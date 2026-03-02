Лудогорец зарадва Левски с нова грешна стъпка в Първа лига! "Орлите" изненадващо направиха 1:1 с Локомотив Пловдив насред Разград в среща от 23-ия кръг.

Така шампионите са втори, като вече изостават на 12 точки от лидера Левски, който срази Локомотив София с 4:3 на "Герена".

Тази вечер Севи Идриз даде аванс на "железничарите" четвърт час преди края, а Ерик Маркус изравни от пряк свободен удар в 85'.

Съставите

Лудогорец: 1. Серджио Падт, 2. Йоел Андерсон, 55. Идан Нахмиас, 24. Оливие Вердон, 27. Винисиус Ногейра, 30. Педро Нареси (К), 26. Филип Калоч (68' - 18. Ивайло Чочев), 99. Станислав Иванов (58' - 77. Ерик Маркуш), 14. Петър Станич, 37. Бърнард Текпетей (58' - 11. Кайо Видал (81' - 7. Алберто Салидо)), 12. Руан Круз (58' - 9. Квадво Дуа)

Локомотив Пловдив: 1. Боян Милосавлйевич (К), 2. Адриан Кова, 23. Мартин Русков, 13. Лукас Риян, 5. Тодор Павлов, 3. Миха Търдан (46' - 29. Георги Чорбаджийски), 22. Ивайло Иванов, 99. Жулиен Лами, 94. Каталин Иту, 7. Севи Идриз, 77. Йоел Цварц (69' - 10. Франсиско Политино)