Реал излезе с информация за състоянието на Мбапе

Ще играе ли срещу Сити?

Reuters

Спекулациите около контузията на Килиан Мбапе принудиха Реал Мадрид да излезе с информация за състоянието на звездата си. В нея се потвърждава, че френският нападател се е прибрал в родината си за медицински прегледи.

"След изследванията, направени на нашия играч Килиан Мбапе от френски специалисти под наблюдението на медицинския щаб на Реал Мадрид, се потвърди диагнозата навяхване на лявото коляно и правилността на консервативното лечение, което се прилага. Състоянието му остава под наблюдение.", обявиха от кралския клуб.

На този етап няма яснота кога ще се завърне "Златното момче". В испанския гранд действат предпазливо и се позовават на усещането на Мбапе, което постепенно се подобрява.

Готов за Шампионската лига?

Според медиите в Испания, последните индикации са, че световният вицешампион ще бъде на разположение на треньора Алваро Арбелоа за първия от двата сблъсъка с Манчестър Сити в осминафиналите на Шампионската лига. Двубоят е насрочен за 17 март.

Снимка: Reuters

Мбапе е отказал операция и ще премине консервативно лечение. Решението е взето след консултация с неговия екип.

През настоящия сезон бившият ас на Монако и Пари Сен Жермен има 38 гола и 6 асистенции за Реал в 33 мача във всички турнири. 13 от попаденията, отбелязани в 8 срещи, дойдоха в основната и плейофната фази на Шампионската лига.

Тагове:

мадрид лечение манчестър сити Испания шампионска лига реал операция франция реал мадрид прегледи контузия състояние осминафинали килиан мбапе консервативно

