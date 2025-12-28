Вдовицата на Жота с трогателни думи след топлото посрещане на "Анфийлд"

Вдовицата на Диого Жота - Руте Кардосо, благодари на Ливърпул за начина, по който семейството й бе посрещнато на "Анфийлд" в мача срещу Уулвърхемптън.
Синовете на трагично загиналия в катастрофа през лятото Диого Жота - Диниш и Дуарте, излязоха на терена преди първия съдийски сигнал между бившите клубове на нападателя. Именно "вълците" продадоха португалеца на мърсисайдци през 2020 г.
Двубоят от Висшата лига бе първи между двата тима от кончината на Жота, а феновете по трибуните почетоха паметта на футболиста, останал завинаги на 28.
Диниш и Дуарте, в компанията на още две деца, бяха заведени от капитана на Ливърпул Върджил ван Дайк пред легендарната трибуна "Коп". Там Ван Дайк започна да си подава топката с децата под бурните възгласи на публиката.
"От дъното на сърцето си искам да благодаря на клуба и на всички фенове за любовта, уважението и подкрепата, която показаха в тези изключително трудни времена. Вашите съобщения и жестове означават повече, отколкото може да се изрази с думи", написа Руте Кардосо в "Инстаграм".
Към публикацията си тя прикачи снимки на синовете си, които се наслаждават на престоя си на "Анфийлд". На трибуните бе и по-малката им сестра, която се роди през ноември миналата година.
В началото на юли Диого Жота и брат му Андре Силва загинаха в автомобилна катастрофа в северната част на Испания. Трагедията разтърси света на футбола - случи се само две седмици след сватбата на Жота с дългогодишната му половинка и майка на трите му деца Руте Кардосо.
Жота пристигна в Англия от Атлетико Мадрид през 2017-а година. Първоначално бе под наем в Уулвърхемптън, но няколко месеца по-късно парафира с "вълците" за постоянно. През 2020-а година той подписа с Ливърпул за пет сезона, а през май тази година спечели шампионската титла на страната.
