Реал обърна Марсилия, вече е №1 по дузпи в Шампионска лига (ВИДЕО)

Рекордьорът по триумфи в Шампионска лига Реал Мадрид стартира с труден успех основната фаза на сезон 2025/2026. Кралският клуб победи с 2:1 Олимпик Марсилия у дома.

Французите пропиляха аванса си от попадението на Тимъти Уеа в 22'. Реал изтръгна трите точки след обрат, осъществен с две дузпи на Килиан Мбапе. "Златното момче" бе точен в 29' и 81'.

Олимпик имаше и численото превъзходство от 72', когато капитанът на Реал Даниел Карвахал получи директен червен картон за удар в лицето на вратаря на гостите Херонимо Руи.

Докато първият наказателен удар тази вечер беше безспорен - Жофри Кондогбиа фаулира Родриго, вторият остава дискусионен. Реферите прецениха, че Факундо Медина е посегнал към топката с ръка. Положението премина през щателен VAR преглед.

На върха и по дузпи

С двете дузпи Реал вече е рекордьор в Турнира на богатите - с 63 отсъдени, като задминава Байерн Мюнхен, който е получил 62. Топ 3 оформя Барселона с 56, пред Манчестър Сити с 37 и Арсенал с 36.

По този начин Реал запази перфектния си старт на кампанията. "Лос Меренгес" започнаха с 4 успеха в Ла Лига - срещу Осасуна (1:0), Овиедо (3:0), Майорка (2:1) и Реал Сосиедад (2:1).

Марсилия пък продължава със слабите резултати далеч от Велодром - след поражения с по 0:1 от Рен и Лион във френскоито първенство.

Във втория кръг на Шампионска лига Реал гостува на дебютанта Кайрат в далечен Алмати, докато Марсилия приема Аякс.

