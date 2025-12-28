bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Той успя! Футболист гушка най-нашумялата холивудска дива!

Сидни Суини отказа на редица от колегите му

Той успя! Футболист гушка най-нашумялата холивудска дива!

Една от най-нашумелите холивудски актриси - Сидни Суини, има гадже! И той е футболист! 

Новината е от италианските медии, които съобщават, че изкусителната блондинка е била впечатлена от нападателя на Милан и националния отбор на САЩ Кристиан Пулишич

Все още няма официално потвърждение за връзката между двамата, но слуховете, че именно Пулишич е променил мнението на Суини за футболистите, са все по-категорични. 

Звезда

През лятото близки до 27-годишната актриса, станала известна с ролите си в сериалите "Еуфория" и "Белият лотос", разкриха, че редица футболисти ѝ пращат съобщения, за да я поканят на среща или на техни мачове. Тогава тя не отговорила на никой. 

В този момент около Суини се зароди скандала заради участието ѝ в реклама на дънки, в която се забеляза расистки подтекст. 

Футболисти тормозят холивудската дива, чийто сексапил всички обсъждат

Той не бе изненада, тъй като само преди година актрисата продаваше сапуни с... капка вода, в която се е къпала. 

Пулишич

Футболистът на Милан с хърватски корени не е сред скандалните. Той започна кариерата си в Борусия Дортмунд, а през 2019 г. премина в Челси за 60 млн. евро

Там обаче не успя да покаже потенциала си и премина в Милан. За италианския гранд има 30 гола в 80 мача. 

Личният живот на Пулишич никога не е бил много интересен за медиите. Той имаше връзка с голфърката Алекса Мелтън, но тя приключи толкова тихо, колкото и започна. 

