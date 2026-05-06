bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Продължението! Байерн посреща ПСЖ за място на финала!

Очаква ни страхотно шоу от 22:00 ч. по bTV Action и на VOYO.BG.

Продължението! Байерн посреща ПСЖ за място на финала!
Reuters

Миналата седмица този мач ни остави буквално без дъх. Всеки един футболен фен по света се надяваше този сблъсък да не свършва.

Сега следва продължението! ПСЖ има преднина от един гол след драматичната победа с 5:4 на "Парк де Пренс". Ще успее ли Байерн Мюнхен да покаже на какво е способен пред своя публика.

Гледайте мегасблъсъка от полуфиналите на Шампионската лига между Байерн Мюнхен и ПСЖ от 22:00 ч. по bTV Action и онлайн на VOYO.BG.

Байерн или ПСЖ

Снимка: Reuters

Байерн се оказа притиснат до стената, след като губеше с 2:5 в първия мач, но късният им щурм вдъхна нова надежда и ги остави в играта за място на финала. Германският гранд преследва своя 12-и финал в турнира, но историята не е на тяхна страна – баварците са спечелили само един от последните си осем европейски сблъсъка, след като са загубили първия мач, а също така отпаднаха във всеки от последните си пет полуфинални сблъсъка.

Все пак има и сериозни поводи за оптимизъм. Отборът на Венсан Компани разполага със силно оръжие в лицето на своя стадион – "Алианц Арена". Там Байерн е загубил само веднъж в последните си 29 домакинства в Шампионската лига, като през този сезон спечели и шестте си мача, отбелязвайки точно по 4 гола в двата елиминационни двубоя.

Снимка: БГНЕС

От другата страна стои Пари Сен Жермен, който защитава аванс от един гол и се стреми да стане първият френски тим с три финала в турнира. Статистиката говори сама – парижани имат 13 победи в последните си 16 елиминационни срещи в надпреварата, което ги поставя в отлична позиция.

Воденият от Луис Енрике състав, който е и най-резултатният в турнира с 43 гола, ще се надява отново да разгърне атакуващия си потенциал. Целта им е трета поредна победа като гост срещу германски съперник. Освен това ПСЖ е продължавал напред в 14 от предишните 17 случая, когато е печелил първия мач с разлика от един гол.

Ако успеят да сторят това отново, парижани ще станат първият действащ шампион, достигнал финала на турнира от сезон 2017/18 – още едно доказателство за амбициите и класата на френския гранд.

 
Байерн Мюнхен
срещу
ПСЖ
06.05.2026 22:00
Тагове:

футбол шампионска лига байерн мюнхен псж полуфинал парк де пренс мегасблъсък алиац арена

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Артета, 20 години по-късно

Артета, 20 години по-късно
Край на чакането! Арсенал е на финал! (ВИДЕО)

Край на чакането! Арсенал е на финал! (ВИДЕО)
Георги Иванов връчва титлата на Левски

Георги Иванов връчва титлата на Левски
Везенков и компания стигнаха първи до Файнъл Фор в Евролигата (ВИДЕО)

Везенков и компания стигнаха първи до Файнъл Фор в Евролигата (ВИДЕО)

Последни новини

Артета, 20 години по-късно

Артета, 20 години по-късно

"Махай се!" Скандални викове срещу Мбапе разтърсиха Реал
Беше звезда на Арсенал, а днес няма нищо: Жена му го напусна, дори не вижда децата си!

Беше звезда на Арсенал, а днес няма нищо: Жена му го напусна, дори не вижда децата си!
Гризман и всички звезди, които не успяха да спечелят Шампионската лига...

Гризман и всички звезди, които не успяха да спечелят Шампионската лига...
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV