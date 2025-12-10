В ожесточена битка за Топ 8 Байер Леверкузен приема Нюкасъл в шестия кръг от Шампионската лига. Само точка дели двата отбора във временното класиране, а немският отбор приема „свраките“ с настроение след шокиращата им победа над Манчестър Сити в миналия кръг на турнира.

Леверкузен няма добри спомени от мачовете си срещу Нюкасъл, като единствените срещи на двата отбора са от груповата фаза през сезон 2002/03, завършили с идентични загуби за „аспирините“ с по 1:3. Скорошната история обаче е на страната на страната на немците. Нюкасъл не е печелил в последните си 3 мача срещу съперник от Германия, докато Леверкузен има 2 победи в последните 3 мача.

Снимка: Reuters

Шокът в Англия

След две поредни загуби в първенството Леверкузен изостава на 14 точки от върха в Германия, но сега може да остави тези неприятности зад гърба си, концентрирайки се върху Шампионската лига.

В турнира „аспирините“ имат баланс от 2 победи, 2 равенства и 1 загуба и се стремят към трета поредна победа, без да допуснат гол — постижение, което би било историческо за клуба под ръководството на Каспер Хюлманд.

Въпреки последователните победи, Леверкузен продължава да страда от трудности при реализирането на положения – една от ключовите им слабости в турнира този сезон.

Снимка: Reuters

Само Аякс (37), Айнтрахт Франкфурт (37) и Пафос (43) са отправили по-малко удари от техните 49. А и макар че от 16-те точни изстрела са извлекли цели осем гола, ако Ник Поуп се появи като титуляр, ги очаква сблъсък с един от вратарите с най-висок процент спасени удари (84%) в надпреварата – задминат само от Тибо Куртоа (90,9%) и Давид Рая (88,9%) в статистиката за първите пет кръга.

Летящите „свраки“

Снимка: Reuters

Нюкасъл пък идва с увереност след четири поредни мача без загуба във Висшата лига. Със 7 победи в последните 11 мача (1 равенство, 3 загуби). „свраките“ ще се надяват да поправят впечатлението от последния си мач в Шампионската лига — загубата от Марсилия, която сложи край на победната им серия без допуснат гол в Европа.

Снимка: Reuters

55-милионното лятно попълнение на Нюкасъл Йоан Уиса може да направи дебюта си в Шампионската лига тази вечер. Той изигра първия си мач във Висшата лига при съботната победа с 2:1 над Бърнли. Французинът лекува контузия в коляното.

Снимка: Reuters

