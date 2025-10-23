Преслава на "Бернабеу" (СНИМКА)

Ако има една певица, с която в последните години да се свързва родния футбол, това е Преслава.

Фолк дивата и бившият президент на родния футболен съюз Борислав Михайлов заформиха емблематично изпълнение с танци на "Като за финал" през 2011 г.

Днес обаче Преслава се наслаждава на... Шампионска лига.

На "Бернабеу"

Певицата с десетки хитове се похвали в социалните мрежи, че е изгледала на живо дербито на третия кръг на основната фаза на Турнира на богатите между Реал Мадрид и Ювентус.

Тя е намерила място на трибуните в непосредствена близост до терена, точно срещу скамейките и модерните ложи на красивия стадион.

Преслава не споделя за кого е стискала палци.

Победа за Реал

Със сигурност обаче присъствието ѝ донесе късмет на домакините.

Реал победи с 1:0, като единственото попадение бе дело на Джуд Белингам.

Така тимът е сред петте без изпусната точка в Шампионската лига от началото на сезона заедно с Арсенал, Интер, Байерн Мюнхен и ПСЖ.

Следващият мач на "белите" е в неделя, 26 октомври. Тогава е Ел Класико - дербито срещу Барселона.

Снимка: Reuters

