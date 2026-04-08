От 20 години Атлетико не е побеждавал Барселона

Гледайте четвъртфиналния сблъсък от 22:00 по RING

От 20 години Атлетико не е побеждавал Барселона
Дежа вю или реалност? Едва 3 дни след като се срещнаха в Ла Лига, Барселона и Атлетико Мадрид отново ще кръстосат шпаги, но този път на най-голямата сцена.

Двата отбора ще се изправят за пети път един срещу друг в Шампионската лига, всеки път на 1/4-финалите в турнира. Първи пътуването прави Атлетико Мадрид, който не е побеждавал "Блаугранас" на "Камп Ноу" от 20 години.

Моментна форма

Барселона продължава отличната си серия, след като победи Атлетико Мадрид с 2:1 и увеличи аванса си на върха в Ла Лига на 7 точки. Тимът на Ханзи Флик има 8 победи в последните си 9 мача и е най-резултатният отбор в Шампионската лига, откакто той пое контрола (73 гола). Въпреки това каталунците често се затрудняват на 1/4-финалите – отпадане в 6 от последните 9 случая.

За Атлетико сезонът минава основно през турнирите, като отборът вече е на финал за Купата на краля. Съставът на Диего Симеоне обаче е в спад – 3 поредни загуби и слаби резултати като гост, включително тежко 0:3 от Барселона. „Дюшекчиите“ нямат победа в последните си 6 гостувания в елиминациите на Шампионската лига.

Четвъртфинална класика

Сблъсъкът тази вечер ще бъде петата среща на европейска сцена между испанските съперници, като и предходните четири също бяха в 1/4-финалите в Шампионската лига (двубои в два мача през сезоните 2013/14 и 2015/16).

В и двата случая към полуфиналите продължава отборът от Мадрид, като Барселона има едва една победа в четирите мача (2 загуби и 1 равенство).

От друга страна обаче Атлетико никога не е печелил гостуване в Шампионската лига срещу друг испански отбор, като е загубил четири от петте си мача (1 равенство).

В добавка на това, в Барселона доминира в последните преки сблъсъци, като спечели 10 от последните 13 срещи във всички турнири (1 равенство, 2 загуби) и е непобеден в последните 25 мача на „Камп Ноу“ – серия, която датира още от февруари 2006 г. (17 победи, 8 равенства)!

Тогава легендарният нападател Фернандо Торес все още беше играч на Атлетико Мадрид.

Първият 1/4-финал Барселона - Атлетико Мадрид - тази вечер от 22:00 ч., пряко в ефира на RING. Студиото ни започва в 21:00 ч.

Барселона
срещу
Атлетико Мадрид
08.04.2026 22:00
Това ли ще е последният мач на Арне Слот в Ливърпул? (ВИДЕО)
Само още три! Мбапе заплашва Роналдо
Байерн победи Реал в спиращ дъха мач (ВИДЕО)
„Не мога да си тръгна като страхливец!“ Последното интервю на Мирча Луческу

Изведоха от реанимацията на "Пирогов" 15-годишния борец
Това ли ще е последният мач на Арне Слот в Ливърпул? (ВИДЕО)
Едва не ампутираха крака ѝ, а вече мисли за завръщане
Олимпийско злато на 16... и арест година по-късно
