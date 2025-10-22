bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ювентус капитулира пред „Белия балет“

Душан Влахович се превърна в големия грешник за „Старата госпожа“

Ювентус капитулира пред „Белия балет“
Reuters

Реал Мадрид победи Ювентус с 1:0 у дома в дългоочаквания сблъсък между двата колоса в Шампионска лига.

Джуд Белингам донесе трите точки на „Лос бланкос“, а Тибо Куртоа ознаменува своя мач №300 за кралския клуб с ключови намеси.

Успехът е трети пореден за Реал в турнира. Още 4 отбора са безупречни до момента - Пари Сен Жермен, Арсенал, Интер и Байерн Мюнхен.

Какво се случи?

В първата част двата отбора си разменяха атака след атака. Реал Мадрид отправи 14 удара и провокира четири спасявания. Само един от тези удари вещаеше реална опасност – изстрел на Мбапе 5 минути преди почивката.

Снимка: Reuters

В началото на второто полувреме дойде единственият критичен момент за домакините. Едер Милитао изпусна Душан Влахович зад гърба си и в 50‘ сърбинът излезе очи в очи с Тибо Куртоа. Белгиецът обаче запази резултата непроменен.

Снимка: Reuters

Осем минути по-късно „Лос бланкос“ накараха Влахович да съжалява за пропуснатата възможност. В наказателното поле на „Старата госпожа“ Винисиус залъга четирима защитници на гостите, стреля и уцели страничния стълб. Топката попадна в Джуд Белингам, който без проблем я прати в опразнената врата.

Снимка: Reuters

До края на срещата кралският клуб създаде още опасности, но не успя да увеличи преднината си. Силен мач изигра Микеле Ди Грегорио, който записа цели 7 спасявания, включително страхотна двойна намеса в 70'.

В 86' Ювентус пропусна отлична възможност - блестящ шпагат на Раул Асенсио попречи на резервата Люис Опенда да донесе точката за гостите.

Реал Мадрид
срещу
Ювентус
22.10.2025 22:00
Тагове:

ювентус шампионска лига реал мадрид джуд белингам

