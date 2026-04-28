Шампионът среща кошмара си - Байерн идва за шеста поредна победа!

Париж е домакин на един от най-очакваните мачове в тазгодишната Шампионска лига — първия полуфинален сблъсък между ПСЖ и Байерн Мюнхен.

ПСЖ и Байерн влизат в полуфиналите като двата най-атрактивни отбора в Европа тази година. Двата тима стигнаха до този етап по убедителен начин - французите елиминираха Ливърпул с общ резултат 4:0, а баварците отстраниха Реал Мадрид с 6:4.

Баварците идват с невероятна серия от 5 поредни победи над ПСЖ в турнира, но ПСЖ са действащи шампиони с индивидуална класа на всяка позиция.

Атака срещу атака – кой носи повече заплаха?

Хари Кейн е в историческа форма - 12 гола в турнира този сезон вече са рекорд за англичанин в Шампионската лига - общо 13 участия в голове. Майкъл Олисе го следва с 10 участия в попадения, а ако Луис Диас се разпише или асистира, Байерн ще стане първият отбор с трима футболисти с над 10 участия в голове в едно издание на турнира.

От другата страна Хвича Кварацхелия е не по-малко опасен - 8 гола и 5 асистенции за общо 13 участия в голове, само с 1 по-малко от рекорда на ПСЖ за един сезон, поставен от Усман Дембеле с 14 миналата година.

Скорошна форма

Байерн Мюнхен вече си осигури титлата в Бундеслигата, но през уикенда показа колебания – изоставаше с 0:3 при гостуването на Майнц, преди да направи зрелищен обрат до 4:3. В Шампионската лига обаче баварците са убедителни - с 11 победи и силно представяне като гости (7 успеха в последните 9 мача).

Пари Сен Жермен влиза в двубоя с увереност след 3:0 над Анже, макар и с резервен състав. Очаква се тимът да заложи на звездите си, тъй като титлата във Франция е почти сигурна, а фокусът пада върху Шампионската лига. За треньора Луис Енрике мачът може да бъде исторически - той е близо до най-бързите 50 победи в турнира, а успех ще донесе и юбилейната 100-на победа за клуба.

Капитанът Маркиньос също е на прага на постижение - при участие ще изравни Роберто Карлос по мачове в турнира (120) и ще стане вторият южноамериканец с най-много участия след Лионел Меси (163).

История

ПСЖ и Байерн са се срещали 15 пъти в Шампионската лига - и статистиката не е в полза на домакините.

Баварците водят с 9 победи срещу 6 за французите, а текущата серия от 5 поредни победи е най-дългата на един тим срещу ПСЖ в европейските турнири. Деветте загуби на парижани от Байерн са най-много от всеки един противник в историята им в турнира.

Разбира се, няма как да не споменем и срещата между двата отбора на финала в Шампионската лига преди 6 години, когато с Килиан Мбапе в състава си Пари Сен Жермен загуби с 0:1 от баварците.