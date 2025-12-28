bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Битката на половете" само по Voyo.bg. - със специални правила и шоу елементи

Не пропускайте мача между Сабаленка и Кириос от 17:45 ч.

Готова съм да му сритам задника, заяви носителката на 4 титли от Големия шлем Арина Сабаленка по адрес на съперника си Ник Кириос.

Днес двамата ще премерят сили в "Битката на половете" в Дубай - едно тенис зрелище, което феновете чакат с нетърпение.

Битката на половете: Сабаленка срещу Кириос - пряко на VOYO.BG (ВИДЕО)

Двубоят ще бъде излъчен на живо на онлайн платформата Voyo.bg. от 17:45 ч.

Специални правила

Това няма да бъде обикновен тенис мач. Ще важат специални правила. И двамата тенисисти ще имат право да изпълняват само по един сервис. Половината на Сабаленка ще бъде с 9% по-малка от тази на Кириос, за да бъде "по-атрактивно за гледане".

Двубоят е в два от три сета с дълъг тайбрек до 10 точки, ако се наложи.

"Смятам, че това е много яка идея, ще бъде атрактивно за гледане. Надявам се да се забавлявам - особено срещу специален човек като Ник. Горда съм да представям женския тенис и да бъда част от модерната версия на легендарната "Битка на половете". Дубай е моят дом и знам, че този град обича шумните и забавни неща", коментира Сабаленка преди мача.

Формата на Ник Кириос

През изминалия сезон Ник Кириос изигра само 5 официални мача заради контузии, като се отказа от "Уимбълдън" и US Open. Изпадна до 652 в ранглистата, а целта му е да се завърне на домашния Голям шлем в Австралия, който е през януари.

Кириос анализира Сабаленка, тя пече коледни бисквити (ВИДЕО)

"Тя (Арина) няма да ме победи. Смятате ли, че трябва да играя с пълни сили? Та жените не могат да връщат нашите сервиси. Освен това ние сме способни и да изненадваме съперниците с подаване отдолу или къса топка", заяви самонадеяно австралиецът.

Снимка: Reuters

Първата и оригинална "Битка на половете" се провежда през септември 1973 г. в Хюстън, където Били Джийн Кинг побеждава с 6:4, 6:3, 6:3 Боби Ригс и взема целия награден фонд от 100 000 долара. Тогава бившият шампион от "Уимбълдън" и US Open Ригс е на 55 години, а Кинг е на 29.

Гледайте "Битката на половете" в неделя (28 декември) от 17:45 ч. онлайн на платформата Voyo.bg!

