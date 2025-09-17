bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Реал обърна Марсилия, вече е №1 по дузпи в Шампионска лига (ВИДЕО)

Килиан Мбапе реализира две на старта в основната фаза

Рекордьорът по триумфи в Шампионска лига Реал Мадрид стартира с труден успех основната фаза на сезон 2025/2026. Кралският клуб победи с 2:1 Олимпик Марсилия у дома.

Французите пропиляха аванса си от попадението на Тимъти Уеа в 22'. Реал изтръгна трите точки след обрат, осъществен с две дузпи на Килиан Мбапе. "Златното момче" бе точен в 29' и 81'.

Олимпик имаше и численото превъзходство от 72', когато капитанът на Реал Даниел Карвахал получи директен червен картон за удар в лицето на вратаря на гостите Херонимо Руи.

Снимка: Reuters

Докато първият наказателен удар тази вечер беше безспорен - Жофри Кондогбиа фаулира Родриго, вторият остава дискусионен. Реферите прецениха, че Факундо Медина е посегнал към топката с ръка. Положението премина през щателен VAR преглед.

На върха и по дузпи

С двете дузпи Реал вече е рекордьор в Турнира на богатите - с 63 отсъдени, като задминава Байерн Мюнхен, който е получил 62. Топ 3 оформя Барселона с 56, пред Манчестър Сити с 37 и Арсенал с 36.

Снимка: Reuters

По този начин Реал запази перфектния си старт на кампанията. "Лос Меренгес" започнаха с 4 успеха в Ла Лига - срещу Осасуна (1:0), Овиедо (3:0), Майорка (2:1) и Реал Сосиедад (2:1).

Марсилия пък продължава със слабите резултати далеч от Велодром - след поражения с по 0:1 от Рен и Лион във френскоито първенство.

Във втория кръг на Шампионска лига Реал гостува на дебютанта Кайрат в далечен Алмати, докато Марсилия приема Аякс.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Реал Мадрид и Олимпик Марсилия

Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 : 1
Олимпик Марсилия
Олимпик Марсилия
43%
Притежание на топката
57%
20
Точни удари
10
8
Неточни удари
5
63
Опасни атаки
31
9
Нарушения
14
9
Корнери
4
1
Засади
3
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Estadio Santiago Bernabéu

Състави

1
12 3 24 18
8 14
30 15 11
10
97
10 17 22
19 23
28 5 32 33
1
Тибо Куртоа 1 Тибо Куртоа
Трент Александър-Арнолд 12 Трент Александър-Арнолд
Едер Милитао 3 Едер Милитао
Дийн Хуйсен 24 Дийн Хуйсен
Алваро Фернандес 18 Алваро Фернандес
Федерико Валверде 8 Федерико Валверде
Орелиен Чуамени 14 Орелиен Чуамени
30
Арда Гюлер 15 Арда Гюлер
Родриго 11 Родриго
Килиан Мбапе 10 Килиан Мбапе
Херонимо Рули 1 Херонимо Рули
Бенджамин Павард 28 Бенджамин Павард
Леонардо Балерди 5 Леонардо Балерди
Факундо Медина 32 Факундо Медина
Емерсън 33 Емерсън
Джефри Кондогбия 19 Джефри Кондогбия
Пиер-Емил Хойберг 23 Пиер-Емил Хойберг
Мейсън Грийнууд 10 Мейсън Грийнууд
Мат О'Райли 17 Мат О'Райли
Тимъти Уеа 22 Тимъти Уеа
Пиер-Емерик Обамеянг 97 Пиер-Емерик Обамеянг
Тагове:

мадрид Испания шампионска лига реал мадрид олимпик марсилия рекорд шампионската лига старт начало червен картон обрат дузпи чаби алонсо даниел карвахал килиан мбапе тимъти уеа основна фаза

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Мачът на сезона! Дортмунд и Ювентус не се победиха след голово шоу (ВИДЕО)

Мачът на сезона! Дортмунд и Ювентус не се победиха след голово шоу (ВИДЕО)
„Жълтата подводница“ не успя да изплува срещу „шпорите“ (ВИДЕО)

„Жълтата подводница“ не успя да изплува срещу „шпорите“ (ВИДЕО)
Исторически обрат за Кошмара на Лудогорец (ВИДЕО)

Исторически обрат за Кошмара на Лудогорец (ВИДЕО)
Арсенал се измъчи, но стартира с успех в Шампионска лига (ВИДЕО)

Арсенал се измъчи, но стартира с успех в Шампионска лига (ВИДЕО)
Те ли ще са сензацията на сезона в Шампионска лига? (ВИДЕО)

Те ли ще са сензацията на сезона в Шампионска лига? (ВИДЕО)

Последни новини

Исторически обрат за Кошмара на Лудогорец (ВИДЕО)

Исторически обрат за Кошмара на Лудогорец (ВИДЕО)
Мачът на сезона! Дортмунд и Ювентус не се победиха след голово шоу (ВИДЕО)

Мачът на сезона! Дортмунд и Ювентус не се победиха след голово шоу (ВИДЕО)
„Жълтата подводница“ не успя да изплува срещу „шпорите“ (ВИДЕО)

„Жълтата подводница“ не успя да изплува срещу „шпорите“ (ВИДЕО)
Те ли ще са сензацията на сезона в Шампионска лига? (ВИДЕО)

Те ли ще са сензацията на сезона в Шампионска лига? (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV