Преслава на "Бернабеу" (СНИМКА)

Донесе успех на Реал Мадрид

Ако има една певица, с която в последните години да се свързва родния футбол, това е Преслава. 

Фолк дивата и бившият президент на родния футболен съюз Борислав Михайлов заформиха емблематично изпълнение с танци на "Като за финал" през 2011 г. 

Днес обаче Преслава се наслаждава на... Шампионска лига

На "Бернабеу"

Певицата с десетки хитове се похвали в социалните мрежи, че е изгледала на живо дербито на третия кръг на основната фаза на Турнира на богатите между Реал Мадрид и Ювентус.

Тя е намерила място на трибуните в непосредствена близост до терена, точно срещу скамейките и модерните ложи на красивия стадион. 

Преслава не споделя за кого е стискала палци.

 
 
 
Победа за Реал

Със сигурност обаче присъствието ѝ донесе късмет на домакините. 

Реал победи с 1:0, като единственото попадение бе дело на Джуд Белингам. 

Ювентус капитулира пред „Белия балет“ (ВИДЕО)

Така тимът е сред петте без изпусната точка в Шампионската лига от началото на сезона заедно с Арсенал, Интер, Байерн Мюнхен и ПСЖ.

Следващият мач на "белите" е в неделя, 26 октомври. Тогава е Ел Класико - дербито срещу Барселона.

Снимка: Reuters

Реал Мадрид
срещу
Ювентус
22.10.2025 22:00
