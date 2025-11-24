Реал Мадрид, ПСЖ и Ливърпул - само и единствено на VOYO.BG

Със завръщането на клубния футбол и евротурнирите идва поредната вълнуваща седмица. В този кръг мачовете на Реал Мадрид, Ливърпул, Тотнъм и европейския клубен шампион ПСЖ ще можете да гледате единствено и само на онлайн платформата VOYO.BG.

Общо 10 двубоя – пет от Шампионската лига и пет от Лига Европа – ще бъдат на ваше разположение навсякъде и по всяко време.

Шампионска лига

Ливърпул - ПСВ

След осем загуби в последните си 11 мача и кошмарен старт на защитата на титлата си във Висшата лига, Ливърпул се завръща в Шампионската лига с двубой срещу съперник, който остави лош спомен миналия сезон.

Снимка: Reuters

ПСВ нанесе единствената загуба на мърсисайдци в груповата фаза през миналата кампания, прекъсвайки перфектната им серия в последния осми кръг. Ще успее ли ПСВ отново да помрачи началото на кампанията им, или Ливърпул ще запише трета поредна победа в турнира?

Мачът е в сряда (26 ноември) от 22:00 ч. по VOYO.

Олимпиакос - Реал Мадрид

На хартия фаворитът изглежда ясен, но Реал Мадрид не е печелил в последните си седем гостувания на гръцка земя – две равенства и пет загуби. В исторически план Кралският клуб води убедително в сблъсъците между двата отбора: това ще е деветата им среща, като Олимпиакос има само една победа – 2:1 у дома през декември 2005 г.

Снимка: Reuters

Федерико Валверде може да стане едва третият уругвайски футболист със 70 мача в Шампионската лига (основна фаза), след Луис Суарес (73) и Единсон Кавани (70). При гол Винисиус Жуниор ще изравни Кака (30) на второ място по голове в ШЛ сред бразилците.

Мачът е в сряда (26 ноември) от 22:00 ч. по VOYO.

ПСЖ - Тотнъм

Европейският шампион ПСЖ приема Тотнъм у дома. „Шпорите“ ще търсят реванш – в последния им сблъсък отборът на Томас Франк пропиля аванс от два гола и загуби Суперкупата на Европа след дузпи през август.

Снимка: Reuters

Парижани паднаха в последния кръг от непобедимия този сезон Байерн Мюнхен, но никога в историята си не са губили две поредни домакинства в Шампионската лига. Дали Тотнъм ще пренапише тази статистика, ще разберете в сряда (26 ноември) от 22:00 ч. по VOYO.

Спортинг Лисабон - Брюж

Спортинг е в отлична форма с почти двумесечна серия без загуба. „Лъвовете“ имат седем точки от първите четири мача в груповата фаза и са на прага да постигнат три последователни домакински победи в един сезон на Шампионска лига - историческо постижение за клуба.

Снимка: Reuters

Клуб Брюж започна с впечатляващо 4:1 над Монако, но след това формата спадна и сега се бори за място в плейофите. В предишния кръг белгийците изпуснаха победата срещу Барселона у дома, губейки аванса си два пъти.

Сряда (26 ноември), 22:00 ч. – само по VOYO.BG

Айнтрахт - Аталанта

Айнтрахт Франкфурт преследва активa на Аталанта, но трябва да спре негативната серия срещу италиански отбори. „Орлите“ са в серия от пет шампионатни мача без загуба, но в Европа нямат победа в последните три срещи, а домакинствата им в Турнира на богатите завършиха два пъти с резултат 5:1.

Снимка: Reuters

Аталанта пътува до Германия в труден момент – осем поредни мача без победа в Серия А. В Шампионската лига обаче тимът стои стабилно, с две победи и едно силно гостуване този сезон. Бергамаските имат и предимство в статистиката: две поредни победи срещу германски съперници, докато Франкфурт не е вкарвал в четири последователни мача срещу италиански тимове.

Двубоят е в сряда (26 ноември) от 22:00 ч. по VOYO.

Останалите мачове на онлайн платформата VOYO.BG.

Фейенорд - Селтик

Фенербахче - Ференцварош

Цървена звезда - ФКСБ

Макаби Тел Авив - Лион

Рейнджърс - Брага

Снимка: gettyimages.com

