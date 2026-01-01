Христо Стоичков: Който не мечтае, няма да успее!

Един от най-великите футболисти в българската история - Христо Стоичков, използва социалните мрежи, за да пожелае здраве и любов на всички през новата година.

Пожелания

"Честита Нова Година, приятели! Желая ви най-вече много здраве, любов и щастие! Българският дух винаги е бил над всичко и това показаха нашите спортисти през миналата година! Пожелавам им още повече през новата! А на вас - нека се сбъднат всичките мечти! Само който не мечтае, няма да успее! Ваш Ицо", написа носителят на "Златната топка".

Кой е Христо Стоичков

Христо Стоичков е единственият българин, печелил "Златната топка" на "Франс Футбол". На 19 декември Камата отбеляза 31 години от своя заслужен триумф.

На церемония в Париж през 1994 г., и придружаван от съпругата си Марияна и великия си треньор в Барселона Йохан Кройф, той се превръща в първия и за момента единствен българин, удостоен с тази чест.

Стоичков е трикратен шампион на България с ЦСКА, трикратен носител на Купата на България, а веднъж е вдигал и Суперкупата на родината ни.

Петкратен шампион на Испания с Барселона. Вдига една Купа на Краля и три Суперкупи на Испания. Печели КЕШ и КНК с екипа на Барселона.

