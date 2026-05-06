Продължението! Байерн посреща ПСЖ за място на финала!

Миналата седмица този мач ни остави буквално без дъх. Всеки един футболен фен по света се надяваше този сблъсък да не свършва.

Сега следва продължението! ПСЖ има преднина от един гол след драматичната победа с 5:4 на "Парк де Пренс". Ще успее ли Байерн Мюнхен да покаже на какво е способен пред своя публика.

Гледайте мегасблъсъка от полуфиналите на Шампионската лига между Байерн Мюнхен и ПСЖ от 22:00 ч. по bTV Action и онлайн на VOYO.BG.

Байерн или ПСЖ

Снимка: Reuters

Байерн се оказа притиснат до стената, след като губеше с 2:5 в първия мач, но късният им щурм вдъхна нова надежда и ги остави в играта за място на финала. Германският гранд преследва своя 12-и финал в турнира, но историята не е на тяхна страна – баварците са спечелили само един от последните си осем европейски сблъсъка, след като са загубили първия мач, а също така отпаднаха във всеки от последните си пет полуфинални сблъсъка.

Все пак има и сериозни поводи за оптимизъм. Отборът на Венсан Компани разполага със силно оръжие в лицето на своя стадион – "Алианц Арена". Там Байерн е загубил само веднъж в последните си 29 домакинства в Шампионската лига, като през този сезон спечели и шестте си мача, отбелязвайки точно по 4 гола в двата елиминационни двубоя.

Снимка: БГНЕС

От другата страна стои Пари Сен Жермен, който защитава аванс от един гол и се стреми да стане първият френски тим с три финала в турнира. Статистиката говори сама – парижани имат 13 победи в последните си 16 елиминационни срещи в надпреварата, което ги поставя в отлична позиция.

Воденият от Луис Енрике състав, който е и най-резултатният в турнира с 43 гола, ще се надява отново да разгърне атакуващия си потенциал. Целта им е трета поредна победа като гост срещу германски съперник. Освен това ПСЖ е продължавал напред в 14 от предишните 17 случая, когато е печелил първия мач с разлика от един гол.

Ако успеят да сторят това отново, парижани ще станат първият действащ шампион, достигнал финала на турнира от сезон 2017/18 – още едно доказателство за амбициите и класата на френския гранд.