Нюкасъл гони 18-годишно постижение срещу Атлетик Билбао

Нюкасъл посреща Атлетик Билбао в един от най-интригуващите мачове от четвъртия кръг на Шампионската лига. "Свраките" през този сезон са перфектни, когато играят на своя стадион, докато Билбао се затруднява, когато играе далеч от дома.

Моментна форма

Нюкасъл отговори на загубата си от Барселона с 1:2, като записа най-голямата си победа в Шампионската лига - 4:0 срещу Унион Сен Жилоа, а след това и най-голямата си победа у дома в турнира - 3:0 срещу Бенфика. Сега "свраките" ще търсят трета поредна победа - нещо, което от 2007 г. не са постигали в евротурнирите.

След като загубиха от Уест Хем, "свраките" се завръщат на своя стадион "Сейнт Джеймс Парк", където спечелиха и четирите си мача във Висшата лига през октомври, допускайки само един гол.

Снимка: Reuters

След победата над сензацията Карабах в третия кръг на Шампионската лига, Атлетик Билбао два пъти допусна попадения в края в мачовете от Ла Лига, губейки с един гол разлика, включително и баското дерби срещу Реал Сосиедад. Ако тези мачове са притеснили феновете на отбора, то със сигурност те не трябва да поглеждат към формата на тима в Европа.

Билбао не само загубиха четири от последните си пет европейски гостувания, но три от тези поражения бяха с резултат 1:4.

История

В исторически план двата отбора са се срещали само през сезон 1994/95 за Купата на УЕФА. Тогава двата отбора си разменят по една победа, но Атлетик продължава напред заради повече голове на чужд терен.

"Свраките" са загубили три от последните си четири европейски мача срещу испански отбори, докато Билбао има само една победа срещу тим от Англия от десет срещи (1 равенство и 8 загуби).

Снимка: Reuters

Само веднъж в историята испански отбор е губил четири последователни мача в Европа срещу английски отбори в рамките на една календарна година - Атлетико Мадрид през 2021 г.

Какво обаче ще се случи сега е един от най-интригуващите сблъсъци за деня в Шампионската лига? Срещата може да на живо от 22:00 часа в ефира на bTV Action на онлайн платформата VOYO.BG навсякъде и по всяко време.

