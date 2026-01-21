ПСЖ преживя шок, невиждан от 12 години

Носителят на трофея в Шампионската лига - Пари Сен Жермен, допусна изненадваща загуба с 1:2 като гост на Спортинг Лисабон в мач от седмия кръг в Шампионската лига.

Парижани отстъпиха на отбор извън Топ 5 първенствата на Стария континент за първи път от малко над 12 години. Тогава паднаха с 1:3 от друг португалски гранд - Бенфика. Поражението тази вечер слага край на серия от 32 двубоя.

В Спортинг са "лъвове", но се затвърдиха като черна котка за френските отбори. Лисабонци спечелиха за осми път в последните си 10 мача срещу представители на Лига 1.

Проблеми за ПСЖ на Алваладе

ПСЖ навлезе в двубоя със самочувствие - след 6 успеха в последните си 7 във всички турнири. Витиня и Нуно Мендеш предизвикаха спасявания на Руи Силва, преди пропуски да направят Сени Маюлу и капитанът Маркиньос.

След половин час игра Уорън Заир-Емери даде аванс на гостите, но попадението му беше отменено заради намеса на VAR. Съдиите видяха фал на Маюлу в хода на атаката.

Най-добрата възможност преди почивката се откри пред Спортинг, обаче Хидемаса Морита стреля неточно.

В 74' Луис Суарес вкара за "зелено-белите", след като топката беше отклонена при далечен шут на Жени Катамо.

ПСЖ изравни само 5 минути по-късно благодарение на страхотно изпълнение на влезлия като резерва Хвича Кварацхелия.

Суарес се превърна в героя на вечерта в последната минута от редовното време, когато прати топката в мрежата зад Люка Шевалие за втори път.

С трите точки бившият тим на Красимир Балъков събра 13 на шестото място и се залепи за ПСЖ, който е със същия актив. В последия кръг от основната фаза и на двата тима предстоят тежки мачове - ПСЖ приема Нюкасъл, докато Спортинг гостува на Атлетик Билбао.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK