодибо
Константинос Мавропанос 15 Константинос Мавропанос
Макс Килман 26 Макс Килман
Аарон Уан-Бисака 29 Аарон Уан-Бисака
Карлос Солер 4 Карлос Солер
Джеймс Уорд-Проус 8 Джеймс Уорд-Проус
Лукас Пакета 10 Лукас Пакета
Оливър Скарлс 57 Оливър Скарлс
Джарод Боуен 20 Джарод Боуен
Кудус Мохамед 14 Кудус Мохамед

Срещата по минути

Лукас Пакета получи жълт картон 90+8′
Владимир Куфал получи жълт картон 90+6′
89′ ГООООЛ! Върджил ван Дайк беше точен за отбора си
85′ Ватару Ендо влезе на мястото на Мохамед Салах
Луис Гилхерме влезе на мястото на Жан-Клер Тодибо 78′
Никлас Фюлкруг е сменен от Карлос Солер 78′
68′ Доминик Собослай влезе на мястото на Къртис Джоунс
68′ Джарел Куанса е сменен от Конър Брадли
60′ Андрю Робъртсън влезе на мястото на Константинос Цимикас
60′ Коди Гакпо е сменен от Диого Хота
Владимир Куфал влезе на мястото на Оливър Скарлс 57′
18′ Луис Диас отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Брентфорд

Арсенал
Арсенал
1 : 1
Брентфорд
Брентфорд
64%
Притежание на топката
36%
8
Точни удари
3
6
Неточни удари
0
123
Опасни атаки
43
7
Нарушения
9
13
Корнери
5
3
Засади
1
4-3-3
Формация
4-4-2
Стадион: Emirates Stadium

Състави

22
5 2 15 3
17 20 41
53 19 11
11 7
19 6 27 24
20 22 4 23
1
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Томас Парти 5 Томас Парти
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Якуб Кивиор 15 Якуб Кивиор
Киърън Тиърни 3 Киърън Тиърни
Александър Зинченко 17 Александър Зинченко
Жоржиньо 20 Жоржиньо
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Е. Нванери 53 Е. Нванери
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Мартинели 11 Мартинели
Марк Флекен 1 Марк Флекен
Кристофър Айер 20 Кристофър Айер
Нейтън Колинс 22 Нейтън Колинс
Сеп Ван Ден Берг 4 Сеп Ван Ден Берг
Кийн Люис-Патер 23 Кийн Люис-Патер
Брайън Мбеумо 19 Брайън Мбеумо
Кристиан Норгаард 6 Кристиан Норгаард
Vitaly Janelt 27 Vitaly Janelt
Микел Дамсгаард 24 Микел Дамсгаард
Yoane Wissa 11 Yoane Wissa
Кевин Шаде 7 Кевин Шаде

Срещата по минути

90+4′ Мартин Одегаард получи жълт картон
86′ влезе на мястото на Жоржиньо
Матиас Йенсен влезе на мястото на Микел Дамсгаард 80′
Yehor Yarmoliuk получи жълт картон 78′
75′ Микел Мерино влезе на мястото на Деклан Райс
ГООООЛ! Yoane Wissa беше точен за отбора си 74′
Yehor Yarmoliuk е сменен от Vitaly Janelt 69′
69′ Jurriën Timber влезе на мястото на Томас Парти
Майкъл Олабоде Кайоде влезе на мястото на Кристофър Айер 69′
63′ Букайо Сака е сменен от Е. Нванери
62′ М. Луис-Скели е сменен от Киърън Тиърни
62′ Мартин Одегаард е сменен от Александър Зинченко
61′ ГООООЛ! Томас Парти беше точен за отбора си
Кевин Шаде получи жълт картон 34′
Кристиан Норгаард получи жълт картон 28′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Fulham и Ливърпул

Fulham
Fulham
3 : 2
Ливърпул
Ливърпул
38%
Притежание на топката
62%
8
Точни удари
10
4
Неточни удари
4
34
Опасни атаки
58
10
Нарушения
9
4
Корнери
4
2
Засади
3
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Craven Cottage

Състави

1
21 5 3 33
16 20
30 18 17
9
20
11 8 18
38 10
17 5 4 26
62
Бернд Лено 1 Бернд Лено
Тимъти Кастане 21 Тимъти Кастане
Йоахим Андерсен 5 Йоахим Андерсен
Калвин Баси 3 Калвин Баси
Антъни Робинсън 33 Антъни Робинсън
Sander Berge 16 Sander Berge
Саша Лукич 20 Саша Лукич
Райън Сесеньон 30 Райън Сесеньон
Андреас Перейра 18 Андреас Перейра
Алекс Ивоби 17 Алекс Ивоби
Родриго Муниз 9 Родриго Муниз
Каоимхин Келехер 62 Каоимхин Келехер
Къртис Джоунс 17 Къртис Джоунс
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Диого Хота 20 Диого Хота

Срещата по минути

90+5′ Бернд Лено получи жълт картон
86′ Емил Смит Роу получи жълт картон
86′ Емил Смит Роу получи жълт картон
82′ Адама Траоре е сменен от Райън Сесеньон
82′ Кени Тете влезе на мястото на Алекс Ивоби
Федерико Киеза е сменен от Андрю Робъртсън 82′
76′ Емил Смит Роу е сменен от Андреас Перейра
76′ Харисън Рийд е сменен от Саша Лукич
76′ Раул Хименес е сменен от Родриго Муниз
ГООООЛ! Луис Диас беше точен за отбора си 72′
Дарвин Нуньес е сменен от Диого Хота 67′
Конър Брадли влезе на мястото на Ибрахима Конате 67′
Харви Елиът влезе на мястото на Доминик Собослай 55′
Луис Диас влезе на мястото на Коди Гакпо 55′
46′ Саша Лукич получи жълт картон
37′ ГООООЛ! Родриго Муниз беше точен за отбора си
32′ ГООООЛ! Алекс Ивоби беше точен за отбора си
23′ ГООООЛ! Райън Сесеньон беше точен за отбора си
ГООООЛ! Алексис Мак Алистър беше точен за отбора си 14′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Everton и Арсенал

Everton
Everton
1 : 1
Арсенал
Арсенал
29%
Притежание на топката
71%
4
Точни удари
11
1
Неточни удари
3
41
Опасни атаки
59
17
Нарушения
13
3
Корнери
8
0
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Goodison Park

Състави

1
15 6 32 2
27 42
11 16 10
14
53 19 30
41 20 23
4 2 15 49
22
Джордан Пикфорд 1 Джордан Пикфорд
Джейк О'Брайън 15 Джейк О'Брайън
Джеймс Тарковски 6 Джеймс Тарковски
Джарад Брантвейт 32 Джарад Брантвейт
Нейтън Патерсън 2 Нейтън Патерсън
Идриса Гуейе 27 Идриса Гуейе
Тим Ироегбунам 42 Тим Ироегбунам
Джак Харисън 11 Джак Харисън
Abdoulaye Doucouré 16 Abdoulaye Doucouré
Илиман Ндиайе 10 Илиман Ндиайе
Бето 14 Бето
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Бен Уайт 4 Бен Уайт
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Якуб Кивиор 15 Якуб Кивиор
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Жоржиньо 20 Жоржиньо
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Е. Нванери 53 Е. Нванери
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Рахим Стърлинг 30 Рахим Стърлинг

Срещата по минути

88′ Жълт картон за Карлос Алкараз
87′ Дуайт Макнейл е сменен от Джак Харисън
75′ Ашли Йънг влезе на мястото на Илиман Ндиайе
Киърън Тиърни влезе на мястото на М. Луис-Скели 75′
75′ Карлос Алкараз е сменен от Нейтън Патерсън
Мартин Одегаард влезе на мястото на Жоржиньо 71′
65′ Джеймс Гарнър влезе на мястото на Тим Ироегбунам
65′ Армандо Броя е сменен от Бето
63′ Жълт картон за Джеймс Тарковски
Jurriën Timber е сменен от Бен Уайт 61′
49′ Илиман Ндиайе се разписа.
Жълт картон за Жоржиньо 48′
Букайо Сака влезе на мястото на Е. Нванери 46′
Мартинели е сменен от Рахим Стърлинг 46′
Леандро Тросар отбеляза гол! 34′
18′ Жълт картон за Джейк О'Брайън

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Everton

Ливърпул
Ливърпул
1 : 0
Everton
Everton
74%
Притежание на топката
26%
11
Точни удари
3
6
Неточни удари
2
91
Опасни атаки
36
7
Нарушения
11
11
Корнери
5
2
Засади
4
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Anfield

Състави

1
62 17 5 4
26 38
10 11 8
7
24
29 11 16
27 37
15 6 32 19
1
Алисън 1 Алисън
Каоимхин Келехер 62 Каоимхин Келехер
Къртис Джоунс 17 Къртис Джоунс
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Луис Диас 7 Луис Диас
Джордан Пикфорд 1 Джордан Пикфорд
Джейк О'Брайън 15 Джейк О'Брайън
Джеймс Тарковски 6 Джеймс Тарковски
Джарад Брантвейт 32 Джарад Брантвейт
Виталий Миколенко 19 Виталий Миколенко
Идриса Гуейе 27 Идриса Гуейе
Джеймс Гарнър 37 Джеймс Гарнър
Джеспър Линдстрьом 29 Джеспър Линдстрьом
Джак Харисън 11 Джак Харисън
Abdoulaye Doucouré 16 Abdoulaye Doucouré
Карлос Алкараз 24 Карлос Алкараз

Срещата по минути

90+2′ Ватару Ендо е сменен от Мохамед Салах
88′ Жълт картон за Дарвин Нуньес
86′ Коди Гакпо е сменен от Луис Диас
Юсеф Рамало Чермити влезе на мястото на Abdoulaye Doucouré 86′
Армандо Броя влезе на мястото на Бето 79′
Ашли Йънг влезе на мястото на Карлос Алкараз 78′
Тим Ироегбунам е сменен от Джеймс Гарнър 78′
75′ Дарвин Нуньес е сменен от Диого Хота
Илиман Ндиайе влезе на мястото на Джак Харисън 69′
64′ Жълт картон за Диого Хота
57′ Диого Хота отбеляза гол!
Жълт картон за Бето 29′
Отменен гол 20′
Жълт картон за Джеймс Тарковски 11′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Fulham

Арсенал
Арсенал
2 : 1
Fulham
Fulham
51%
Притежание на топката
32%
15
Точни удари
6
2
Неточни удари
2
62
Опасни атаки
39
2
Нарушения
5
5
Корнери
3
5
Засади
1
4-3-3
Формация
3-4-2-1
Стадион: Emirates Stadium

Състави

22
12 2 6 49
8 5 41
53 23 11
7
11 32
21 20 16 33
31 5 15
1
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Е. Нванери 53 Е. Нванери
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Мартинели 11 Мартинели
Бернд Лено 1 Бернд Лено
Иса Диоп 31 Иса Диоп
Йоахим Андерсен 5 Йоахим Андерсен
Хорхе Куенка 15 Хорхе Куенка
Тимъти Кастане 21 Тимъти Кастане
Саша Лукич 20 Саша Лукич
Sander Berge 16 Sander Berge
Антъни Робинсън 33 Антъни Робинсън
Адама Траоре 11 Адама Траоре
Емил Смит Роу 32 Емил Смит Роу
Раул Хименес 7 Раул Хименес

Срещата по минути

ГООООЛ! Родриго Муниз беше точен за отбора си 90+4′
77′ Леандро Тросар влезе на мястото на Jurriën Timber
Райън Сесеньон е сменен от Иса Диоп 77′
Родриго Муниз е сменен от Раул Хименес 77′
73′ ГООООЛ! Букайо Сака беше точен за отбора си
72′ Деклан Райс получи жълт картон
Уилиан е сменен от Адама Траоре 67′
Андреас Перейра влезе на мястото на Саша Лукич 67′
Алекс Ивоби е сменен от Емил Смит Роу 67′
66′ Букайо Сака влезе на мястото на Е. Нванери
Саша Лукич получи жълт картон 57′
Жълт картон за Йоахим Андерсен 53′
37′ ГООООЛ! Микел Мерино беше точен за отбора си
16′ Якуб Кивиор влезе на мястото на Габриел

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Челси

Арсенал
Арсенал
1 : 0
Челси
Челси
41%
Притежание на топката
59%
9
Точни удари
3
3
Неточни удари
5
46
Опасни атаки
39
10
Нарушения
13
5
Корнери
4
2
Засади
1
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Emirates Stadium

Състави

22
12 2 6 49
8 5 41
11 23 19
7
19 8 18
24 25
29 6 5 3
1
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Мартинели 11 Мартинели
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Робърт Санчес 1 Робърт Санчес
Уесли Фофана 29 Уесли Фофана
Л. Колвил 6 Л. Колвил
Беноа Бадиашиле 5 Беноа Бадиашиле
Кукурела 3 Кукурела
Рийс Джеймс 24 Рийс Джеймс
Мойсес Кайседо Корозо 25 Мойсес Кайседо Корозо
Джейдън Санчо 19 Джейдън Санчо
Хоакин Фернандес 8 Хоакин Фернандес
Кристофър Нкунку 18 Кристофър Нкунку
Педро Нето 7 Педро Нето

Срещата по минути

90′ Киърън Тиърни е сменен от Мартин Одегаард
Мало Густо е сменен от Уесли Фофана 86′
Тосин Адарабиойо влезе на мястото на Беноа Бадиашиле 86′
Ромео Лавия влезе на мястото на Рийс Джеймс 82′
79′ Е. Нванери е сменен от Мартинели
Kiernan Dewsbury-Hall е сменен от Кристофър Нкунку 76′
Тирик Джордж влезе на мястото на Джейдън Санчо 76′
65′ Жълт картон за Мартин Одегаард
Жълт картон за Уесли Фофана 59′
58′ Томас Парти получи жълт картон
54′ Жълт картон за Габриел
Педро Нето получи жълт картон 52′
Л. Колвил получи жълт картон 30′
20′ ГООООЛ! Микел Мерино беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър Юнайтед и Арсенал

Манчестър Юнайтед
Манчестър Юнайтед
1 : 1
Арсенал
Арсенал
32%
Притежание на топката
68%
6
Точни удари
9
4
Неточни удари
8
26
Опасни атаки
72
8
Нарушения
11
2
Корнери
9
0
Засади
1
3-4-2-1
Формация
4-3-3
Стадион: Old Trafford

Състави

24
4 2 15
3 8 18 20
17 14
11
53 23 19
8 5 41
12 2 6 33
22
Андре Онана 24 Андре Онана
Матейс Де Лигт 4 Матейс Де Лигт
Виктор Линдельоф 2 Виктор Линдельоф
Лени Йоро 15 Лени Йоро
Нусар Мазрауи 3 Нусар Мазрауи
Бруно Фернандес 8 Бруно Фернандес
Каземиро 18 Каземиро
Диого Далот 20 Диого Далот
Алехандро Ферейра 17 Алехандро Ферейра
Кристиан Ериксен 14 Кристиан Ериксен
Джошуа Зиркзи 11 Джошуа Зиркзи
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Рикардо Калафиори 33 Рикардо Калафиори
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Е. Нванери 53 Е. Нванери
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар

Срещата по минути

Киърън Тиърни влезе на мястото на Томас Парти 76′
76′ Расмус Хойлунд е сменен от Джошуа Зиркзи
76′ Тоби Колиър е сменен от Кристиан Ериксен
ГООООЛ! Деклан Райс беше точен за отбора си 74′
М. Луис-Скели е сменен от Рикардо Калафиори 58′
Мартинели е сменен от Е. Нванери 58′
46′ А. Небето е сменен от Лени Йоро
45+2′ Бруно Фернандес отбеляза гол!
Жълт картон за Леандро Тросар 45+1′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Southampton

Ливърпул
Ливърпул
3 : 1
Southampton
Southampton
71%
Притежание на топката
29%
23
Точни удари
3
5
Неточни удари
3
89
Опасни атаки
23
10
Нарушения
9
6
Корнери
4
0
Засади
1
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Anfield

Състави

1
66 5 4 21
8 38 17
11 9 7
29
33 18 20
26 8
2 35 6 3
30
Алисън 1 Алисън
Трент Александър-Арнолд 66 Трент Александър-Арнолд
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Константинос Цимикас 21 Константинос Цимикас
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Къртис Джоунс 17 Къртис Джоунс
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Дарвин Нуньес 9 Дарвин Нуньес
Луис Диас 7 Луис Диас
Арън Рамсдейл 30 Арън Рамсдейл
Кайл Уокър-Питърс 2 Кайл Уокър-Питърс
Ян Беднарек 35 Ян Беднарек
Тейлър Харвуд-Белис 6 Тейлър Харвуд-Белис
Райън Манинг 3 Райън Манинг
C. Ugochukwu 26 C. Ugochukwu
Ще е малка 8 Ще е малка
Тайлър Диблинг 33 Тайлър Диблинг
Матеус Гонсало Еспаня Фернандес 18 Матеус Гонсало Еспаня Фернандес
К. Сулемана 20 К. Сулемана
А. Ерликке 29 А. Ерликке

Срещата по минути

Пол Онуачу получи жълт картон 90+6′
89′ Джарел Куанса е сменен от Трент Александър-Арнолд
88′ Мохамед Салах се разписа.
86′ Потвърдена дузпа
Пол Онуачу влезе на мястото на C. Ugochukwu 83′
Джо Арибо влезе на мястото на Райън Манинг 83′
81′ Ватару Ендо е сменен от Райън Грейвънбърч
Адам Лалана е сменен от Ще е малка 71′
68′ Диого Хота е сменен от Дарвин Нуньес
Юкинари Сугавара е сменен от Тайлър Диблинг 64′
Камерън Арчър влезе на мястото на А. Ерликке 64′
54′ Мохамед Салах прати топката в мрежата.
51′ ГООООЛ! Дарвин Нуньес беше точен за отбора си
46′ Андрю Робъртсън влезе на мястото на Константинос Цимикас
46′ Харви Елиът е сменен от Къртис Джоунс
46′ Алексис Мак Алистър влезе на мястото на Доминик Собослай
45+3′ Жълт картон за Дарвин Нуньес
Ще е малка отбеляза гол! 45+1′
31′ Жълт картон за Константинос Цимикас
Армел Бела-Кочап е сменен от Ян Беднарек 19′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Нюкасъл

Ливърпул
Ливърпул
2 : 0
Нюкасъл
Нюкасъл
61%
Притежание на топката
35%
9
Точни удари
4
3
Неточни удари
2
51
Опасни атаки
39
12
Нарушения
10
4
Корнери
3
0
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Anfield

Състави

1
66 5 4 21
38 10
11 8 7
20
9
23 10 28
39 8
21 5 33 20
22
Алисън 1 Алисън
Трент Александър-Арнолд 66 Трент Александър-Арнолд
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Константинос Цимикас 21 Константинос Цимикас
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Луис Диас 7 Луис Диас
Диого Хота 20 Диого Хота
Ник Поуп 22 Ник Поуп
Валентино Ливраменто 21 Валентино Ливраменто
Фабиан Шер 5 Фабиан Шер
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Л. Хол 20 Л. Хол
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джейкъб Мърфи 23 Джейкъб Мърфи
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън
Джоузеф Уилок 28 Джоузеф Уилок
Калъм Уилсън 9 Калъм Уилсън

Срещата по минути

Шон Лонгстаф влезе на мястото на Бруно Гимараеш 88′
87′ Дарвин Нуньес е сменен от Луис Диас
87′ Къртис Джоунс влезе на мястото на Алексис Мак Алистър
Джейкъб Мърфи получи жълт картон 80′
77′ Джарел Куанса е сменен от Трент Александър-Арнолд
77′ Ватару Ендо влезе на мястото на Райън Грейвънбърч
Киърън Трипиър е сменен от Валентино Ливраменто 69′
Уилям Осула е сменен от Калъм Уилсън 69′
Луис Майли е сменен от Сандро Тонали 69′
Харви Барнс влезе на мястото на Джоузеф Уилок 68′
63′ Алексис Мак Алистър отбеляза гол!
62′ Коди Гакпо влезе на мястото на Диого Хота
11′ Доминик Собослай отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Nottingham Forest и Арсенал

Nottingham Forest
Nottingham Forest
0 : 0
Арсенал
Арсенал
35%
Притежание на топката
40%
4
Точни удари
5
2
Неточни удари
2
39
Опасни атаки
24
10
Нарушения
9
3
Корнери
2
1
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: The City Ground

Състави

26
34 31 5 7
16 8
21 10 14
11
53 23 19
8 20 41
12 2 6 33
22
Мац Селс 26 Мац Селс
Ола Айна 34 Ола Айна
Никола Миленкович 31 Никола Миленкович
Мурило 5 Мурило
Неко Уилямс 7 Неко Уилямс
Nicolás Domínguez 16 Nicolás Domínguez
Елиът Андерсън 8 Елиът Андерсън
Антъни Еланга 21 Антъни Еланга
Morgan Gibbs-White 10 Morgan Gibbs-White
Калъм Хъдсън-Одои 14 Калъм Хъдсън-Одои
Крис Ууд 11 Крис Ууд
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Рикардо Калафиори 33 Рикардо Калафиори
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Жоржиньо 20 Жоржиньо
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Е. Нванери 53 Е. Нванери
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар

Срещата по минути

Бен Уайт влезе на мястото на Jurriën Timber 85′
Томас Парти е сменен от Мартин Одегаард 85′
85′ Taiwo Awoniyi е сменен от Крис Ууд
Рахим Стърлинг е сменен от Е. Нванери 77′
Александър Зинченко влезе на мястото на Жоржиньо 70′
63′ Данило е сменен от Nicolás Domínguez
62′ Райън Йейтс е сменен от Антъни Еланга
Киърън Тиърни влезе на мястото на Рикардо Калафиори 46′
4′ Жълт картон за Никола Миленкович
Жълт картон за Рикардо Калафиори 3′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър сити и Ливърпул

Манчестър сити
Манчестър сити
0 : 2
Ливърпул
Ливърпул
66%
Притежание на топката
30%
6
Точни удари
7
10
Неточни удари
3
106
Опасни атаки
25
3
Нарушения
12
7
Корнери
2
2
Засади
4
4-1-4-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Etihad Stadium

Състави

31
82 45 6 24
14
26 17 7 11
47
8
11 17 7
38 10
66 5 4 26
1
Едерсън Мораес 31 Едерсън Мораес
Р. Луис 82 Р. Луис
Абдукодир Хусанов 45 Абдукодир Хусанов
Нейтън Аке 6 Нейтън Аке
Йошко Гвардиол 24 Йошко Гвардиол
Нико Гонсалес 14 Нико Гонсалес
Савио Морейра де Оливейра 26 Савио Морейра де Оливейра
Кевин Де Бройне 17 Кевин Де Бройне
Омар Мармуш 7 Омар Мармуш
Джереми Доку 11 Джереми Доку
Фил Фодън 47 Фил Фодън
Алисън 1 Алисън
Трент Александър-Арнолд 66 Трент Александър-Арнолд
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Къртис Джоунс 17 Къртис Джоунс
Луис Диас 7 Луис Диас
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай

Срещата по минути

Джарел Куанса е сменен от Трент Александър-Арнолд 90+2′
Харви Елиът влезе на мястото на Мохамед Салах 90+1′
Коди Гакпо е сменен от Луис Диас 79′
78′ Матео Ковачич влезе на мястото на Нико Гонсалес
77′ Илкай Гюндоган влезе на мястото на Омар Мармуш
77′ Рубен Диас е сменен от Нейтън Аке
Константинос Цимикас е сменен от Андрю Робъртсън 74′
Ватару Ендо влезе на мястото на Къртис Джоунс 73′
66′ Джеймс МакАти е сменен от Кевин Де Бройне
ГООООЛ! Доминик Собослай беше точен за отбора си 37′
Мохамед Салах отбеляза гол! 14′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Уест Хем

Арсенал
Арсенал
0 : 1
Уест Хем
Уест Хем
68%
Притежание на топката
43%
14
Точни удари
10
6
Неточни удари
7
97
Опасни атаки
45
16
Нарушения
13
2
Корнери
6
2
Засади
0
4-3-3
Формация
5-3-2
Стадион: Emirates Stadium

Състави

22
12 2 6 33
8 5 41
53 23 19
20 14
28 8 19
29 25 26 3 57
23
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Рикардо Калафиори 33 Рикардо Калафиори
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Е. Нванери 53 Е. Нванери
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Алфонс Ареола 23 Алфонс Ареола
Аарон Уан-Бисака 29 Аарон Уан-Бисака
Жан-Клер Тодибо 25 Жан-Клер Тодибо
Макс Килман 26 Макс Килман
Арън Кресуел 3 Арън Кресуел
Оливър Скарлс 57 Оливър Скарлс
Томаш Соучек 28 Томаш Соучек
Джеймс Уорд-Проус 8 Джеймс Уорд-Проус
Едсън Алварес 19 Едсън Алварес
Джарод Боуен 20 Джарод Боуен
Кудус Мохамед 14 Кудус Мохамед

Срещата по минути

Джеймс Уорд-Проус получи жълт картон 90+9′
Карлос Солер влезе на мястото на Едсън Алварес 88′
86′ Томас Парти получи жълт картон
86′ Бен Уайт е сменен от Уилям Салиба
Евън Фъргюсън е сменен от Джарод Боуен 82′
81′ Рахим Стърлинг е сменен от Е. Нванери
Жълт картон за Оливър Скарлс 78′
73′ М. Луис-Скели e изгонен с директен червен картон
71′ Жълт картон за М. Луис-Скели
71′ Жълт картон за М. Луис-Скели
Константинос Мавропанос е сменен от Жан-Клер Тодибо 62′
Жан-Клер Тодибо получи жълт картон 61′
56′ Александър Зинченко влезе на мястото на Деклан Райс
56′ М. Луис-Скели влезе на мястото на Рикардо Калафиори
ГООООЛ! Джарод Боуен беше точен за отбора си 44′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Ливърпул

Астън Вила
Астън Вила
2 : 2
Ливърпул
Ливърпул
52%
Притежание на топката
36%
4
Точни удари
12
4
Неточни удари
8
58
Опасни атаки
47
8
Нарушения
9
6
Корнери
7
3
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Villa Park

Състави

23
16 3 5 12
7 8
27 21 9
11
20
11 8 17
38 10
66 5 4 26
1
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Андрес Гарсия 16 Андрес Гарсия
Аксел Дисаси 3 Аксел Дисаси
Tyrone Mings 5 Tyrone Mings
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Асенсио 21 Асенсио
Маркъс Рашфорд 9 Маркъс Рашфорд
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс
Алисън 1 Алисън
Трент Александър-Арнолд 66 Трент Александър-Арнолд
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Къртис Джоунс 17 Къртис Джоунс
Диого Хота 20 Диого Хота

Срещата по минути

Джарел Куанса е сменен от Конър Брадли 89′
86′ Ламар Богард е сменен от Джон Макгин
81′ Отменен гол
Луис Диас е сменен от Алексис Мак Алистър 80′
78′ Иън Маатсен влезе на мястото на Лукас Дигне
67′ Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Маркъс Рашфорд
67′ Дониел Мален е сменен от Асенсио
67′ Мати Кеш влезе на мястото на Андрес Гарсия
Дарвин Нуньес влезе на мястото на Диого Хота 66′
Конър Брадли влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд 66′
ГООООЛ! Трент Александър-Арнолд беше точен за отбора си 61′
45+3′ Оли Уоткинс отбеляза гол!
38′ Юри Тилеманс отбеляза гол!
ГООООЛ! Мохамед Салах беше точен за отбора си 29′
23′ Жълт картон за Аксел Дисаси

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Уулвърхамптън

Ливърпул
Ливърпул
2 : 1
Уулвърхамптън
Уулвърхамптън
50%
Притежание на топката
44%
8
Точни удари
6
2
Неточни удари
2
50
Опасни атаки
29
15
Нарушения
8
4
Корнери
4
5
Засади
1
4-2-3-1
Формация
3-4-2-1
Стадион: Anfield

Състави

1
66 5 4 26
38 10
11 8 7
20
29
21 10
22 7 8 3
2 12 24
1
Алисън 1 Алисън
Трент Александър-Арнолд 66 Трент Александър-Арнолд
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Луис Диас 7 Луис Диас
Диого Хота 20 Диого Хота
Хосе Са 1 Хосе Са
Мат Дохърти 2 Мат Дохърти
Емануел Агбаду 12 Емануел Агбаду
Тоти Гомес 24 Тоти Гомес
Нелсън Семедо 22 Нелсън Семедо
Андре 7 Андре
Жоао Гомес 8 Жоао Гомес
Райън Айт Нури 3 Райън Айт Нури
Пабло Сарабия 21 Пабло Сарабия
Матеус Куня 10 Матеус Куня
Гонсало Гуедес 29 Гонсало Гуедес

Срещата по минути

Pedro Lima влезе на мястото на Нелсън Семедо 90+2′
Томи Дойл влезе на мястото на Жоао Гомес 83′
71′ Жълт картон за Върджил ван Дайк
71′ Ватару Ендо влезе на мястото на Луис Диас
ГООООЛ! Матеус Куня беше точен за отбора си 67′
64′ Дарвин Нуньес е сменен от Диого Хота
64′ Конър Брадли влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд
Сантяго Буено влезе на мястото на Емануел Агбаду 61′
46′ Джарел Куанса е сменен от Ибрахима Конате
Маршал Мунеци е сменен от Пабло Сарабия 46′
Jean-Ricner Bellegarde е сменен от Гонсало Гуедес 46′
Жълт картон за Емануел Агбаду 39′
37′ Точно изпълнение на Мохамед Салах.
31′ Жълт картон за Ибрахима Конате
Жълт картон за 29′
Мат Дохърти получи жълт картон 26′
15′ Луис Диас отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Leicester City и Арсенал

Leicester City
Leicester City
0 : 2
Арсенал
Арсенал
40%
Притежание на топката
44%
4
Точни удари
6
2
Неточни удари
2
45
Опасни атаки
29
9
Нарушения
8
3
Корнери
4
1
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: King Power Stadium

Състави

30
2 3 5 16
6 24
14 11 18
9
53 19 30
8 5 41
12 2 6 49
22
Мадс Хермансен 30 Мадс Хермансен
Джеймс Джъстин 2 Джеймс Джъстин
Wout Faes 3 Wout Faes
Калеб Околи 5 Калеб Околи
Виктор Кристиансен 16 Виктор Кристиансен
Уилфред Ндиди 6 Уилфред Ндиди
Бубакари Сумаре 24 Бубакари Сумаре
Боби Рийд 14 Боби Рийд
Билал Ел Ханус 11 Билал Ел Ханус
Джордан Аю 18 Джордан Аю
Джейми Варди 9 Джейми Варди
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Е. Нванери 53 Е. Нванери
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Рахим Стърлинг 30 Рахим Стърлинг

Срещата по минути

Киърън Тиърни влезе на мястото на Леандро Тросар 89′
Микел Мерино отбеляза гол! 87′
Жоржиньо получи жълт картон 86′
85′ Петсън Дака е сменен от Уилфред Ндиди
85′ Факундо Валентин Буонаноте влезе на мястото на Боби Рийд
Микел Мерино отбеляза гол! 81′
Рикардо Калафиори е сменен от М. Луис-Скели 76′
75′ Стифи Мавидиди е сменен от Джордан Аю
Жоржиньо влезе на мястото на Томас Парти 75′
Микел Мерино е сменен от Рахим Стърлинг 69′
57′ Жълт картон за Джордан Аю
46′ Билал Ел Ханус получи жълт картон
43′ Woyo Coulibaly е сменен от Джеймс Джъстин

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Everton и Ливърпул

Everton
Everton
2 : 2
Ливърпул
Ливърпул
37%
Притежание на топката
29%
7
Точни удари
7
3
Неточни удари
4
45
Опасни атаки
27
9
Нарушения
13
2
Корнери
3
3
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Goodison Park

Състави

1
15 6 32 19
37 27
29 16 10
14
7
11 8 18
38 10
84 5 4 26
1
Джордан Пикфорд 1 Джордан Пикфорд
Джейк О'Брайън 15 Джейк О'Брайън
Джеймс Тарковски 6 Джеймс Тарковски
Джарад Брантвейт 32 Джарад Брантвейт
Виталий Миколенко 19 Виталий Миколенко
Джеймс Гарнър 37 Джеймс Гарнър
Идриса Гуейе 27 Идриса Гуейе
Джеспър Линдстрьом 29 Джеспър Линдстрьом
Abdoulaye Doucouré 16 Abdoulaye Doucouré
Илиман Ндиайе 10 Илиман Ндиайе
Бето 14 Бето
Алисън 1 Алисън
Конър Брадли 84 Конър Брадли
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Луис Диас 7 Луис Диас

Срещата по минути

Директен червен картон за 90+12′
e изгонен с директен червен картон 90+12′
Директен червен картон за 90+12′
Директен червен картон за 90+12′
Директен червен картон за 90+12′
90+8′ ГООООЛ! Джеймс Тарковски беше точен за отбора си
Диого Хота влезе на мястото на Луис Диас 88′
87′ Ашли Йънг е сменен от Джеймс Гарнър
77′ Тим Ироегбунам влезе на мястото на Идриса Гуейе
77′ Карлос Алкараз е сменен от Джеспър Линдстрьом
Мохамед Салах отбеляза гол! 73′
Константинос Цимикас влезе на мястото на Андрю Робъртсън 69′
Дарвин Нуньес влезе на мястото на Коди Гакпо 69′
Жълт картон за Къртис Джоунс 63′
Къртис Джоунс е сменен от Конър Брадли 61′
Трент Александър-Арнолд влезе на мястото на Райън Грейвънбърч 61′
45+3′ Жълт картон за Abdoulaye Doucouré
Жълт картон за Конър Брадли 45+2′
37′ Идриса Гуейе получи жълт картон
35′ Джеспър Линдстрьом получи жълт картон
Жълт картон за Андрю Робъртсън 27′
25′ Джак Харисън влезе на мястото на Илиман Ндиайе
ГООООЛ! Алексис Мак Алистър беше точен за отбора си 16′
11′ ГООООЛ! Бето беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Манчестър сити

Арсенал
Арсенал
5 : 1
Манчестър сити
Манчестър сити
46%
Притежание на топката
39%
8
Точни удари
8
4
Неточни удари
3
45
Опасни атаки
43
6
Нарушения
8
5
Корнери
3
3
Засади
4
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Emirates Stadium

Състави

22
12 2 6 49
8 5 41
11 29 19
9
47 7 26
20 8
27 25 5 24
18
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Мартинели 11 Мартинели
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Стефан Ортега 18 Стефан Ортега
Матеус Нунес 27 Матеус Нунес
Мануел Аканджи 25 Мануел Аканджи
Джон Стоунс 5 Джон Стоунс
Йошко Гвардиол 24 Йошко Гвардиол
Бернардо Силва 20 Бернардо Силва
Матео Ковачич 8 Матео Ковачич
Фил Фодън 47 Фил Фодън
Омар Мармуш 7 Омар Мармуш
Савио Морейра де Оливейра 26 Савио Морейра де Оливейра
Ерлинг Халанд 9 Ерлинг Халанд

Срещата по минути

90+3′ ГООООЛ! Е. Нванери беше точен за отбора си
90′ Рахим Стърлинг е сменен от Кай Хаверц
90′ Рикардо Калафиори влезе на мястото на М. Луис-Скели
84′ Е. Нванери влезе на мястото на Леандро Тросар
84′ Микел Мерино е сменен от Мартин Одегаард
76′ Кай Хаверц отбеляза гол!
Джеймс МакАти е сменен от Фил Фодън 72′
Кевин Де Бройне влезе на мястото на Омар Мармуш 72′
71′ Мартин Одегаард получи жълт картон
62′ М. Луис-Скели отбеляза гол!
56′ Томас Парти отбеляза гол!
Ерлинг Халанд отбеляза гол! 55′
25′ Jurriën Timber получи жълт картон
2′ Мартин Одегаард отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между АФК Борнемут и Ливърпул

АФК Борнемут
АФК Борнемут
0 : 2
Ливърпул
Ливърпул
49%
Притежание на топката
39%
8
Точни удари
8
6
Неточни удари
3
50
Опасни атаки
43
15
Нарушения
8
3
Корнери
3
4
Засади
4
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Vitality Stadium

Състави

13
4 27 2 3
10 12
7 19 24
11
7
11 8 18
38 10
66 5 4 26
1
Кепа Арисабалага 13 Кепа Арисабалага
Люис Кук 4 Люис Кук
Илия Забарни 27 Илия Забарни
Дийн Хуйсен 2 Дийн Хуйсен
Керкез Милош 3 Керкез Милош
Райън Кристи 10 Райън Кристи
Тайлър Адамс 12 Тайлър Адамс
Дейвид Брукс 7 Дейвид Брукс
Джъстин Клуйверт 19 Джъстин Клуйверт
Антоан Семеньо 24 Антоан Семеньо
Dango Ouattara 11 Dango Ouattara
Алисън 1 Алисън
Трент Александър-Арнолд 66 Трент Александър-Арнолд
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Луис Диас 7 Луис Диас

Срещата по минути

Ватару Ендо е сменен от Мохамед Салах 88′
80′ Даниел Джебисън влезе на мястото на Райън Кристи
76′ получи жълт картон
Мохамед Салах отбеляза гол! 75′
Дарвин Нуньес влезе на мястото на Коди Гакпо 70′
Конър Брадли влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд 70′
66′ Маркъс Таверние е сменен от Дейвид Брукс
Жълт картон за Върджил ван Дайк 66′
Къртис Джоунс е сменен от Алексис Мак Алистър 61′
55′ Дийн Хуйсен получи жълт картон
Жълт картон за Алексис Мак Алистър 54′
Жълт картон за Райън Грейвънбърч 49′
48′ Жълт картон за Райън Кристи
38′ Отменен гол
Мохамед Салах преодоля вратаря. 30′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Ипсуич Таун

Ливърпул
Ливърпул
4 : 1
Ипсуич Таун
Ипсуич Таун
70%
Притежание на топката
49%
10
Точни удари
11
6
Неточни удари
7
122
Опасни атаки
59
10
Нарушения
12
3
Корнери
9
0
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Anfield

Състави

1
66 5 4 26
38 10
11 8 18
7
19
7 20 29
5 8
40 26 24 3
28
Алисън 1 Алисън
Трент Александър-Арнолд 66 Трент Александър-Арнолд
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Луис Диас 7 Луис Диас
Кристиан Уолтън 28 Кристиан Уолтън
Аксел Туанзеби 40 Аксел Туанзеби
Дара О'Шеа 26 Дара О'Шеа
Яков Грийвс 24 Яков Грийвс
Лейф Дейвис 3 Лейф Дейвис
Сам Морси 5 Сам Морси
Калвин Филипс 8 Калвин Филипс
Уес изгаря 7 Уес изгаря
Омари Гиро-Хатчинсън 20 Омари Гиро-Хатчинсън
Jaden Philogene-Bidace 29 Jaden Philogene-Bidace
Лиъм Делап 19 Лиъм Делап

Срещата по минути

Яков Грийвс отбеляза гол! 90′
86′ Федерико Киеза е сменен от Луис Диас
Жълт картон за Хулио Енсисо 81′
80′ Джейдън Данс е сменен от Алексис Мак Алистър
Нейтън Броудхед влезе на мястото на Jaden Philogene-Bidace 79′
Хулио Енсисо е сменен от Омари Гиро-Хатчинсън 79′
Джордж Хърст е сменен от Лиъм Делап 79′
Лиъм Делап получи жълт картон 75′
68′ Ватару Ендо е сменен от Райън Грейвънбърч
68′ Харви Елиът влезе на мястото на Доминик Собослай
68′ Дарвин Нуньес е сменен от Коди Гакпо
66′ ГООООЛ! Коди Гакпо беше точен за отбора си
Конор Таунсенд е сменен от Лейф Дейвис 46′
44′ Коди Гакпо отбеляза гол!
35′ Мохамед Салах отбеляза гол!
Бен Джонсън влезе на мястото на Уес изгаря 29′
11′ Доминик Собослай отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Уулвърхамптън и Арсенал

Уулвърхамптън
Уулвърхамптън
0 : 1
Арсенал
Арсенал
52%
Притежание на топката
49%
4
Точни удари
11
5
Неточни удари
7
27
Опасни атаки
59
20
Нарушения
12
1
Корнери
9
4
Засади
2
3-4-2-1
Формация
4-3-3
Стадион: Molineux Stadium

Състави

1
2 4 12
22 7 8 3
21 10
9
11 29 19
53 5 41
12 2 6 49
22
Хосе Са 1 Хосе Са
Мат Дохърти 2 Мат Дохърти
Сантяго Буено 4 Сантяго Буено
Емануел Агбаду 12 Емануел Агбаду
Нелсън Семедо 22 Нелсън Семедо
Андре 7 Андре
Жоао Гомес 8 Жоао Гомес
Райън Айт Нури 3 Райън Айт Нури
Пабло Сарабия 21 Пабло Сарабия
Матеус Куня 10 Матеус Куня
Jørgen Strand Larsen 9 Jørgen Strand Larsen
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Е. Нванери 53 Е. Нванери
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Мартинели 11 Мартинели
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар

Срещата по минути

87′ Томи Дойл е сменен от Андре
87′ Родриго Гомес е сменен от Райън Айт Нури
Киърън Тиърни влезе на мястото на Мартинели 87′
87′ Гонсало Гуедес е сменен от Мат Дохърти
75′ Jean-Ricner Bellegarde влезе на мястото на Пабло Сарабия
Рикардо Калафиори отбеляза гол! 74′
Рикардо Калафиори е сменен от Е. Нванери 46′
Жълт картон за Jurriën Timber 44′
Директен червен картон за М. Луис-Скели 43′
36′ Жоао Гомес получи жълт картон
32′ Хи Чан Хуанг влезе на мястото на Jørgen Strand Larsen

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Астън Вила

Арсенал
Арсенал
2 : 2
Астън Вила
Астън Вила
66%
Притежание на топката
34%
10
Точни удари
5
7
Неточни удари
3
93
Опасни атаки
14
10
Нарушения
18
10
Корнери
1
3
Засади
2
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Emirates Stadium

Състави

22
5 12 6 49
8 41 23
11 29 19
11
27 8 41
44 24
2 4 5 22
23
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Томас Парти 5 Томас Парти
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Габриел 6 Габриел
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Мартинели 11 Мартинели
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Tyrone Mings 5 Tyrone Mings
Иън Маатсен 22 Иън Маатсен
Бубакар Камара 44 Бубакар Камара
Амаду Мвом Онана 24 Амаду Мвом Онана
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Оли Уоткинс 11 Оли Уоткинс

Срещата по минути

Жълт картон за Морган Роджърс 90+5′
90+4′ Жълт картон за Рахим Стърлинг
88′ Отменен гол
Леон Бейли е сменен от Джейкъб Рамзи 85′
82′ Рахим Стърлинг влезе на мястото на Мартинели
Джон Дюран е сменен от Оли Уоткинс 80′
Бубакар Камара получи жълт картон 78′
Оли Уоткинс отбеляза гол! 68′
67′ Леандро Тросар получи жълт картон
Жълт картон за Унаи Емери Етсегойен 63′
ГООООЛ! Юри Тилеманс беше точен за отбора си 60′
55′ ГООООЛ! Кай Хаверц беше точен за отбора си
Лукас Дигне е сменен от Иън Маатсен 46′
Ламар Богард е сменен от Амаду Мвом Онана 37′
35′ Мартинели отбеляза гол!
30′ Жълт картон за Микел Артета
Жълт картон за Иън Маатсен 20′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Брентфорд и Ливърпул

Брентфорд
Брентфорд
0 : 2
Ливърпул
Ливърпул
39%
Притежание на топката
61%
9
Точни удари
28
2
Неточни удари
9
21
Опасни атаки
102
6
Нарушения
14
2
Корнери
15
6
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Brentford Community Stadium

Състави

1
30 22 4 23
6 27
19 24 18
11
7
11 8 18
38 10
66 5 4 21
1
Марк Флекен 1 Марк Флекен
Mads Roerslev 30 Mads Roerslev
Нейтън Колинс 22 Нейтън Колинс
Сеп Ван Ден Берг 4 Сеп Ван Ден Берг
Кийн Люис-Патер 23 Кийн Люис-Патер
Кристиан Норгаард 6 Кристиан Норгаард
Vitaly Janelt 27 Vitaly Janelt
Брайън Мбеумо 19 Брайън Мбеумо
Микел Дамсгаард 24 Микел Дамсгаард
Yehor Yarmoliuk 18 Yehor Yarmoliuk
Yoane Wissa 11 Yoane Wissa
Алисън 1 Алисън
Трент Александър-Арнолд 66 Трент Александър-Арнолд
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Константинос Цимикас 21 Константинос Цимикас
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Луис Диас 7 Луис Диас

Срещата по минути

Жълт картон за Дарвин Нуньес 90+1′
Дарвин Нуньес отбеляза гол! 90+3′
ГООООЛ! Дарвин Нуньес беше точен за отбора си 90+1′
Федерико Киеза влезе на мястото на Коди Гакпо 87′
81′ Матиас Йенсен влезе на мястото на Микел Дамсгаард
Харви Елиът влезе на мястото на Доминик Собослай 80′
Къртис Джоунс влезе на мястото на Алексис Мак Алистър 80′
69′ Жълт картон за Mads Roerslev
68′ Жълт картон за Кристиан Норгаард
66′ Кевин Шаде е сменен от Vitaly Janelt
Дарвин Нуньес влезе на мястото на Луис Диас 65′
Андрю Робъртсън влезе на мястото на Константинос Цимикас 65′
Доминик Собослай получи жълт картон 43′
Константинос Цимикас получи жълт картон 8′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Тотнъм

Арсенал
Арсенал
2 : 1
Тотнъм
Тотнъм
53%
Притежание на топката
29%
11
Точни удари
2
3
Неточни удари
4
86
Опасни атаки
25
16
Нарушения
7
10
Корнери
0
3
Засади
2
4-3-3
Формация
4-3-3
Стадион: Emirates Stadium

Състави

22
12 2 6 49
8 5 41
30 29 19
21 19 7
29 8 15
23 6 14 24
31
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Рахим Стърлинг 30 Рахим Стърлинг
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Антонин Кински 31 Антонин Кински
Педро Поро 23 Педро Поро
Раду Дръгушин 6 Раду Дръгушин
Арчи Грей 14 Арчи Грей
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Папе Сар 29 Папе Сар
Ив Бисума 8 Ив Бисума
Лукас Бергвал 15 Лукас Бергвал
Деян Кулусевски 21 Деян Кулусевски
Доминик Соланке 19 Доминик Соланке
Хенг-Мин Сон 7 Хенг-Мин Сон

Срещата по минути

90+2′ Жълт картон за Габриел
87′ М. Луис-Скели получи жълт картон
87′ Александър Зинченко влезе на мястото на М. Луис-Скели
87′ Микел Мерино е сменен от Деклан Райс
Ричарлисън е сменен от Хенг-Мин Сон 78′
77′ Киърън Тиърни е сменен от Леандро Тросар
61′ Мартинели е сменен от Рахим Стърлинг
Джеймс Мадисън влезе на мястото на Ив Бисума 46′
Бренън Джонсън е сменен от Папе Сар 46′
44′ Леандро Тросар отбеляза гол!
43′ Жълт картон за Кай Хаверц
Папе Сар получи жълт картон 27′
ГООООЛ! Хенг-Мин Сон беше точен за отбора си 25′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Nottingham Forest и Ливърпул

Nottingham Forest
Nottingham Forest
1 : 1
Ливърпул
Ливърпул
29%
Притежание на топката
54%
2
Точни удари
9
4
Неточни удари
2
25
Опасни атаки
31
7
Нарушения
16
0
Корнери
2
2
Засади
3
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: The City Ground

Състави

26
34 31 5 7
22 8
21 10 14
11
7
11 8 18
38 10
66 5 4 26
1
Мац Селс 26 Мац Селс
Ола Айна 34 Ола Айна
Никола Миленкович 31 Никола Миленкович
Мурило 5 Мурило
Неко Уилямс 7 Неко Уилямс
Райън Йейтс 22 Райън Йейтс
Елиът Андерсън 8 Елиът Андерсън
Антъни Еланга 21 Антъни Еланга
Morgan Gibbs-White 10 Morgan Gibbs-White
Калъм Хъдсън-Одои 14 Калъм Хъдсън-Одои
Крис Ууд 11 Крис Ууд
Алисън 1 Алисън
Трент Александър-Арнолд 66 Трент Александър-Арнолд
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Луис Диас 7 Луис Диас

Срещата по минути

90′ Алекс Морено влезе на мястото на Неко Уилямс
90′ Taiwo Awoniyi е сменен от Крис Ууд
90′ Морато е сменен от Morgan Gibbs-White
83′ Жоао Педро Силва е сменен от Калъм Хъдсън-Одои
76′ Nicolás Domínguez влезе на мястото на Райън Йейтс
Къртис Джоунс влезе на мястото на Луис Диас 75′
Жълт картон за Луис Диас 70′
Диого Хота е сменен от Ибрахима Конате 66′
Диого Хота отбеляза гол! 66′
Константинос Цимикас е сменен от Андрю Робъртсън 65′
53′ Райън Йейтс получи жълт картон
42′ Morgan Gibbs-White получи жълт картон
8′ ГООООЛ! Крис Ууд беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Манчестър Юнайтед

Ливърпул
Ливърпул
2 : 2
Манчестър Юнайтед
Манчестър Юнайтед
53%
Притежание на топката
39%
15
Точни удари
8
4
Неточни удари
3
54
Опасни атаки
43
10
Нарушения
8
6
Корнери
3
0
Засади
4
4-2-3-1
Формация
3-4-2-1
Стадион: Anfield

Състави

1
66 5 4 26
38 10
11 17 18
7
9
16 8
3 25 37 20
4 5 6
24
Алисън 1 Алисън
Трент Александър-Арнолд 66 Трент Александър-Арнолд
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Къртис Джоунс 17 Къртис Джоунс
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Луис Диас 7 Луис Диас
Андре Онана 24 Андре Онана
Матейс Де Лигт 4 Матейс Де Лигт
Хари Магуайър 5 Хари Магуайър
Лисандро Мартинес 6 Лисандро Мартинес
Нусар Мазрауи 3 Нусар Мазрауи
Мануел Угарте Рибейро 25 Мануел Угарте Рибейро
Коби Майноо 37 Коби Майноо
Диого Далот 20 Диого Далот
Амад Диало 16 Амад Диало
Бруно Фернандес 8 Бруно Фернандес
Расмус Хойлунд 9 Расмус Хойлунд

Срещата по минути

86′ Харви Елиът влезе на мястото на Коди Гакпо
Джошуа Зиркзи е сменен от Расмус Хойлунд 86′
86′ Конър Брадли е сменен от Трент Александър-Арнолд
Лени Йоро влезе на мястото на Матейс Де Лигт 83′
83′ Трент Александър-Арнолд получи жълт картон
ГООООЛ! Амад Диало беше точен за отбора си 80′
77′ Дарвин Нуньес получи жълт картон
Жълт картон за Хари Магуайър 73′
Алехандро Ферейра влезе на мястото на Коби Майноо 72′
70′ Мохамед Салах отбеляза.
Матейс Де Лигт получи жълт картон 64′
61′ Диого Хота влезе на мястото на Къртис Джоунс
60′ Дарвин Нуньес е сменен от Луис Диас
59′ Коди Гакпо отбеляза гол!
Жълт картон за Амад Диало 54′
Лисандро Мартинес отбеляза гол! 52′
Жълт картон за Диого Далот 23′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Brighton & Hove Albion и Арсенал

Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
1 : 1
Арсенал
Арсенал
45%
Притежание на топката
39%
6
Точни удари
8
5
Неточни удари
3
36
Опасни атаки
43
17
Нарушения
8
2
Корнери
3
0
Засади
4
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион:

Състави

1
34 29 3 30
20 26
8 33 11
9
53 9 19
41 20 23
5 2 6 33
22
Барт Вербрюген 1 Барт Вербрюген
Джоел Велтман 34 Джоел Велтман
Ян Пол ван Хеке 29 Ян Пол ван Хеке
Игор Хулио 3 Игор Хулио
Первис Еступинан 30 Первис Еступинан
Карлос Балепа Нум Куома 20 Карлос Балепа Нум Куома
Ясин Абас Аяри 26 Ясин Абас Аяри
Браджан Груда 8 Браджан Груда
Мат О'Райли 33 Мат О'Райли
Саймън Адингра 11 Саймън Адингра
Жоао Педро 9 Жоао Педро
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Томас Парти 5 Томас Парти
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Рикардо Калафиори 33 Рикардо Калафиори
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Жоржиньо 20 Жоржиньо
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Е. Нванери 53 Е. Нванери
Габриел Исус 9 Габриел Исус
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар

Срещата по минути

Рикардо Калафиори получи жълт картон 90′
Жълт картон за Микел Мерино 84′
82′ Жълт картон за Янкуба Минтех
66′ Адам Уебстър е сменен от Игор Хулио
64′ Жълт картон за Джоел Велтман
Мартин Одегаард влезе на мястото на Жоржиньо 64′
62′ Каору Митома е сменен от Саймън Адингра
61′ Жоао Педро е точен от бялата точка.
46′ Янкуба Минтех е сменен от Браджан Груда
Джорджинио Рътър влезе на мястото на Мат О'Райли 46′
46′ Мартинели влезе на мястото на Е. Нванери
Е. Нванери получи жълт картон 45+1′
Жълт картон за Е. Нванери 45+1′
Е. Нванери получи жълт картон 45+1′
ГООООЛ! Е. Нванери беше точен за отбора си 16′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Брентфорд и Арсенал

Брентфорд
Брентфорд
1 : 3
Арсенал
Арсенал
51%
Притежание на топката
36%
4
Точни удари
7
1
Неточни удари
4
35
Опасни атаки
20
6
Нарушения
10
4
Корнери
4
0
Засади
2
4-3-1-2
Формация
4-3-3
Стадион: Brentford Community Stadium

Състави

1
30 22 4 23
27 6 18
24
19 11
53 9 11
8 5 23
12 2 6 33
22
Марк Флекен 1 Марк Флекен
Mads Roerslev 30 Mads Roerslev
Нейтън Колинс 22 Нейтън Колинс
Сеп Ван Ден Берг 4 Сеп Ван Ден Берг
Кийн Люис-Патер 23 Кийн Люис-Патер
Vitaly Janelt 27 Vitaly Janelt
Кристиан Норгаард 6 Кристиан Норгаард
Yehor Yarmoliuk 18 Yehor Yarmoliuk
Микел Дамсгаард 24 Микел Дамсгаард
Брайън Мбеумо 19 Брайън Мбеумо
Yoane Wissa 11 Yoane Wissa
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Рикардо Калафиори 33 Рикардо Калафиори
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Томас Парти 5 Томас Парти
Микел Мерино 23 Микел Мерино
Е. Нванери 53 Е. Нванери
Габриел Исус 9 Габриел Исус
Мартинели 11 Мартинели

Срещата по минути

Александър Зинченко влезе на мястото на Габриел Исус 90+1′
Жоржиньо влезе на мястото на Мартин Одегаард 88′
М. Луис-Скели е сменен от Рикардо Калафиори 78′
Леандро Тросар влезе на мястото на Е. Нванери 78′
Деклан Райс влезе на мястото на Микел Мерино 78′
75′ Матиас Йенсен влезе на мястото на Кристиан Норгаард
75′ Матиас Йенсен влезе на мястото на Yoane Wissa
75′ Ким Джи-Су влезе на мястото на Сеп Ван Ден Берг
75′ Едмонд-Парис Магома влезе на мястото на Yoane Wissa
Жълт картон за Рикардо Калафиори 57′
Мартинели отбеляза гол! 53′
ГООООЛ! Микел Мерино беше точен за отбора си 50′
ГООООЛ! Габриел Исус беше точен за отбора си 29′
26′ Кристиан Норгаард получи жълт картон
Жълт картон за Jurriën Timber 17′
13′ ГООООЛ! Брайън Мбеумо беше точен за отбора си
13′ Брайън Мбеумо отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Уест Хем и Ливърпул

Уест Хем
Уест Хем
0 : 5
Ливърпул
Ливърпул
46%
Притежание на топката
36%
5
Точни удари
7
2
Неточни удари
4
40
Опасни атаки
20
7
Нарушения
10
2
Корнери
4
5
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: London Stadium

Състави

23
5 15 26 29
10 19
14 4 33
20
7
11 17 18
38 10
66 2 4 26
1
Алфонс Ареола 23 Алфонс Ареола
Владимир Куфал 5 Владимир Куфал
Константинос Мавропанос 15 Константинос Мавропанос
Макс Килман 26 Макс Килман
Аарон Уан-Бисака 29 Аарон Уан-Бисака
Лукас Пакета 10 Лукас Пакета
Едсън Алварес 19 Едсън Алварес
Кудус Мохамед 14 Кудус Мохамед
Карлос Солер 4 Карлос Солер
Емерсън 33 Емерсън
Джарод Боуен 20 Джарод Боуен
Алисън 1 Алисън
Трент Александър-Арнолд 66 Трент Александър-Арнолд
Джо Гомес 2 Джо Гомес
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Къртис Джоунс 17 Къртис Джоунс
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Луис Диас 7 Луис Диас

Срещата по минути

Диого Хота отбеляза гол! 84′
81′ Луис Гилхерме влезе на мястото на Кудус Мохамед
Константинос Цимикас влезе на мястото на Андрю Робъртсън 74′
Харви Елиът влезе на мястото на Къртис Джоунс 74′
73′ Анди Ървинг влезе на мястото на Карлос Солер
60′ Crysencio Summerville влезе на мястото на Джарод Боуен
Диого Хота е сменен от Коди Гакпо 58′
Ватару Ендо влезе на мястото на Райън Грейвънбърч 57′
ГООООЛ! Трент Александър-Арнолд беше точен за отбора си 54′
46′ Жан-Клер Тодибо влезе на мястото на Владимир Куфал
46′ Никлас Фюлкруг е сменен от Едсън Алварес
Мохамед Салах отбеляза гол! 44′
Коди Гакпо отбеляза гол! 40′
Джарел Куанса е сменен от Джо Гомес 37′
Луис Диас отбеляза гол! 30′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Ипсуич Таун

Арсенал
Арсенал
1 : 0
Ипсуич Таун
Ипсуич Таун
68%
Притежание на топката
30%
9
Точни удари
7
4
Неточни удари
3
80
Опасни атаки
25
7
Нарушения
12
5
Корнери
2
1
Засади
4
4-3-3
Формация
5-4-1
Стадион: Emirates Stadium

Състави

22
12 2 6 49
8 41 29
11 9 19
19
20 8 12 23
18 26 6 24 3
1
Дейвид Рая 22 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц
Мартинели 11 Мартинели
Габриел Исус 9 Габриел Исус
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Ариджанет Мурич 1 Ариджанет Мурич
Бен Джонсън 18 Бен Джонсън
Дара О'Шеа 26 Дара О'Шеа
Люк Вулфенден 6 Люк Вулфенден
Яков Грийвс 24 Яков Грийвс
Лейф Дейвис 3 Лейф Дейвис
Омари Гиро-Хатчинсън 20 Омари Гиро-Хатчинсън
Калвин Филипс 8 Калвин Филипс
Йенс Каюсте 12 Йенс Каюсте
Sammie Szmodics 23 Sammie Szmodics
Лиъм Делап 19 Лиъм Делап

Срещата по минути

Хари Кларк влезе на мястото на Люк Вулфенден 90+1′
87′ Томас Парти влезе на мястото на Деклан Райс
Нейтън Броудхед е сменен от Бен Джонсън 80′
Джак Тейлър влезе на мястото на Йенс Каюсте 80′
Али Ал Хамади е сменен от Лиъм Делап 80′
72′ Микел Мерино е сменен от Габриел Исус
Джак Кларк влезе на мястото на Sammie Szmodics 71′
Жълт картон за Лейф Дейвис 65′
54′ Кай Хаверц получи жълт картон
23′ ГООООЛ! Кай Хаверц беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Leicester City

Ливърпул
Ливърпул
3 : 1
Leicester City
Leicester City
69%
Притежание на топката
30%
15
Точни удари
7
5
Неточни удари
3
101
Опасни атаки
25
17
Нарушения
12
14
Корнери
2
3
Засади
4
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Anfield

Състави

1
66 2 4 26
38 10
11 17 18
9
20
18 11 10
8 24
2 4 23 16
41
Алисън 1 Алисън
Трент Александър-Арнолд 66 Трент Александър-Арнолд
Джо Гомес 2 Джо Гомес
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Къртис Джоунс 17 Къртис Джоунс
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Дарвин Нуньес 9 Дарвин Нуньес
Jakub stolarczyk 41 Jakub stolarczyk
Джеймс Джъстин 2 Джеймс Джъстин
Conor Coady 4 Conor Coady
Яник Вестергаард 23 Яник Вестергаард
Виктор Кристиансен 16 Виктор Кристиансен
Хари Уинкс 8 Хари Уинкс
Бубакари Сумаре 24 Бубакари Сумаре
Джордан Аю 18 Джордан Аю
Билал Ел Ханус 11 Билал Ел Ханус
Стифи Мавидиди 10 Стифи Мавидиди
Петсън Дака 20 Петсън Дака

Срещата по минути

Калеб Околи е сменен от Conor Coady 90+5′
90+2′ Харви Елиът влезе на мястото на Алексис Мак Алистър
87′ Ватару Ендо е сменен от Райън Грейвънбърч
Боби Рийд е сменен от Стифи Мавидиди 87′
86′ Константинос Цимикас е сменен от Андрю Робъртсън
82′ Мохамед Салах отбеляза гол!
80′ Доминик Собослай получи жълт картон
78′ Диого Хота влезе на мястото на Къртис Джоунс
77′ Доминик Собослай влезе на мястото на Дарвин Нуньес
68′ Отменен гол
68′ Коди Гакпо отбеляза гол!
Оливър Скип влезе на мястото на Хари Уинкс 65′
Факундо Валентин Буонаноте влезе на мястото на Билал Ел Ханус 64′
Жълт картон за Яник Вестергаард 58′
58′ Андрю Робъртсън получи жълт картон
49′ ГООООЛ! Къртис Джоунс беше точен за отбора си
45+1′ ГООООЛ! Коди Гакпо беше точен за отбора си
Джордан Аю получи жълт картон 43′
37′ Джо Гомес получи жълт картон
Джордан Аю отбеляза гол! 6′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Ливърпул

Тотнъм
Тотнъм
3 : 6
Ливърпул
Ливърпул
52%
Притежание на топката
36%
6
Точни удари
7
3
Неточни удари
3
43
Опасни атаки
37
7
Нарушения
14
7
Корнери
5
4
Засади
3
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Tottenham Hotspur Stadium

Състави

20
23 6 14 24
29 8
21 10 7
19
7
11 8 18
38 10
66 2 4 26
1
Фрейзър Форстър 20 Фрейзър Форстър
Педро Поро 23 Педро Поро
Раду Дръгушин 6 Раду Дръгушин
Арчи Грей 14 Арчи Грей
Джед Спенс 24 Джед Спенс
Папе Сар 29 Папе Сар
Ив Бисума <