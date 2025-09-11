Няма ПСЖ, няма Реал: Суперкомпютър определи победителя в ШЛ

Нито носителят на трофея Пари Сен Жермен, нито рекордьорът по триумфи - Реал Мадрид, ще спечели Шампионската лига през настоящия сезон. Това показват изчисленията на суперкомпютъра на Opta.

Всъщност в сметките на изкуствения интелект не фигурира нито един от шампионите през последните 5 издания на турнира (2021-2025).

Прогнозата

Фаворитът на Opta за спечелването на континенталната надпревара е Ливърпул. Процентът, който изкуственият интелект дава на английския шампион е 20,4% - повече от всеки друг. Мърсисайдци са шесткратни носители на трофея в Шампионска лига, а за последно ликуваха през 2020 г., когато във финала победиха друг английски тим - Тотнъм.

Изненадващото второ място заема Арсенал. "Артилеристите" никога на са печелили турнира, но през последните два сезона са неизменно във фазата на елиминациите. През миналата година лондонският клуб стигна до полуфиналите, но отпадна от бъдещия шампион Пари Сен Жермен.

Третото място е отредено именно на ПСЖ. Шокиращо Реал Мадрид е седми.

Топ 10

1. Ливърпул - 20.4%

2. Арсенал - 16%

3. ПСЖ - 12.1%

4. Манчестър Сити и Барселона - 8.4%

6. Челси - 7%

7. Реал Мадрид - 5.8%

8. Байерн Мюнхен - 4.3%

9. Интер Милано и Нюкасъл Юнайтед - 3%

Остава по-малко от седмица преди старта на Шампионска лига. Късните часове във вторник и сряда ще бъдат резервирани за европейски футбол от най-висока класа. 36 отбора ще премерят сили в опит да завоюват най-престижния европейски клубен трофей.

Champions TV

За поредна година мачовете в ден сряда ще може да гледате на живо в каналите на bTV Media Group. В специалните ни студиа ще ви предложим анализи, коментари и много интересно видеосъдържание.

До финала на 30 май 2026 г. на "Пушкаш арена" в Будапеща предстоят много вълнуващи битки, които българските ценители на футбола и на УЕФА Шампионска лига ще могат да проследят по възможно най-уникалния, най-специалния, най-драматичния и спиращ дъха начин – чрез Champions TV!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Crystal Palace

Ливърпул 1 : 1 Crystal Palace 69% Притежание на топката 31% 12 Точни удари 6 2 Неточни удари 2 87 Опасни атаки 23 7 Нарушения 10 11 Корнери 0 1 Засади 2 4-2-3-1 Формация 3-4-2-1 Стадион: Anfield Състави 1 84 5 4 26 38 17 11 8 18 7 14 7 10 12 19 18 3 26 5 8 1 1 Алисън 84 Конър Брадли 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 17 Къртис Джоунс 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас 1 Дийн Хендерсън 26 Крис Ричардс 5 Maxence Lacroix 8 Джеферсън Лерма 12 Даниел Муньос 19 Уил Хюз 18 Даичи Камада 3 Тирик Мичъл 7 Исмаила Сар 10 Еберечи Езе 14 Жан-Филип Матета Срещата по минути 90+5′ Жълт картон за Върджил ван Дайк Матей Франса влезе на мястото на Ромен Есе 90+3′ 85′ Харви Елиът влезе на мястото на Андрю Робъртсън 84′ Мохамед Салах отбеляза гол! Ромен Есе е сменен от Уил Хюз 79′ 69′ Ватару Ендо влезе на мястото на Луис Диас 68′ Директен червен картон за Райън Грейвънбърч Едуард Нкетия влезе на мястото на Жан-Филип Матета 62′ 62′ Диого Хота е сменен от Ибрахима Конате Джъстин Девенни е сменен от Еберечи Езе 62′ 61′ Дарвин Нуньес влезе на мястото на Доминик Собослай 61′ Райън Грейвънбърч получи жълт картон 46′ Трент Александър-Арнолд е сменен от Конър Брадли ГООООЛ! Исмаила Сар беше точен за отбора си 9′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Southampton и Арсенал

Southampton 1 : 2 Арсенал 38% Притежание на топката 62% 5 Точни удари 16 2 Неточни удари 7 34 Опасни атаки 101 7 Нарушения 8 5 Корнери 8 1 Засади 1 5-4-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: St. Mary's Stadium Състави 30 16 4 5 15 21 34 46 18 26 33 11 41 30 53 17 5 4 15 33 3 22 30 Арън Рамсдейл 16 Юкинари Сугавара 4 Флин Даунс 5 Джак Стивънс 15 Нейтън Ууд 21 Чарли Тейлър 34 Уелингтън 46 Джей Робинсън 18 Матеус Гонсало Еспаня Фернандес 26 C. Ugochukwu 33 Тайлър Диблинг 22 Дейвид Рая 4 Бен Уайт 15 Якуб Кивиор 33 Рикардо Калафиори 3 Киърън Тиърни 17 Александър Зинченко 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 30 Рахим Стърлинг 53 Е. Нванери 11 Мартинели Срещата по минути ГООООЛ! Мартин Одегаард беше точен за отбора си 90′ 86′ Йоахим Кай Санда влезе на мястото на C. Ugochukwu 79′ Ще е малка влезе на мястото на Джей Робинсън 79′ Камерън Арчър е сменен от К. Сулемана Мартин Одегаард влезе на мястото на Е. Нванери 75′ Кай Хаверц влезе на мястото на Мартинели 71′ М. Луис-Скели е сменен от Александър Зинченко 70′ 70′ Пол Онуачу е сменен от Рос Стюарт Леандро Тросар влезе на мястото на Киърън Тиърни 63′ Букайо Сака влезе на мястото на Рахим Стърлинг 63′ 56′ Рос Стюарт отбеляза гол! ГООООЛ! Киърън Тиърни беше точен за отбора си 43′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Brighton & Hove Albion и Ливърпул

Brighton & Hove Albion 3 : 2 Ливърпул 49% Притежание на топката 51% 17 Точни удари 12 8 Неточни удари 6 69 Опасни атаки 36 9 Нарушения 8 3 Корнери 3 2 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Състави 1 2 27 29 4 30 20 26 17 8 9 18 8 11 19 10 38 84 5 78 21 1 1 Барт Вербрюген 2 Тарик Лампти 27 Матс Вифер 29 Ян Пол ван Хеке 4 Адам Уебстър 30 Первис Еступинан 20 Карлос Балепа Нум Куома 26 Ясин Абас Аяри 17 Янкуба Минтех 8 Браджан Груда 9 Жоао Педро 1 Алисън 84 Конър Брадли 5 Ибрахима Конате 78 Джарел Куанса 21 Константинос Цимикас 10 Алексис Мак Алистър 38 Райън Грейвънбърч 8 Доминик Собослай 11 Мохамед Салах 19 Харви Елиът 18 Коди Гакпо Срещата по минути 85′ ГООООЛ! Джак Хиншелуд беше точен за отбора си 84′ Хари Хоуъл е сменен от Дани Уелбек 84′ Джак Хиншелуд влезе на мястото на Янкуба Минтех Ватару Ендо влезе на мястото на Конър Брадли 77′ 77′ Жълт картон за Адам Уебстър 74′ Диего Гомес влезе на мястото на Ясин Абас Аяри 73′ Мат О'Райли влезе на мястото на Браджан Груда 69′ ГООООЛ! Каору Митома беше точен за отбора си 65′ Каору Митома е сменен от Саймън Адингра Къртис Джоунс влезе на мястото на Доминик Собослай 63′ Дарвин Нуньес влезе на мястото на Федерико Киеза 63′ Луис Диас е сменен от Коди Гакпо 63′ ГООООЛ! Доминик Собослай беше точен за отбора си 45+1′ 32′ ГООООЛ! Ясин Абас Аяри беше точен за отбора си ГООООЛ! Харви Елиът беше точен за отбора си 9′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Нюкасъл

Арсенал 1 : 0 Нюкасъл 51% Притежание на топката 49% 7 Точни удари 10 5 Неточни удари 4 61 Опасни атаки 55 9 Нарушения 9 10 Корнери 7 Засади 4-3-3 Формация 3-4-2-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 22 4 12 2 15 49 8 5 41 7 19 14 11 10 23 39 8 21 5 4 33 22 22 Дейвид Рая 4 Бен Уайт 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 15 Якуб Кивиор 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 7 Букайо Сака 19 Леандро Тросар 22 Ник Поуп 5 Фабиан Шер 4 Свен Ботман 33 Дан Бърн 23 Джейкъб Мърфи 39 Бруно Гимараеш 8 Сандро Тонали 21 Валентино Ливраменто 11 Харви Барнс 10 Антъни Гордън 14 Александър Исак Срещата по минути 90+8′ Якуб Кивиор получи жълт картон Жълт картон за Дан Бърн 90+8′ 90+4′ Жълт картон за 90+4′ Жълт картон за Дейвид Рая Жълт картон за 90+3′ 90+3′ Жоржиньо влезе на мястото на Мартин Одегаард 88′ Киърън Тиърни влезе на мястото на Леандро Тросар 81′ получи жълт картон Джоузеф Уилок е сменен от Харви Барнс 76′ 76′ Кай Хаверц влезе на мястото на Букайо Сака Жълт картон за Емил Крафт 64′ Уилям Осула влезе на мястото на Калъм Уилсън 64′ Емил Крафт влезе на мястото на Свен Ботман 64′ Луис Майли е сменен от Джейкъб Мърфи 63′ 55′ Деклан Райс отбеляза гол! 46′ Рикардо Калафиори влезе на мястото на Уилям Салиба

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Арсенал

Ливърпул 2 : 2 Арсенал 44% Притежание на топката 56% 10 Точни удари 11 4 Неточни удари 4 38 Опасни атаки 67 13 Нарушения 10 3 Корнери 1 3 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Anfield Състави 1 84 5 4 26 38 17 11 8 18 7 7 19 11 8 5 23 4 2 15 49 22 1 Алисън 84 Конър Брадли 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 17 Къртис Джоунс 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас 22 Дейвид Рая 4 Бен Уайт 2 Уилям Салиба 15 Якуб Кивиор 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 23 Микел Мерино 7 Букайо Сака 19 Леандро Тросар 11 Мартинели Срещата по минути 90+7′ Отменен гол Александър Зинченко влезе на мястото на Букайо Сака 88′ 83′ Харви Елиът е сменен от Райън Грейвънбърч 79′ Диого Хота е сменен от Луис Диас Киърън Тиърни влезе на мястото на Леандро Тросар 78′ Рикардо Калафиори е сменен от Бен Уайт 78′ ГООООЛ! Микел Мерино беше точен за отбора си 70′ 67′ Дарвин Нуньес влезе на мястото на Къртис Джоунс 67′ Трент Александър-Арнолд влезе на мястото на Конър Брадли 66′ Алексис Мак Алистър влезе на мястото на Коди Гакпо 60′ Жълт картон за Конър Брадли Мартинели отбеляза гол! 47′ М. Луис-Скели получи жълт картон 43′ Жълт картон за Микел Мерино 34′ 21′ Луис Диас отбеляза гол! 20′ Коди Гакпо отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Челси и Ливърпул

Челси 3 : 1 Ливърпул 35% Притежание на топката 50% 14 Точни удари 5 3 Неточни удари 6 37 Опасни атаки 33 10 Нарушения 6 3 Корнери 5 6 Засади 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Stamford Bridge Състави 1 25 23 6 3 45 8 7 20 11 15 20 11 19 18 3 17 66 78 4 21 1 1 Робърт Санчес 25 Мойсес Кайседо Корозо 23 Тревох Чалоба 6 Л. Колвил 3 Кукурела 45 Ромео Лавия 8 Хоакин Фернандес 7 Педро Нето 20 Коул Палмър 11 Нони Мадуеке 15 Николас Джаксън 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 78 Джарел Куанса 4 Върджил ван Дайк 21 Константинос Цимикас 3 Ватару Ендо 17 Къртис Джоунс 11 Мохамед Салах 19 Харви Елиът 18 Коди Гакпо 20 Диого Хота Срещата по минути 90+6′ Коул Палмър прати топката в мрежата. 88′ Рийс Джеймс влезе на мястото на Хоакин Фернандес ГООООЛ! Върджил ван Дайк беше точен за отбора си 85′ 84′ Жълт картон за Джейдън Санчо Федерико Киеза е сменен от Константинос Цимикас 82′ 78′ Мало Густо е сменен от Ромео Лавия 72′ Джейдън Санчо влезе на мястото на Николас Джаксън Доминик Собослай е сменен от Харви Елиът 69′ Алексис Мак Алистър е сменен от Ватару Ендо 69′ Жълт картон за Джарел Куанса 58′ Дарвин Нуньес е сменен от Диого Хота 58′ Конър Брадли влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд 57′ 54′ Жълт картон за Тревох Чалоба Върджил ван Дайк получи жълт картон 51′ 3′ ГООООЛ! Хоакин Фернандес беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и АФК Борнемут

Арсенал 1 : 2 АФК Борнемут 50% Притежание на топката 50% 12 Точни удари 5 1 Неточни удари 6 39 Опасни атаки 33 7 Нарушения 6 2 Корнери 5 3 Засади 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 22 4 12 2 15 49 8 5 41 7 19 9 16 19 11 12 4 22 27 2 3 13 22 Дейвид Рая 4 Бен Уайт 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 15 Якуб Кивиор 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 7 Букайо Сака 19 Леандро Тросар 13 Кепа Арисабалага 22 Джулиан Арауджо 27 Илия Забарни 2 Дийн Хуйсен 3 Керкез Милош 12 Тайлър Адамс 4 Люис Кук 16 Маркъс Таверние 19 Джъстин Клуйверт 11 Dango Ouattara 9 Еванилсън Срещата по минути Даниел Джебисън е сменен от Еванилсън 87′ 86′ Александър Зинченко е сменен от Бен Уайт 86′ Рахим Стърлинг влезе на мястото на Мартинели 86′ Е. Нванери е сменен от Букайо Сака ГООООЛ! Еванилсън беше точен за отбора си 75′ 74′ Микел Мерино е сменен от Деклан Райс Дейвид Брукс е сменен от Dango Ouattara 74′ Дийн Хуйсен отбеляза гол! 67′ Антоан Семеньо е сменен от Джъстин Клуйверт 65′ Алекс Скот влезе на мястото на Джулиан Арауджо 65′ Dango Ouattara получи жълт картон 64′ Еванилсън получи жълт картон 58′ 34′ Деклан Райс отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Тотнъм

Ливърпул 5 : 1 Тотнъм 62% Притежание на топката 41% 16 Точни удари 3 9 Неточни удари 3 56 Опасни атаки 32 16 Нарушения 13 8 Корнери 5 1 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Anfield Състави 1 66 5 4 26 38 10 11 8 18 7 22 19 11 15 14 10 24 4 33 13 1 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас 1 Гулиелмо Викарио 24 Джед Спенс 4 Кевин Дансо 33 Бен Дейвис 13 Съдбата Удоги 15 Лукас Бергвал 14 Арчи Грей 10 Джеймс Мадисън 22 Бренън Джонсън 19 Доминик Соланке 11 Матис Тел Срещата по минути Жълт картон за Ричарлисън 90+4′ 90+4′ Харви Елиът получи жълт картон 83′ Дарвин Нуньес влезе на мястото на Алексис Мак Алистър 76′ Ватару Ендо влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд 76′ Харви Елиът е сменен от Луис Диас Уилсън Одоберт е сменен от Матис Тел 68′ 68′ Диого Хота влезе на мястото на Коди Гакпо 68′ Къртис Джоунс е сменен от Доминик Собослай Ричарлисън влезе на мястото на Доминик Соланке 67′ 63′ Мохамед Салах отбеляза гол! Папе Сар е сменен от Арчи Грей 46′ Деян Кулусевски влезе на мястото на Джеймс Мадисън 46′ 34′ Коди Гакпо получи жълт картон 34′ Коди Гакпо отбеляза гол! 24′ Алексис Мак Алистър отбеляза гол! 16′ ГООООЛ! Луис Диас беше точен за отбора си Доминик Соланке отбеляза гол! 12′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Crystal Palace

Арсенал 2 : 2 Crystal Palace 67% Притежание на топката 41% 9 Точни удари 3 3 Неточни удари 3 49 Опасни атаки 32 4 Нарушения 13 3 Корнери 5 1 Засади 1 4-3-3 Формация 3-4-2-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 22 12 2 15 49 8 5 41 30 19 11 9 55 10 12 20 18 3 8 5 6 1 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 15 Якуб Кивиор 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 30 Рахим Стърлинг 19 Леандро Тросар 11 Мартинели 1 Дийн Хендерсън 8 Джеферсън Лерма 5 Maxence Lacroix 6 Марк Гуехи 12 Даниел Муньос 20 Адам Уортън 18 Даичи Камада 3 Тирик Мичъл 55 Джъстин Девенни 10 Еберечи Езе 9 Едуард Нкетия Срещата по минути 86′ Киърън Тиърни е сменен от М. Луис-Скели 86′ Е. Нванери е сменен от Мартин Одегаард Жан-Филип Матета отбеляза гол! 83′ Жан-Филип Матета влезе на мястото на Едуард Нкетия 80′ Ромен Есе е сменен от Джъстин Девенни 80′ Исмаила Сар влезе на мястото на Еберечи Езе 63′ Уил Хюз е сменен от Адам Уортън 63′ 60′ Букайо Сака влезе на мястото на Рахим Стърлинг Джъстин Девенни получи жълт картон 47′ 45+2′ Жълт картон за Деклан Райс 42′ Леандро Тросар отбеляза гол! Еберечи Езе отбеляза гол! 27′ 3′ Якуб Кивиор отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Leicester City и Ливърпул

Leicester City 0 : 1 Ливърпул 42% Притежание на топката 58% 3 Точни удари 24 2 Неточни удари 4 67 Опасни атаки 60 11 Нарушения 7 1 Корнери 13 2 Засади 2 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: King Power Stadium Състави 30 21 3 4 33 6 24 14 11 35 10 7 11 8 18 38 10 84 5 4 21 1 30 Мадс Хермансен 21 Рикардо Перейра 3 Wout Faes 4 Conor Coady 33 Лука Томас 6 Уилфред Ндиди 24 Бубакари Сумаре 14 Боби Рийд 11 Билал Ел Ханус 35 Kasey McAteer 10 Стифи Мавидиди 1 Алисън 84 Конър Брадли 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 21 Константинос Цимикас 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас Срещата по минути Къртис Джоунс е сменен от Луис Диас 90+4′ 85′ Jeremy Monga влезе на мястото на Стифи Мавидиди 83′ Оливър Скип е сменен от Уилфред Ндиди 83′ Джеймс Джъстин влезе на мястото на Рикардо Перейра Трент Александър-Арнолд получи жълт картон 77′ ГООООЛ! Трент Александър-Арнолд беше точен за отбора си 76′ Харви Елиът е сменен от Доминик Собослай 71′ Трент Александър-Арнолд е сменен от Конър Брадли 71′ 70′ Уилфред Ндиди получи жълт картон Конър Брадли получи жълт картон 65′ 62′ Петсън Дака е сменен от Джейми Варди 61′ Факундо Валентин Буонаноте е сменен от Боби Рийд Диого Хота е сменен от Коди Гакпо 60′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ипсуич Таун и Арсенал

Ипсуич Таун 0 : 4 Арсенал 25% Притежание на топката 75% 2 Точни удари 19 2 Неточни удари 5 11 Опасни атаки 104 10 Нарушения 7 0 Корнери 12 1 Засади 1 4-4-1-1 Формация 4-3-3 Стадион: Portman Road Stadium Състави 31 40 26 24 3 18 5 12 47 9 27 7 19 11 8 41 23 4 2 15 17 22 31 Алекс Палмър 40 Аксел Туанзеби 26 Дара О'Шеа 24 Яков Грийвс 3 Лейф Дейвис 18 Бен Джонсън 5 Сам Морси 12 Йенс Каюсте 47 Джак Кларк 9 Хулио Енсисо 27 Джордж Хърст 22 Дейвид Рая 4 Бен Уайт 2 Уилям Салиба 15 Якуб Кивиор 17 Александър Зинченко 8 Мартин Одегаард 41 Деклан Райс 23 Микел Мерино 7 Букайо Сака 19 Леандро Тросар 11 Мартинели Срещата по минути 90+1′ Конор Чаплин е сменен от Сам Морси Е. Нванери отбеляза гол! 88′ Нейтън Бътлър-Ойедеджи влезе на мястото на Леандро Тросар 84′ 82′ Масимо Луонго влезе на мястото на Йенс Каюсте 82′ Лиъм Делап влезе на мястото на Джордж Хърст Киърън Тиърни влезе на мястото на Деклан Райс 73′ Рахим Стърлинг влезе на мястото на Мартинели 73′ ГООООЛ! Леандро Тросар беше точен за отбора си 69′ М. Луис-Скели е сменен от Микел Мерино 57′ Е. Нванери е сменен от Букайо Сака 57′ 46′ Джак Тейлър влезе на мястото на Хулио Енсисо 35′ Камерън Бърджис влезе на мястото на Джак Кларк 32′ Лейф Дейвис e изгонен с директен червен картон Мартинели отбеляза гол! 28′ Леандро Тросар отбеляза гол! 14′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Уест Хем

Ливърпул 2 : 1 Уест Хем 55% Притежание на топката 45% 11 Точни удари 10 4 Неточни удари 1 59 Опасни атаки 28 15 Нарушения 8 10 Корнери 3 5 Засади 4 4-2-3-1 Формация 3-5-2 Стадион: Anfield Състави 1 84 5 4 21 38 10 11 17 7 20 20 14 29 4 8 10 57 25 15 26 23 1 Алисън 84 Конър Брадли 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 21 Константинос Цимикас 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 17 Къртис Джоунс 7 Луис Диас 20 Диого Хота 23 Алфонс Ареола 25 Жан-Клер Тодибо 15 Константинос Мавропанос 26 Макс Килман 29 Аарон Уан-Бисака 4 Карлос Солер 8 Джеймс Уорд-Проус 10 Лукас Пакета 57 Оливър Скарлс 20 Джарод Боуен 14 Кудус Мохамед Срещата по минути Лукас Пакета получи жълт картон 90+8′ Владимир Куфал получи жълт картон 90+6′ 89′ ГООООЛ! Върджил ван Дайк беше точен за отбора си 85′ Ватару Ендо влезе на мястото на Мохамед Салах Луис Гилхерме влезе на мястото на Жан-Клер Тодибо 78′ Никлас Фюлкруг е сменен от Карлос Солер 78′ 68′ Доминик Собослай влезе на мястото на Къртис Джоунс 68′ Джарел Куанса е сменен от Конър Брадли 60′ Андрю Робъртсън влезе на мястото на Константинос Цимикас 60′ Коди Гакпо е сменен от Диого Хота Владимир Куфал влезе на мястото на Оливър Скарлс 57′ 18′ Луис Диас отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Брентфорд

Арсенал 1 : 1 Брентфорд 64% Притежание на топката 36% 8 Точни удари 3 6 Неточни удари 0 123 Опасни атаки 43 7 Нарушения 9 13 Корнери 5 3 Засади 1 4-3-3 Формация 4-4-2 Стадион: Emirates Stadium Състави 22 5 2 15 3 17 20 41 53 19 11 11 7 19 6 27 24 20 22 4 23 1 22 Дейвид Рая 5 Томас Парти 2 Уилям Салиба 15 Якуб Кивиор 3 Киърън Тиърни 17 Александър Зинченко 20 Жоржиньо 41 Деклан Райс 53 Е. Нванери 19 Леандро Тросар 11 Мартинели 1 Марк Флекен 20 Кристофър Айер 22 Нейтън Колинс 4 Сеп Ван Ден Берг 23 Кийн Люис-Патер 19 Брайън Мбеумо 6 Кристиан Норгаард 27 Vitaly Janelt 24 Микел Дамсгаард 11 Yoane Wissa 7 Кевин Шаде Срещата по минути 90+4′ Мартин Одегаард получи жълт картон 86′ влезе на мястото на Жоржиньо Матиас Йенсен влезе на мястото на Микел Дамсгаард 80′ Yehor Yarmoliuk получи жълт картон 78′ 75′ Микел Мерино влезе на мястото на Деклан Райс ГООООЛ! Yoane Wissa беше точен за отбора си 74′ Yehor Yarmoliuk е сменен от Vitaly Janelt 69′ 69′ Jurriën Timber влезе на мястото на Томас Парти Майкъл Олабоде Кайоде влезе на мястото на Кристофър Айер 69′ 63′ Букайо Сака е сменен от Е. Нванери 62′ М. Луис-Скели е сменен от Киърън Тиърни 62′ Мартин Одегаард е сменен от Александър Зинченко 61′ ГООООЛ! Томас Парти беше точен за отбора си Кевин Шаде получи жълт картон 34′ Кристиан Норгаард получи жълт картон 28′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Fulham и Ливърпул

Fulham 3 : 2 Ливърпул 38% Притежание на топката 62% 8 Точни удари 10 4 Неточни удари 4 34 Опасни атаки 58 10 Нарушения 9 4 Корнери 4 2 Засади 3 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Craven Cottage Състави 1 21 5 3 33 16 20 30 18 17 9 20 11 8 18 38 10 17 5 4 26 62 1 Бернд Лено 21 Тимъти Кастане 5 Йоахим Андерсен 3 Калвин Баси 33 Антъни Робинсън 16 Sander Berge 20 Саша Лукич 30 Райън Сесеньон 18 Андреас Перейра 17 Алекс Ивоби 9 Родриго Муниз 62 Каоимхин Келехер 17 Къртис Джоунс 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 20 Диого Хота Срещата по минути 90+5′ Бернд Лено получи жълт картон 86′ Емил Смит Роу получи жълт картон 86′ Емил Смит Роу получи жълт картон 82′ Адама Траоре е сменен от Райън Сесеньон 82′ Кени Тете влезе на мястото на Алекс Ивоби Федерико Киеза е сменен от Андрю Робъртсън 82′ 76′ Емил Смит Роу е сменен от Андреас Перейра 76′ Харисън Рийд е сменен от Саша Лукич 76′ Раул Хименес е сменен от Родриго Муниз ГООООЛ! Луис Диас беше точен за отбора си 72′ Дарвин Нуньес е сменен от Диого Хота 67′ Конър Брадли влезе на мястото на Ибрахима Конате 67′ Харви Елиът влезе на мястото на Доминик Собослай 55′ Луис Диас влезе на мястото на Коди Гакпо 55′ 46′ Саша Лукич получи жълт картон 37′ ГООООЛ! Родриго Муниз беше точен за отбора си 32′ ГООООЛ! Алекс Ивоби беше точен за отбора си 23′ ГООООЛ! Райън Сесеньон беше точен за отбора си ГООООЛ! Алексис Мак Алистър беше точен за отбора си 14′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Everton и Арсенал

Everton 1 : 1 Арсенал 29% Притежание на топката 71% 4 Точни удари 11 1 Неточни удари 3 41 Опасни атаки 59 17 Нарушения 13 3 Корнери 8 0 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Goodison Park Състави 1 15 6 32 2 27 42 11 16 10 14 53 19 30 41 20 23 4 2 15 49 22 1 Джордан Пикфорд 15 Джейк О'Брайън 6 Джеймс Тарковски 32 Джарад Брантвейт 2 Нейтън Патерсън 27 Идриса Гуейе 42 Тим Ироегбунам 11 Джак Харисън 16 Abdoulaye Doucouré 10 Илиман Ндиайе 14 Бето 22 Дейвид Рая 4 Бен Уайт 2 Уилям Салиба 15 Якуб Кивиор 49 М. Луис-Скели 41 Деклан Райс 20 Жоржиньо 23 Микел Мерино 53 Е. Нванери 19 Леандро Тросар 30 Рахим Стърлинг Срещата по минути 88′ Жълт картон за Карлос Алкараз 87′ Дуайт Макнейл е сменен от Джак Харисън 75′ Ашли Йънг влезе на мястото на Илиман Ндиайе Киърън Тиърни влезе на мястото на М. Луис-Скели 75′ 75′ Карлос Алкараз е сменен от Нейтън Патерсън Мартин Одегаард влезе на мястото на Жоржиньо 71′ 65′ Джеймс Гарнър влезе на мястото на Тим Ироегбунам 65′ Армандо Броя е сменен от Бето 63′ Жълт картон за Джеймс Тарковски Jurriën Timber е сменен от Бен Уайт 61′ 49′ Илиман Ндиайе се разписа. Жълт картон за Жоржиньо 48′ Букайо Сака влезе на мястото на Е. Нванери 46′ Мартинели е сменен от Рахим Стърлинг 46′ Леандро Тросар отбеляза гол! 34′ 18′ Жълт картон за Джейк О'Брайън

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Everton

Ливърпул 1 : 0 Everton 74% Притежание на топката 26% 11 Точни удари 3 6 Неточни удари 2 91 Опасни атаки 36 7 Нарушения 11 11 Корнери 5 2 Засади 4 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Anfield Състави 1 62 17 5 4 26 38 10 11 8 7 24 29 11 16 27 37 15 6 32 19 1 1 Алисън 62 Каоимхин Келехер 17 Къртис Джоунс 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 7 Луис Диас 1 Джордан Пикфорд 15 Джейк О'Брайън 6 Джеймс Тарковски 32 Джарад Брантвейт 19 Виталий Миколенко 27 Идриса Гуейе 37 Джеймс Гарнър 29 Джеспър Линдстрьом 11 Джак Харисън 16 Abdoulaye Doucouré 24 Карлос Алкараз Срещата по минути 90+2′ Ватару Ендо е сменен от Мохамед Салах 88′ Жълт картон за Дарвин Нуньес 86′ Коди Гакпо е сменен от Луис Диас Юсеф Рамало Чермити влезе на мястото на Abdoulaye Doucouré 86′ Армандо Броя влезе на мястото на Бето 79′ Ашли Йънг влезе на мястото на Карлос Алкараз 78′ Тим Ироегбунам е сменен от Джеймс Гарнър 78′ 75′ Дарвин Нуньес е сменен от Диого Хота Илиман Ндиайе влезе на мястото на Джак Харисън 69′ 64′ Жълт картон за Диого Хота 57′ Диого Хота отбеляза гол! Жълт картон за Бето 29′ Отменен гол 20′ Жълт картон за Джеймс Тарковски 11′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Fulham

Арсенал 2 : 1 Fulham 51% Притежание на топката 32% 15 Точни удари 6 2 Неточни удари 2 62 Опасни атаки 39 2 Нарушения 5 5 Корнери 3 5 Засади 1 4-3-3 Формация 3-4-2-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 22 12 2 6 49 8 5 41 53 23 11 7 11 32 21 20 16 33 31 5 15 1 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 53 Е. Нванери 23 Микел Мерино 11 Мартинели 1 Бернд Лено 31 Иса Диоп 5 Йоахим Андерсен 15 Хорхе Куенка 21 Тимъти Кастане 20 Саша Лукич 16 Sander Berge 33 Антъни Робинсън 11 Адама Траоре 32 Емил Смит Роу 7 Раул Хименес Срещата по минути ГООООЛ! Родриго Муниз беше точен за отбора си 90+4′ 77′ Леандро Тросар влезе на мястото на Jurriën Timber Райън Сесеньон е сменен от Иса Диоп 77′ Родриго Муниз е сменен от Раул Хименес 77′ 73′ ГООООЛ! Букайо Сака беше точен за отбора си 72′ Деклан Райс получи жълт картон Уилиан е сменен от Адама Траоре 67′ Андреас Перейра влезе на мястото на Саша Лукич 67′ Алекс Ивоби е сменен от Емил Смит Роу 67′ 66′ Букайо Сака влезе на мястото на Е. Нванери Саша Лукич получи жълт картон 57′ Жълт картон за Йоахим Андерсен 53′ 37′ ГООООЛ! Микел Мерино беше точен за отбора си 16′ Якуб Кивиор влезе на мястото на Габриел

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Челси

Арсенал 1 : 0 Челси 41% Притежание на топката 59% 9 Точни удари 3 3 Неточни удари 5 46 Опасни атаки 39 10 Нарушения 13 5 Корнери 4 2 Засади 1 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 22 12 2 6 49 8 5 41 11 23 19 7 19 8 18 24 25 29 6 5 3 1 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 11 Мартинели 23 Микел Мерино 19 Леандро Тросар 1 Робърт Санчес 29 Уесли Фофана 6 Л. Колвил 5 Беноа Бадиашиле 3 Кукурела 24 Рийс Джеймс 25 Мойсес Кайседо Корозо 19 Джейдън Санчо 8 Хоакин Фернандес 18 Кристофър Нкунку 7 Педро Нето Срещата по минути 90′ Киърън Тиърни е сменен от Мартин Одегаард Мало Густо е сменен от Уесли Фофана 86′ Тосин Адарабиойо влезе на мястото на Беноа Бадиашиле 86′ Ромео Лавия влезе на мястото на Рийс Джеймс 82′ 79′ Е. Нванери е сменен от Мартинели Kiernan Dewsbury-Hall е сменен от Кристофър Нкунку 76′ Тирик Джордж влезе на мястото на Джейдън Санчо 76′ 65′ Жълт картон за Мартин Одегаард Жълт картон за Уесли Фофана 59′ 58′ Томас Парти получи жълт картон 54′ Жълт картон за Габриел Педро Нето получи жълт картон 52′ Л. Колвил получи жълт картон 30′ 20′ ГООООЛ! Микел Мерино беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър Юнайтед и Арсенал

Манчестър Юнайтед 1 : 1 Арсенал 32% Притежание на топката 68% 6 Точни удари 9 4 Неточни удари 8 26 Опасни атаки 72 8 Нарушения 11 2 Корнери 9 0 Засади 1 3-4-2-1 Формация 4-3-3 Стадион: Old Trafford Състави 24 4 2 15 3 8 18 20 17 14 11 53 23 19 8 5 41 12 2 6 33 22 24 Андре Онана 4 Матейс Де Лигт 2 Виктор Линдельоф 15 Лени Йоро 3 Нусар Мазрауи 8 Бруно Фернандес 18 Каземиро 20 Диого Далот 17 Алехандро Ферейра 14 Кристиан Ериксен 11 Джошуа Зиркзи 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 33 Рикардо Калафиори 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 53 Е. Нванери 23 Микел Мерино 19 Леандро Тросар Срещата по минути Киърън Тиърни влезе на мястото на Томас Парти 76′ 76′ Расмус Хойлунд е сменен от Джошуа Зиркзи 76′ Тоби Колиър е сменен от Кристиан Ериксен ГООООЛ! Деклан Райс беше точен за отбора си 74′ М. Луис-Скели е сменен от Рикардо Калафиори 58′ Мартинели е сменен от Е. Нванери 58′ 46′ А. Небето е сменен от Лени Йоро 45+2′ Бруно Фернандес отбеляза гол! Жълт картон за Леандро Тросар 45+1′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Southampton

Ливърпул 3 : 1 Southampton 71% Притежание на топката 29% 23 Точни удари 3 5 Неточни удари 3 89 Опасни атаки 23 10 Нарушения 9 6 Корнери 4 0 Засади 1 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Anfield Състави 1 66 5 4 21 8 38 17 11 9 7 29 33 18 20 26 8 2 35 6 3 30 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 21 Константинос Цимикас 8 Доминик Собослай 38 Райън Грейвънбърч 17 Къртис Джоунс 11 Мохамед Салах 9 Дарвин Нуньес 7 Луис Диас 30 Арън Рамсдейл 2 Кайл Уокър-Питърс 35 Ян Беднарек 6 Тейлър Харвуд-Белис 3 Райън Манинг 26 C. Ugochukwu 8 Ще е малка 33 Тайлър Диблинг 18 Матеус Гонсало Еспаня Фернандес 20 К. Сулемана 29 А. Ерликке Срещата по минути Пол Онуачу получи жълт картон 90+6′ 89′ Джарел Куанса е сменен от Трент Александър-Арнолд 88′ Мохамед Салах се разписа. 86′ Потвърдена дузпа Пол Онуачу влезе на мястото на C. Ugochukwu 83′ Джо Арибо влезе на мястото на Райън Манинг 83′ 81′ Ватару Ендо е сменен от Райън Грейвънбърч Адам Лалана е сменен от Ще е малка 71′ 68′ Диого Хота е сменен от Дарвин Нуньес Юкинари Сугавара е сменен от Тайлър Диблинг 64′ Камерън Арчър влезе на мястото на А. Ерликке 64′ 54′ Мохамед Салах прати топката в мрежата. 51′ ГООООЛ! Дарвин Нуньес беше точен за отбора си 46′ Андрю Робъртсън влезе на мястото на Константинос Цимикас 46′ Харви Елиът е сменен от Къртис Джоунс 46′ Алексис Мак Алистър влезе на мястото на Доминик Собослай 45+3′ Жълт картон за Дарвин Нуньес Ще е малка отбеляза гол! 45+1′ 31′ Жълт картон за Константинос Цимикас Армел Бела-Кочап е сменен от Ян Беднарек 19′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Нюкасъл

Ливърпул 2 : 0 Нюкасъл 61% Притежание на топката 35% 9 Точни удари 4 3 Неточни удари 2 51 Опасни атаки 39 12 Нарушения 10 4 Корнери 3 0 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Anfield Състави 1 66 5 4 21 38 10 11 8 7 20 9 23 10 28 39 8 21 5 33 20 22 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 21 Константинос Цимикас 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 7 Луис Диас 20 Диого Хота 22 Ник Поуп 21 Валентино Ливраменто 5 Фабиан Шер 33 Дан Бърн 20 Л. Хол 39 Бруно Гимараеш 8 Сандро Тонали 23 Джейкъб Мърфи 10 Антъни Гордън 28 Джоузеф Уилок 9 Калъм Уилсън Срещата по минути Шон Лонгстаф влезе на мястото на Бруно Гимараеш 88′ 87′ Дарвин Нуньес е сменен от Луис Диас 87′ Къртис Джоунс влезе на мястото на Алексис Мак Алистър Джейкъб Мърфи получи жълт картон 80′ 77′ Джарел Куанса е сменен от Трент Александър-Арнолд 77′ Ватару Ендо влезе на мястото на Райън Грейвънбърч Киърън Трипиър е сменен от Валентино Ливраменто 69′ Уилям Осула е сменен от Калъм Уилсън 69′ Луис Майли е сменен от Сандро Тонали 69′ Харви Барнс влезе на мястото на Джоузеф Уилок 68′ 63′ Алексис Мак Алистър отбеляза гол! 62′ Коди Гакпо влезе на мястото на Диого Хота 11′ Доминик Собослай отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Nottingham Forest и Арсенал

Nottingham Forest 0 : 0 Арсенал 35% Притежание на топката 40% 4 Точни удари 5 2 Неточни удари 2 39 Опасни атаки 24 10 Нарушения 9 3 Корнери 2 1 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: The City Ground Състави 26 34 31 5 7 16 8 21 10 14 11 53 23 19 8 20 41 12 2 6 33 22 26 Мац Селс 34 Ола Айна 31 Никола Миленкович 5 Мурило 7 Неко Уилямс 16 Nicolás Domínguez 8 Елиът Андерсън 21 Антъни Еланга 10 Morgan Gibbs-White 14 Калъм Хъдсън-Одои 11 Крис Ууд 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 33 Рикардо Калафиори 8 Мартин Одегаард 20 Жоржиньо 41 Деклан Райс 53 Е. Нванери 23 Микел Мерино 19 Леандро Тросар Срещата по минути Бен Уайт влезе на мястото на Jurriën Timber 85′ Томас Парти е сменен от Мартин Одегаард 85′ 85′ Taiwo Awoniyi е сменен от Крис Ууд Рахим Стърлинг е сменен от Е. Нванери 77′ Александър Зинченко влезе на мястото на Жоржиньо 70′ 63′ Данило е сменен от Nicolás Domínguez 62′ Райън Йейтс е сменен от Антъни Еланга Киърън Тиърни влезе на мястото на Рикардо Калафиори 46′ 4′ Жълт картон за Никола Миленкович Жълт картон за Рикардо Калафиори 3′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър сити и Ливърпул

Манчестър сити 0 : 2 Ливърпул 66% Притежание на топката 30% 6 Точни удари 7 10 Неточни удари 3 106 Опасни атаки 25 3 Нарушения 12 7 Корнери 2 2 Засади 4 4-1-4-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Etihad Stadium Състави 31 82 45 6 24 14 26 17 7 11 47 8 11 17 7 38 10 66 5 4 26 1 31 Едерсън Мораес 82 Р. Луис 45 Абдукодир Хусанов 6 Нейтън Аке 24 Йошко Гвардиол 14 Нико Гонсалес 26 Савио Морейра де Оливейра 17 Кевин Де Бройне 7 Омар Мармуш 11 Джереми Доку 47 Фил Фодън 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 17 Къртис Джоунс 7 Луис Диас 8 Доминик Собослай Срещата по минути Джарел Куанса е сменен от Трент Александър-Арнолд 90+2′ Харви Елиът влезе на мястото на Мохамед Салах 90+1′ Коди Гакпо е сменен от Луис Диас 79′ 78′ Матео Ковачич влезе на мястото на Нико Гонсалес 77′ Илкай Гюндоган влезе на мястото на Омар Мармуш 77′ Рубен Диас е сменен от Нейтън Аке Константинос Цимикас е сменен от Андрю Робъртсън 74′ Ватару Ендо влезе на мястото на Къртис Джоунс 73′ 66′ Джеймс МакАти е сменен от Кевин Де Бройне ГООООЛ! Доминик Собослай беше точен за отбора си 37′ Мохамед Салах отбеляза гол! 14′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Уест Хем

Арсенал 0 : 1 Уест Хем 68% Притежание на топката 43% 14 Точни удари 10 6 Неточни удари 7 97 Опасни атаки 45 16 Нарушения 13 2 Корнери 6 2 Засади 0 4-3-3 Формация 5-3-2 Стадион: Emirates Stadium Състави 22 12 2 6 33 8 5 41 53 23 19 20 14 28 8 19 29 25 26 3 57 23 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 33 Рикардо Калафиори 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 53 Е. Нванери 23 Микел Мерино 19 Леандро Тросар 23 Алфонс Ареола 29 Аарон Уан-Бисака 25 Жан-Клер Тодибо 26 Макс Килман 3 Арън Кресуел 57 Оливър Скарлс 28 Томаш Соучек 8 Джеймс Уорд-Проус 19 Едсън Алварес 20 Джарод Боуен 14 Кудус Мохамед Срещата по минути Джеймс Уорд-Проус получи жълт картон 90+9′ Карлос Солер влезе на мястото на Едсън Алварес 88′ 86′ Томас Парти получи жълт картон 86′ Бен Уайт е сменен от Уилям Салиба Евън Фъргюсън е сменен от Джарод Боуен 82′ 81′ Рахим Стърлинг е сменен от Е. Нванери Жълт картон за Оливър Скарлс 78′ 73′ М. Луис-Скели e изгонен с директен червен картон 71′ Жълт картон за М. Луис-Скели 71′ Жълт картон за М. Луис-Скели Константинос Мавропанос е сменен от Жан-Клер Тодибо 62′ Жан-Клер Тодибо получи жълт картон 61′ 56′ Александър Зинченко влезе на мястото на Деклан Райс 56′ М. Луис-Скели влезе на мястото на Рикардо Калафиори ГООООЛ! Джарод Боуен беше точен за отбора си 44′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Ливърпул

Астън Вила 2 : 2 Ливърпул 52% Притежание на топката 36% 4 Точни удари 12 4 Неточни удари 8 58 Опасни атаки 47 8 Нарушения 9 6 Корнери 7 3 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Villa Park Състави 23 16 3 5 12 7 8 27 21 9 11 20 11 8 17 38 10 66 5 4 26 1 23 Емилиано Мартинес 16 Андрес Гарсия 3 Аксел Дисаси 5 Tyrone Mings 12 Лукас Дигне 7 Джон Макгин 8 Юри Тилеманс 27 Морган Роджърс 21 Асенсио 9 Маркъс Рашфорд 11 Оли Уоткинс 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 17 Къртис Джоунс 20 Диого Хота Срещата по минути Джарел Куанса е сменен от Конър Брадли 89′ 86′ Ламар Богард е сменен от Джон Макгин 81′ Отменен гол Луис Диас е сменен от Алексис Мак Алистър 80′ 78′ Иън Маатсен влезе на мястото на Лукас Дигне 67′ Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Маркъс Рашфорд 67′ Дониел Мален е сменен от Асенсио 67′ Мати Кеш влезе на мястото на Андрес Гарсия Дарвин Нуньес влезе на мястото на Диого Хота 66′ Конър Брадли влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд 66′ ГООООЛ! Трент Александър-Арнолд беше точен за отбора си 61′ 45+3′ Оли Уоткинс отбеляза гол! 38′ Юри Тилеманс отбеляза гол! ГООООЛ! Мохамед Салах беше точен за отбора си 29′ 23′ Жълт картон за Аксел Дисаси

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Уулвърхамптън

Ливърпул 2 : 1 Уулвърхамптън 50% Притежание на топката 44% 8 Точни удари 6 2 Неточни удари 2 50 Опасни атаки 29 15 Нарушения 8 4 Корнери 4 5 Засади 1 4-2-3-1 Формация 3-4-2-1 Стадион: Anfield Състави 1 66 5 4 26 38 10 11 8 7 20 29 21 10 22 7 8 3 2 12 24 1 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 7 Луис Диас 20 Диого Хота 1 Хосе Са 2 Мат Дохърти 12 Емануел Агбаду 24 Тоти Гомес 22 Нелсън Семедо 7 Андре 8 Жоао Гомес 3 Райън Айт Нури 21 Пабло Сарабия 10 Матеус Куня 29 Гонсало Гуедес Срещата по минути Pedro Lima влезе на мястото на Нелсън Семедо 90+2′ Томи Дойл влезе на мястото на Жоао Гомес 83′ 71′ Жълт картон за Върджил ван Дайк 71′ Ватару Ендо влезе на мястото на Луис Диас ГООООЛ! Матеус Куня беше точен за отбора си 67′ 64′ Дарвин Нуньес е сменен от Диого Хота 64′ Конър Брадли влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд Сантяго Буено влезе на мястото на Емануел Агбаду 61′ 46′ Джарел Куанса е сменен от Ибрахима Конате Маршал Мунеци е сменен от Пабло Сарабия 46′ Jean-Ricner Bellegarde е сменен от Гонсало Гуедес 46′ Жълт картон за Емануел Агбаду 39′ 37′ Точно изпълнение на Мохамед Салах. 31′ Жълт картон за Ибрахима Конате Жълт картон за 29′ Мат Дохърти получи жълт картон 26′ 15′ Луис Диас отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Leicester City и Арсенал

Leicester City 0 : 2 Арсенал 40% Притежание на топката 44% 4 Точни удари 6 2 Неточни удари 2 45 Опасни атаки 29 9 Нарушения 8 3 Корнери 4 1 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: King Power Stadium Състави 30 2 3 5 16 6 24 14 11 18 9 53 19 30 8 5 41 12 2 6 49 22 30 Мадс Хермансен 2 Джеймс Джъстин 3 Wout Faes 5 Калеб Околи 16 Виктор Кристиансен 6 Уилфред Ндиди 24 Бубакари Сумаре 14 Боби Рийд 11 Билал Ел Ханус 18 Джордан Аю 9 Джейми Варди 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 53 Е. Нванери 19 Леандро Тросар 30 Рахим Стърлинг Срещата по минути Киърън Тиърни влезе на мястото на Леандро Тросар 89′ Микел Мерино отбеляза гол! 87′ Жоржиньо получи жълт картон 86′ 85′ Петсън Дака е сменен от Уилфред Ндиди 85′ Факундо Валентин Буонаноте влезе на мястото на Боби Рийд Микел Мерино отбеляза гол! 81′ Рикардо Калафиори е сменен от М. Луис-Скели 76′ 75′ Стифи Мавидиди е сменен от Джордан Аю Жоржиньо влезе на мястото на Томас Парти 75′ Микел Мерино е сменен от Рахим Стърлинг 69′ 57′ Жълт картон за Джордан Аю 46′ Билал Ел Ханус получи жълт картон 43′ Woyo Coulibaly е сменен от Джеймс Джъстин

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Everton и Ливърпул

Everton 2 : 2 Ливърпул 37% Притежание на топката 29% 7 Точни удари 7 3 Неточни удари 4 45 Опасни атаки 27 9 Нарушения 13 2 Корнери 3 3 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Goodison Park Състави 1 15 6 32 19 37 27 29 16 10 14 7 11 8 18 38 10 84 5 4 26 1 1 Джордан Пикфорд 15 Джейк О'Брайън 6 Джеймс Тарковски 32 Джарад Брантвейт 19 Виталий Миколенко 37 Джеймс Гарнър 27 Идриса Гуейе 29 Джеспър Линдстрьом 16 Abdoulaye Doucouré 10 Илиман Ндиайе 14 Бето 1 Алисън 84 Конър Брадли 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас Срещата по минути Директен червен картон за 90+12′ e изгонен с директен червен картон 90+12′ Директен червен картон за 90+12′ Директен червен картон за 90+12′ Директен червен картон за 90+12′ 90+8′ ГООООЛ! Джеймс Тарковски беше точен за отбора си Диого Хота влезе на мястото на Луис Диас 88′ 87′ Ашли Йънг е сменен от Джеймс Гарнър 77′ Тим Ироегбунам влезе на мястото на Идриса Гуейе 77′ Карлос Алкараз е сменен от Джеспър Линдстрьом Мохамед Салах отбеляза гол! 73′ Константинос Цимикас влезе на мястото на Андрю Робъртсън 69′ Дарвин Нуньес влезе на мястото на Коди Гакпо 69′ Жълт картон за Къртис Джоунс 63′ Къртис Джоунс е сменен от Конър Брадли 61′ Трент Александър-Арнолд влезе на мястото на Райън Грейвънбърч 61′ 45+3′ Жълт картон за Abdoulaye Doucouré Жълт картон за Конър Брадли 45+2′ 37′ Идриса Гуейе получи жълт картон 35′ Джеспър Линдстрьом получи жълт картон Жълт картон за Андрю Робъртсън 27′ 25′ Джак Харисън влезе на мястото на Илиман Ндиайе ГООООЛ! Алексис Мак Алистър беше точен за отбора си 16′ 11′ ГООООЛ! Бето беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Манчестър сити

Арсенал 5 : 1 Манчестър сити 46% Притежание на топката 39% 8 Точни удари 8 4 Неточни удари 3 45 Опасни атаки 43 6 Нарушения 8 5 Корнери 3 3 Засади 4 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 22 12 2 6 49 8 5 41 11 29 19 9 47 7 26 20 8 27 25 5 24 18 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 11 Мартинели 29 Кай Хаверц 19 Леандро Тросар 18 Стефан Ортега 27 Матеус Нунес 25 Мануел Аканджи 5 Джон Стоунс 24 Йошко Гвардиол 20 Бернардо Силва 8 Матео Ковачич 47 Фил Фодън 7 Омар Мармуш 26 Савио Морейра де Оливейра 9 Ерлинг Халанд Срещата по минути 90+3′ ГООООЛ! Е. Нванери беше точен за отбора си 90′ Рахим Стърлинг е сменен от Кай Хаверц 90′ Рикардо Калафиори влезе на мястото на М. Луис-Скели 84′ Е. Нванери влезе на мястото на Леандро Тросар 84′ Микел Мерино е сменен от Мартин Одегаард 76′ Кай Хаверц отбеляза гол! Джеймс МакАти е сменен от Фил Фодън 72′ Кевин Де Бройне влезе на мястото на Омар Мармуш 72′ 71′ Мартин Одегаард получи жълт картон 62′ М. Луис-Скели отбеляза гол! 56′ Томас Парти отбеляза гол! Ерлинг Халанд отбеляза гол! 55′ 25′ Jurriën Timber получи жълт картон 2′ Мартин Одегаард отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между АФК Борнемут и Ливърпул

АФК Борнемут 0 : 2 Ливърпул 49% Притежание на топката 39% 8 Точни удари 8 6 Неточни удари 3 50 Опасни атаки 43 15 Нарушения 8 3 Корнери 3 4 Засади 4 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Vitality Stadium Състави 13 4 27 2 3 10 12 7 19 24 11 7 11 8 18 38 10 66 5 4 26 1 13 Кепа Арисабалага 4 Люис Кук 27 Илия Забарни 2 Дийн Хуйсен 3 Керкез Милош 10 Райън Кристи 12 Тайлър Адамс 7 Дейвид Брукс 19 Джъстин Клуйверт 24 Антоан Семеньо 11 Dango Ouattara 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас Срещата по минути Ватару Ендо е сменен от Мохамед Салах 88′ 80′ Даниел Джебисън влезе на мястото на Райън Кристи 76′ получи жълт картон Мохамед Салах отбеляза гол! 75′ Дарвин Нуньес влезе на мястото на Коди Гакпо 70′ Конър Брадли влезе на мястото на Трент Александър-Арнолд 70′ 66′ Маркъс Таверние е сменен от Дейвид Брукс Жълт картон за Върджил ван Дайк 66′ Къртис Джоунс е сменен от Алексис Мак Алистър 61′ 55′ Дийн Хуйсен получи жълт картон Жълт картон за Алексис Мак Алистър 54′ Жълт картон за Райън Грейвънбърч 49′ 48′ Жълт картон за Райън Кристи 38′ Отменен гол Мохамед Салах преодоля вратаря. 30′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Ипсуич Таун

Ливърпул 4 : 1 Ипсуич Таун 70% Притежание на топката 49% 10 Точни удари 11 6 Неточни удари 7 122 Опасни атаки 59 10 Нарушения 12 3 Корнери 9 0 Засади 2 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Anfield Състави 1 66 5 4 26 38 10 11 8 18 7 19 7 20 29 5 8 40 26 24 3 28 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас 28 Кристиан Уолтън 40 Аксел Туанзеби 26 Дара О'Шеа 24 Яков Грийвс 3 Лейф Дейвис 5 Сам Морси 8 Калвин Филипс 7 Уес изгаря 20 Омари Гиро-Хатчинсън 29 Jaden Philogene-Bidace 19 Лиъм Делап Срещата по минути Яков Грийвс отбеляза гол! 90′ 86′ Федерико Киеза е сменен от Луис Диас Жълт картон за Хулио Енсисо 81′ 80′ Джейдън Данс е сменен от Алексис Мак Алистър Нейтън Броудхед влезе на мястото на Jaden Philogene-Bidace 79′ Хулио Енсисо е сменен от Омари Гиро-Хатчинсън 79′ Джордж Хърст е сменен от Лиъм Делап 79′ Лиъм Делап получи жълт картон 75′ 68′ Ватару Ендо е сменен от Райън Грейвънбърч 68′ Харви Елиът влезе на мястото на Доминик Собослай 68′ Дарвин Нуньес е сменен от Коди Гакпо 66′ ГООООЛ! Коди Гакпо беше точен за отбора си Конор Таунсенд е сменен от Лейф Дейвис 46′ 44′ Коди Гакпо отбеляза гол! 35′ Мохамед Салах отбеляза гол! Бен Джонсън влезе на мястото на Уес изгаря 29′ 11′ Доминик Собослай отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Уулвърхамптън и Арсенал

Уулвърхамптън 0 : 1 Арсенал 52% Притежание на топката 49% 4 Точни удари 11 5 Неточни удари 7 27 Опасни атаки 59 20 Нарушения 12 1 Корнери 9 4 Засади 2 3-4-2-1 Формация 4-3-3 Стадион: Molineux Stadium Състави 1 2 4 12 22 7 8 3 21 10 9 11 29 19 53 5 41 12 2 6 49 22 1 Хосе Са 2 Мат Дохърти 4 Сантяго Буено 12 Емануел Агбаду 22 Нелсън Семедо 7 Андре 8 Жоао Гомес 3 Райън Айт Нури 21 Пабло Сарабия 10 Матеус Куня 9 Jørgen Strand Larsen 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 49 М. Луис-Скели 53 Е. Нванери 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 11 Мартинели 29 Кай Хаверц 19 Леандро Тросар Срещата по минути 87′ Томи Дойл е сменен от Андре 87′ Родриго Гомес е сменен от Райън Айт Нури Киърън Тиърни влезе на мястото на Мартинели 87′ 87′ Гонсало Гуедес е сменен от Мат Дохърти 75′ Jean-Ricner Bellegarde влезе на мястото на Пабло Сарабия Рикардо Калафиори отбеляза гол! 74′ Рикардо Калафиори е сменен от Е. Нванери 46′ Жълт картон за Jurriën Timber 44′ Директен червен картон за М. Луис-Скели 43′ 36′ Жоао Гомес получи жълт картон 32′ Хи Чан Хуанг влезе на мястото на Jørgen Strand Larsen

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Астън Вила

Арсенал 2 : 2 Астън Вила 66% Притежание на топката 34% 10 Точни удари 5 7 Неточни удари 3 93 Опасни атаки 14 10 Нарушения 18 10 Корнери 1 3 Засади 2 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 22 5 12 6 49 8 41 23 11 29 19 11 27 8 41 44 24 2 4 5 22 23 22 Дейвид Рая 5 Томас Парти 12 Jurriën Timber 6 Габриел 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 41 Деклан Райс 23 Микел Мерино 11 Мартинели 29 Кай Хаверц 19 Леандро Тросар 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 5 Tyrone Mings 22 Иън Маатсен 44 Бубакар Камара 24 Амаду Мвом Онана 27 Морган Роджърс 8 Юри Тилеманс 41 Джейкъб Рамзи 11 Оли Уоткинс Срещата по минути Жълт картон за Морган Роджърс 90+5′ 90+4′ Жълт картон за Рахим Стърлинг 88′ Отменен гол Леон Бейли е сменен от Джейкъб Рамзи 85′ 82′ Рахим Стърлинг влезе на мястото на Мартинели Джон Дюран е сменен от Оли Уоткинс 80′ Бубакар Камара получи жълт картон 78′ Оли Уоткинс отбеляза гол! 68′ 67′ Леандро Тросар получи жълт картон Жълт картон за Унаи Емери Етсегойен 63′ ГООООЛ! Юри Тилеманс беше точен за отбора си 60′ 55′ ГООООЛ! Кай Хаверц беше точен за отбора си Лукас Дигне е сменен от Иън Маатсен 46′ Ламар Богард е сменен от Амаду Мвом Онана 37′ 35′ Мартинели отбеляза гол! 30′ Жълт картон за Микел Артета Жълт картон за Иън Маатсен 20′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Брентфорд и Ливърпул

Брентфорд 0 : 2 Ливърпул 39% Притежание на топката 61% 9 Точни удари 28 2 Неточни удари 9 21 Опасни атаки 102 6 Нарушения 14 2 Корнери 15 6 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Brentford Community Stadium Състави 1 30 22 4 23 6 27 19 24 18 11 7 11 8 18 38 10 66 5 4 21 1 1 Марк Флекен 30 Mads Roerslev 22 Нейтън Колинс 4 Сеп Ван Ден Берг 23 Кийн Люис-Патер 6 Кристиан Норгаард 27 Vitaly Janelt 19 Брайън Мбеумо 24 Микел Дамсгаард 18 Yehor Yarmoliuk 11 Yoane Wissa 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 21 Константинос Цимикас 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас Срещата по минути Жълт картон за Дарвин Нуньес 90+1′ Дарвин Нуньес отбеляза гол! 90+3′ ГООООЛ! Дарвин Нуньес беше точен за отбора си 90+1′ Федерико Киеза влезе на мястото на Коди Гакпо 87′ 81′ Матиас Йенсен влезе на мястото на Микел Дамсгаард Харви Елиът влезе на мястото на Доминик Собослай 80′ Къртис Джоунс влезе на мястото на Алексис Мак Алистър 80′ 69′ Жълт картон за Mads Roerslev 68′ Жълт картон за Кристиан Норгаард 66′ Кевин Шаде е сменен от Vitaly Janelt Дарвин Нуньес влезе на мястото на Луис Диас 65′ Андрю Робъртсън влезе на мястото на Константинос Цимикас 65′ Доминик Собослай получи жълт картон 43′ Константинос Цимикас получи жълт картон 8′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Тотнъм

Арсенал 2 : 1 Тотнъм 53% Притежание на топката 29% 11 Точни удари 2 3 Неточни удари 4 86 Опасни атаки 25 16 Нарушения 7 10 Корнери 0 3 Засади 2 4-3-3 Формация 4-3-3 Стадион: Emirates Stadium Състави 22 12 2 6 49 8 5 41 30 29 19 21 19 7 29 8 15 23 6 14 24 31 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 41 Деклан Райс 30 Рахим Стърлинг 29 Кай Хаверц 19 Леандро Тросар 31 Антонин Кински 23 Педро Поро 6 Раду Дръгушин 14 Арчи Грей 24 Джед Спенс 29 Папе Сар 8 Ив Бисума 15 Лукас Бергвал 21 Деян Кулусевски 19 Доминик Соланке 7 Хенг-Мин Сон Срещата по минути 90+2′ Жълт картон за Габриел 87′ М. Луис-Скели получи жълт картон 87′ Александър Зинченко влезе на мястото на М. Луис-Скели 87′ Микел Мерино е сменен от Деклан Райс Ричарлисън е сменен от Хенг-Мин Сон 78′ 77′ Киърън Тиърни е сменен от Леандро Тросар 61′ Мартинели е сменен от Рахим Стърлинг Джеймс Мадисън влезе на мястото на Ив Бисума 46′ Бренън Джонсън е сменен от Папе Сар 46′ 44′ Леандро Тросар отбеляза гол! 43′ Жълт картон за Кай Хаверц Папе Сар получи жълт картон 27′ ГООООЛ! Хенг-Мин Сон беше точен за отбора си 25′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Nottingham Forest и Ливърпул

Nottingham Forest 1 : 1 Ливърпул 29% Притежание на топката 54% 2 Точни удари 9 4 Неточни удари 2 25 Опасни атаки 31 7 Нарушения 16 0 Корнери 2 2 Засади 3 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: The City Ground Състави 26 34 31 5 7 22 8 21 10 14 11 7 11 8 18 38 10 66 5 4 26 1 26 Мац Селс 34 Ола Айна 31 Никола Миленкович 5 Мурило 7 Неко Уилямс 22 Райън Йейтс 8 Елиът Андерсън 21 Антъни Еланга 10 Morgan Gibbs-White 14 Калъм Хъдсън-Одои 11 Крис Ууд 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас Срещата по минути 90′ Алекс Морено влезе на мястото на Неко Уилямс 90′ Taiwo Awoniyi е сменен от Крис Ууд 90′ Морато е сменен от Morgan Gibbs-White 83′ Жоао Педро Силва е сменен от Калъм Хъдсън-Одои 76′ Nicolás Domínguez влезе на мястото на Райън Йейтс Къртис Джоунс влезе на мястото на Луис Диас 75′ Жълт картон за Луис Диас 70′ Диого Хота е сменен от Ибрахима Конате 66′ Диого Хота отбеляза гол! 66′ Константинос Цимикас е сменен от Андрю Робъртсън 65′ 53′ Райън Йейтс получи жълт картон 42′ Morgan Gibbs-White получи жълт картон 8′ ГООООЛ! Крис Ууд беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Манчестър Юнайтед

Ливърпул 2 : 2 Манчестър Юнайтед 53% Притежание на топката 39% 15 Точни удари 8 4 Неточни удари 3 54 Опасни атаки 43 10 Нарушения 8 6 Корнери 3 0 Засади 4 4-2-3-1 Формация 3-4-2-1 Стадион: Anfield Състави 1 66 5 4 26 38 10 11 17 18 7 9 16 8 3 25 37 20 4 5 6 24 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 17 Къртис Джоунс 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас 24 Андре Онана 4 Матейс Де Лигт 5 Хари Магуайър 6 Лисандро Мартинес 3 Нусар Мазрауи 25 Мануел Угарте Рибейро 37 Коби Майноо 20 Диого Далот 16 Амад Диало 8 Бруно Фернандес 9 Расмус Хойлунд Срещата по минути 86′ Харви Елиът влезе на мястото на Коди Гакпо Джошуа Зиркзи е сменен от Расмус Хойлунд 86′ 86′ Конър Брадли е сменен от Трент Александър-Арнолд Лени Йоро влезе на мястото на Матейс Де Лигт 83′ 83′ Трент Александър-Арнолд получи жълт картон ГООООЛ! Амад Диало беше точен за отбора си 80′ 77′ Дарвин Нуньес получи жълт картон Жълт картон за Хари Магуайър 73′ Алехандро Ферейра влезе на мястото на Коби Майноо 72′ 70′ Мохамед Салах отбеляза. Матейс Де Лигт получи жълт картон 64′ 61′ Диого Хота влезе на мястото на Къртис Джоунс 60′ Дарвин Нуньес е сменен от Луис Диас 59′ Коди Гакпо отбеляза гол! Жълт картон за Амад Диало 54′ Лисандро Мартинес отбеляза гол! 52′ Жълт картон за Диого Далот 23′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Brighton & Hove Albion и Арсенал

Brighton & Hove Albion 1 : 1 Арсенал 45% Притежание на топката 39% 6 Точни удари 8 5 Неточни удари 3 36 Опасни атаки 43 17 Нарушения 8 2 Корнери 3 0 Засади 4 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Състави 1 34 29 3 30 20 26 8 33 11 9 53 9 19 41 20 23 5 2 6 33 22 1 Барт Вербрюген 34 Джоел Велтман 29 Ян Пол ван Хеке 3 Игор Хулио 30 Первис Еступинан 20 Карлос Балепа Нум Куома 26 Ясин Абас Аяри 8 Браджан Груда 33 Мат О'Райли 11 Саймън Адингра 9 Жоао Педро 22 Дейвид Рая 5 Томас Парти 2 Уилям Салиба 6 Габриел 33 Рикардо Калафиори 41 Деклан Райс 20 Жоржиньо 23 Микел Мерино 53 Е. Нванери 9 Габриел Исус 19 Леандро Тросар Срещата по минути Рикардо Калафиори получи жълт картон 90′ Жълт картон за Микел Мерино 84′ 82′ Жълт картон за Янкуба Минтех 66′ Адам Уебстър е сменен от Игор Хулио 64′ Жълт картон за Джоел Велтман Мартин Одегаард влезе на мястото на Жоржиньо 64′ 62′ Каору Митома е сменен от Саймън Адингра 61′ Жоао Педро е точен от бялата точка. 46′ Янкуба Минтех е сменен от Браджан Груда Джорджинио Рътър влезе на мястото на Мат О'Райли 46′ 46′ Мартинели влезе на мястото на Е. Нванери Е. Нванери получи жълт картон 45+1′ Жълт картон за Е. Нванери 45+1′ Е. Нванери получи жълт картон 45+1′ ГООООЛ! Е. Нванери беше точен за отбора си 16′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Брентфорд и Арсенал

Брентфорд 1 : 3 Арсенал 51% Притежание на топката 36% 4 Точни удари 7 1 Неточни удари 4 35 Опасни атаки 20 6 Нарушения 10 4 Корнери 4 0 Засади 2 4-3-1-2 Формация 4-3-3 Стадион: Brentford Community Stadium Състави 1 30 22 4 23 27 6 18 24 19 11 53 9 11 8 5 23 12 2 6 33 22 1 Марк Флекен 30 Mads Roerslev 22 Нейтън Колинс 4 Сеп Ван Ден Берг 23 Кийн Люис-Патер 27 Vitaly Janelt 6 Кристиан Норгаард 18 Yehor Yarmoliuk 24 Микел Дамсгаард 19 Брайън Мбеумо 11 Yoane Wissa 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 33 Рикардо Калафиори 8 Мартин Одегаард 5 Томас Парти 23 Микел Мерино 53 Е. Нванери 9 Габриел Исус 11 Мартинели Срещата по минути Александър Зинченко влезе на мястото на Габриел Исус 90+1′ Жоржиньо влезе на мястото на Мартин Одегаард 88′ М. Луис-Скели е сменен от Рикардо Калафиори 78′ Леандро Тросар влезе на мястото на Е. Нванери 78′ Деклан Райс влезе на мястото на Микел Мерино 78′ 75′ Матиас Йенсен влезе на мястото на Кристиан Норгаард 75′ Матиас Йенсен влезе на мястото на Yoane Wissa 75′ Ким Джи-Су влезе на мястото на Сеп Ван Ден Берг 75′ Едмонд-Парис Магома влезе на мястото на Yoane Wissa Жълт картон за Рикардо Калафиори 57′ Мартинели отбеляза гол! 53′ ГООООЛ! Микел Мерино беше точен за отбора си 50′ ГООООЛ! Габриел Исус беше точен за отбора си 29′ 26′ Кристиан Норгаард получи жълт картон Жълт картон за Jurriën Timber 17′ 13′ ГООООЛ! Брайън Мбеумо беше точен за отбора си 13′ Брайън Мбеумо отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Уест Хем и Ливърпул

Уест Хем 0 : 5 Ливърпул 46% Притежание на топката 36% 5 Точни удари 7 2 Неточни удари 4 40 Опасни атаки 20 7 Нарушения 10 2 Корнери 4 5 Засади 2 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: London Stadium Състави 23 5 15 26 29 10 19 14 4 33 20 7 11 17 18 38 10 66 2 4 26 1 23 Алфонс Ареола 5 Владимир Куфал 15 Константинос Мавропанос 26 Макс Килман 29 Аарон Уан-Бисака 10 Лукас Пакета 19 Едсън Алварес 14 Кудус Мохамед 4 Карлос Солер 33 Емерсън 20 Джарод Боуен 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 2 Джо Гомес 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 17 Къртис Джоунс 18 Коди Гакпо 7 Луис Диас Срещата по минути Диого Хота отбеляза гол! 84′ 81′ Луис Гилхерме влезе на мястото на Кудус Мохамед Константинос Цимикас влезе на мястото на Андрю Робъртсън 74′ Харви Елиът влезе на мястото на Къртис Джоунс 74′ 73′ Анди Ървинг влезе на мястото на Карлос Солер 60′ Crysencio Summerville влезе на мястото на Джарод Боуен Диого Хота е сменен от Коди Гакпо 58′ Ватару Ендо влезе на мястото на Райън Грейвънбърч 57′ ГООООЛ! Трент Александър-Арнолд беше точен за отбора си 54′ 46′ Жан-Клер Тодибо влезе на мястото на Владимир Куфал 46′ Никлас Фюлкруг е сменен от Едсън Алварес Мохамед Салах отбеляза гол! 44′ Коди Гакпо отбеляза гол! 40′ Джарел Куанса е сменен от Джо Гомес 37′ Луис Диас отбеляза гол! 30′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Ипсуич Таун

Арсенал 1 : 0 Ипсуич Таун 68% Притежание на топката 30% 9 Точни удари 7 4 Неточни удари 3 80 Опасни атаки 25 7 Нарушения 12 5 Корнери 2 1 Засади 4 4-3-3 Формация 5-4-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 22 12 2 6 49 8 41 29 11 9 19 19 20 8 12 23 18 26 6 24 3 1 22 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 41 Деклан Райс 29 Кай Хаверц 11 Мартинели 9 Габриел Исус 19 Леандро Тросар 1 Ариджанет Мурич 18 Бен Джонсън 26 Дара О'Шеа 6 Люк Вулфенден 24 Яков Грийвс 3 Лейф Дейвис 20 Омари Гиро-Хатчинсън 8 Калвин Филипс 12 Йенс Каюсте 23 Sammie Szmodics 19 Лиъм Делап Срещата по минути Хари Кларк влезе на мястото на Люк Вулфенден 90+1′ 87′ Томас Парти влезе на мястото на Деклан Райс Нейтън Броудхед е сменен от Бен Джонсън 80′ Джак Тейлър влезе на мястото на Йенс Каюсте 80′ Али Ал Хамади е сменен от Лиъм Делап 80′ 72′ Микел Мерино е сменен от Габриел Исус Джак Кларк влезе на мястото на Sammie Szmodics 71′ Жълт картон за Лейф Дейвис 65′ 54′ Кай Хаверц получи жълт картон 23′ ГООООЛ! Кай Хаверц беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Leicester City

Ливърпул 3 : 1 Leicester City 69% Притежание на топката 30% 15 Точни удари 7 5 Неточни удари 3 101 Опасни атаки 25 17 Нарушения 12 14 Корнери 2 3 Засади 4 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Anfield Състави 1 66 2 4 26 38 10 11 17 18 9 20 18 11 10 8 24 2 4 23 16 41 1 Алисън 66 Трент Александър-Арнолд 2 Джо Гомес 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 17 Къртис Джоунс 18 Коди Гакпо 9 Дарвин Нуньес 41 Jakub stolarczyk 2 Джеймс Джъстин 4 Conor Coady 23 Яник Вестергаард 16 Виктор Кристиансен 8 Хари Уинкс 24 Бубакари Сумаре 18 Джордан Аю 11 Билал Ел Ханус 10 Стифи Мавидиди 20 Петсън Дака Срещата по минути Калеб Околи е сменен от Conor Coady 90+5′ 90+2′ Харви Елиът влезе на мястото на Алексис Мак Алистър 87′ Ватару Ендо е сменен от Райън Грейвънбърч Боби Рийд е сменен от Стифи Мавидиди 87′ 86′ Константинос Цимикас е сменен от Андрю Робъртсън 82′ Мохамед Салах отбеляза гол! 80′ Доминик Собослай получи жълт картон 78′ Диого Хота влезе на мястото на Къртис Джоунс 77′ Доминик Собослай влезе на мястото на Дарвин Нуньес 68′ Отменен гол 68′ Коди Гакпо отбеляза гол! Оливър Скип влезе на мястото на Хари Уинкс 65′ Факундо Валентин Буонаноте влезе на мястото на Билал Ел Ханус 64′ Жълт картон за Яник Вестергаард 58′ 58′ Андрю Робъртсън получи жълт картон 49′ ГООООЛ! Къртис Джоунс беше точен за отбора си 45+1′ ГООООЛ! Коди Гакпо беше точен за отбора си Джордан Аю получи жълт картон 43′ 37′ Джо Гомес получи жълт картон Джордан Аю отбеляза гол! 6′

