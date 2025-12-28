Вдовицата на Жота с трогателни думи след топлото посрещане на "Анфийлд"

Вдовицата на Диого Жота - Руте Кардосо, благодари на Ливърпул за начина, по който семейството й бе посрещнато на "Анфийлд" в мача срещу Уулвърхемптън.

Синовете на трагично загиналия в катастрофа през лятото Диого Жота - Диниш и Дуарте, излязоха на терена преди първия съдийски сигнал между бившите клубове на нападателя. Именно "вълците" продадоха португалеца на мърсисайдци през 2020 г.

Снимка: gettyimages.com

Уважение

Двубоят от Висшата лига бе първи между двата тима от кончината на Жота, а феновете по трибуните почетоха паметта на футболиста, останал завинаги на 28.

Диниш и Дуарте, в компанията на още две деца, бяха заведени от капитана на Ливърпул Върджил ван Дайк пред легендарната трибуна "Коп". Там Ван Дайк започна да си подава топката с децата под бурните възгласи на публиката.

View this post on Instagram A post shared by bTV Sport (@btvsport)

"От дъното на сърцето си искам да благодаря на клуба и на всички фенове за любовта, уважението и подкрепата, която показаха в тези изключително трудни времена. Вашите съобщения и жестове означават повече, отколкото може да се изрази с думи", написа Руте Кардосо в "Инстаграм".

View this post on Instagram A post shared by Rute Cardoso (@rutecfcardoso14)

Към публикацията си тя прикачи снимки на синовете си, които се наслаждават на престоя си на "Анфийлд". На трибуните бе и по-малката им сестра, която се роди през ноември миналата година.

Катастрофата

В началото на юли Диого Жота и брат му Андре Силва загинаха в автомобилна катастрофа в северната част на Испания. Трагедията разтърси света на футбола - случи се само две седмици след сватбата на Жота с дългогодишната му половинка и майка на трите му деца Руте Кардосо.

Кариерата на Диого Жота

Жота пристигна в Англия от Атлетико Мадрид през 2017-а година. Първоначално бе под наем в Уулвърхемптън, но няколко месеца по-късно парафира с "вълците" за постоянно. През 2020-а година той подписа с Ливърпул за пет сезона, а през май тази година спечели шампионската титла на страната.

View this post on Instagram A post shared by bTV Sport (@btvsport)

