Нюкасъл гони 18-годишно постижение срещу Атлетик Билбао

Гледайте мача днес от 22:00 часа пряко по bTV Action и онлайн на VOYO.BG

Нюкасъл гони 18-годишно постижение срещу Атлетик Билбао
Reuters

Нюкасъл посреща Атлетик Билбао в един от най-интригуващите мачове от четвъртия кръг на Шампионската лига. "Свраките" през този сезон са перфектни, когато играят на своя стадион, докато Билбао се затруднява, когато играе далеч от дома.

Моментна форма

Нюкасъл отговори на загубата си от Барселона с 1:2, като записа най-голямата си победа в Шампионската лига - 4:0 срещу Унион Сен Жилоа, а след това и най-голямата си победа у дома в турнира - 3:0 срещу Бенфика. Сега "свраките" ще търсят трета поредна победа - нещо, което от 2007 г. не са постигали в евротурнирите.

След като загубиха от Уест Хем, "свраките" се завръщат на своя стадион "Сейнт Джеймс Парк", където спечелиха и четирите си мача във Висшата лига през октомври, допускайки само един гол.

Снимка: Reuters

След победата над сензацията Карабах в третия кръг на Шампионската лига, Атлетик Билбао два пъти допусна попадения в края в мачовете от Ла Лига, губейки с един гол разлика, включително и баското дерби срещу Реал Сосиедад. Ако тези мачове са притеснили феновете на отбора, то със сигурност те не трябва да поглеждат към формата на тима в Европа.

Билбао не само загубиха четири от последните си пет европейски гостувания, но три от тези поражения бяха с резултат 1:4.

История

В исторически план двата отбора са се срещали само през сезон 1994/95 за Купата на УЕФА. Тогава двата отбора си разменят по една победа, но Атлетик продължава напред заради повече голове на чужд терен.

"Свраките" са загубили три от последните си четири европейски мача срещу испански отбори, докато Билбао има само една победа срещу тим от Англия от десет срещи (1 равенство и 8 загуби).

Снимка: Reuters

Само веднъж в историята испански отбор е губил четири последователни мача в Европа срещу английски отбори в рамките на една календарна година - Атлетико Мадрид през 2021 г.

Какво обаче ще се случи сега е един от най-интригуващите сблъсъци за деня в Шампионската лига? Срещата може да на живо от 22:00 часа в ефира на bTV Action на онлайн платформата VOYO.BG навсякъде и по всяко време.

Нюкасъл
срещу
Атлетик Билбао
05.11.2025 22:00
Атлетико Мадрид
срещу
Union Saint-Gilloise
04.11.2025 22:00

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Арсенал и Атлетико Мадрид

Арсенал
Арсенал
4 : 0
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
52%
Притежание на топката
48%
16
Точни удари
8
3
Неточни удари
3
54
Опасни атаки
31
14
Нарушения
10
3
Корнери
4
2
Засади
0
4-3-3
Формация
4-4-2
Стадион: Emirates Stadium

Състави

1
12 2 6 49
10 36 41
7 14 11
19 9
20 8 6 23
14 24 2 17
13
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Еберечи Езе 10 Еберечи Езе
Мартин Зубименди 36 Мартин Зубименди
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Виктор Гьокерес 14 Виктор Гьокерес
Мартинели 11 Мартинели
Ян Облак 13 Ян Облак
Йоренте 14 Йоренте
Робин Льо Норманд 24 Робин Льо Норманд
Хосе Хименес 2 Хосе Хименес
Давид Ханко 17 Давид Ханко
Г. Симеоне 20 Г. Симеоне
П. Ривас 8 П. Ривас
Коке 6 Коке
Николас Гонсалес 23 Николас Гонсалес
Хулиан Алварес 19 Хулиан Алварес
Александър Сьорлот 9 Александър Сьорлот

Срещата по минути

83′ Бен Уайт влезе на мястото на Jurriën Timber
83′ Микел Мерино влезе на мястото на Виктор Гьокерес
Жълт картон за Робин Льо Норманд 75′
73′ Е. Нванери влезе на мястото на Еберечи Езе
73′ Кристиан Норгаард влезе на мястото на Мартин Зубименди
72′ Кристианска комар влезе на мястото на Габриел
Антоан Гризман е сменен от Г. Симеоне 72′
Тиаго Алмада е сменен от Александър Сьорлот 72′
70′ ГООООЛ! Виктор Гьокерес беше точен за отбора си
67′ Виктор Гьокерес отбеляза гол!
64′ Мартинели отбеляза гол!
Матео Руджери е сменен от Николас Гонсалес 63′
Конър Галахър е сменен от Коке 63′
Алекс Баена е сменен от Хосе Хименес 63′
57′ ГООООЛ! Габриел беше точен за отбора си
38′ Мартин Зубименди получи жълт картон
Жълт картон за Хосе Хименес 33′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Нюкасъл и Бенфика

Нюкасъл
Нюкасъл
3 : 0
Бенфика
Бенфика
52%
Притежание на топката
48%
13
Точни удари
2
6
Неточни удари
5
52
Опасни атаки
30
16
Нарушения
7
12
Корнери
8
2
Засади
1
4-3-3
Формация
4-4-1-1
Стадион: St. James' Park

Състави

1
2 12 4 33
39 67 41
23 27 10
14
10
11 20 5 8
17 4 30 44
1
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Киърън Трипиър 2 Киърън Трипиър
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Свен Ботман 4 Свен Ботман
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Луис Майли 67 Луис Майли
Джейкъб Рамзи 41 Джейкъб Рамзи
Джейкъб Мърфи 23 Джейкъб Мърфи
Ник Уолтимаде 27 Ник Уолтимаде
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън
Анатолий Трубин 1 Анатолий Трубин
Амар Дедич 17 Амар Дедич
Антонио Силва 4 Антонио Силва
Николас Отаменди 30 Николас Отаменди
Томас Араухо 44 Томас Араухо
Доди Лукебакио 11 Доди Лукебакио
Ричард Риос 20 Ричард Риос
Енцо Баренечеа 5 Енцо Баренечеа
Фредрик Аурснес 8 Фредрик Аурснес
Георгий Судаков 10 Георгий Судаков
Вангелис Павлидис 14 Вангелис Павлидис

Срещата по минути

90′ Джоузеф Уилок е сменен от Бруно Гимараеш
85′ Уилям Осула влезе на мястото на Ник Уолтимаде
85′ Антъни Еланга е сменен от Антъни Гордън
83′ ГООООЛ! Харви Барнс беше точен за отбора си
70′ Харви Барнс отбеляза гол!
63′ Джоелинтън е сменен от Джейкъб Рамзи
Франьо Иванович влезе на мястото на Амар Дедич 63′
63′ Харви Барнс е сменен от Джейкъб Мърфи
Жълт картон за Доди Лукебакио 45′
32′ ГООООЛ! Антъни Гордън беше точен за отбора си
17′ Малик Тиау получи жълт картон

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Union Saint-Gilloise и Нюкасъл

Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
0 : 4
Нюкасъл
Нюкасъл
43%
Притежание на топката
57%
6
Точни удари
9
10
Неточни удари
4
38
Опасни атаки
37
15
Нарушения
8
7
Корнери
5
1
Засади
0
3-4-1-2
Формация
4-3-3
Стадион: Lotto Park

Състави

37
5 16 48
25 8 6 22
10
13 12
20 27 10
39 8 7
2 12 4 33
1
Кйел Шерпен 37 Кйел Шерпен
Кевин Мак Алистър 5 Кевин Мак Алистър
Крисчън Бърджис 16 Крисчън Бърджис
Ф. Лейсен 48 Ф. Лейсен
Анан Халайли 25 Анан Халайли
Адем Зорган 8 Адем Зорган
Камиел Ван де Пере 6 Камиел Ван де Пере
Усейну Нианг 22 Усейну Нианг
Ануар Ел Хадж 10 Ануар Ел Хадж
Кевин Хосе Родригес Кортез 13 Кевин Хосе Родригес Кортез
Обещай Дейвид 12 Обещай Дейвид
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Киърън Трипиър 2 Киърън Трипиър
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Свен Ботман 4 Свен Ботман
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Антъни Еланга 20 Антъни Еланга
Ник Уолтимаде 27 Ник Уолтимаде
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън

Срещата по минути

Фабиан Шер е сменен от Киърън Трипиър 83′
Харви Барнс отбеляза гол! 80′
78′ Луи Патрис е сменен от Анан Халайли
Уилям Осула е сменен от Ник Уолтимаде 73′
Л. Хол е сменен от Бруно Гимараеш 73′
73′ Софиян Буфал е сменен от Кевин Хосе Родригес Кортез
Харви Барнс влезе на мястото на Антъни Еланга 73′
67′ Рос Сайкс влезе на мястото на Кевин Мак Алистър
67′ Матиас Расмусен е сменен от Камиел Ван де Пере
Антъни Гордън преодоля вратаря. 64′
60′ Marc Giger получи жълт картон
Луис Майли е сменен от Джоелинтън 59′
57′ Жълт картон за Кевин Мак Алистър
51′ Крисчън Бърджис получи жълт картон
46′ Marc Giger влезе на мястото на Обещай Дейвид
Антъни Гордън преодоля вратаря. 43′
39′ Жълт картон за Камиел Ван де Пере
Джоелинтън получи жълт картон 35′
ГООООЛ! Ник Уолтимаде беше точен за отбора си 17′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Атлетико Мадрид и Айнтрахт Франкфурт

Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
5 : 1
Айнтрахт Франкфурт
Айнтрахт Франкфурт
51%
Притежание на топката
49%
14
Точни удари
3
4
Неточни удари
3
51
Опасни атаки
36
11
Нарушения
6
5
Корнери
2
2
Засади
0
4-4-2
Формация
4-2-3-1
Стадион: Estadio Civitas Metropolitano

Състави

13
14 24 15 3
20 4 8 22
7 19
9
20 42 7
8 15
34 4 3 21
40
Ян Облак 13 Ян Облак
Йоренте 14 Йоренте
Робин Льо Норманд 24 Робин Льо Норманд
Клеман Ленглет 15 Клеман Ленглет
Матео Руджери 3 Матео Руджери
Г. Симеоне 20 Г. Симеоне
Конър Галахър 4 Конър Галахър
П. Ривас 8 П. Ривас
Джакомо Распадори 22 Джакомо Распадори
Антоан Гризман 7 Антоан Гризман
Хулиан Алварес 19 Хулиан Алварес
Кауан душ Сантос 40 Кауан душ Сантос
Ннамди Колинс 34 Ннамди Колинс
Робин Кох 4 Робин Кох
Артур Теат 3 Артур Теат
Натаниел Браун 21 Натаниел Браун
Фарес Чаиби 8 Фарес Чаиби
Ели Скири 15 Ели Скири
Рицу Доан 20 Рицу Доан
Може ли Узун 42 Може ли Узун
Ансгар Кнауф 7 Ансгар Кнауф
Джонатан Буркард 9 Джонатан Буркард

Срещата по минути

90′ Карлос Мартин е сменен от Антоан Гризман
90′ Алекс Баена влезе на мястото на Хулиан Алварес
82′ Хулиан Алварес не сбърка.
75′ Нахуел Молина е сменен от Г. Симеоне
75′ Николас Гонсалес е сменен от П. Ривас
Марио Гьотце е сменен от Рицу Доан 74′
Жан-Матео Бахоя влезе на мястото на Натаниел Браун 71′
70′ ГООООЛ! Г. Симеоне беше точен за отбора си
Уго Ларсон влезе на мястото на Може ли Узун 58′
Оскар Хойлунд е сменен от Ели Скири 58′
Аурел Аменда влезе на мястото на Ннамди Колинс 58′
ГООООЛ! Джонатан Буркард беше точен за отбора си 57′
55′ Коке влезе на мястото на Джакомо Распадори
45+1′ ГООООЛ! Антоан Гризман беше точен за отбора си
Жълт картон за Натаниел Браун 41′
33′ ГООООЛ! Робин Льо Норманд беше точен за отбора си
14′ Жълт картон за Клеман Ленглет
4′ Джакомо Распадори отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Нюкасъл и Барселона

Нюкасъл
Нюкасъл
1 : 2
Барселона
Барселона
36%
Притежание на топката
64%
7
Точни удари
14
3
Неточни удари
5
52
Опасни атаки
53
11
Нарушения
12
6
Корнери
4
3
Засади
0
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: St. James' Park

Състави

1
2 5 33 21
39 8 7
20 10 11
9
11 16 14
21 8
23 4 5 18
13
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Киърън Трипиър 2 Киърън Трипиър
Фабиан Шер 5 Фабиан Шер
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Валентино Ливраменто 21 Валентино Ливраменто
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Антъни Еланга 20 Антъни Еланга
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън
Харви Барнс 11 Харви Барнс
Джоан Гарсия 13 Джоан Гарсия
Жул Кунде 23 Жул Кунде
Роналд Араухо 4 Роналд Араухо
Пау Кубарси Паредес 5 Пау Кубарси Паредес
Жерар Мартин 18 Жерар Мартин
Френки де Йонг 21 Френки де Йонг
Педри 8 Педри
Рафиня 11 Рафиня
Фермин Лопес Марин 16 Фермин Лопес Марин
Маркъс Рашфорд 14 Маркъс Рашфорд
Робърт Левандовски 9 Робърт Левандовски

Срещата по минути

Жълт картон за Марк Касадо Торас 90+7′
Марк Касадо Торас е сменен от Фермин Лопес Марин 90+3′
90′ Антъни Гордън отбеляза гол!
Френки де Йонг получи жълт картон 82′
Даниел Олмо е сменен от Маркъс Рашфорд 82′
Ерик Гарсия е сменен от Жерар Мартин 81′
76′ Свен Ботман влезе на мястото на Киърън Трипиър
Жълт картон за Фермин Лопес Марин 75′
Феран Торес е сменен от Робърт Левандовски 70′
Андреас Кристенсен е сменен от Пау Кубарси Паредес 69′
Маркъс Рашфорд отбеляза гол! 67′
63′ Малик Тиау е сменен от Харви Барнс
63′ Джоузеф Уилок влезе на мястото на Антъни Еланга
62′ Ник Уолтимаде е сменен от Фабиан Шер
62′ Джейкъб Мърфи е сменен от Джоелинтън
ГООООЛ! Маркъс Рашфорд беше точен за отбора си 58′
45+2′ Жълт картон за Дан Бърн
Жерар Мартин получи жълт картон 45′
28′ Жълт картон за Джоелинтън

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ливърпул и Атлетико Мадрид

Ливърпул
Ливърпул
3 : 2
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
56%
Притежание на топката
44%
18
Точни удари
6
2
Неточни удари
4
76
Опасни атаки
54
7
Нарушения
9
7
Корнери
6
1
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион: Anfield

Състави

1
30 5 4 26
38 8
11 7 18
9
22 7
20 8 4 23
14 24 15 21
13
Алисън 1 Алисън
Джереми Фримпонг 30 Джереми Фримпонг
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Ф. Вирц 7 Ф. Вирц
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Александър Исак 9 Александър Исак
Ян Облак 13 Ян Облак
Йоренте 14 Йоренте
Робин Льо Норманд 24 Робин Льо Норманд
Клеман Ленглет 15 Клеман Ленглет
Хави Галан 21 Хави Галан
Г. Симеоне 20 Г. Симеоне
П. Ривас 8 П. Ривас
Конър Галахър 4 Конър Галахър
Николас Гонсалес 23 Николас Гонсалес
Джакомо Распадори 22 Джакомо Распадори
Антоан Гризман 7 Антоан Гризман

Срещата по минути

e изгонен с директен червен картон 90+4′
Д. Симеоне e изгонен с директен червен картон 90+3′
90+2′ ГООООЛ! Върджил ван Дайк беше точен за отбора си
86′ Керкез Милош влезе на мястото на Андрю Робъртсън
Йоренте отбеляза гол! 81′
Marc Pubill е сменен от Николас Гонсалес 77′
74′ R. Ngumoha е сменен от Ф. Вирц
70′ Жълт картон за Конър Брадли
Александър Сьорлот влезе на мястото на Антоан Гризман 61′
Нахуел Молина е сменен от Конър Галахър 61′
58′ Уго Екитике влезе на мястото на Александър Исак
58′ Конър Брадли влезе на мястото на Джереми Фримпонг
58′ Алексис Мак Алистър влезе на мястото на Коди Гакпо
Коке влезе на мястото на Джакомо Распадори 53′
Жълт картон за Клеман Ленглет 45+4′
ГООООЛ! Йоренте беше точен за отбора си 45+3′
Жълт картон за Робин Льо Норманд 31′
6′ ГООООЛ! Мохамед Салах беше точен за отбора си
4′ ГООООЛ! Андрю Робъртсън беше точен за отбора си
Тагове:

футбол англия Испания шампионска лига атлетик билбао атлетико мадрид нюкасъл висша лига свраки турнира на богатите сеийн джеймс парк

