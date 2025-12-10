"Сан Мамес" - арената, която може да укроти ПСЖ

Тежка задача предстои на ПСЖ, ако иска да си осигури място в топ 8 в основната фаза на Шампионската лига. Парижани ще гостуват на Атлетик Билбао на "Сан Мамес" - стадион, който е символ на баската общност.

Само веднъж френският шампион е гостувал в Билбао - загуба с 0:2 през семптеври 2011 г. в групите на Лига Европа. Дали и сега историята ще се повтори и "лъвовете" отново ще отчаят ПСЖ?

Снимка: Reuters

Гледайте срещата от 22:00 ч. на живо по bTV Action и на дигиталната платформа VOYO.BG.

Лъвовете и Сан Мамес

А някога замисляли ли сте се защо прякорът на Атлетик Билбао е "лъвовете". Причината е стадионът, на който те играят. Сан Мамес (или Свети Мамес на български) е християнски мъченик от III век. Според легендата той е бил ранохристиянски отшелник, който на 15-годишна възраст е бил хвърлен на лъвове в римски амфитеатър заради вярата си.

Но противно на всичко, лъвовете не го нападнали, а вместо това се укротили и легнали в краката му. По-късно обаче той е обезглавен и сега се счита за покровител на животните.

Стадионът е построен през 1913 г., а името му идва от близкия приют и църква, които също са кръстени на Сан Мамес и същестуват много преди строежа на съоръжението. Това дава на клуба прякора "Los Leones" (Лъвовете), тъй като лъвовете от легендата са символично свързани с арената.

Век по-късно е построен нов стадион, близо до стария, който носи същото име. Планирането му започва през 2004 г., а строежът - през 2010 г. Само за 3 години той е изграден и започва да приема мачове. В новия стадион има музей с артефакти, включително препариран лъв от залог през 1984 г., статуя на легендата Хосе Анхел Ирибар и маркировки на стария терен.

Сега "Сан Мамес" ще бъде арена на един от най-интересните сблъсъци за деня, който може да гледате от 22:00 ч. пряко по bTV Action и на онлайн платформата VOYO.BG.

Интересното е, че това е едва трети сезон на Атлетик Билбао в историята на Шампионската лига. Съперник е действащият шампион в Турнира на богатите - ПСЖ.

Снимка: Reuters

