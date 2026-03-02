Втора победа за България в квалификациите за ЕвроБаскет 2029! "Лъвовете" сразиха Армения със 100:80 като гости.

Двубоят в Ереван беше равностоен до последния период, преди който "трикольорите" имаха 4 точки преднина. 40 точки за 10 минути обаче не само измъкнаха националите, но и направиха успеха им убедителен.

Така България удари Армения за втори път в пресявките, след като се наложи с 98:88 в Ботевград през ноември.

Отборът на Любомир Минчев запази шансове за продължаване към следващата фаза. В последния ни мач - на 5 юли, приемаме Норвегия в търсене на отмъщение за загубата с 67:76 миналия петък.

Снимка: fiba.basketball

България се събуди в края

Двубоят започна с точна стрелба за 2 точки на Йордан Минчев. Съперникът изравни, но "лъвовете" излязоха отново напред чрез Павлин Иванов. Стигна се до равенство и при 12:12, преди домакините да дръпнат с 14:12. "Трикольорите" все пак осъществиха обрат и затвориха началния период с 22:17.

България имаше аванс при 25:24, след което Армения обърна за 28:25. Стигна се до равенство, като двубоят продължи да бъде оспорван. В края тимът ни овладя инициативата, но тройка на арменците им спечели частта и стопи разликата до 36:35 за България. Последваха 3 точки за "лъвовете", които фиксираха 39:35 на полувремето.

Националите водеха с 40:37 минута след подновяването на играта. Арменците изравниха секунди по-късно, обаче "трикольорите" дръпнаха с 4 точки при 44:40. Авансът им падна до 2, но Димитър Димитров реализира от тройката.

Минути преди сирената за частта България имаше преднина от само точка, но успешни стрелби на Павлин Иванов и Иван Алипиев покачиха до 52:47. След края на тази четвъртина таблото показваше 60:56 в полза на "лъвовете".

Снимка: fiba.basketball

Заключителният период премина под диктовката на "лъвовете", които не оставиха съмнение в по-високата си класа. Националите сразиха домакина с 20 точки разлика и стигнаха до кота 100.

Над всички за България днес беше Павлин Иванов с 24 точки, а 21 добави Йордан Минчев. Най-резултатен в мача стана Дариъс МакГий от домакините, който завърши с 35 точки.