Реал Мадрид срещу Ювентус: История, голове и загубени финали

Интрига и зрелище. Радост и разочарование. Емоция и страст. Реал Мадрид срещу Ювентус. Сблъсък, дълбоко вкоренен в традициите на Шампионската лига. Сблъсък, в който всяка грешка се наказва. Сблъсък, в който само най-добрите побеждават.

История

Историята на този двубой започва още от 60-те години на миналия век. Тогава в редиците на Реал Мадрид личат имената на Алфредо ди Стефано, Ференц Пушкаш и Франсиско Хенто - играчи, оставили трайна следа във футбола.

През далечната 1962 година двата отбора се срещат за първи път в историята на евротурнирите. Реал и Юве си разменят по една победа като гост с по 1:0. Тогава обаче продължения няма и се играе трети решаващ мач на неутрален терен. В Париж на "Парк де Пренс" победител е "кралския клуб" след 3:1.

Досега двата отбора са играли 21 пъти един срещу друг в Шампионската лига. 10 победи за Реал, срещу 9 за Ювентус и само 2 равенства.

Две от победите на "лос бланкос" обаче са на финал - през сезон 1997/98 и сезон 2016/17. Интересното е, че Реал Мадрид е отборът с най-много спечелени финали - 15, а Ювентус - с най-много загубени - 7.

През 1998 г. Педраг Миятович слага край на 32-годишно чакане на феновете за триумф в Турнира на богатите. През 2017 г. след голово шоу и два гола на Кристиано Роналдо Реал Мадрид печели втора поредна Шампионска лига.

Последният сблъсък в турнира между тези два клуба е на четвъртфиналите през сезон 2017/18, когато в първия мач Кристиано Роналдо вкарва един от най-емблематичните голове в историята на Шампионската лига. След центриране на Дани Карвахал португалската суперзвезда се извисява на 2,38 метра във въздуха, за да забие топката със ефективна задна ножица във вратата на Джанлуиджи Буфон.

Във втората среща Ювентус са близо до това да изпратят мача в продължения, но дълбоко в добавеното време съдията Майкъл Оливър отсъжда спорна дузпа в полза на Реал и дава червен картон на Буфон. Роналдо е безпогрешен от бялата точка и повежда "белия балет" към четвъртфиналите, а по-късно Реал става първият отбор, който на два пъти печели три последователи Шампионски лиги.

В днешно време

Осем години по-късно двата отбора изглеждат много по-различно. Реал Мадрид изглежда непобедим с играчи като Килиан Мбапе, Джуд Белингам и Тибо Куртоа. На 26 години и 306 дни, Килиан Мбапе може да стане най-младият играч с 90 мача в Турнира на богатите. Сегашният рекорд се държи от легендата на Реал - Раул Гонсалес (27 години и 114 дни)

Ювентус от своя страна пък се опитва да напипа твърдата почва, след като отборът премина през няколко лоши етапа. Сега отборът на "бианконерите" е изграден предимно от млади играчи, сред които са Кенан Йълдъз и Франсиско Консейсао, които са сред най-проспериращите футболисти.

През тази година бяхме свидетели на мач Реал Мадрид - Ювентус на световното клубно първенство, където благодарение на младия си талант Гонсало Гарсия, "лос меренгес" продължиха напред.

Нека обърнем внимание на играчите, които са обличали фланелката и на двата отбора. След най-легендарните имена са Кристиано Роналдо, Зинедин Зидан, Михаел Лаудруп, Фабио Канаваро и Анхел ди Мария.

Реал Мадрид прави юбилей в тазгодишната кампания, като това е 30-и сезон на отбора в Шампионската лига, откакто турнирът се казва така. Отборът се е класиран за елиминационната фаза в 29 от случаите, което е безпрецедентен рекорд.

За Ювентус това е 25-и сезон, което пък е рекорд за тим от Италия.

Непременно това е дербито на кръга в Шампионската лига. Дали Килиан Мбапе ще ознаменува 90-я си мач в Шампионската лига с гол или Ювентус ще изненада "белия балет"? Гледайте срещата днес в 22:00 ч. пряко по bTV Action и на онлайн платформата VOYO.BG.

А Champions TV ще ви направи съпричастни към всички късни мачове. На комбинираното ни предаване може да видите във всеки един момент къде има гол, дузпа или червен картон.

Ето и всички мачове за деня:

