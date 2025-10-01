Четвърто поредно равенство с участието на Ювентус. "Бианконерите" направиха 2:2 с Виляреал като гости в среща от втория кръг на Шампионска лига.

Испанците се оттеглиха с минимален аванс на почивката с гол на Жорж Микаутадзе в 18'. Ювентус обърна в началото на втората част - централният защитник Федерико Гати изравни със задна ножица в 49', а резервата Франсишко Консейсао вкара за 2:1 в 59'.

Торинци бяха попарени в 90', когато бившият им играч Ренато Вейга бе точен за 2:2 и отпразнува бурно попадението - първо за него с екипа на Виляреал.

Така Виляреал прекъсна серия от 3 поредни загуби в Шампионска лига. "Жълтата подводница“ обаче остава без победа срещу Ювентус у дома.

Трудното полувреме за Юве

Мачът не започна добре за Ювентус. Хуан Кабал получи жълт картон още в 6', а 10 минути по-късно напусна терена разплакан заради контузия.

Виляреал се възползва от рокадата в защитата на гостите. След комично неразбирателство между централните бранители на Ювентус в 18', Никола Пепе сервира топката на Жорж Микаутадзе, който откри резултата.

През първото полувреме Ювентус отправи два точни удара и имаше късмет да се оттегли на почивката с изоставане от само един гол, след като в 43' минута Матиа Перин спаси отбора с отлична намеса, запазвайки резултата 0:1.

Късната драма

Трябваше нещо специално, за да може гостите от Торино да изравнят резултата. В 49‘ Федерико Гати се извиси над всички и със задна ножица заличи пасива на Ювентус.

Гостите настъпиха газта и 7 минути по-късно влезлият на почивката Франсишко Консейсао нахлу в наказателното поле и оформи обрата.

Португалецът и Карим Адейеми (Борусия Дортмунд) са единствените родени след 2002 г. отбелязвали попадение в последните 4 сезона от Шампионска лига.

Ювентус изгуби концентрация и в една от последните атаки в мача Ренато Вейга наказа бившия си клуб. С този резултат "Старата госпожа" записа две последователни равенства за първи път от сезон 2013/2014 насам.

